Российская ПВО отразила ночную атаку украинских беспилотников на Севастополь

Ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь. Один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в районе 5 километров, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в райне мыса Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола

Украина предприняла очередную попытку атаковать Севастополь, в ночной атаке на город участвовало не менее десяти беспилотников . Как сообщил губернатор города Михаил Развозжаев, попытка провалилась, противовоздушная оборона ВС России с задачей справилась.Сообщения о работе ПВО над Севастополем появились примерно в четвертом часу ночи, об этом писали жители в местных пабликах. Украинские беспилотники были замечены в районе Казачьей бухты и мыса Фиолент. По предварительной информации, в ночном налете участвовало не менее десяти дронов , но своей цели они не достигли, прекрасно сработали ПВО и РЭБ. О каких-либо взрывах сообщений не было, объекты в городе не пострадали. На данный момент официально подтверждено сбитие трех беспилотников, по остальным информация проверяется.- написал глава города в своем Telegram-канале.Киев неоднократно пытался нанести удары по Севастополю с помощью беспилотников, как воздушных, так и морских. Как заявляют власти полуострова, атаки следуют чуть ли не каждый день, целями ударов становятся не только военные, но и гражданские объекты.Как заявил до этого Зеленский, Крым якобы является украинской территорией, поэтому ВСУ могут предпринимать любые действия для его "освобождения". На ударах Киев останавливаться не намерен, в планах захват полуострова в рамках контрнаступления.