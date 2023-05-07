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Турция поставила ударные беспилотники Bayraktar TB2 Силам безопасности непризнанного Косово

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Турция поставила ударные беспилотники Bayraktar TB2 Силам безопасности непризнанного Косово

Турецкие ударные беспилотники поступили на вооружение еще одной европейской страны, на этот раз эксплуатантом Bayraktar TB2 стало Косово, несмотря на все протесты Сербии. О поступлении дронов сообщил информационный портал Klan Kosova.


Так называемые Силы безопасности непризнанного Косово получили на вооружение пять ударных беспилотников Bayraktar TB2, а также станцию управления. Кроме того, турки поставили Приштине необходимое вспомогательное оборудование. Подробности поставки не раскрываются, известно, что поставка была осуществлена в конце апреля этого года.

О том, что Приштина намерена закупить турецкие ударные беспилотники, сообщалось в конце прошлого года, тогда же появилась информация о подписании контракта между Минобороны непризнанной республики и турецкой компанией Baykar Makina. Однако подробности соглашения не раскрывались. Как заявил по данному поводу министр обороны Косово Арменд Мехадж, поставивший подпись под контрактом, интерес к турецким беспилотникам Приштина высказала еще в начале 2022 года. Предполагалось, что Косово закупит не менее 12 турецких дронов, задачей которых будет борьба с российскими ПЗРК "Панцирь-С", стоящими на вооружении сербской армии.

В декабре прошлого года президент Сербии осудил намерение Анкары поставить беспилотники Bayraktar в непризнанное Косово. По его словам, появление дронов на вооружении Сил безопасности Косово приведет к усилению ПВО Сербии.

Когда турки говорят, что дадут Bayraktar Приштине, это для нас непростая и совсем не хорошая новость, напротив. Мы очень уважаем президента Эрдогана, но это, несомненно, повлияет на наши отношения

- заявил он.
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5 комментариев
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  1. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:37
    +1
    "... est entré en service avec un autre pays européen, cette fois le Kosovo..." les Serbes ne vont pas aimer que l'auteur de cet article reconnaisse l'indépendance du Kosovo


    "... поступил на вооружение еще одной европейской страны, на этот раз Косово... " сербам не понравится, что автор этой статьи признает независимость Косово
  2. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:52
    +2
    Цитата: YanniKounnar
    сербам не понравится, что автор этой статьи признает независимость Косово

    В последнее время на Военном Обозрении новый тренд - публикации без авторства. Всё чаще и чаще появляются статьи, авторы которых, по каким-то неведомым причинам, не публикуют своё имя.
    Логично предположить, раз нет конкретного автора, то высказанное в статье мнение - это мнение самого ресурса, Военного Обозрения.
    Со всеми вытекающими из этого факта выводами.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 11:07
      +2
      Цитата: sdivt
      Логично предположить, раз нет конкретного автора, то высказанное в статье мнение - это мнение самого ресурса, Военного Обозрения.

      Логично предположить, что автор вообще далёк от военной тематики:
      Предполагалось, что Косово закупит не менее 12 турецких дронов, задачей которых будет борьба с российскими ПЗРК "Панцирь-С", стоящими на вооружении сербской армии.

      ПЗРК и ЗРПК - две большие разницы: переносной зенитно-ракетный комплекс и зенитный ракетно-пушечный комплекс... fool
  3. Комментарий был удален.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:10
    +2
    эксплуатантом Bayraktar TB2 стало Косово
    И не исключено, что очень захочет проверить ударные БПЛА в действии. Бояться реакции т.н. "международного сообщества" нечего, т.к. ЕС практически целиком за албанцев и ненавидит сербов. А Эрдоган продолжает гнуть свою линию, якобы не вмешиваясь в конфликты продает оружие, но выборочно - одной из сторон конфликта и конечно население которой исповедует ислам.
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 11:23
    +1
    Цитата: ROSS 42
    ПЗРК и ЗРПК - две большие разницы: переносной зенитно-ракетный комплекс и зенитный ракетно-пушечный комплекс...

    Кстати, да)
    Прочитал, как говорится, на автомате, в голове сам скорректировал в правильное прочтение)
    А по поводу авторства и прочего, давайте просто вспомним, на ресурсе есть система модерации, банов и прочего?
    Есть!
    Удалённые комментарии встречаются чуть ли не в каждом обсуждении. Да и комментатор в бане - не редкость.
    А вот удалённых статей как-то не припоминаю
    Какой вывод?