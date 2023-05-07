Евгений Пригожин: ЧВК «Вагнер» задачи в Артёмовске выполнил полностью

ЧВК "Вагнер" выполнила свою задачу в Бахмуте – целью "Бахмутской мясорубки" было не взятие города, а перемалывание подразделений ВСУ. Лучше сохранить армию, чем выиграть сражение. В Артемовске сегодня взято практически 95% территорий, оставшиеся 5% для развития похода дальше на запад никакой роли не играют

Задачи операции "Бахмутская мясорубка" выполнены, целью было не взять город, а перемолоть как можно больше личного состава украинской армии. Об этом заявил куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.Штурмовые подразделения "Оркестра" продолжают движение в Бахмуте, несмотря на сложившуюся ситуацию. По словам Пригожина, на сегодняшний день под контролем ЧВК находится 95% территории города. Для того , что бы взять остальные 5%, необходимо пройти всего 2 километра. "Оркестр" свою задачу выполнил, принято решение сохранить личный состав на фоне отсутсвия боеприпасов.- добавил он.Всем критикующим его решение Пригожин ответил, что не имеет амбиций войти в историю как человек, взявший город.Между тем, глава Чечни Рамзан Кадыров накануне провел совещание с представителями силовых ведомств республики, после чего направил письмо на имя Верховного главнокомандующего Владимира Путина с просьбой дать приказ снять подразделения "Ахмат" с других направлений и передислоцировать на территорию Артемовска для замены подразделений ЧВК "Вагнер". Как заявил чеченский лидер, бойцы находятся в полной боевой готовности к выдвижению и ожидают только соответствующего распоряжения.Ранее Евгений Пригожин заявил, что подразделения "Ахмата" должны заменить ЧВК "Вагнер" в 0:00 10 мая 2023 года.