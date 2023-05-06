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Минобороны Белоруссии: В стране сформированы отряды народного ополчения

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Минобороны Белоруссии: В стране сформированы отряды народного ополчения

Пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь (РБ) сообщила о формировании отрядов народного ополчения в приграничном с Польшей и Литвой регионе. Как уточнили в оборонном ведомстве страны, данная мера направлена на обеспечение безопасности движения войсковых колонн.


В 2 сельских исполнительных комитетах Волковысского района Гомельской области были впервые созданы отряды народного ополчения. В их основные задачи входит обеспечение общественного порядка во время проверки боевой готовности Вооружённых сил. Также они обеспечивают безопасность движения войсковых колонн

– следует из сообщения ведомства.

Стоит отметить, что ещё 3 мая Минобороны республики заявило о начале проведения очередного этапа комплексной проверки боевой готовности воинских частей и подразделений. Все они призваны оперативно реагировать на любые кризисные ситуации.

Проходит данная проверка, прежде всего, в войсковых частях, расположенных в Гродненской, Брестской и Минской областях. Кроме подразделений от ВВС и войск ПВО, сил спецопераций ВС, оперативных командований, ракетных войск и артиллерии, планируется также привлечь и подразделения обеспечения. Как отметили в белорусском военном ведомстве, количество привлекаемых военнообязанных лиц в рамках этих мероприятий не превысит 1 тыс человек.

Напомним, что инициатива по созданию народного ополчения в республике исходила от президента РБ Александр Лукашенко. По словам белорусского лидера, такая необходимость возникла на фоне начавшегося вооружённого конфликта на Украине в феврале прошлого года. Более того, как уточнил глава государства, выступая на заседании Совета Безопасности страны, «каждый мужчина должен уметь обращаться с оружием с тем, чтобы в случае необходимости защитить свою семью, свой дом и родной уголок земли». Вместе с тем он также не исключил преобразования народного ополчения в партизанское движение на случай войны.
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22 комментария
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  1. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 19:12
    +7
    Правильно Батька поступает. Вооружённый человек и есть настоящий гражданин своей страны.
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 19:14
    +2
    В 2 сельских исполнительных комитетах Волковысского района Гомельской области

    Кто это все пишет??? С каких пор Волковыск в Гомельской области???
  3. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 19:16
    +3
    Лукашенко сказал : «каждый мужчина должен уметь обращаться с оружием с тем, чтобы в случае необходимости защитить свою семью, свой дом и родной уголок земли». И механизм закрутился.
  4. Shelest2000
    Shelest2000 Сегодня, 19:17
    +7
    А у нас в Белгородской,Брянской,Курской областях у чиновников очко сыграло сохдавать и вооружать ополчение на границе с украми.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 21:02
      -1
      А у нас в Белгородской,Брянской,Курской областях у чиновников очко сыграло сохдавать и вооружать ополчение на границе с украми.

      Реально вооружают?! Вот прямо оружием?! У нас?! Не верю! Или Вы под оружием дубинки имеете ввиду?
  5. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 19:17
    +6
    Скромненько. Но начинать с чего-то надо. В каждом сельсовете и райцентре страны должны быть сформированы такие группы. Война придёт совсем скоро.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:29
      +6
      В Белоруссии есть Власть.Хорошая она или плохая-это вопрос в другом.За преступления против народа там карают жестко.Все верно-нашим на заметку.Может когда нибудь,да дойдет
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:19
    +2
    Батька готовится, а мы спим...Вождь, что привёл нас к Победе спит, но вечным сном, оболганный и оскорблённый: на его могилу предатели положили тяжелый камень, чтобы он не мог встать и отмстить за наши унижения, народ же несёт живые цветы, надеясь, что они подымут его из могилы...
  7. Сибиряк70регион
    Сибиряк70регион Сегодня, 19:28
    +3
    А в России этим как обычно никто не считает нужным заниматься. Точнее власть боится своего народа
  8. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 19:28
    +9
    А наша воровская антинародная власть боится сделать тоже самое в приграничных с Украиной областях России. Вдруг вооружённый народ повернёт винтовки да насадит воров на штыки ?
    1. AlexWar
      AlexWar Сегодня, 19:51
      -4
      Наша власть не воровская, она очень экономная. Путин экономист. Всех что кто то украл посадили. В.В. Путин все пытается следовать каким то правилам, он сначало с западом договаривался. Его обманули с договорами. Все видимо продолжает западные книжки по экономике читать, а там написано что деньги печатать нельзя. Я считаю то что идет на благо страну нужно и важно. Все наши экономисты учились на западе, а там в западных книгах написано что вот печатать деньги нельзя. НУ почему нельзя, построить дороги, больницы, платить бюджетникам армии нормальные деньги, стране только от этого лучше, держи рубль чтобы не прыгал
      Тут даже не экономия в этой стране доверять не кому. Большиство продажные бизнесмены. На благо страны не все трудятся
      Тот кто выиграл тендеры это не вор, это человек имеющий связи в органах власти ему сказали что вот такого то числа будет проводится тендер.
      Ну и потом я считаю вы общество то что заслужили то и получили, в жизни мало хороших людей.
      Кто с этими санкциями обогатился? Вы подумайте. Кто откажется от хорошей европейской жизни. Но все же наши олигархи отказались, а кто то в россии бизнес продал свой. Они уж те кто хотели и смотрели на запад продали свои бизнесы, сейчас наша страна представляет то что мы есть без влияния запада на нас.
      Ез России никто не запрещает уехать чемодан вокзал, но мы тут все выросли это наша земля, наш язык, мы не должны предавать тех кто живет на украине с нашим языком.
      Когда началось СВо толпы валили из страны. Как говорится никто не хотел умирать.
      Если мы не способны делать товары лучше чем на западе зачем прыгать выше своей головы, интелектуалы валят из страны. Их тут обучили выкормили
      Миссия умных людей в нашей стране подымать её благосостояние. Они это не понимают, считаю лучше уехать, но лучше ведь свое построить. А может еще что им мешает вернуться отношение к ним ваше отношение. ПАтриоты бывают часто резки типа уехал ты враг народа, но если он уехал чтобы набрать опыта и потом уже вернуться старым ничего не добившимся там и внедрить то над чем он работал там, бывает. Надо быть терпимее к людям.
      У каждого в жизни есть миссия и роль, кто что то чертит танки на заводе, внедряет в жизнь, кто то делает то что ты пользуешься этими благами каждый день
      Если человек не нашел своей роли он попадает на свое.
      1. A.A.G.
        A.A.G. Сегодня, 20:33
        +2
        Цитата: AlexWar
        Наша власть не воровская, она очень экономная. Путин экономист. Всех что кто то украл посадили. В.В. Путин все пытается следовать каким то правилам, он сначало с западом договаривался. Его обманули с договорами. Все видимо продолжает западные книжки по экономике читать, а там написано что деньги печатать нельзя. Я считаю то что идет на благо страну нужно и важно. Все наши экономисты учились на западе, а там в западных книгах написано что вот печатать деньги нельзя. НУ почему нельзя, построить дороги, больницы, платить бюджетникам армии нормальные деньги, стране только от этого лучше, держи рубль чтобы не прыгал
        Тут даже не экономия в этой стране доверять не кому. Большиство продажные бизнесмены. На благо страны не все трудятся
        Тот кто выиграл тендеры это не вор, это человек имеющий связи в органах власти ему сказали что вот такого то числа будет проводится тендер.
        Ну и потом я считаю вы общество то что заслужили то и получили, в жизни мало хороших людей.
        Кто с этими санкциями обогатился? Вы подумайте. Кто откажется от хорошей европейской жизни. Но все же наши олигархи отказались, а кто то в россии бизнес продал свой. Они уж те кто хотели и смотрели на запад продали свои бизнесы, сейчас наша страна представляет то что мы есть без влияния запада на нас.
        Ез России никто не запрещает уехать чемодан вокзал, но мы тут все выросли это наша земля, наш язык, мы не должны предавать тех кто живет на украине с нашим языком.
        Когда началось СВо толпы валили из страны. Как говорится никто не хотел умирать.
        Если мы не способны делать товары лучше чем на западе зачем прыгать выше своей головы, интелектуалы валят из страны. Их тут обучили выкормили
        Миссия умных людей в нашей стране подымать её благосостояние. Они это не понимают, считаю лучше уехать, но лучше ведь свое построить. А может еще что им мешает вернуться отношение к ним ваше отношение. ПАтриоты бывают часто резки типа уехал ты враг народа, но если он уехал чтобы набрать опыта и потом уже вернуться старым ничего не добившимся там и внедрить то над чем он работал там, бывает. Надо быть терпимее к людям.
        У каждого в жизни есть миссия и роль, кто что то чертит танки на заводе, внедряет в жизнь, кто то делает то что ты пользуешься этими благами каждый день
        Если человек не нашел своей роли он попадает на свое.

        Прошу прощения, изначально, несколько не по теме: впервые, более чем за месяц, удалось войти в свой профиль на ВО! ( "Колокольчик" отсутствует уже месяцев восемь! Привет админам!!)....
        С первых строк Вашего комментария, - " Наша власть... ".
        Похоже, судя по тексту ниже, - русский язык Вам не родной. Не осуждаю, не наказуемо... Но тогда- уж пишите как есть, не надо подлогов. hi Думаю, нормальные люди и так поймут, оценят.
        1. AlexWar
          AlexWar Сегодня, 20:40
          -2
          Ты скажи ты хотел быть как они но в жизни ничего не добился, я вот по этому поводу молчу и никого ворами не считаю Воры обычно все равно рано или поздно сидят. И ты бы сел если бы что украл
    2. AlexWar
      AlexWar Сегодня, 20:18
      -2
      СССР разве построило общество? ТАм все жили хорошо, итог бандитские войны
      Я служил в армии и были военнослужащии кототыре у других просто еду отбирали, даже на примере этого. За столом сидит 6 человек, два быка садятися себе наливают побольше а остальным почти ничего. Справедливо? Дедовщина справедливо? Вот набрали с обычных дворов патриотов так сказать? В каждом обществе есть плохие люди.
      Если ты человек справедливости иди работай в органах.
      Ты можешь поймать воров, тебе от этого лучше станет? Вот засудишь ты вора?
      Вся система как часовой механизм, не бывает такого что все можно всем. Они все кому то подчиняются и на каждого можно найти управу. Даже через 20 и более лет можно доказать убийство
      Любую твою справедливость люди поддержат но в органах власти.
      Посмотри сша они друг друга обвиняют во всем есть те кто стреляет с оружием чтобы найти справедливость
      Кто бы у власти в стране не был, война все равно бы была.
      Там на Украине стали ущемлять людей которые веками говорили на русском, избиватьи сжигать. И кто тут на кого напал и война против кого идет?
      Проходят столетия и века там говорят на русском и кто то приходит и говорит у вас не убдет церкви и вы теперь только на украинском говорите. Это величайшая несправедливость
      Они же бандеровцы ни в чем никогда себя не проявили, они захотели как сумасшедшие своего величия. Вот послушай когда происходят убийства что они говорят они типа хотели своего величия и вот бандеровцы этого там хотят.
      Они там хотели быть с западом вот граница еди и работай, но их за преступления туда не пускали. А щас бандиты бывашие грабивщие и убивавшие людей на укриане стали патриотами страны, им разрешили уехать на запад. Но их и оттуда выпрут
      А щас онит везде как ненормальные со своими флагами бегают. Че им не жилось в своей стране????
      1. 16112014nk
        16112014nk Сегодня, 20:34
        0
        Цитата: AlexWar
        Если ты человек справедливости иди работай в органах.

        Инспектор ГИБДД в Ставропольском крае с золотым унитазом справедливый человек или "оборотень в погонах" ?
        Почитайте "Незнайка на Луне" Н. Носова, кто такие полицаи.
      2. A.A.G.
        A.A.G. Сегодня, 20:37
        0
        Цитата: AlexWar
        СССР разве построило общество? ТАм все жили хорошо, итог бандитские войны
        Я служил в армии и были военнослужащии кототыре у других просто еду отбирали, даже на примере этого. За столом сидит 6 человек, два быка садятися себе наливают побольше а остальным почти ничего. Справедливо? Дедовщина справедливо? Вот набрали с обычных дворов патриотов так сказать? В каждом обществе есть плохие люди.
        Если ты человек справедливости иди работай в органах.
        Ты можешь поймать воров, тебе от этого лучше станет? Вот засудишь ты вора?
        Вся система как часовой механизм, не бывает такого что все можно всем. Они все кому то подчиняются и на каждого можно найти управу. Даже через 20 и более лет можно доказать убийство
        Любую твою справедливость люди поддержат но в органах власти.
        Посмотри сша они друг друга обвиняют во всем есть те кто стреляет с оружием чтобы найти справедливость
        Кто бы у власти в стране не был, война все равно бы была.
        Там на Украине стали ущемлять людей которые веками говорили на русском, избиватьи сжигать. И кто тут на кого напал и война против кого идет?
        Проходят столетия и века там говорят на русском и кто то приходит и говорит у вас не убдет церкви и вы теперь только на украинском говорите. Это величайшая несправедливость
        Они же бандеровцы ни в чем никогда себя не проявили, они захотели как сумасшедшие своего величия.

        Правда, Вы откуда( если не секрет) вещаете? Каким образом в СА оказались( с таким познанием русского языка)?
        Ну, - для понимания. Не хочу обидеть, хочу понять. hi
        1. AlexWar
          AlexWar Сегодня, 20:43
          0
          С нас разные позиции на жизнь, меня разжаловали, так сказать командиры ваши за то что я говорю правду
  9. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 19:51
    -4
    Батька лучше бы озаботился постройкой заводов по производству пороха и снарядов, может у него дела лучше бы пошли.
    1. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 20:42
      +1
      Цитата: AlexWar
      Батька лучше бы озаботился постройкой заводов по производству пороха и снарядов, может у него дела лучше бы пошли.

      Т.е., в РФ этим озадачиваться не стоит?!
      Типа, в РФ лучше умеют воровать, пилить, - а насущных проблемами пусть Батька занимается!? А мы будем юбилейные концерты Киркорова крутить, осваивать новые туристические направления... Да бОльшая часть трудяг уже и в отпуск не может уйти, - накладно для семейного бюджета!
    2. AlexWar
      AlexWar Сегодня, 20:46
      0
      Мне минусят. Почему Батька не может заниматься производство пороха и снарядов и продавать нам, он ведь там деньги не экономит, надо получите. У него там ни одни советский завод не упал. Все заводы беларуские работают и люди говорили там жизнь даже лучше чем в россии
      Беларуссия нас поддержала в отличие от стран СНГ
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:39
    0
    Если в народное ополчение принимают только при наличии своего оружия - тогда наверное и какие то права/обязанности вменяют.
    Если же вначале набирают народное ополчение, а потом раздают оружие - так можно перегрузить МВД. Человек слаб и может за кусок хорошей земли в соседа пальнуть.
  11. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 20:57
    0
    https://dzen.ru/a/YqkQ-WB8CTURA25D
    В беларуси вообще армии посути нет, 30 тысяч человек сухопутный войск