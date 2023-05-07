Минобороны Румынии обвинило российский истребитель Су-35 в «агрессивных манёврах» рядом с польским L410 Turbolet

Румынское Минобороны обвинило российское военное ведомство в "опасном перехвате" польского самолета L410 Turbolet над акваторией Черного моря. Об этом сообщается на сайте румынского оборонного ведомства.Как заявляют в Бухаресте, 5 мая 2023 года польский самолет L410 Turbolet, участвующий в операции под эгидой Frontex по обеспечению безопасности внешних границ Евросоюза, находился над нейтральными водами Черного моря примерно в 60 км от воздушного пространства Румынии. В это время в данном районе появился российский истребитель Су-35, который совершил в отношении самолета НАТО "опасные" действия.Румыны обвиняют российского летчика в "агрессивных маневрах", якобы после пролета Су-35 рядом с L410 Turbolet образовался "повышенный уровень турбулентности", который затруднил управление польским самолетом. Для пресечения действий российского истребителя в воздух были подняты четыре боевых самолета НАТО из состава ВВС Румынии и Испании. Догнали ли натовцы наши истребитель не сообщается, российское Минобороны никак не комментирует данный инцидент.Пилоты польского самолета посадили его в аэропорту имени Михаила Когэлничану к северо-западу от Констанцы, по имеющейся информации, никто из членов экипажа L410 Turbolet не пострадал.По данным из открытых источников, L410 Turbolet ВВС Польши базируется на военной авиабазе в Констанце уже довольно длительное время, периодически выполняя полеты над акваторией Черного моря. Заявляется, что целью этих полетов является охрана границ ЕС. Какие на самом деле выполняет задачи экипаж, не раскрывается. Российский истребитель Су-35 входит в состав ЮВО.