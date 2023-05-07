В результате удара по аэродрому Школьный под Одессой уничтожен груз, поставленный странами НАТО

Российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одессе, вернее, по аэродрому Школьный. Информацию об этом распространяют российские ресурсы.
На данный момент имеется только информация об ударе по аэродрому, сведений о том, что именно поражено, нет. По одним данным, на аэродроме находился груз, недавно прибывший на Украину из стран НАТО, якобы его и уничтожили при ударе. Первоначальная информация об этом появилась на турецких ресурсах еще в ночное время.
По другим, на аэродроме находились уже готовые к вылету беспилотники PD-1 и PD-2, а также UJ-22, используемые для ударов по Крыму. Именно они и были целью удара, который был нанесен в ответ на постоянные атаки полуострова. По данным разведки "Школьный" использовался для атак Крыма.
Как ранее сообщалось, аэродром Школьный неоднократно использовался для запуска беспилотников, на нем какое-то время базировались ударные дроны Bayraktar TB2. Взлетно-посадочная полоса аэродрома длиной 2,8 км позволяет запускать не только любые типы беспилотников, но и самолетов.
На самой Украине удары по Одессе и области отрицают, по данным Генштаба ВСУ, в ночь с субботы на воскресенье было несколько ракетных ударов, но только по Часову Яру, Константиновке и Херсону, в Одессе ночь прошла спокойно. На местных пабликах также отсутствует информация о каких-либо ударах. Единственное, что может говорить об ударах, это объявление воздушной тревоги в 22:40 вечера субботы и отбой во втором часу ночи.
Российской Минобороны также никак не комментирует возможные удары, единственное подтверждение этому можно получить только из ежедневной сводки, да и то в кратком изложении официального представителя военного ведомства Конашенкова.