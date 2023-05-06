Военное обозрение
Войти Регистрация

В районе Угледара российские военные держат под огневым контролем все окрестные дороги

11
В районе Угледара российские военные держат под огневым контролем все окрестные дороги

Подразделения ЧВК «Вагнер» штурмуют так называемую «дорогу жизни» в районе Хромового, по которой находящимся в Артемовске (киевские власти называют город Бахмутом) украинским военным подвозят подкрепления, а также боеприпасы и другие грузы. «Вагнеровцы» пытаются прорвать оборону противника.


Об этом сообщает ряд украинских источников.

Там просто ад. ВСУ отбиваются, как могут

- говорится в одной из сводок.

Здесь отмечено продвижение штурмовых отрядов россиян. Прорыв обороны противника в этом месте означает, что проселочные дороги, которые соединяют Артемовск с подконтрольной киевским силовикам территорией, будут перерезаны полностью.

Вражеская артиллерия активизировалась в Бахмуте

- заявляет украинский военный источник.

Согласно информации российских военкоров, в самом городе ЧВК «Вагнер» штурмует центр вражеского укрепрайона, именуемого «Гнездом». Украинские военные постепенно и неохотно отходят с боями, предварительно взрывая здания. Глава компании Евгений Пригожин заявлял, что до полного освобождения Артемовска бойцам осталось пройти 2,5 километра.

В районе Угледара российские военные уже держат под огневым контролем все окрестные дороги. Поэтому ВСУ несут здесь серьезные потери в технике и живой силе. Они лишены возможности маневра.


В районе Северска военнослужащие 88-й бригады группировки «Южная» ВС России нанесли артиллерийский удар по вражеским позициям. А на берегу Днепра в Херсонской области наши военные ликвидировали лодочную станцию противника.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:07
    +8
    Работайте братья!
    Комментарий короткий, но от души! good
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:30
      +8
      Украинские военные постепенно и неохотно отходят с боями, предварительно взрывая здания.

      Я, конечно не злой, но не забыть бы потом взрорвать такое же колличество зданий, например во Львове ...
    2. Bombaher
      Bombaher Сегодня, 19:22
      +2
      Недожурналист ВО написал "Глава компании Евгений Пригожин заявлял, что до полного освобождения Артемовска бойцам осталось пройти 2,5 километра."
      Я слушал аудиозапись с Пригожиным и читал тескт записи в других тг-каналах: он такое не говорил, журналист переврал. Всё, что нужно знать о ВО.
      Если недописатель не умеет перессказать мысль, то пусть цитирует оригинал. И такие недо.. потом формируют общественное искажённое мнение
  2. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 18:37
    +6
    Я всё время думаю, а почему кто-то против России? Давайте отбросим в сторону актеров и им подобных которые изначально были пятой колонной. Но почему сейчас и на этом сайте? Я слышу совсем не мало комментариев которые если не против, но по крайней мере принижают. Это как понять? Они желают поражения? У меня других вариантов нет. Ладно если это ципсо, но мне кажется на поводу ципсо идет не мало людей. Нормальных людей. Знаете , что такое эффект толпы? Нормальные идут вслед за толпой. Прошу вас, анализируйте чужие высказывания, постарайтесь понять, что интернет полон дерьмом, не стоит верить и принимать сторону врага своего. Я давно в этом деле и знаю как могут врать и даже не врать, но конечном итоге исказить всю картину .
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 18:51
      +2
      А Вы уверены, что не путаете принижение с способностью к «критическому мышлению»?
      Я просто не понял о каком примере Вы пишите?
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 19:15
        +2
        Критическое мышление... с одной стороны это не плохо, но с другой это пораженчество (вам рассказать что делали с пораженцами в ВОВ?) Я не знаю, должно быть нечто среднее, хотя нет. Во время войны не должно быть среднего - либо враг, либо друг.
    2. Алексей Графф
      Алексей Графф Сегодня, 19:34
      +1
      Какие комментаррии принижают и кого, что вы имеете ввиду? Может не стоит экстраполировать свои страхи о судьбе России и об интерннт-дерьме на всех читателей этого ресурса.
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 19:53
        +1
        Это всего лишь моё мнение и ничего больше и я говорю об этом.
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:02
    -2
    Цитата: Алексей Зоммер
    А Вы уверены, что не путаете принижение с способностью к «критическому мышлению»?
    Я просто не понял о каком примере Вы пишите?

    К способности? Как интересно. Скорее к безмозглости, стадности.
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:11
    +1
    Цитата: Сергей Аверченков
    Я слышу совсем не мало комментариев которые если не против, но по крайней мере принижают. Это как понять? Они желают поражения? У меня других вариантов нет. Ладно если это ципсо, но мне кажется на поводу ципсо идет не мало людей. Нормальных людей. Знаете , что такое эффект толпы? Нормальные идут вслед за толпой...

    Какие же они после этого нормальные? Посмотрите, какие они закатывают истерики, как девочки. Позор просто какой-то. Так или иначе, они начинают работать на врага, зачастую даже не догадываясь об этом. Это называется "полезные идиоты". Им и зарплату не надо платить.
    1. Бубубу
      Бубубу Сегодня, 19:34
      +1
      + однозначно.не надо истерик. Выдержка и дисциплина-путь к победе.а словоблудие и шатание умов-в бездну