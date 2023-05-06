В районе Угледара российские военные держат под огневым контролем все окрестные дороги

Там просто ад. ВСУ отбиваются, как могут

Вражеская артиллерия активизировалась в Бахмуте

Подразделения ЧВК «Вагнер» штурмуют так называемую «дорогу жизни» в районе Хромового, по которой находящимся в Артемовске (киевские власти называют город Бахмутом) украинским военным подвозят подкрепления, а также боеприпасы и другие грузы. «Вагнеровцы» пытаются прорвать оборону противника.Об этом сообщает ряд украинских источников.- говорится в одной из сводок.Здесь отмечено продвижение штурмовых отрядов россиян. Прорыв обороны противника в этом месте означает, что проселочные дороги, которые соединяют Артемовск с подконтрольной киевским силовикам территорией, будут перерезаны полностью.- заявляет украинский военный источник.Согласно информации российских военкоров, в самом городе ЧВК «Вагнер» штурмует центр вражеского укрепрайона, именуемого «Гнездом». Украинские военные постепенно и неохотно отходят с боями, предварительно взрывая здания. Глава компании Евгений Пригожин заявлял, что до полного освобождения Артемовска бойцам осталось пройти 2,5 километра.В районе Угледара российские военные уже держат под огневым контролем все окрестные дороги. Поэтому ВСУ несут здесь серьезные потери в технике и живой силе. Они лишены возможности маневра.В районе Северска военнослужащие 88-й бригады группировки «Южная» ВС России нанесли артиллерийский удар по вражеским позициям. А на берегу Днепра в Херсонской области наши военные ликвидировали лодочную станцию противника.