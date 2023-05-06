После сложных переговоров из украинского плена удалось вернуть трёх лётчиков ВКС России

Несколько военнослужащих Воздушно-космических сил РФ были захвачены боевиками ВСУ и находились на подконтрольной Киеву территории. После сложных переговоров из украинского плена удалось вернуть трех летчиков ВКС России.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В ведомстве отмечается, что удерживаемые врагами российские офицеры подвергались смертельному риску.
С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих – летчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность
- сообщается в пресс-релизе оборонного ведомства РФ.
Сейчас медики и психологи приступили к оказанию первичной помощи освобожденным из плена российским военным. Затем авиация доставит их в лечебные учреждения, принадлежащие Министерству обороны. Там они пройдут дальнейшее лечение и реабилитацию.
С момента начала военной спецоперации на Украине состоялось несколько обменов военнопленными между Киевом и Москвой. Предыдущий произошел 26 апреля. Тогда россияне получили 40 человек, а украинская сторона – 42. Также участники конфликта передают друг другу тела погибших.
В прошлом месяце руководитель Главного разведывательного управления МО Украины Кирилл Буданов сообщал, что близки к результативному завершению переговоры по обмену пленными по формуле «всех на всех». Ранее, еще в 2022 году об этом говорил украинский президент Владимир Зеленский.