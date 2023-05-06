Минобороны Белоруссии: В стране сформированы отряды народного ополчения

В 2 сельских исполнительных комитетах Волковысского района Гомельской области были впервые созданы отряды народного ополчения. В их основные задачи входит обеспечение общественного порядка во время проверки боевой готовности Вооружённых сил. Также они обеспечивают безопасность движения войсковых колонн

Пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь (РБ) сообщила о формировании отрядов народного ополчения в приграничном с Польшей и Литвой регионе. Как уточнили в оборонном ведомстве страны, данная мера направлена на обеспечение безопасности движения войсковых колонн.– следует из сообщения ведомства.Стоит отметить, что ещё 3 мая Минобороны республики заявило о начале проведения очередного этапа комплексной проверки боевой готовности воинских частей и подразделений. Все они призваны оперативно реагировать на любые кризисные ситуации.Проходит данная проверка, прежде всего, в войсковых частях, расположенных в Гродненской, Брестской и Минской областях. Кроме подразделений от ВВС и войск ПВО, сил спецопераций ВС, оперативных командований, ракетных войск и артиллерии, планируется также привлечь и подразделения обеспечения. Как отметили в белорусском военном ведомстве, количество привлекаемых военнообязанных лиц в рамках этих мероприятий не превысит 1 тыс человек.Напомним, что инициатива по созданию народного ополчения в республике исходила от президента РБ Александр Лукашенко. По словам белорусского лидера, такая необходимость возникла на фоне начавшегося вооружённого конфликта на Украине в феврале прошлого года. Более того, как уточнил глава государства, выступая на заседании Совета Безопасности страны, «каждый мужчина должен уметь обращаться с оружием с тем, чтобы в случае необходимости защитить свою семью, свой дом и родной уголок земли». Вместе с тем он также не исключил преобразования народного ополчения в партизанское движение на случай войны.