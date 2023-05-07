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Минобороны Румынии обвинило российский истребитель Су-35 в «агрессивных манёврах» рядом с польским L410 Turbolet

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Минобороны Румынии обвинило российский истребитель Су-35 в «агрессивных манёврах» рядом с польским L410 Turbolet

Румынское Минобороны обвинило российское военное ведомство в "опасном перехвате" польского самолета L410 Turbolet над акваторией Черного моря. Об этом сообщается на сайте румынского оборонного ведомства.


Как заявляют в Бухаресте, 5 мая 2023 года польский самолет L410 Turbolet, участвующий в операции под эгидой Frontex по обеспечению безопасности внешних границ Евросоюза, находился над нейтральными водами Черного моря примерно в 60 км от воздушного пространства Румынии. В это время в данном районе появился российский истребитель Су-35, который совершил в отношении самолета НАТО "опасные" действия.

Румыны обвиняют российского летчика в "агрессивных маневрах", якобы после пролета Су-35 рядом с L410 Turbolet образовался "повышенный уровень турбулентности", который затруднил управление польским самолетом. Для пресечения действий российского истребителя в воздух были подняты четыре боевых самолета НАТО из состава ВВС Румынии и Испании. Догнали ли натовцы наши истребитель не сообщается, российское Минобороны никак не комментирует данный инцидент.


Пилоты польского самолета посадили его в аэропорту имени Михаила Когэлничану к северо-западу от Констанцы, по имеющейся информации, никто из членов экипажа L410 Turbolet не пострадал.

По данным из открытых источников, L410 Turbolet ВВС Польши базируется на военной авиабазе в Констанце уже довольно длительное время, периодически выполняя полеты над акваторией Черного моря. Заявляется, что целью этих полетов является охрана границ ЕС. Какие на самом деле выполняет задачи экипаж, не раскрывается. Российский истребитель Су-35 входит в состав ЮВО.
Использованы фотографии:
t.me/operline_ru
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33 комментария
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:38
    +14
    В это время в данном районе появился российский истребитель Су-35, который совершил в отношении самолета НАТО "опасные" действия.
    Опять керосином облили? И причем тут цыгане со своим протестом, если железка была польская?
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 09:45
      +5
      Тем более все было в нейтральных водах. И жалоба на турбулентность, летать тяжело было. Что там на самом деле делал этот самолет еще вопрос.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 09:56
        +9
        Нечего было путаться под крыльями нашего Су-35.Сами виноваты.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 10:08
        +8
        L410 Turbolet, участвующий в операции под эгидой Frontex по обеспечению безопасности внешних границ Евросоюза

        Польские "чебурашки" должны летать над польшей, нечего им делать над Черным морем.
        1. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Сегодня, 10:18
          +3
          Цитата: frruc
          Польские "чебурашки" должны летать над польшей, нечего им делать над Черным морем.

          А как же давняя шляхтечская мечта- «Польска от можа до можа» lol
    2. фигвам
      фигвам Сегодня, 09:56
      +10
      Румыны обвиняют российского летчика в "агрессивных маневрах", якобы после пролета Су-35 рядом с L410 Turbolet образовался "повышенный уровень турбулентности"

      Воевать против нас своими наёмниками, техникой и вооружением, а потом удивляться турбулентности.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 10:23
        +9
        Румыны пускай полякам подгузники поменяют. laughing lol wassat good
        Всех коллег поздравляю с Днём Радио!!!
        drinks drinks drinks soldier
    3. Napayz
      Napayz Сегодня, 10:44
      0
      Смею полагать, что наш истребитель появился неожиданно... ну и со всеми вытекающими У или ДЛЯ поляков последствиями ))))))
    4. svp67
      svp67 Сегодня, 11:45
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      Опять керосином облили?

      Нет, польские пилоты сами кофеем облились...
      Цитата: a.s.zzz888
      И причем тут цыгане со своим протестом, если железка была польская?

      Обидно понимаешь...они то обещали полякам, что прикроют, а не смогли...
      А вообще этот самолетик уже почти две недели там "углы" рисует, есть подозрение, что занимается откровенным "радиошпионажем"...
  2. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 09:43
    +9
    По данным из открытых источников, L410 Turbolet ВВС Польши базируется на военной авиабазе в Констанце уже довольно длительное время, периодически выполняя полеты над акваторией Черного моря.
    ...якобы после пролета Су-35 рядом с L410 Turbolet образовался "повышенный уровень турбулентности", который затруднил управление польским самолетом.

    А кто вам говорил, что будет легко?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:03
      +3
      Цитата: Piramidon
      А кто вам говорил, что будет легко?

      А они такого не учили! И вообще, картина И. Репина "Не ждали" не вписывается ни в одну встречу натовских пилотов.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:04
      +5
      А стоит ли вообще обращать внимание на эти вопли?Мы воюем,так что держитесь от нас подальше
  3. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 09:45
    +5
    A force d'essayer l'OTAN va finir par l'obtenir son "casus belli"...

    Если НАТО попытается, то в конечном итоге получит свой "казус белли"...
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 10:24
      -1
      После атаки Кремля казусом Белли, видимо, будет убийство президента.
      1. Катя_Иванова
        Катя_Иванова Сегодня, 10:30
        -2
        Цитата: Бородач
        После атаки Кремля казусом Белли, видимо, будет убийство президента.

        Вам же ясно сказали, что убийство президента ничего не решит. На его место придет другой. Именно поэтому Зеленского не трогают.
        1. Ратибор_А
          Ратибор_А Сегодня, 10:41
          +1
          Не факт..., там грызня в верхах начнётся, в т. ч. и у военных, нам проще будет в этой ситуации до границ Польши дойти, и поляки зайти официально на территорию Украины не смогут. Так что для нас одни плюсы....
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:50
    +4
    Молодцы наши пилоты - не дают натовцам расслабиться! good
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:50
    +5
    Минобороны Румынии обвинило российский истребитель Су-35 в «агрессивных манёврах» рядом с польским L410 Turbolet

    Погодите, вы ещё за Одессу ответите сполна...
  6. Sith
    Sith Сегодня, 09:56
    +2
    L410 и у нас вроде есть ... может просто подлетели поздороваться ... а он на змеином в эфир начал отвечать ... слово за слово , чуть не утопили поди ... Если сравнить массу и класс Су-35с и L410 , то явно эта мелочь бы не удрала
  7. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 09:56
    +6
    так он же турболет кому как не ему турболентность по колено))
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:58
    +5
    Поляки уже что, уже репетируют польшу "от можа до можа" включая Одессу? Иначе что их самолет делал над Черным морем?
    Правильно сделали, что "шуганули" его. Незачем ему летать над Русским морем!
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:11
    +3
    Турбулентностью заднего прохода гейропейцев удовлетворен.
  10. PPD
    PPD Сегодня, 10:12
    +1
    Л 410 это вроде пассажирский самолет.
    Что он там делал в этом квадрате?
    Патрулировать на пассажире?
    Или его доработали? request
  11. Розмари
    Розмари Сегодня, 10:15
    +5
    L410 Turbolet ВВС Польши базируется на военной авиабазе в Констанце уже довольно длительное время, периодически выполняя полеты над акваторией Черного моря. Заявляется, что целью этих полетов является охрана границ ЕС.
    Какие на самом деле выполняет задачи экипаж, не раскрывается.

    Раскрывается - в ноябре 2020 года Пограничной службой Польши было принято в эксплуатацию два L-410UVP E-20 с дальностью полета до 510 км при полезной нагрузке 1500 кг ( максимальная дальность 1500 км).
    В состав оборудования самолетов входят радиолокаторы, позволяющие осуществлять идентификацию объектов, находящихся на поверхности воды, суши и в воздушном пространстве. Точную идентификацию на расстоянии около 15 км, и первичную идентификацию на расстоянии около 45 км.
    Кроме того, в состав оборудования входит модем спутниковой связи, позволяющий передавать данную информацию в режиме реального времени.
  12. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 10:24
    +2
    В это время в данном районе появился российский истребитель Су-35, который совершил в отношении самолета НАТО "опасные" действия, "непристойные"
    Всё самолёт НАТО износилован русским самолетом! laughing
  13. ser580
    ser580 Сегодня, 10:36
    +1
    Жаль что не сбили к фигам этот Турбогвинтокрыл
  14. К-50
    К-50 Сегодня, 10:46
    0
    Румынское Минобороны обвинило российское военное ведомство в "опасном перехвате" польского самолета L410 Turbolet над акваторией Черного моря

    А румыния не хочет объяснить, что делал польский самолёт над акваторией Чёрного моря, где польша даже с орбиты в телескоп не просматривается? belay
    Тусуются на Балтикой, пусть и дальше там шаромыжат, а черноморский берега совсем не для гиены гейропы. request
  15. Aleksandral
    Aleksandral Сегодня, 10:49
    0
    И что с того? Румыны могут бухтеть сколько угодно! Собака лает караван идет!!!!
  16. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:55
    +1
    целью этих полетов является охрана границ ЕС
    Вот это охраняет границу?
    Патрулирование с целью ведения разведки это больше подходит. Эти полеты самолетов НАТО рано или поздно, но добром для них не закончатся. В сое время американцы не пожалели южно-корейский "Боинг" с пассажирами, а небольшой самолет Восточной Европы тем более не пожалеют.
  17. Михаил Косиков0418
    Михаил Косиков0418 Сегодня, 10:56
    +1
    А может Румыния объяснить, как можно осуществить перехват вражеского самолёта, прямо и непосредственно угрожающего границам суверенного государства, не агрессивно. Лаской что ли или воздушный поцелуй направить пилотам польского самолёта? Или мозги деятелей из Бухареста также обнищали, как и их страна?
  18. НатальяЮрьевна
    НатальяЮрьевна Сегодня, 11:09
    0
    Какие "агрессивные манёвры"?! Парни просто поглумились от души!
  19. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:14
    +1
    якобы после пролета Су-35 рядом с L410 Turbolet образовался "повышенный уровень турбулентности", который затруднил управление польским самолетом.

    Так радуйтесь, полудурки! И живы, и матчасть в строю. Маневры им, видите ли, агрессивные...
    В следующий раз сушка вам на лобовуху керосин сольет. Или вообще прилетит Су-24 - встанет перед вами и из бомбового отсека выпустит стаю птиц...
  20. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:12
    0
    Проверка Turboletности к повышенному уровню турбулентности?