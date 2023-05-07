Министр обороны Украины: Высокие ожидания от нашего контрнаступления могут привести к эмоциональному разочарованию

Высокие ожидания от нашего контрнаступления могут в итоге привести к эмоциональному разочарованию. Западные союзники сказали мне, что им нужен пример успеха, чтобы его можно было бы продемонстрировать их общественности.

Но я не могу сказать, каким будет это успех. Возможно, 10 км, а возможно, и 100, и 200 км. Идеальным вариантом для нас является перерезание тыловых цепочек поставок российских войск, что снизило бы их наступательный потенциал.

Министр обороны Украины Алексей Резников сделал неожиданное заявление о многократно анонсированном украинском контрнаступлении. По словам главы министерства обороны Украины, ситуация такова, что многие люди ожидают от контрнаступления украинских войск «чего-то грандиозного».Резников:Украинский министр фактически откровенно говорит о том, что к контрнаступлению украинскую армию подталкивает именно Запад. Причём не просто подталкивает, а ожидает успеха, который можно было бы «продать» своему электорату.Резников:Таким образом, риторически контрнаступление ВСУ укладывается даже не в многократно анонсированный «возврат территорий», а в то, чтобы помешать наступать российской армии. Такая трактовка контрнаступления ВСУ чиновником высокого уровня Украины представлена впервые.