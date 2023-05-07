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Министр обороны Украины: Высокие ожидания от нашего контрнаступления могут привести к эмоциональному разочарованию

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Министр обороны Украины: Высокие ожидания от нашего контрнаступления могут привести к эмоциональному разочарованию

Министр обороны Украины Алексей Резников сделал неожиданное заявление о многократно анонсированном украинском контрнаступлении. По словам главы министерства обороны Украины, ситуация такова, что многие люди ожидают от контрнаступления украинских войск «чего-то грандиозного».


Резников:

Высокие ожидания от нашего контрнаступления могут в итоге привести к эмоциональному разочарованию. Западные союзники сказали мне, что им нужен пример успеха, чтобы его можно было бы продемонстрировать их общественности.

Украинский министр фактически откровенно говорит о том, что к контрнаступлению украинскую армию подталкивает именно Запад. Причём не просто подталкивает, а ожидает успеха, который можно было бы «продать» своему электорату.

Резников:

Но я не могу сказать, каким будет это успех. Возможно, 10 км, а возможно, и 100, и 200 км. Идеальным вариантом для нас является перерезание тыловых цепочек поставок российских войск, что снизило бы их наступательный потенциал.

Таким образом, риторически контрнаступление ВСУ укладывается даже не в многократно анонсированный «возврат территорий», а в то, чтобы помешать наступать российской армии. Такая трактовка контрнаступления ВСУ чиновником высокого уровня Украины представлена впервые.
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14 комментариев
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  1. Тит_2
    Тит_2 Сегодня, 01:07
    -1
    Ну хоть бы наши заманили их в ловушку... а так конечно не очень оптимистно Резник оценивать шансы на успех. Все равно досадно кто то погибнет от таких наступление.
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 01:48
      +2
      Ну хоть бы наши заманили их в ловушку.
      При наличии разведывательного потенциала НАТО у противника, это нереально.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 03:35
        -1
        Вполне реально, надо просто делать что-то, навешивать на мотолыги муляжи танковых башен и прочего и гонять их массово. Но это надо шевелиться, делать что-то, а это в отчёты трудно вносить, бухгалтерии фиг объяснишь, потому скорее контрперегруппировку запланируют, чем что-то хитрое. Я хитрого в сво ни разу не видал
  2. poquello
    poquello Сегодня, 01:13
    +3
    ндя,

    не несёт полезной информации.
  3. Иванушка Иванов
    Иванушка Иванов Сегодня, 01:39
    0
    америка с украиной провалилась. не достигнута главная цель: на место ввп не посадили зеленского2 с целью атаки (типа россия встала на защиту средней азии) китая во времена "большого безвластия". и уже не посадят. времени у них уже, по сути, нет. очень мало.
    сейчас их задача на приемлемых (они же крыша) для себя условиях остановить проблему "украина". именно для америки сейчас промедление смерти подобно. украина бьет по европе, европа заливает америку активными бабками, там разгоняется инфляция, рушится банковская система. до ключевой точки - выборы 24 года - доллар не доживет. и тогда, все... вся их игра превращается в прах. крушение мировой сети влияния, крушение будущей легенды о сильном долларе, но о еще более сильной страсти к демократии... война-то гражданская уже не минует америку - они запустили и разогнали маховик (под это дело они даже пластиковые гробы припасли - несколько миллионов штук)...
    посему. америка заставит попереть всу. если что-то выгорит, хорошо, они могут это записать себе в актив. если провалятся - да фиг с вами, садитесь за стол и все подписывайте.
    для нас же, чем дольше они тянут, тем лучше. похоже, в америке начались неконтролируемые процессы в финансах...
    1. Иванушка Иванов
      Иванушка Иванов Сегодня, 01:43
      -1
      кстати, одна из причин, почему америка не может запустить мощный процесс производства оружия. это будет еще один камушек на чашу инфляции.
    2. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 02:45
      0
      Бакс живой и будет таким ещё долго ,долго.Пока не появится углеводородная биржалибо у нас либо в КНР.Тогда будут возможны фьючерные сделки в юань-рубле(спекулятивные сделки когда товар практически всегда стоит на месте -двигаются деньги) состовляющие сейчас основную массу нефтедолларов.А весь шум-наступают времена когда США придется печатать фантики на обслуживание процентов госдолга так как ФРС пришлось поднять процентную ставку до пяти слишним процентов,совсем недавно они могли позволить нолевую и минусовую когда "платили" сами себе
  4. Акс Мэтт
    Акс Мэтт Сегодня, 01:41
    +1
    С паршивой овцы хоть шерсти клок...
    1. AVA77
      AVA77 Сегодня, 01:58
      0
      Зря Вы так. Едят буквально все. Даже кишки идут на колбасу.
      Я лично люблю требуху. Кости идут на мыло и муку.
  5. КТМ-5
    КТМ-5 Сегодня, 02:44
    0
    Когда уже американцы своих ручных минипигов в наступление погонят?! Столько шуму, а результатов не видно.
  6. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 03:16
    +1
    Похоже вчера высотки выжигали дальше всякая мелкая частная застройка.
  7. alexoff
    alexoff Сегодня, 03:32
    0
    Ну Шойгу вон успешно цепочки поставок перерезает. Тут в Иране недавно замминистра обороны поймали, шпион и вредитель оказался. Сколько у нас таких, интересно?
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 04:24
    -1
    На уже устоявшуюся линию обороны и знаковые направления кишка тонка лезть им. А вот чтото в стиле басаева рейд в область устроить это могут
  9. Старый сержант
    Старый сержант Сегодня, 04:26
    0
    Грандиозного от Резникова и КО можно ожидать...
    Удары по Энергодару и АЭС, диверсии на наших предприятиях, железной дороге.
    Фронт статичен полностью. В сводках основном Бахмут.
    Крайне негативная информация вокруг Вагеровцов радости не добавляет.