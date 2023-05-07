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Евгений Пригожин: ЧВК «Вагнер» задачи в Артёмовске выполнил полностью

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Евгений Пригожин: ЧВК «Вагнер» задачи в Артёмовске выполнил полностью

Задачи операции "Бахмутская мясорубка" выполнены, целью было не взять город, а перемолоть как можно больше личного состава украинской армии. Об этом заявил куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.


Штурмовые подразделения "Оркестра" продолжают движение в Бахмуте, несмотря на сложившуюся ситуацию. По словам Пригожина, на сегодняшний день под контролем ЧВК находится 95% территории города. Для того , что бы взять остальные 5%, необходимо пройти всего 2 километра. "Оркестр" свою задачу выполнил, принято решение сохранить личный состав на фоне отсутсвия боеприпасов.

ЧВК "Вагнер" выполнила свою задачу в Бахмуте – целью "Бахмутской мясорубки" было не взятие города, а перемалывание подразделений ВСУ. Лучше сохранить армию, чем выиграть сражение. В Артемовске сегодня взято практически 95% территорий, оставшиеся 5% для развития похода дальше на запад никакой роли не играют

- добавил он.

Всем критикующим его решение Пригожин ответил, что не имеет амбиций войти в историю как человек, взявший город.

Между тем, глава Чечни Рамзан Кадыров накануне провел совещание с представителями силовых ведомств республики, после чего направил письмо на имя Верховного главнокомандующего Владимира Путина с просьбой дать приказ снять подразделения "Ахмат" с других направлений и передислоцировать на территорию Артемовска для замены подразделений ЧВК "Вагнер". Как заявил чеченский лидер, бойцы находятся в полной боевой готовности к выдвижению и ожидают только соответствующего распоряжения.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что подразделения "Ахмата" должны заменить ЧВК "Вагнер" в 0:00 10 мая 2023 года.
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45 комментариев
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  1. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 06:33
    +5
    Обыкновенная ротация частей на данном участке фронта.Приукрашеная пикантными деталями и раздутая её участниками до предела!
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 06:36
      +19
      Цитата: andrewkor
      Обыкновенная ротация частей на данном участке фронта.Приукрашеная пикантными деталями и раздутая её участниками до предела!

      Ага, очень обыкновенная. Прям каждый день такое происходит.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 07:15
        +17
        Низкий поклон и выражение самого глубокого уважения и благодарности от простого народа лично Евгению Пригожину и его "вагнеровцам" за их Героический труд по защите нашего народа и нашего Отечества! hi
        Здоровья им всем, успехов, удачи и счастья в личной жизни! love

        С наступающим их всех праздником 9 Мая! С Днём Великой Победы СССР в ВОВ над германским фашизмом! hi
        1. krot
          krot Сегодня, 07:42
          +6
          У Пригожина нервы сдали, но его понять можно и нужно! Спасибо его ребятам и ему самому за его работу!
      2. Пивасик
        Пивасик Сегодня, 08:30
        +1
        Одна из Сторон Контракта посчитала, что выполнила свои обязательства и, как говорится, надеемся на дальнейшее сотрудничество....А вот другая Сторона оказалась не готова к "выходу".
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 06:45
      +6
      Пригожин: За 400 дней боев "десятки тысяч" бойцов ЧВК "Вагнер" погибли и были ранены. Операция "Бахмутская мясорубка" закончена по причине отсутствия боеприпасов, личный состав ЧВК будет сохранен для следующих операций в интересах России.

      Ну да,просто обычная ротация...

      Халва,халва,халва,халва...вкусно стало???
      1. Михаил Драбкин
        Михаил Драбкин Сегодня, 06:49
        +10
        —-Если условный аналитик Иванов например впервые прочел о роли ЧВК в этой войне, и конкретно о конфликте с МО - у него-бы встали волосы дыбом!!!

        —-Это происходит с Армией России, наследницей Красной и Советской Армией??!!! Жуть и сюр, такое в страшном сне не увидишь…

        —-А что об этом думают «союзники» и «партнеры» отстраненно, без объяснений и скидок на обстоятельства.. и о всяческих «красных линиях» - даже обсуждать нечего… Это еще один фронт войны - внутренний. И совсем не явно, что Вагнер в итоге всех побед.. - положительный фактор, с учетом фактора ропщения и репутационных потерь ВС и России - в целом.

        —- Не решить этот вопрос в ближайшее время, особенно с учетом ультиматума «10 Мая» - это вопрос авторитета и силы государства. Возможно гамбит с Мизинцевым - первый шаг в управлении Вагнером..
      2. Николай310
        Николай310 Сегодня, 07:46
        +13
        Ребят,а чего так мало минусов? Давайте всем своим яростным "патриотизмом" наставим еще больше минусов,послушаем Шойгу,Пескова и Конашенкова и продолжим вылизывать планете розовых пони...

        А если серьезно,вам перед погибшими не стыдно??? Вы действительно считаете,что Пригожин врёт о своих потерях???

        Ну слушайте Шойгу...у него судя по всему ни один солдат с лета не погиб...зато украинские потери здорово считает.

        1. sheridans
          sheridans Сегодня, 08:15
          -11
          Прихожин предал память своих погибших бойцов. Деньги пересилили его снова. И это народный герой?
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:47
      +4
      Только не понятно, вот уйдет ЧВК "Вагнер", а проблема со снарядным голодом останется, что Кадыров будет через неделю-две-три....... говорить, что тоже снимается ? Неужели будет выставлять своих бойцов как мишени ? Наверное проблему надо решать по другому, а если город сдадут то кто потом отвечать будет (видимо пресс-секретарь со словами о выравнивании ). Считаю эту ситуацию серьезной в плане раздрая в войсках, да ЧВК не регулярная армия и ее не обязаны содержать, но тогда почему МО не отказалось от их помощи в самые тяжелые дни , а сейчас ведь тоже далеко все не просто на фронте, как бы "не пришлось водицы испить из этого колодца" так зачем все это ? Если паркетные игры то можно и доиграться.
      1. alexandr 66
        alexandr 66 Сегодня, 08:52
        -2
        Вот и посмотрим на Шойгу и Герасимова, Кадыров у ВВП любимчик. А про мо вспомните все про Харьков отсутствие единого командования, бегство с оставлением кучи техники и бежали придворные части кстати любимчики МО.
    4. Stas157
      Stas157 Сегодня, 08:35
      +1
      Цитата: andrewkor
      Обыкновенная ротация частей на данном участке фронта.

      Типичная. Обычно в таких случаях говорят именно так.
  2. Военком77
    Военком77 Сегодня, 06:36
    +24
    "Всем критикующим его решение Пригожин ответил, что не имеет амбиций войти в историю как человек, взявший город."

    Нужно отдавать себе отчет в том, что «Вагнер» попал в зону спецоперации не прямо сразу, а когда стало понятно, что «Киев за три дня» откладывается. До этого армия предполагала решить задачу собственными силами и возможностями, оставшись единственным победителем.
    Пригожин дал армии передышку. Хорошо или не очень, отдельный вопрос, но дал. Чеченская армия Кадырова - это, как известно, не армия, а Росгвардия. Заменить же армию никакая, даже самая крутая гвардия не в состоянии. И теперь, когда украинское наступление уже висит над фронтом, можно будет оценить - как российские генералы сумели воспользоваться этой передышкой.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 06:41
      +6
      Цитата: Военком77
      Заменить же армию никакая, даже самая крутая Черная гвардия

      Вот и вы туда же. Не Черная Гвардия. а классические подразделения специального назначения, заточенные на конкретную задачу. И естественно ЛЮБАЯ спецура роте мотострелков с грамотным ротным - проиграет в прямом бою ВСЕГДА. Спецназначение потому и спец, что заточены на узкий профиль, а держать оборону или закрепляться на позициях - вообще не этому их учат.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 08:40
        +1
        а держать оборону или закрепляться на позициях - вообще не этому их учат

        А у нас этому кого-то вообще учили?
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:43
      +13
      Вагнеровцы безусловно оказали огромную помощь армии.И,да.Теперь слово за Армией России.Пожелаем успехов.
    3. Николай310
      Николай310 Сегодня, 06:50
      +14
      Критика тут только может быть одна: в разрезе Стрелкова...у И.В. не было ни танков,ни самолетов,ни арты..но он беглокомандующий...как сказал Лев Вершинин,не пора ли извиниться?

      Второе,критиковать Пригожина пустое,он не генерал...и в отличие от большинства хотя бы пытался озвучивать проблемы...а с Суровикиным,который по словам Пригожина и принимал решение лезть в лобовой штурм БахмУта,как и со штурмователями авдеевок,марьинок,угледаров,форсирователям Белогоровки три раза в одном и том же пристрелянном вражеской артой вместе-все понятно...они "выдающиеся" полководцы,которых еще не было в истории России...Суворов нервно курит в сторонке от таких гениев военного искусства
      1. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 07:28
        -1
        Не понимаю кто кому и что хотел доказать, но
        целью было не взять город, а перемолоть как можно больше личного состава украинской армии
        . Интересно какому "умному" человеку пришло в голову ставить такие задачи без танков, артиллерии и армейской авиации. Или военно-политическое руководство надеется на то что с нами будут воевать по дуэльному кодексу.
    4. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 06:59
      0
      Цитата: Военком77
      Нужно отдавать себе отчет в том, что «Вагнер» попал в зону спецоперации не прямо сразу, а когда стало понятно, что «Киев за три дня» откладывается.

      хоть бы ссылку на первоисточник давали, а то выдаёте чужое за своё.
  3. Николай310
    Николай310 Сегодня, 06:42
    +7
    Кроме того,Пригожин озвучил цифры потерь Вагнера в "ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ" убитых и раненых за 400 дней...почему новостник сайта предпочел не заметить эту цифру-не очень понятно...может хватит делать вид,что потерь нет? Эти люди погибли,чтобы большезвездные "знатоки" сайта продолжали сидеть на диванах и с умным видом вещать о "великой России".. а их подвиг предпочли не заметить...
    1. AlexTires
      AlexTires Сегодня, 06:46
      +2
      Чтобы дискредитацией из статьи не дыхнуло... Неважно кого, но дескридитацией
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 06:57
      0
      Плюсую, однако надо спокойно относится к словам Пригожина (делить на 10), он ведь также заявлял о колоссальных потерях всу в соледаре и бахмуте (400 чел в день!!!??? !), так что тут есть часть пиара своей компании...
  4. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 06:49
    -4
    Предположу, что "Вагнер" как самые боеспособные формирования освобождаются от привязки к Бахмуту в преддверии "контрнаступа".
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 07:08
      -1
      Цитата: ДымОк_в_дЫмке
      Предположу, что "Вагнер" как самые боеспособные формирования освобождаются от привязки к Бахмуту в преддверии "контрнаступа".

      А ведь попрут "вермахтоввцы", не хило.
  5. Романенко
    Романенко Сегодня, 06:49
    +3
    Обыкновенная ротация частей на данном участке фронта. Приукрашенная пикантными деталями и раздутая её участниками до предела!

    Увы, такие ситуации у нас по жизни последнее время действительно стали обыкновенными, а их быть не должно. Чем ниже уровень компетентности и интеллекта верхнего уровня руководства, тем большим количеством невежд они стараются себя окружить, в их глазах главное достоинство подчиненных заключается в классической формулировке Ярослава Гашека - "Maul halten, und weiter dienen" (Заткнись и продолжай служить) - так комфортнее.
    Страдает от этого, в первую очередь, общее дело.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:51
    +6
    Цитата: Николай310
    Эти люди погибли,чтобы большезвездные "знатоки" сайта продолжали сидеть на диванах и с умным видом вещать о "великой России".. а их подвиг предпочли не заметить...

    Вот врать то не надо...я прекрасно знаю что музыканты несут большие потери при лобовых штурмах укрепрайонов в Бахмуте...и о великой России не вещаю...это вы скорее вещаете с одной целью только плюнуть в лицо форумчанам.
    Говорить о потерях вагнеровцев предпочту после войны...разбор полетов будет основательный...не думайте что народ глуп и ничего не понимает...все ошибки и провалы нашего командования прекрасно видны и понятны...но истерить из за этого не стоит.
    А подвиги и смерти вагнеровцев я вижу регулярно на соответствующих ресурсах..и у меня болит душа за каждого погибшего нашего бойца...и высокопарных цитат чтобы потушить эту боль и печаль у меня нет...смерть это смерть.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 07:00
      -5
      . после войны

      После войны, боюсь, нам придётся учить китайский и узбекский язык, не до форумов будет...
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 07:41
        0
        Цитата: Владимир80
        . после войны

        После войны, боюсь, нам придётся учить китайский и узбекский язык, не до форумов будет...

        Да учите уже, что тянуть-то? laughing
    2. N3onMiami
      N3onMiami Сегодня, 08:56
      0
      Вы сами хоть верите в то, что будет этот "разбор полётов"?
      Ничего не будет.
  7. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 06:56
    -9
    А-а--а-а тут даже самому тупому ясно и понятно - Вагнеровцев поставили умышленно в такие условия что они вынуждены покинуть практически освободивший город ...то есть по факту отдать свою победу МО РФ. Ну а спустя время на белом коне войдут туда...хенералы МО РФ...шойгу с герасимовым и войдут в историю как победители и освободители города.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 07:12
      0
      Цитата: Землекоп
      А-а--а-а тут даже самому тупому ясно и понятно

      Первый раз вижу человека, который считает себя тупым. Вы зачем же себя так низко цените?
      Цитата: Землекоп
      Ну а спустя время на белом коне войдут туда...хенералы МО РФ...шойгу с герасимовым и войдут в историю как победители и освободители города.

      Вообще то туда собираются войти "кадыровцы", а они не из министерства обороны, они из РосГвардии, так что на "белой лошадке" туда въедет генерал РосГвардии Кадыров
    2. шахтёр
      шахтёр Сегодня, 08:09
      +2
      Я не готов оценивать свои умственные способности, но выскажу своё мнение. На фоне последних заявлений Пригожина, бодрые рапорта генералов МО РФ, о взятии Бахмута( Артёмовска), если оно состоится, будут звучать не так однозначно.
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 07:03
    +4
    "Оркестр" свою задачу выполнил, принято решение сохранить личный состав на фоне отсутсвия боеприпасов.
    Очень странное заявление. если у тебя нет снарядов или ощущается их недостаток, то прекращают наступать и переходят в жесткую оборону, а не ставят ультиматумы и угрожают "оставить позиции"
  9. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 07:06
    -2
    Героя России Пригожину... и зЕлЕнскому! В четыре руки сыграли реквием всу!!!
  10. monetam
    monetam Сегодня, 07:50
    +2
    Никто не обратил внимания на явное противоречие в смене истолкования своих действий Пригожиным: сначала он говорит, что сворачивает операцию из-за того, что Мин.Обороны ему нарядов не даёт( а вот если бы были снаряды, то продолжал бы?) А сейчас - дело и не в снарядах, а в "выполненной задаче"! Скорее всего- Вагнер в самом деле выполнил продекларированную ранее задачу по истощеню резервов ВСУ, но и сам понес такие потери, что нуждается в серьёзном отдыхе и доукомплектовании.
    1. Dr_Yalquzaq
      Dr_Yalquzaq Сегодня, 08:09
      0
      чем доукомплектововать будут? зэки походу закончились...закончились именно те, которым терять нечего было (детоубийцы, убийцы всех мастей, насильники, пожизненные), а кто сидит по другим статьтям не пойдут на убой. Поражаюсь как в России превозносят по сути криминал и наемников и принижают и поносят свою армию. Вагнер стал выше ССО, ВДВ, регулярных армейских частей. Это в истории похоже в первый раз.
    2. ВлР
      ВлР Сегодня, 08:17
      0
      Какое истощение резервов ВСУ? Пока вопреки всем канонам военной науки лбом стучали по Бахмуту, ВСУ накопили значительные силы и готовы перейти в масштабное контрнаступление в реальности которого уже, увы, никто не сомневается. Молимся за наших солдат и надеемся, на них. Потому что понятно, что на генералов сейчас вряд ли кто-то возлагает особые надежды.
  11. ВлР
    ВлР Сегодня, 07:59
    0
    Во-первых, задачи не выполнены.
    Во-вторых, это бегство с позиций - очень тревожный знак. Пригожин, видимо, много знает планах ВСУ и боится потерпеть поражение, которое перечеркнет и погубит репутацию "Вагнера". С другой стороны, можно будет говорить: смотрите, я ушёл - и фронт развалился. Под таким "соусом" можно и на президентские выборы идти.
  12. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 08:02
    +4
    Цитата: Vita VKO
    Интересно какому "умному" человеку пришло в голову ставить такие задачи без танков, артиллерии и армейской авиации.


    Откуда дровишки про отсутствие танков и артиллерии?
    Если не было тяжелого вооружения - откуда взялся т.н. "снарядный голод"?
    1. N3onMiami
      N3onMiami Сегодня, 08:59
      +1
      При этом полностью игнорируется то, что все западные СМИ и укровские источники ежедневно жалуются, что в Артёмовске их каждый час обстреливают из крупного калибра. Ходила даже цифра в 20000 снарядов в день с нашей стороны.

      Очень тут тёмное дело. И очень нехороший это звоночек.
  13. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 08:04
    +1
    Цитата: monetam
    А сейчас - дело и не в снарядах, а в "выполненной задаче"! Скорее всего- Вагнер в самом деле выполнил продекларированную ранее задачу по истощеню резервов ВСУ,


    Скорее всего, от "Вагнера", по нашей традиции, потребовали взять повышенные обязательства.
    А Пригожину их брать уже не хочется, хватило прежних.
  14. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:10
    -3
    Пригожину нельзя винить в том, что до конца не взял Бахмут, зато он в этой мясорубке повоевал с сотношением минимум 5 к 1. Если бы остальные наши войска так воевали, то от ВСУ бы уже остались бы рожки и ножки.
    У Пригожина получилась Малая Земля наоборот. Повторю свой комментарий. 4 февраля 43-го года были высажены десанты под Новороссийском, основной в Озереевке и отвлекающий на Мысхако. Основной был разгромлен, немцам был известен район высадки, отвлекающий десант Куникова удержался. Комфронта Тюленев приказал гнать войска на плацдарм в райне Станички, Куников погиб на третий день...
    Он просил не присылать подкрепления так как видел безперспективность наступления из этого района. Немцы после первого наступления окружили эти 2 кв.км суши сплошными минными полями и ежедневно проводили артобстрел. За 225 дней сидения наших войск на плацдарме погибло 25 тысяч...2 дивизии. А потом войска с Мысхако никак не повлияли на освобождение Новороссийска в сентябре 43-г, из-за тех же минных полей. 25 тысяч из-за чьих-то амбиций...Так и ВСУ гнали в Бахмут своих на оборону Бахмута из-за амбиций Зеленского
  15. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 08:15
    0
    поблагодарим живых, и помянем погибших вагнеровцев,это то,что нам стоит сделать....остальное бла-бла-бла
  16. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 08:37
    +1
    https://telegra.ph/Otvety-Evgeniya-Prigozhina-na-glavnye-voprosy-kotorye-est-u-obshchestva-05-06 почитайте по ссылке очень много что объясняет про МО,кстати Кадыров невольно подтвердил слова Пригожина когда говорил про танкистов в Мариуполе.
  17. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:56
    0
    Цитата: alexandr 66
    https://telegra.ph/Otvety-Evgeniya-Prigozhina-na-glavnye-voprosy-kotorye-est-u-obshchestva-05-06 почитайте по ссылке очень много что объясняет про МО,кстати Кадыров невольно подтвердил слова Пригожина когда говорил про танкистов в Мариуполе.

    К сожалению мало думающих участников форума ВО, все больше ура-патриотов. Когда я написал, что Мизинцева уволили из-за Вагнера, меня заминусовали, также минусы за комменты про то, что цель боев в Бахмуте не освобождение, а выбивание всушников.