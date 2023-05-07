Российские Ту-22М3 поражают объекты противника в Николаеве

Ночь на 7 мая 2023 года ознаменовалась серией ракетных ударов ВКС РФ по объектам противника в тыловых районах Украины. Для поражения целей используется дальняя авиация, оснащённая крылатыми ракетами различных типов.
Так, используются ракетоносцы Ту-22М3, которые к настоящему моменту нанесли удары из воздушного пространства над Чёрным морем по объектам ВСУ.
Обращает на себя внимание тот факт, что перед пусками крылатых ракет воздушного базирования в дело было запущены ударные дроны. Они отвлекли на себя основное внимание украинской ПВО. После этого крылатые ракеты начали поражать цели на земле, включая зенитные ракетные комплексы, переданные странами НАТО Украине.
По последним данным, несколько взрывов прогремело на военных объектах в Николаеве.
Одна из поражённых целей – пункт размещения военной техники войск киевского режима, в том числе бронетехники, которая «обкатывалась» после поставок странами Запада.
Информацию о многочисленных взрывах в Николаеве подтверждает губернатор региона Витали Ким.
Ранее российские войска нанесли огневое поражение объектам размещения подразделений так называемой «гвардии наступления» в Дружковке и Краматорске.