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Бойцы ЧВК «Вагнер» штурмуют последний укрепрайон ВСУ на западе Артёмовска, противник отступает за городскую черту

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Бойцы ЧВК «Вагнер» штурмуют последний укрепрайон ВСУ на западе Артёмовска, противник отступает за городскую черту

Бойцы ЧВК «Вагнер» штурмуют последний и один из самых мощных укрепрайонов ВСУ в Артёмовске (Бахмуте). Под их контролем находится почти вся территория города кроме пары квадратных км из 42-х.


Мощные залпы артиллерии превращают в обломки последний укрепрайон ВСУ.

Ранее, как сообщалось, российские штурмовики после интенсивной артподготовки вошли на территорию бывшей воинской части, где была развёрнута 53-я механизированная бригада ВСУ, полностью её зачистив. Украинские военнослужащие фактически остались без тяжёлой артиллерии и бронетехники. Зачистка ведётся в кварталах многоэтажек в районе «Самолёт», где в ночное время суток противнику наша артиллерия устроила настоящий огненный ливень.

Несколько часов назад украинские военные, отступая уже за городскую черту, осуществили подрыв многоэтажек на западе города.



Это не первый случай использования такой тактики с той целью, чтобы «вагнера» не смогли использовать многоэтажные дома как господствующие высоты на местности и не смогли вести оттуда огонь по отходящим в сторону Хромово понесшим потери подразделениям ВСУ.

Ранее куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что формирование, возглавляемое им, покинет город 10 мая. При этом он обратился с просьбой к Минобороны РФ о передаче своих позиций в Артёмовске спецназу «Ахмат». Пригожин выразил слова благодарности главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову за то, что тот согласился встать на позиции «Вагнер» в городе.
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16 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:28
    +15
    Молодцы музыканты, честь и хвала за их работу.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 17:38
      0
      ТАк будут делать и пол России вместе с Пригожиным уедет в Африку, там тепло, полно ресурсов, местные русских уважают и боготворят, и наших беспредельщиков бюрократов и чинуш там нет . И будет Пригожин прав на все сто. Респект ему и уважуха, его парням и командирам... А кому-то позор, стыд и срам. Шел 436 день СВО, а снарядов Пригожину по прежнему не давали...
    2. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 17:38
      +5
      Лучшая штурмовая пехота в мире! Вот так, не больше и не меньше. Низкий поклон мужикам.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 17:41
      +1
      Бойцы ЧВК «Вагнер» начали массированный штурм последнего мощного укрепрайона ВСУ в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщают военкоры.

      В ответ украинские войска стали отступать, подрывая за собой здания на западе города.

      Публикуем заявление Евгения Пригожина:
      «Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции. Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно, для того, чтобы 10 мая, в 00.00, ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут. В Бахмуте осталось чуть более двух квадратных километров. Бахмут будет взят, несомненно, силами «Ахмат».
  2. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 17:29
    +5
    Хуже нет когда свои ,из-зв амбиций нездоровых, в размен ставят.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:31
      +4
      tatarin1972 hi, главный вопрос а СВОИ ли это!!!
      1. tatarin1972
        tatarin1972 Сегодня, 17:54
        0
        Да, это только в пословице- Свой своему поневоле друг.
  3. Мореход
    Мореход Сегодня, 17:30
    0
    Любая победа прекрасна и под дату работать вроде как не правильно, но чертовски приятно, под 9 мая!!!
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:31
    +3
    Похоже всукам в Артемовске наступает кирдык.Еще ноччь огненнооо дождя и,надеюсь-все.
  5. Николай310
    Николай310 Сегодня, 17:31
    +1
    А что дальше? На одном Донбассе подобных Бахмутов еще десяток...не взяты Авдеевка,Марьинка и Угледар...а штурмовиков уже нет...

    Понятно,что солдатам кроме большого уважения и благодарности сказать нечего...а вот руководство...
    1. Александр Расмухамбетов
      Александр Расмухамбетов Сегодня, 17:36
      +1
      Дальше вся окраина,иначе никак..................................
    2. Юродивый Фома
      Юродивый Фома Сегодня, 17:49
      0
      Бахмут больше Авдеевки, Марьинки и Угледара вместе взятых.
  6. Tusv
    Tusv Сегодня, 17:33
    0
    Вагнер берет города, позиции и передает другим.Норм. Ребята, да не отдайте басурманам не пяди Русской земли, пока Музыканты настраивают свои инструменты для "благодарных слушателей"
  7. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 17:35
    0
    Я только рад. И не понимаю все поползновения в сторону Вагнера... В конечном итоге они за кого воюют? За Россию. Какие вопросы могут возникать при таком раскладе? Конечно могут, внимательно следите за такими вопросами, это либо ципсо, либо либералы. Что тут не ясного?
  8. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 17:44
    +3
    Вагнеру однозначно полагается ротация и отдых. Нельзя постоянно наступать, тем более на такие укреплённые позиции.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:53
    0
    Бойцы ЧВК «Вагнер» штурмуют последний укрепрайон ВСУ на западе Артёмовска, противник отступает за городскую черту
    . Заключительный, но не дембельский аккорд, как можно предположить!!!
    Впереди ещё много работы предстоит.
    Слава героям, защитникам отечества!!! soldier