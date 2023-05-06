Бойцы ЧВК «Вагнер» штурмуют последний укрепрайон ВСУ на западе Артёмовска, противник отступает за городскую черту

Бойцы ЧВК «Вагнер» штурмуют последний и один из самых мощных укрепрайонов ВСУ в Артёмовске (Бахмуте). Под их контролем находится почти вся территория города кроме пары квадратных км из 42-х.Мощные залпы артиллерии превращают в обломки последний укрепрайон ВСУ.Ранее, как сообщалось, российские штурмовики после интенсивной артподготовки вошли на территорию бывшей воинской части, где была развёрнута 53-я механизированная бригада ВСУ, полностью её зачистив. Украинские военнослужащие фактически остались без тяжёлой артиллерии и бронетехники. Зачистка ведётся в кварталах многоэтажек в районе «Самолёт», где в ночное время суток противнику наша артиллерия устроила настоящий огненный ливень.Несколько часов назад украинские военные, отступая уже за городскую черту, осуществили подрыв многоэтажек на западе города.Это не первый случай использования такой тактики с той целью, чтобы «вагнера» не смогли использовать многоэтажные дома как господствующие высоты на местности и не смогли вести оттуда огонь по отходящим в сторону Хромово понесшим потери подразделениям ВСУ.Ранее куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что формирование, возглавляемое им, покинет город 10 мая. При этом он обратился с просьбой к Минобороны РФ о передаче своих позиций в Артёмовске спецназу «Ахмат». Пригожин выразил слова благодарности главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову за то, что тот согласился встать на позиции «Вагнер» в городе.