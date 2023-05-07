Военное обозрение
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Военкоры: Виден системный подход украинского командования к подготовке контрнаступления

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Военкоры: Виден системный подход украинского командования к подготовке контрнаступления

О контрнаступлении ВСУ, которое раз за разом переносится на неопределенный срок, сказано и написано уже так много, что сама эта тема воспринимается в фоновом режиме. Сложнее всего в этой ситуации тревожного ожидания активных действий украинской армии нашим бойцам на передовой, считает военкор RT Станислав Обищенко.


По его мнению, украинское командование нарочно медлит с началом масштабной контратаки, постоянно разгоняя эту тему в медийном пространстве. Из Киева раз за разом звучат обещания, что вот-вот все начнется, а наши бойцы день за днем ожидают мощный удар врага. Пока что все ограничивается локальными вылазками относительно небольших отрядов ВСУ, которые более похожи на разведку боем. Причем атаки происходят на различных участках фронта, что укладывается в тактику дезорганизации относительно того, где именно украинская армия попытается осуществить прорыв обороны ВС РФ.

По сути, сейчас Украина делает следующую вещь: они по всему фронту показывает «А мы может тут пойдем, а может тут»

— уверен военкор.

Однако, считает Обищенко, наиболее вероятных направлений контрудара у ВСУ два — Ореховское и Запорожское. Именно здесь противник сейчас концентрирует наибольшие резервы в прифронтовой зоне. Скорее всего, наступление пойдет восточнее Мелитополя и в сторону Волновахи с целью перерезать трассу Донецк-Мариуполь и сухопутный коридор в Крым, полагает военкор.

Его коллега, военкор Александр Коц, считает, что украинское командование четко реализует системный план подготовки к контрнаступлению. В его рамках происходит выбивание логистики, тыловых баз снабжения с боеприпасами и ГСМ, наносятся удары по пунктам управления ВС РФ. В Генштабе ВСУ полагают, что это ослабит боеспособность российской армии и внесет сумятицу в систему управления войсками.

У них расчет на некий харьковский сценарий, когда, к сожалению, у нас была потеря управления войсками и они в этой неразберихе смогли очень далеко продвинуться

— заявил Коц в эфире Радио "КП".

Проблемы со снабжением, нарушенная связь командования с частями на фронте внесут сумятицу в российскую оборону, в результате чего она должна «посыпаться» под натиском украинской армии. В украинском Генштабе рассчитывают, что подразделения ВС РФ начнут отступать на вторую и даже третью линии обороны, объясняет военкор планы командования ВСУ.

К сказанному стоит добавить, что и российское военное командование, как говорится, не сидит сложа руки. Судя по сводкам Минобороны и сообщениям с фронта, ВС РФ также активно уничтожают тыловые объекты снабжения, склады с БК и ГСМ, наносятся массированные удары по пунктам управления и местам дислокации резервов ВСУ. Так что, дезорганизация может наступить и у противника. Тем более, что удерживать хорошо подготовленную оборону все-таки проще, чем вести наступательные действия под мощным встречным огнем.
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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26 комментариев
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  1. Легат
    Легат Сегодня, 11:06
    -4
    У них расчет на некий харьковский сценарий, когда, к сожалению, у нас была потеря управления войсками и они в этой неразберихе смогли очень далеко продвинуться

    "Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении", - заявил Конашенков.
    1. Carlos Sala
      Carlos Sala Сегодня, 11:14
      +2
      Потеря управления и контроля. А кто командовал? Все еще режиссируете? Помимо того, кто командовал театром военных действий, была еще одна ошибка вышестоящего командования, состоящая в том, что у них не было минимального количества войск, достаточного для противостояния наступлению.
      1. Легат
        Легат Сегодня, 11:21
        -1
        Цитата: Carlos Sala
        была еще одна ошибка вышестоящего командования, состоящая в том, что у них не было минимального количества войск, достаточного для противостояния наступлению.

        Если концентрировать практически все войска где-нибудь под Изюмом, оставив фланги не прикрытыми. Тогда да, тут уже ничего не поможет.
        Ну они стратеги, они так видят
      2. ник7
        ник7 Сегодня, 11:37
        +1
        что у них не было минимального количества войск, достаточного для противостояния наступлению.

        Там не то что войск не хватало а не траншеи не нарыли для обороны.
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 11:43
          0
          Цитата: ник7
          ... не то что войск не хватало а не траншеи не нарыли...

          Тщательне́е, тщательне́е... yes
    2. Ингибитор_Коррозии
      Ингибитор_Коррозии Сегодня, 12:20
      -2
      Виден системный подход украинского командования к подготовке контрнаступления ...


      Гниден системный подход украинского командования...

      Сырский - это крысиная фамилия. Остальные фамилии клоунские, как и сами их обладатели. Они больше подходят для комедийного сериала про д.э.б.и.л.о.в , а не для списка ГШ. Это так выглядит даже на Украине, не может не бросаться в глаза.
      Атаки в лоб бояться не стоит, крысы так делают, только когда их подавляющее большинство, нужно просто не пропустить момент, когда они на это решаться, если только это у них и останется - и дело сделано.
      Нужно боятся подлости международного масштаба - того, с чем армия, обычно, дело не имеет. Отчего она либо отступит по приказу, либо усугубит до критических последствий.
      На Украине в заложниках сейчас находятся три из четырёх действующих АЭС. Пятая, Чернобыльская - тоже под вопросом. Если у.к.р.ы захватят последнюю, самую большую, Запорожскую, самую близкую к территории РФ, если не оибаюсь, то наступления танковыми клиньями мы не увидим, мы увидим ... ядерный терроризм международного масштаба, который не сможем контролировать в нынешних условиях, когда все системы вооружений приведены в боевую готовность.
      А уже под этим соусом на Украине тут же появятся новые "контролёры", они уже стоят на старте на базах НАТО, в Польше и других бывших участниках Варшавского договора. Если они зайдут и вступят в бой на территории Украины, а наш доблестный ГШ ВС РФ снова засунет голову в песок клювом вниз и не остановит вторжение тактическим ядерным ороужием ... Вот тогда придут американцы и англичане - на полных правах освободителей и миротворцев. Когда дураки деруться, умные вмешиваются в самом конце и забирают всё, что выпало у дураков из карманов к тому времени.
      Нам главное не оболванится, в результате систематического гуманистическо-идиотичекого бездействия нашего ГШ ВС РФ в критических ситуациях, когда надо будет действовать быстро, брать на себя ответственность за всё и стрелять в башку любому трусу или саботажнику, кто будет мешать, потому что боиться это делать или потому, что у него такая точка зрения, спущенная западными спец службами как раз для этого случая...
      Евроидные укрогниды в нашем ГШ и в нашем эконмическом секторе именно к этому всё и сводят с самого начала СВО. Что такое военный блат, и как вредоносна кадровая гниль, которую он плодит в армии, на этом портале ни разу не обсуждалось. А именно он даёт возможность сейчас действовать врагу из-за спины. Например срывать поставки боеприпасов ЧВК Вагнер и приводить к гибели людей на передовой, которые должны приводить к гибели врага.
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:08
    +5
    Что недействительно, так это стратегия, используемая в Херсоне. Когда они наступят надо будет терпеть, терпеть и терпеть и кидать в них все что есть под рукой в ​​русском арсенале. Когда их потери будут действительно значительными, они испугаются и остановятся. Тогда вы пойдете в контрнаступление. Это также будет время для вертолетов и авиации, они должны показать все, на что они способны, избегая потерь и уничтожая врага. Координация различных видов оружия имеет важное значение. Кто является генералом, отвечающим за оборону южного фланга? Русский народ и сторонники России хотят иметь ссылку, как у Жукова. Стратегически всю инициативу им тоже оставлять нельзя, козырем может стать нападение на Киев с территории Белоруссии.
  3. Легат
    Легат Сегодня, 11:08
    +1
    Военкоры: Виден системный подход украинского командования к подготовке контрнаступления

    Спасибо многоуважаемым западным партнерам за это.
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 11:10
    +1
    Читаешь и не веришь что наступать собираются на вторую армию мира, не ну право каждый день только и слышно ВСУ то сказали, ВСУ то сделали..... да покажите вы наконец-то что мы реальная сила, а не ждуны утирающиеся от выходок Украины и Запада am и пофигу нам сколько вас там утилизироваться собралрсь. Сколько было художественного свиста что они ответят за то и се, и что, ответили ? Вон кое кто уже с Пугачихой ручкается, и в комплиментах растекается а ведь совсем недавно ее обвиняли в финансировании ВСУ.
    1. Розмари
      Розмари Сегодня, 11:18
      +1
      Цитата: Silver99
      не ну право каждый день ВСУ то сказали, ВСУ то сделали..... да покажите вы наконец-то что мы реальная сила

      Вы к кому обращаетесь, к редакции Военного обозрения? Это не их вина, что в новостях только Пригожин и ВСУ, а Российская Армия в новостной повестке дня отсутствует напрочь.
    2. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 12:32
      +1
      Цитата: Silver99
      Читаешь и не веришь что наступать собираются на вторую армию мира, не ну право каждый день только и слышно ВСУ то сказали, ВСУ то сделали..... да покажите вы наконец-то что мы реальная сила, а не ждуны утирающиеся от выходок Украины и Запада am и пофигу нам сколько вас там утилизироваться собралрсь. Сколько было художественного свиста что они ответят за то и се, и что, ответили ? Вон кое кто уже с Пугачихой ручкается, и в комплиментах растекается а ведь совсем недавно ее обвиняли в финансировании ВСУ.

      этот кое-кто со своим начальником очень хорошо умеют мозги народу пудрить и к свисту и к "бить первым" надо относится скептически, надо давно перестать верить тем кто на галерах, это лгуны в прямом смысле слова
  5. Розмари
    Розмари Сегодня, 11:12
    +4
    ...наиболее вероятных направлений контрудара у ВСУ два -

    А наиболее невероятных направлений сколько? Вот на каком-то из них и ударят.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 11:37
      +1
      А наиболее невероятных направлений сколько? Вот на каком-то из них и ударят.

      Самое невероятное направление наступления это вертикально в небо. А самое нужное для них на юг. Выбирайте.
      Если серьезно, то только юг невзирая на потери, эшелон за эшелоном пока не сожгут все свои резервы. Остальные направления, куда бы они не были , только отвлекающие наши резервы.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:13
    +9
    О контрнаступлении ВСУ, которое раз за разом переносится на неопределенный срок, сказано и написано уже так много, что сама эта тема воспринимается в фоновом режиме.

    А фоном для этого может служить только одно:
    Чем явственнее и заметнее слабость ВС РФ, их промахи и нестыковки, тем активнее прыжки врагов и уже круг «друзей»...
    Честно и откровенно говоря, только молниеносный (скорый), сокрушительный разгром ВСУ (такой, что камня на камне не останется) может изменить ситуацию в благоприятную для России сторону...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:57
      0
      Что бы совершить подобное-нужна вооруженная и экипированная армия под четыре ляма.Адекватное и мыслящее командование,решительный Главком.Этого нет.Что имеем,то и имеем.
  7. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 11:18
    -1
    Давайте объявим России войну и не нападём! Они себя сами замучают строевыми смотрами и оргпериодами!

    Из армейского юмора (смех сквозь слёзы).
  8. stankow
    stankow Сегодня, 11:18
    0
    Ага, "сумятица", "потеря управления". Захотелось ...
  9. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 11:32
    +1
    Конечно они ударят мощно. 700 тыс против 300 тыс, это серьёзное преимущество. Они мобильны, с техникой порядок, разведка и целеуказание от натовской гниды в режиме онлайн. Тем не менее, у нас есть один козырь, который надо подготовить и расчехлить. Это авиация. Ми-8/24/28, Ка-52, Су-24М/25/30/34/35, Ту-95МС/22М3 - здесь мы их превосходим и количеством, и качеством. На 2 головы. Это все надо подтянуть ближе к ТВД, особенно вертушки, создать запасы боеприпасов и горючего, перебросить из других регионов. И вот когда 404-ые попрутся в сторону Азова рассекать наши силы, все это должно взлететь и накрыть наступающих огнём. Авиация мобильна, даже если поправка по вылету 100 км, для Сушки это 7-8 мин полёта. Наземную технику так не перебросишь. Да, резко возрастут потери в авиации. Это дорого и больно. Но! Такова неизбежная логика войны. Лучше потерять 100 самолетов/вертолетов, чем допустить прорыв обороны на земле. Надеюсь, наши генералы это понимают и дела делают. А если нет, то грош им цена.
    1. Задира
      Задира Сегодня, 11:54
      0
      Конечно они ударят мощно. 700 тыс против 300 тыс, это серьёзное преимущество

      Какое то странное представление о фронтальном столкновениии типа "стенка на стенку" времен Куликова поля. Хотя даже в те времена талантливые полководцы, не имея численного преимущества, старались создать десятикратное превосходство на локальном участке для прорыва и дальнейшего окружения войск противника. Поинтересуйтесь как Тухачевский освобождал Белорусию от белополяков не имея численного превосходства от слова совсем
    2. Иван Иванов_36
      Иван Иванов_36 Сегодня, 12:21
      0
      Откуда такую цифру в 700 тыс. взяли у ВСУ?
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:44
    0
    Вот интересно: а какой должен быть подход, если есть желание добиться успеха в наступлении ? Неужели безалаберный и пофигический! Я, более того скажу- системный подход должен быть и при подготовке к отражению удара! Вот открытие! И очень жаль, что системная, тщательная продуманная подготовка наших врагов к наступлению, вызывает удивление.
  11. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 11:49
    +1
    Мне кажется , что у нас с авиацией примерно та же ситуация , как когда то была с линкорами , в которые были вложены огромные средства, и поэтому их старались не использовать, боясь потерять.
  12. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 11:54
    0
    главное не паниковать,вся техника пока на парадах....для нашего генштаба,хуи...ня война,главное маневры и показуха
  13. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 12:02
    0
    И у ВСУ , и у нас "системные подходы" явно " по системе Станиславского" на публику
    рассчитаны . Монологи Конашенко одни чего стоят ...
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:13
    -1
    Тем более, что удерживать хорошо подготовленную оборону все-таки проще, чем вести наступательные действия под мощным встречным огнем.
    . Тем более... а что тем более???
    "Разговор на эту тему
    Портит нервную систему!!!"
    Уже и рассуждать на эту тему... да не о чем, в общем то. Всё обговорили, всем косточки перемололи!!!
  15. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 12:32
    0
    Системный подход в планировании обороны и контрнаступления в условиях военных действий? Неее, не слышали((((