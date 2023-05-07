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Отвечающий за оборону Бахмута генерал Сырский снова передвинул сроки контрнаступления ВСУ

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Отвечающий за оборону Бахмута генерал Сырский снова передвинул сроки контрнаступления ВСУ

Командующий группировкой "Восток" ВСУ и отвечающий за оборону Бахмута генерал Сырский снова отложил контрнаступление на Донецком направлении. Такая информация приходит из офиса президента Украины.


Зеленский провел очередное заседание ставки, на котором рассматривался вопрос контрудара в районе Бахмута, запланированного еще в конце марта и постоянно откладываемого. Последними сроками назывались 4 или 5 мая, Сырский клятвенно обещал перейти в наступление и даже привел в состояние боевой готовности резервы, специально стянутые на это направление. Планировалось контрударом выбить подразделения ВС России с позиций в районе Соледара, захватить сам город и продвинуться дальше на Лисичанск. Одновременным ударом в районе Бахмута предполагалось окружить город и нейтрализовать отряды ЧВК "Вагнер", отрезав их от снабжения.

Однако, снова у Генштаба ВСУ пошло что-то не так, Сырский контрнаступление отложил, на какое время информации нет. Виной всему опять стала погода, дожди не дают просохнуть земле, наступать по проселкам невозможно. При этом сам командующий группировкой "Восток" ВСУ уверен, что причиной резкой погоды и аномально дождливой весны является климатическое оружие, применяемое русскими.

В то же время, украинские подразделения в Часовом Яре, Константиновке, Северске и Славянске, продолжают находиться в состоянии боевой готовности и только ждут приказа к переходу в наступление. Все заявления, звучащие из Киева могут быть простой дезинформацией, призванной ввести в заблуждение командование российских войск.

Между тем, появились данные, что удар в районе Бахмута может быть отвлекающим, основным направлением контрудара будет Запорожское с обязательным захватом Энергодара и атомной станции. Сообщается, что на этом настаивают британские военные советники. Захват АЭС позволит Киеву выдвигать свои условия, не исключена и провокация с атомной станцией, последствия которой будут свалены на Россию.
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17 комментариев
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  1. krot
    krot Сегодня, 08:06
    -7
    По поводу климатического оружия: действительно его можно применить, как х о х о л пойдет в свой наступ, чтобы двинул он "по сухому" и через время начал вязнуть в трясине! Генералы, ау! Или вы такого не умеете, тупо шашками только махать?
    1. Sebostyuan
      Sebostyuan Сегодня, 08:35
      +2
      Подтверждаю. Лично видел. Как самолеты ВКС летая с сочками. Собирали облока. Превращая их в грозовые тучи. Я из-за них, рассаду немогу высадить.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:11
    +2
    генерал Сырский снова отложил контрнаступление на Донецком направлении
    А виновата Россия со своим "климатическим оружием". Сказали бы честно, что пока не совсем готовы к полномасштабному наступлению и не водили бы за нос своих англосаксонских кураторов и гнилую Европу.
    с обязательным захватом Энергодара и атомной станции. Сообщается, что на этом настаивают британские военные советники
    И не удивительно, т.к. без участия англичан не одна подлость произойти не может.
    1. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 08:40
      0
      Вопрос: Сталин предупреждал Гитлера о контрнаступлении? А то странно как то получается, что весь мир знает о планах ВСУ...
      1. DMFalke
        DMFalke Сегодня, 08:57
        0
        Встречный вопрос - в 1940х было глобальное телевидение и интернет?
        1. Mavrikiy
          Mavrikiy Сегодня, 09:14
          0
          Цитата: DMFalke
          Встречный вопрос - в 1940х было глобальное телевидение и интернет?

          hi Вы наверно плохо учились,...... в 40-х было радио, его вполне достаточно было, да и пресса Запада с удовольствием чужие тайны растрезвонила бы....
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:53
      +1
      Я думаю,что пока не могут определить брешь в нашей обороне.Дело не в погоде,ждут разведданных от натовцев
  3. Комментарий был удален.
  4. Константин Шевченко
    Константин Шевченко Сегодня, 08:14
    +1
    Интересно почему "контрнаступлением" называют, ведь МО РФ не наступает или ждут когда Россия начнёт? А есть контротступление?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:58
      0
      они считают, что армия России наступала в 2022 году, и вроде как выдохлась по их мнению т.к. фронт стабилизировался, а теперь они "выстояли" , набрались жирку и хотят контрнаступать, тут важна не игра слов, а дело, что мы противопоставим НАТОвским стратегам.
  5. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 08:14
    0
    Начинается: климатическое оружие, дожди, мало оружия... Наступления нет, потому что внезапности нет, численного превосходства нет, морального подъёма нет. Только тема эта уже оскомину набила, и вот опять.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 08:22
      0
      Исключать что это правда нельзя, технология известна ещё с вьетнамской войны, американцы вызывали дожди и в итоге все дороги были размыты, естественно на одном участке, облака с самолётов посыпаются азотнокислым серебром, ну или, чтоб подешевле, просто цементом, есть нюансы некоторые, успех зависит от вида облаков, от их высоты, в Москве перед парадом таким-же образом тучи разгоняют, но не всегда получается
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 08:32
        -1
        урал полыхает не от "климатического оружия", а от поджогов. видели как ракеты в лес пускают на ходу из машин.это уже диверсия.https://www.e1.ru/text/incidents/2023/05/07/72285380/
        1. Архитектор
          Архитектор Сегодня, 09:06
          +1
          урал полыхает не от "климатического оружия", а от поджогов. видели как ракеты в лес пускают на ходу из машин.это уже диверсия.https://www.e1.ru/text/incidents/2023/05/07/72285380/

          Ну и где в вашей ссылке запуск ракет на ходу ?
          Зачем всякую чушь писать ?
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:36
    0
    Бермудские треугольник переехал на новый адрес.
    Тркдно его выпиьь бандерлогам, но будет выпит "будь он хоть параллеппипедд.."
    Мимо высоцкого не пройти.
    Сврскому - в конце песни результат метаний есть, указан
  7. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:55
    -1
    Неужели трудно вычислить местонахождение всей этой камарильи верхушки ВСУ и снести им бошки еще до начала наступления ? Ну скажите разве в военных училищах и академиях Генштаба не объясняют, что армия без командования это разлагающееся стадо ? И не надо говорить, что на их место придут другие, других еще найти надо и они будут точно знать что их ждет, хватит играть в шахматы кто кого передумает, бейте сразу в глаз, ведь так гласит закон "питерских улиц".
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:05
    0
    Как они нас теперь хотят убедить, что сроки передвинуты, прям из кожи вон лезут!
    Тут в интернете нашёл одного гада, который толи через экшн камера, толи подключился к стационарной - сливает данные по передвижению наших войск, а так же указал координаты нашей дислокации в Каховке (надеюсь нас у же там нет)



    Может нашим всём имеет смысл в ночь с 8 на 9мая рассредоточится и нём кучковаться?
  9. Архитектор
    Архитектор Сегодня, 09:14
    0
    Может и не будет не какого контрнаступления ?
    Провоцируют нас на бодание , да на истощение ресурсов ?
    Просто слишком много вокруг этого шума.
    Или вот допустим как писали месяца два назад военкоры удар где нибудь в районе К-на А ?Где совсем не ожидаем.