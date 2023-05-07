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Российская ПВО отразила ночную атаку украинских беспилотников на Севастополь

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Российская ПВО отразила ночную атаку украинских беспилотников на Севастополь

Украина предприняла очередную попытку атаковать Севастополь, в ночной атаке на город участвовало не менее десяти беспилотников. Как сообщил губернатор города Михаил Развозжаев, попытка провалилась, противовоздушная оборона ВС России с задачей справилась.


Сообщения о работе ПВО над Севастополем появились примерно в четвертом часу ночи, об этом писали жители в местных пабликах. Украинские беспилотники были замечены в районе Казачьей бухты и мыса Фиолент. По предварительной информации, в ночном налете участвовало не менее десяти дронов, но своей цели они не достигли, прекрасно сработали ПВО и РЭБ. О каких-либо взрывах сообщений не было, объекты в городе не пострадали. На данный момент официально подтверждено сбитие трех беспилотников, по остальным информация проверяется.

Ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь. Один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в районе 5 километров, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в райне мыса Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола

- написал глава города в своем Telegram-канале.

Киев неоднократно пытался нанести удары по Севастополю с помощью беспилотников, как воздушных, так и морских. Как заявляют власти полуострова, атаки следуют чуть ли не каждый день, целями ударов становятся не только военные, но и гражданские объекты.

Как заявил до этого Зеленский, Крым якобы является украинской территорией, поэтому ВСУ могут предпринимать любые действия для его "освобождения". На ударах Киев останавливаться не намерен, в планах захват полуострова в рамках контрнаступления.
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12 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:01
    +4
    А у нас на Урале пожар на пороховом заводе, идет эвакуация населения близлежащего поселка.
    Предположительно был поджог.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 07:15
      +7
      Ситуация с пороховыми складами действительно странная. первые сообщения были о лесном пожаре перекинувшимся на склады. Но у таких складов по внешнему периметру должна быть минерализованная полоса не менее 100 м и обвалка зданий складов. Поэтому версия о поджоге напрашивается сама по себе.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:42
        +2
        Люди не понимают,что мы-на войне.Надо быть бдительными,работать служба безопасности предприятия,силовые структуры в населенных пунктах,ФСБ наконец
        1. krot
          krot Сегодня, 07:59
          -1
          У меня предложение! У нас много стратегических балестических ракет, которые близятся к своему окончанию срока годности. Так вместо тупой утилизации, может поставить на них боеголовки не атомные, а например вакуумные, типа папы всех бомб с большой мощностью.. И такими ракетками перекрыть границу шумерстана с НАТО! Львовскую область можно закидать всю, стереть мосты.. Генералы о таком не думают у нас?
          Ведь пока не перекроют границу, оружие так и будет течь рекой в хохляндию..
          1. Репеллент
            Репеллент Сегодня, 08:08
            +3
            Цитата: krot
            ... поставить на них боеголовки не атомные, а например вакуумные...

            Уж сколько раз твердили миру... никто на той стороне не будет разбираться, какие именно головы на взлетевших баллистических. Хотите самоубиться - веревку в руки, и вперед...
          2. Попуас
            Попуас Сегодня, 08:08
            +4
            За год с лишним не сделали,значит и не сделают! yes красные линии не "наши" рисуют,а им рисуют wink
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:12
    +2
    Украина предприняла очередную попытку атаковать Севастополь
    Очередную и не последнюю. Понятно, что будут продолжать пытаться нанести удар как с воздуха, так и с моря. При этом не стоит забывать и про террористическую опасность в городе.
    1. Не_боец
      Не_боец Сегодня, 09:14
      0
      "На 101 раз получится". К сожалению, просто по закону больших чисел, рано или поздно, но атака достигнет цели :(
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 07:38
    +4
    Сегодня только 7 мая, стоит ожидать терактов от хохла 8 или 9 числа. Эти заранее заготовили удары по нашим ЛОМам и гражданской инфраструктуре. Вчера опять Гром-2 летал на Крым. Их можно остановить только ударами по их инфраструктуре и давно пора разнести все административные здания в Киеве, пусть из подвалов свои "подвиги" планируют. Но питерские мазохисты ждут, когда украинец в мавзолей ракету запустит...
  4. Камрад
    Камрад Сегодня, 07:57
    0
    По факту получается, крымская ПВО - лучшая в мире. Может по оснащению и не самая, но по реальному боевому опыту может посоперничать только Израиль, но там однотипность и упрощенность средств нападения.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 08:29
      +2
      Цитата: Камрад
      По факту получается, крымская ПВО - лучшая в мире. Может по оснащению и не самая, но по реальному боевому опыту может посоперничать только Израиль, но там однотипность и упрощенность средств нападения.

      Я , спал и ничего не слышал .. То ли привыкли , и конечно полное доверие Севастопольцев к ПВО флота и Армии . Спасибо нашим ребятам которые в это время не спят , несут боевую вахту , учились военному делу серьёзно и правильно применяют свои знания .
      --- "Любимый город может спать спокойно,
      И видеть сны, и зеленеть среди весны.Когда ж домой товарищ мой вернётся,
      За ним родные ветры прилетят.
      Любимый город другу улыбнётся:
      Знакомый дом, зелёный сад, весёлый взгляд."
  5. Rakovor
    Rakovor Сегодня, 08:53
    +1
    Цитата: 30 вис
    Цитата: Камрад
    По факту получается, крымская ПВО - лучшая в мире. Может по оснащению и не самая, но по реальному боевому опыту может посоперничать только Израиль, но там однотипность и упрощенность средств нападения.

    Я , спал и ничего не слышал .. То ли привыкли , и конечно полное доверие Севастопольцев к ПВО флота и Армии . Спасибо нашим ребятам которые в это время не спят , несут боевую вахту , учились военному делу серьёзно и правильно применяют свои знания .
    --- "Любимый город может спать спокойно,
    И видеть сны, и зеленеть среди весны.Когда ж домой товарищ мой вернётся,
    За ним родные ветры прилетят.
    Любимый город другу улыбнётся:
    Знакомый дом, зелёный сад, весёлый взгляд."

    На Камышовом шоссе слышно было, как раз в районе 4-х утра.