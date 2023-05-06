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После сложных переговоров из украинского плена удалось вернуть трёх лётчиков ВКС России

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После сложных переговоров из украинского плена удалось вернуть трёх лётчиков ВКС России

Несколько военнослужащих Воздушно-космических сил РФ были захвачены боевиками ВСУ и находились на подконтрольной Киеву территории. После сложных переговоров из украинского плена удалось вернуть трех летчиков ВКС России.


Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В ведомстве отмечается, что удерживаемые врагами российские офицеры подвергались смертельному риску.

С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих – летчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность

- сообщается в пресс-релизе оборонного ведомства РФ.

Сейчас медики и психологи приступили к оказанию первичной помощи освобожденным из плена российским военным. Затем авиация доставит их в лечебные учреждения, принадлежащие Министерству обороны. Там они пройдут дальнейшее лечение и реабилитацию.

С момента начала военной спецоперации на Украине состоялось несколько обменов военнопленными между Киевом и Москвой. Предыдущий произошел 26 апреля. Тогда россияне получили 40 человек, а украинская сторона – 42. Также участники конфликта передают друг другу тела погибших.

В прошлом месяце руководитель Главного разведывательного управления МО Украины Кирилл Буданов сообщал, что близки к результативному завершению переговоры по обмену пленными по формуле «всех на всех». Ранее, еще в 2022 году об этом говорил украинский президент Владимир Зеленский.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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29 комментариев
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  1. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 19:19
    -4
    с другой стороны десять офицеров и тридцать азовцев(
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:25
      +8
      Это не важно.Самых отьявленных отпустили в прошлом году.А наших летчиков надо было вызволять.Они 14 месяцев томились в плену
      1. Морской инженер
        Морской инженер Сегодня, 20:33
        +2
        «Это не важно.»

        Важно. В сети уже выложили информацию кого обменяли на нацистов.
        Максим Криштоп, зам. командира полка, в плену принимал участие в информационной войне на стороне противника, на пресс-конференциях рассказывал что бомбил мирное население, мол смалодушничал и выполнял преступный приказ, в сети полно видио с этим воином. Теперь после того как нацики выжали из него все что им было нужно они обменяли его на «побратимов». Двойную пользу принёс укронацистам.
        1. Велизарий
          Велизарий Сегодня, 21:00
          0
          Цитата: Морской инженер
          Важно. В сети уже выложили информацию кого обменяли на нацистов.
          Максим Криштоп, зам. командира полка, в плену принимал участие в информационной войне на стороне противника, на пресс-конференциях рассказывал что бомбил мирное население, мол смалодушничал и выполнял преступный приказ, в сети полно видио с этим воином

          Так этот "летчик" еще и оказывается и сотрудничал с нацистами (говоря терминологией наших же властей) ?
          Власовца обменяли на нацистов по курсу 1 к 13..... Тьфу,какая мерзость.лучше бы Вы этого не писали...
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 21:03
          +1
          С гим пусть и разбираются соответствующие органы
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 19:48
      +2
      Цитата: nepunamemuk
      с другой стороны десять офицеров и тридцать азовцев(

      Да. Размен не однозначен. Летун, который на ПВО запрос отвечает он жеж замочит тысячу азовцев и две тысячи офицеров. Тут впервые выдали за весь конфликт трех!!! Лётчиков. Какие напрашиваются вопросы??? На вскидку Хорошие. Турне Зели, после налетана Кремль работает на Нас
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:30
        +2
        Каким образом он работает?Тем,что голландцы подкинут Зеле вооружения?Про наших пилотов переговоры шли уже давно и с этой поездкой не связвны никак.
        1. Pete Mitchell
          Pete Mitchell Сегодня, 21:16
          0
          Цитата: dmi.pris1
          про наших пилотов переговоры шли уже давно и с этой поездкой не связаны никак.
          Все как всегда: 404ым дали команду сверху и процесс пошёл и слава Богу все факторы сложились вместе как пазл.
  2. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 19:20
    +6
    Обменяны по курсу 1:13 на "азовцев". А что делать? Не оставлять же опытных пилотов в плену.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 19:27
      +5
      Т.е. неопытних, молодых можно оставлять? Странный у Вас подход...
      1. Комментарий был удален.
  3. Sith
    Sith Сегодня, 19:24
    +8
    Цитата: Roma-1977
    Обменяны по курсу 1:13 на "азовцев". А что делать? Не оставлять же опытных пилотов в плену.

    Пилоты ценнее навоза на порядок... что толку то с последнего ...
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 21:20
      0
      Цитата: Sith
      Пилоты ценнее навоза на порядок... что толку то с последнего ...

      Вот именно!
      Три золотых слитка обменяли на тридцать девять мешков с гoвном...
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:26
    +9
    Цитата: nepunamemuk
    с другой стороны десять офицеров и тридцать азовцев(

    Наши спасены. А это главное.
    1. zloybond
      zloybond Сегодня, 20:50
      0
      15 человек за одного. Среди них 10 офицеров. Один нацист умудрился второй раз попасть в плен и снова его отдали.
  5. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 19:27
    +9
    Это хорошая новость!!! Пусть летуны приходят в себя после плена!!!
  6. faterdom
    faterdom Сегодня, 19:40
    +12
    Вот их надо было выменивать раньше, а не Медведчука. Чудо, что они живы остались, со здоровьем наверняка проблем им наделали.
    Это все-таки боевые летчики, а олигархов у нас и так много.
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 19:51
      +6
      Цитата: faterdom
      Вот их надо было выменивать раньше, а не...
      Народ пахал чтоб их вытащить, команда была - вытащить, не взирая… 404ые воду мутили без конца - восточный базар просто отдыхает. Вороги действительно пытались использовать их, даже вытащить их под эгиду Красного Креста было нелегкой задачей.
      Приложившим руку - честь и хвала, и удачи.
    2. Комментарий был удален.
  7. zloybond
    zloybond Сегодня, 19:47
    +2
    С момента начала военной спецоперации на Украине состоялось несколько обменов военнопленными между Киевом и Москвой.

    Фраза должна быть как бы логически завершенной. Несколько это примерно?
    Общее количество возвращенных из плена военнослужащих - ???
    По прикидкам российских более 1000....
  8. AlexTires
    AlexTires Сегодня, 20:01
    0
    Весьма вероятно, одно из условий было продолжить переговоры по зерновой сделке... Или сразу ее подписать.. На полгода... Посмотрим..
  9. NG inform
    NG inform Сегодня, 20:15
    -4
    Психологи - мошенники. Нафиг на них тратить деньги - непонятно.
  10. Квинто
    Квинто Сегодня, 20:22
    +3
    Хоть какая-то светлая новость, наших нужно вытаскивать в любом случае и любыми путями, а те кто мусолят циферки кого и в каких количествах отдали не имеют ни малейшего понятия, что такое быть брошенным своей страной и своими руководителями.
  11. valera75
    valera75 Сегодня, 20:28
    -1
    Эти сволочи им скорее всего увечий за 14 месяцев кучу нанесли.Да пофиг на азовцев,один удачный удар наших освобождённых,в будущем уже в строю,лётчиков и накрыта располага диких гусей или отмороженных нациков.
  12. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 20:40
    -3
    Очередное чудовищное и постыдное позорище, ничуть не хуже удара беспилотниками по Кремлю,впрочем одним больше одним меньше , всем уже наплевать....
    Я уж не буду говорить о том,что в реальной войне никаких "обменов" быть не может в принципе ,как не было их в ВОВ.
    Но обменять 45 бойцов сами же властями РФ объявленными нацистами и реально убивавшими наших людей ( это из числа тех кто еще остался в плену ,остальные "небожители" уже давно едят тирамису от Абрамовича) на 3 человек,да еще и хвастаться этим могут только люди окончательно принявшие рабскую психологию и потерявшие остатки разума. Таким людям можно скормить любое гуано и они будут радостно есть и еще и просить добавки.
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 20:56
      +1
      Цитата: Велизарий
      Очередное чудовищное и … обменять 45 бойцов сами же … на 3 человек
      Как говорят англичане: правила джентельменов действует только среди джентельменов. Надеюсь вы не ставите под сомнение, что против работают далеко не джентельмены. Работу по вытаскиванию этих троих вели долго, очень долго. Да, выглядит неравнозначно, но держать бесполезных пленных, пусть даже с громкими "титулами" которых уже выжали - нет смысла: лучше попользовать их с пользой, тем более они только статисты.
      Не присоединяйтесь к 404ым, которым сейчас
      Цитата: Велизарий
      можно скормить любое гуано и они будут радостно есть и еще и просить добавки.
      Дальше будет еще веселее bully
      1. Велизарий
        Велизарий Сегодня, 21:20
        0
        Цитата: Pete Mitchell
        Как говорят англичане: правила джентельменов действует только среди джентельменов.

        Какие англичане ,какие джентльмены ? О чем Вы ?
        Еще раз -элементарное.
        1) В реальной войне против нацистов никаких "обменов" не было вообще.
        2) Если уж Вы кого-то меняете, то уж никак нельзя менять тех людей которых Вы сами же назвали нацистами. Ведь никто за язык не тянул. Да еще и в соотношении 1 к 13. Меняйте в соотношении 1 на 1 на их летчиков. Или на кого угодно,но только не на преступников по вашим же законам.
        3) Отдельная тема с летчиками. Не для кого не секрет ,что из всех наихудших проявивших себя в СВО хуже всех проявили себя ВВС. Обмен трех пехотинцев рядовых объективно принес бы России больше пользы. Тем более что как тут пишут,один из них прямо сотрудничал с нацистами. То есть по терминологии ВОВ это власовец.
        Цитата: Pete Mitchell
        Дальше будет еще веселее

        Боюсь себе представить. Кстати,не хотите принять участие в веселье в качестве рядового бойца частей ЛНР/ДНР (сейчас ВС РФ) ? Вот только обменивать Вас не будут. "Украинские партнеры" их в плен стараются вообще не брать. Просто расстреливают на месте. О чем у нас разумеется никто не пишет.
    2. Andron78
      Andron78 Сегодня, 20:56
      +2
      Как душевно. Одно не понятно, как Вы такой умный и независимый живете среди рабов и дерьмоедов, одобряющих спасение наших граждан. Избавьте себя от стыда и позора, быстрее, не терпите!
  13. Рязанец87
    Рязанец87 Сегодня, 20:48
    +3
    Из плена вернулись:
    - Подполковник Максим Криштоп, заместитель командира 47-го бомбардировочного авиаполка (Су-34). Сбит над Харьковской областью в марте 2022.
    - Подполковник Сергей Косик, заместитель командира 14-го гвардейского истребительного авиаполка (Су-30СМ). Сбит в марте 2022 года над Харьковской областью.
    - Майор Сергей Малов, 159-й авиаполк (Су-35). Сбит в апреле 2022 года около г. Изюм
    1. ученый
      ученый Сегодня, 21:12
      0
      Три человека с 3-х двухместных самолетов. Вопрос а где вторые члены экипажа?
      Уж очень нехорошие мысли по этому поводу возникают. Есть ли смысл менять и вообще брать в плен бандеровских нелюдей.
  14. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 20:49
    +1
    Слава богу! Вернулись, что они пережили в полное у бандеро-нацистов- террористов.
    Их ломали и не хотели отдавать, все вернулись.