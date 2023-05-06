Погибший при покушении на писателя Прилепина водитель был ветераном ополчения Донбасса

В результате покушения на писателя и политика Захара Прилепина, которое сегодня произошло в Нижегородской области, погиб Александр Шубин, выполнявший функции водителя и охранника. О судьбе этого человека пишут Telegram-каналы.Несмотря на молодой возраст – 27 лет, Александр Шубин, известный под позывным «Злой», был ветераном ополчения Донбасса. Уроженец Луганска еще в 2014 году, в 18-летнем возрасте, вступил в ряды ополчения. За это его внесли в списки украинской базы «Миротворец».Сначала Александр служил рядовым в батальоне, где Захар Прилепин был заместителем командиром. Затем он стал помощником Прилепина, переехал в Нижегородскую область, где стал водителем писателя, выполняя и обязанности его охранника. Сегодня он находился за рулем автомобиля Audi Q7. В результате детонации взрывного устройства Александр Шубин погиб на месте.Захар Прилепин получил из-за покушения травмы, по данным Telegram-каналов – перелом ноги. С места происшествия его эвакуировали на вертолете, сейчас он находится в медицинском учреждении. Дочь Захара Прилепина, которую мужчины отвозили к родственникам писателя, не пострадала, так как автомобиль взорвали на обратном пути.В МВД РФ уже сообщили о задержании первого подозреваемого – ранее судимого 30-летнего мужчины, которого «взяли» участковые уполномоченные полиции из отдела «Семеновский» во время проведения операции «Перехват». В настоящее время правоохранительные органы продолжают поиск других причастных к покушению лиц, так как, по предварительным данным, в совершении этого преступления участвовали несколько человек.