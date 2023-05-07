Военное обозрение
Войти Регистрация

Немецкое издание: В Польше зря надеются на помощь НАТО в возможном конфликте с Россией

7
Немецкое издание: В Польше зря надеются на помощь НАТО в возможном конфликте с Россией

Проводимая Польшей русофобская политика может привести к новому конфликту, но в Варшаве зря надеются на помощь НАТО в столкновении с российской армией. Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.


Польша всячески провоцирует Россию надеясь, что в случае военного конфликта ей на помощь придет НАТО в рамках 5 статьи Устава альянса о коллективной обороне. Однако, военное столкновение России и НАТО приведет к катастрофическим последствиям, что понимают и в Брюсселе. Поэтому в Варшаве зря надеются на помощь альянса.

Мечта о сильном дяде НАТО, который уничтожит злых русских, быстро развеется. Новая мировая война приведет к гибели миллионов, уничтожению городов, а большая часть территорий станет непригодной для жизни, и это не принесет триумф польским разжигателям войны

- говорится в публикации.

Между тем, некоторые страны в Европе не понимают, какую опасную игру затеяла Польша, провоцируя Россию на военное столкновение, и выступают в поддержку Варшавы. Речь идет о лимитрофах из Прибалтики и части стран Восточной Европы, включая Украину. Мир стоит на пороге третьей мировой войны и Польша своими действиями только подталкивает его к этому. При этом на Западе заблуждаются, говоря о контроле ситуации и скрой победе на Россией в этом конфликте. Москва не допустит победы Киева даже в условиях нескольких поражений, конфликт может перерасти в более глобальный.

На сегодняшний день Россия и Польша стоят на пороге полного разрыва дипломатических отношений, в российском МИДе допускают такое развитие событий, учитывая русофобскую политику Варшавы.
Использованы фотографии:
Минобороны Польши
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:43
    +3
    Учитывая то что Польша хочет ПОДОИТЬ Германию, думать что ГЕРМАНСКАЯ газетка напишит чего хорошего не надо, и во вторых тут не желание НАТО надо учитывать а желание ВАШИНГТОНА. Ибо у НАТО есть конкретный хозяин а вся это якобы коллективное решение так для обывателя.
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 08:45
    +3
    Правильно всё автор говорит. Люди подзабыли, как выглядит ядерный взрыв и какие последствия он оставляет. Чернобыль был почти 40 лет назад, выросло 2 поколения с тех пор. А Фукусима слишком далеко была, Где-то в далёкой Японии.

    Именно поэтому снова нужно провести испытания, с широким анонсом и трансляцией в высоком качестве как самого взрыва, так и разрушений.

    Мир снова должен ощутить, насколько он хрупок. Страх очень способствует мыслительной деятельности.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:52
      -2
      parabyd hi, испытания? Не не поможет, вот завтра американцы в пустыни Невада жахнут свой ядрен - батон и СИЛЬНО вы испугаетесь и проникнетесь хрупкостью мира?!
      1. Хагакурэ
        Хагакурэ Сегодня, 08:56
        +2
        Мы не испугаемся, а они - да. Разные мы.... почти во всем, кроме физиологии.
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 08:57
      +2
      Цитата: parabyd
      Люди подзабыли, как выглядит ядерный взрыв и какие последствия он оставляет

      Результаты испытания царь бомбы в 1961: Взрывная волна трижды обогнула земной шарик, звуковая волна в окрестностях 800 км выбила все стекла. А самое страшное- денежная реформа. Злотый может снова превратиться в рубль
    3. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 08:58
      0
      Я думаю они все понимают, но пребывают в уверенности, что никто из руководства РФ не осмелится нажать на ядерную кнопку. Что в общем то не беспочвенно в свете пустых угроз про красные линии.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:04
    0
    Мечта о сильном дяде НАТО, который уничтожит злых русских, быстро развеется. Новая мировая война приведет к гибели миллионов, уничтожению городов, а большая часть территорий станет непригодной для жизни, и это не принесет триумф польским разжигателям войны
    recourse Кого то разводят. what Понять бы, кто кролик то у немцев? Если писано по указке США, то кролики - мы, и написано нам, мол вешайте смело полякам , хоть с помощью ТЯО. А если сами решили наказать поляков за наезды-"репорации", то поляки. Но ведь СМИ невцев подвласны правительству и независимых СМИ не бывает. request
    С другой стороны, немцы не хотят ложиться под поляков в Европе и понимают, что США пошлет НАТО воевать за Польшу, так хоть потролить......