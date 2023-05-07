Военкоры: Виден системный подход украинского командования к подготовке контрнаступления

По сути, сейчас Украина делает следующую вещь: они по всему фронту показывает «А мы может тут пойдем, а может тут»

У них расчет на некий харьковский сценарий, когда, к сожалению, у нас была потеря управления войсками и они в этой неразберихе смогли очень далеко продвинуться

О контрнаступлении ВСУ, которое раз за разом переносится на неопределенный срок, сказано и написано уже так много, что сама эта тема воспринимается в фоновом режиме. Сложнее всего в этой ситуации тревожного ожидания активных действий украинской армии нашим бойцам на передовой, считает военкор RT Станислав Обищенко.По его мнению, украинское командование нарочно медлит с началом масштабной контратаки, постоянно разгоняя эту тему в медийном пространстве. Из Киева раз за разом звучат обещания, что вот-вот все начнется, а наши бойцы день за днем ожидают мощный удар врага. Пока что все ограничивается локальными вылазками относительно небольших отрядов ВСУ, которые более похожи на разведку боем. Причем атаки происходят на различных участках фронта, что укладывается в тактику дезорганизации относительно того, где именно украинская армия попытается осуществить прорыв обороны ВС РФ.— уверен военкор.Однако, считает Обищенко, наиболее вероятных направлений контрудара у ВСУ два — Ореховское и Запорожское. Именно здесь противник сейчас концентрирует наибольшие резервы в прифронтовой зоне. Скорее всего, наступление пойдет восточнее Мелитополя и в сторону Волновахи с целью перерезать трассу Донецк-Мариуполь и сухопутный коридор в Крым, полагает военкор.Его коллега, военкор Александр Коц, считает, что украинское командование четко реализует системный план подготовки к контрнаступлению. В его рамках происходит выбивание логистики, тыловых баз снабжения с боеприпасами и ГСМ, наносятся удары по пунктам управления ВС РФ. В Генштабе ВСУ полагают, что это ослабит боеспособность российской армии и внесет сумятицу в систему управления войсками.— заявил Коц в эфире Радио "КП".Проблемы со снабжением, нарушенная связь командования с частями на фронте внесут сумятицу в российскую оборону, в результате чего она должна «посыпаться» под натиском украинской армии. В украинском Генштабе рассчитывают, что подразделения ВС РФ начнут отступать на вторую и даже третью линии обороны, объясняет военкор планы командования ВСУ.К сказанному стоит добавить, что и российское военное командование, как говорится, не сидит сложа руки. Судя по сводкам Минобороны и сообщениям с фронта, ВС РФ также активно уничтожают тыловые объекты снабжения, склады с БК и ГСМ, наносятся массированные удары по пунктам управления и местам дислокации резервов ВСУ. Так что, дезорганизация может наступить и у противника. Тем более, что удерживать хорошо подготовленную оборону все-таки проще, чем вести наступательные действия под мощным встречным огнем.