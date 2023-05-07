Командующий группировкой "Восток" ВСУ и отвечающий за оборону Бахмута генерал Сырский снова отложил контрнаступление на Донецком направлении. Такая информация приходит из офиса президента Украины.
Зеленский провел очередное заседание ставки, на котором рассматривался вопрос контрудара в районе Бахмута, запланированного еще в конце марта и постоянно откладываемого. Последними сроками назывались 4 или 5 мая, Сырский клятвенно обещал перейти в наступление и даже привел в состояние боевой готовности резервы, специально стянутые на это направление. Планировалось контрударом выбить подразделения ВС России с позиций в районе Соледара, захватить сам город и продвинуться дальше на Лисичанск. Одновременным ударом в районе Бахмута предполагалось окружить город и нейтрализовать отряды ЧВК "Вагнер", отрезав их от снабжения.
Однако, снова у Генштаба ВСУ пошло что-то не так, Сырский контрнаступление отложил, на какое время информации нет. Виной всему опять стала погода, дожди не дают просохнуть земле, наступать по проселкам невозможно. При этом сам командующий группировкой "Восток" ВСУ уверен, что причиной резкой погоды и аномально дождливой весны является климатическое оружие, применяемое русскими.
В то же время, украинские подразделения в Часовом Яре, Константиновке, Северске и Славянске, продолжают находиться в состоянии боевой готовности и только ждут приказа к переходу в наступление. Все заявления, звучащие из Киева могут быть простой дезинформацией, призванной ввести в заблуждение командование российских войск.
Между тем, появились данные, что удар в районе Бахмута может быть отвлекающим, основным направлением контрудара будет Запорожское с обязательным захватом Энергодара и атомной станции. Сообщается, что на этом настаивают британские военные советники. Захват АЭС позволит Киеву выдвигать свои условия, не исключена и провокация с атомной станцией, последствия которой будут свалены на Россию.