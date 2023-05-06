В районе Угледара российские военные держат под огневым контролем все окрестные дороги

Подразделения ЧВК «Вагнер» штурмуют так называемую «дорогу жизни» в районе Хромового, по которой находящимся в Артемовске (киевские власти называют город Бахмутом) украинским военным подвозят подкрепления, а также боеприпасы и другие грузы. «Вагнеровцы» пытаются прорвать оборону противника.
Об этом сообщает ряд украинских источников.
Там просто ад. ВСУ отбиваются, как могут
- говорится в одной из сводок.
Здесь отмечено продвижение штурмовых отрядов россиян. Прорыв обороны противника в этом месте означает, что проселочные дороги, которые соединяют Артемовск с подконтрольной киевским силовикам территорией, будут перерезаны полностью.
Вражеская артиллерия активизировалась в Бахмуте
- заявляет украинский военный источник.
Согласно информации российских военкоров, в самом городе ЧВК «Вагнер» штурмует центр вражеского укрепрайона, именуемого «Гнездом». Украинские военные постепенно и неохотно отходят с боями, предварительно взрывая здания. Глава компании Евгений Пригожин заявлял, что до полного освобождения Артемовска бойцам осталось пройти 2,5 километра.
В районе Угледара российские военные уже держат под огневым контролем все окрестные дороги. Поэтому ВСУ несут здесь серьезные потери в технике и живой силе. Они лишены возможности маневра.
В районе Северска военнослужащие 88-й бригады группировки «Южная» ВС России нанесли артиллерийский удар по вражеским позициям. А на берегу Днепра в Херсонской области наши военные ликвидировали лодочную станцию противника.