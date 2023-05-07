Военное обозрение
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Российские Ту-22М3 поражают объекты противника в Николаеве

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Российские Ту-22М3 поражают объекты противника в Николаеве

Ночь на 7 мая 2023 года ознаменовалась серией ракетных ударов ВКС РФ по объектам противника в тыловых районах Украины. Для поражения целей используется дальняя авиация, оснащённая крылатыми ракетами различных типов.


Так, используются ракетоносцы Ту-22М3, которые к настоящему моменту нанесли удары из воздушного пространства над Чёрным морем по объектам ВСУ.

Обращает на себя внимание тот факт, что перед пусками крылатых ракет воздушного базирования в дело было запущены ударные дроны. Они отвлекли на себя основное внимание украинской ПВО. После этого крылатые ракеты начали поражать цели на земле, включая зенитные ракетные комплексы, переданные странами НАТО Украине.

По последним данным, несколько взрывов прогремело на военных объектах в Николаеве.

Одна из поражённых целей – пункт размещения военной техники войск киевского режима, в том числе бронетехники, которая «обкатывалась» после поставок странами Запада.

Информацию о многочисленных взрывах в Николаеве подтверждает губернатор региона Витали Ким.

Ранее российские войска нанесли огневое поражение объектам размещения подразделений так называемой «гвардии наступления» в Дружковке и Краматорске.
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10 комментариев
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  1. Pete Mitchell
    Pete Mitchell Сегодня, 00:52
    +8
    Ну теперь можно и баиньки, все по расписанию what
  2. VovaVVS
    VovaVVS Сегодня, 01:00
    +6
    Вот только по мостам никак не попадут, по видимому, в рамках транзитного договора... Да по судам, которые "Леопарды" перевозят в рамках хлебной сделки... А про "центры принятия решений" и разговора нет
    1. Бонифаций
      Бонифаций Сегодня, 01:23
      -1
      Ну! так не интересно - разбомбить все мосты и ж/д пути! Путей простых не ищем! am
      1. Muromczev-2015
        Muromczev-2015 Сегодня, 02:42
        -2
        Диванных экспердов зациклило на мостах и ж/д путях:)...Ж/д пути восстанавливаются в течение ОДНОГО ДНЯ. Мосты заменяются понтонными переправами в течение ДВУХ ДНЕЙ. А вот и склады с боеприпасами, и нефтехранилища - не восстанавливаются. Не доходит?:))))
        1. МоеИмя
          МоеИмя Сегодня, 03:41
          +2
          Склады с боеприпасами бомбить смысла нет- там поставки идут бесконечным потоком. Разве что особо крупные склады, на десятки тысяч тонн. Мосты укропы не восстанавливают, потому их имеет смысл сносить и это всем очевидно. Понтонные переправы через днепр делать неудобно, сложно и долго. И проходимость через нее в разы меньше. Одна новая ракета- и переправу можно собирать заново. Снеся мосты- можно было отрезать всю группировку на правом берегу и тем самым разгромить ее. Но наше руководство не особо заинтересовано в успехе войны, потому и не делает много очевидных вещей.
    2. AVA77
      AVA77 Сегодня, 01:23
      +1
      Утро вечеря всяко мудренее. winked Чё попусту головушку ломати. yes
  3. БедМакс
    БедМакс Сегодня, 01:18
    +4
    Я бы бил от запада на восток...По границе уровнять нацизм.И поляки призадумаются заодно.
  4. Акс Мэтт
    Акс Мэтт Сегодня, 01:38
    +7
    За Захара! За Дашу! За Владлена!
    "...Лети, Герань, лети!
    Ночью и днём!..."
  5. КТМ-5
    КТМ-5 Сегодня, 02:37
    +2
    Эх, больше бы кадров с развороченными западными подарочками... Горящая бронетехника, подбитые ЗРК... Чтобы хозяева шумеров смотрели и плакали.
  6. nazgul-ishe
    nazgul-ishe Сегодня, 02:37
    0
    Где то там ,что то взрывалось. Стреляли вроде в ту сторону.