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Погибший при покушении на писателя Прилепина водитель был ветераном ополчения Донбасса

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Погибший при покушении на писателя Прилепина водитель был ветераном ополчения Донбасса

В результате покушения на писателя и политика Захара Прилепина, которое сегодня произошло в Нижегородской области, погиб Александр Шубин, выполнявший функции водителя и охранника. О судьбе этого человека пишут Telegram-каналы.


Несмотря на молодой возраст – 27 лет, Александр Шубин, известный под позывным «Злой», был ветераном ополчения Донбасса. Уроженец Луганска еще в 2014 году, в 18-летнем возрасте, вступил в ряды ополчения. За это его внесли в списки украинской базы «Миротворец».

Сначала Александр служил рядовым в батальоне, где Захар Прилепин был заместителем командиром. Затем он стал помощником Прилепина, переехал в Нижегородскую область, где стал водителем писателя, выполняя и обязанности его охранника. Сегодня он находился за рулем автомобиля Audi Q7. В результате детонации взрывного устройства Александр Шубин погиб на месте.


Захар Прилепин получил из-за покушения травмы, по данным Telegram-каналов – перелом ноги. С места происшествия его эвакуировали на вертолете, сейчас он находится в медицинском учреждении. Дочь Захара Прилепина, которую мужчины отвозили к родственникам писателя, не пострадала, так как автомобиль взорвали на обратном пути.


В МВД РФ уже сообщили о задержании первого подозреваемого – ранее судимого 30-летнего мужчины, которого «взяли» участковые уполномоченные полиции из отдела «Семеновский» во время проведения операции «Перехват». В настоящее время правоохранительные органы продолжают поиск других причастных к покушению лиц, так как, по предварительным данным, в совершении этого преступления участвовали несколько человек.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Mash; https://zmaps.ru/
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8 комментариев
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  1. Саша с Уралмаша
    Саша с Уралмаша Сегодня, 16:52
    0
    Жуть!Грустно все это!Хочется по человечьи посочувствовать!
    1. Маз
      Маз Сегодня, 17:20
      0
      Напоминаю, что СБУ и ГУР МОУ до сих пор не признаны в России террористическими организациями. Что ждем? Пока они детдом, госпиталь или больницу нам спалят вместе с врачами и пациентами? Или театр вместе со зрителями в заложники возьмут, а потом будем героически театр и заложников выручать? Так второй раз не прокатит с газом. А они ведь могут и Большой театр взорвать к лешему. ГРузовик-фуру подгонят забитую взрывчаткой и рванут, там до Красной площади недалеко и Кремль рядом. Как раз ошметки долетят до госдумы, и туши свет - мацай двери. Самолеты вон уже сопровождают в столице нашей родины и атаки уже были беспилотников на садящийся беззащитный пассажирский лайнер. Никто доси и хвостом не пошевелил. А ещё у нас поезда есть - Москва - Питер скорость поезда свыше 200км в час , если сойдет с рельс жертв будет - не сосчитать... Я обычный пенс могу столько ещё вариантов тут насчитать только аналитически своими мозгами, а что говорить про тех кого это учили делать? Ждемс победных реляций от ФСБ, МВД, Росгвардии и прочих ведомств шо должны сие предотвращать, охранять и защищать.. Погранвойска в 2017 реформировали, распустили превратили в патрульную службу - теперь жрем на границе с укровермахтом то, что сами натворили. А нас в ПВ КГБ и ФСБ всегда враги боялись, уважали и обходили стороной. Политические войска комитета, в шутку - Потешные Войска комитета
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 17:43
        +2
        Несмотря на молодой возраст – 27 лет, Александр Шубин, известный под позывным «Злой», был ветераном ополчения Донбасса. Уроженец Луганска еще в 2014 году, в 18-летнем возрасте, вступил в ряды ополчения. За это его внесли в списки украинской базы «Миротворец».

        Русскому воину и Героическому Защитнику Отечества СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!



        Захару Прилепену скорейшего выздоровления!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:57
    +7
    Низкий поклон тебе,Воин.
    ‐------‐--
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:05
    +4
    Царствия Небесного воину земли русской.
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 17:10
    0
    А может и не на Прилепина было покушение? Может как раз покушение было на его водителя?
    Ведь дали подрывники ( как пишут) уйти от машины дочери Прилепина!
  5. senima56
    senima56 Сегодня, 17:15
    +4
    Жаль парня. Царствие ему небесное.
    P.S. Удивительно, что подозреваемого "....«взяли» участковые.... во время проведения операции «Перехват». Обычно звучит стандартная фраза "Введённый в действие план "Перехват", результата не дал!" negative
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:44
    0
    А, Вы заметили, что никто не удивлён? Разгневаны? Да! Возмущены? Да! Полны желания покарать убийц? Да! Но не удивлены. По тому, что все ожидаемо и прогнозируемо. А, виной всему- беззубость власти по отношению к террористам и террористическим режимам. Вялая и не вразумительная внешняя политика. Ну и далее по списку...