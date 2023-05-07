Мечта о сильном дяде НАТО, который уничтожит злых русских, быстро развеется. Новая мировая война приведет к гибели миллионов, уничтожению городов, а большая часть территорий станет непригодной для жизни, и это не принесет триумф польским разжигателям войны

Проводимая Польшей русофобская политика может привести к новому конфликту, но в Варшаве зря надеются на помощь НАТО в столкновении с российской армией. Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.Польша всячески провоцирует Россию надеясь, что в случае военного конфликта ей на помощь придет НАТО в рамках 5 статьи Устава альянса о коллективной обороне. Однако, военное столкновение России и НАТО приведет к катастрофическим последствиям, что понимают и в Брюсселе. Поэтому в Варшаве зря надеются на помощь альянса.- говорится в публикации.Между тем, некоторые страны в Европе не понимают, какую опасную игру затеяла Польша, провоцируя Россию на военное столкновение, и выступают в поддержку Варшавы. Речь идет о лимитрофах из Прибалтики и части стран Восточной Европы, включая Украину. Мир стоит на пороге третьей мировой войны и Польша своими действиями только подталкивает его к этому. При этом на Западе заблуждаются, говоря о контроле ситуации и скрой победе на Россией в этом конфликте. Москва не допустит победы Киева даже в условиях нескольких поражений, конфликт может перерасти в более глобальный.На сегодняшний день Россия и Польша стоят на пороге полного разрыва дипломатических отношений, в российском МИДе допускают такое развитие событий, учитывая русофобскую политику Варшавы.