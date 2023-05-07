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В результате удара по аэродрому Школьный под Одессой уничтожен груз, поставленный странами НАТО

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В результате удара по аэродрому Школьный под Одессой уничтожен груз, поставленный странами НАТО

Российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одессе, вернее, по аэродрому Школьный. Информацию об этом распространяют российские ресурсы.


На данный момент имеется только информация об ударе по аэродрому, сведений о том, что именно поражено, нет. По одним данным, на аэродроме находился груз, недавно прибывший на Украину из стран НАТО, якобы его и уничтожили при ударе. Первоначальная информация об этом появилась на турецких ресурсах еще в ночное время.

По другим, на аэродроме находились уже готовые к вылету беспилотники PD-1 и PD-2, а также UJ-22, используемые для ударов по Крыму. Именно они и были целью удара, который был нанесен в ответ на постоянные атаки полуострова. По данным разведки "Школьный" использовался для атак Крыма.

Как ранее сообщалось, аэродром Школьный неоднократно использовался для запуска беспилотников, на нем какое-то время базировались ударные дроны Bayraktar TB2. Взлетно-посадочная полоса аэродрома длиной 2,8 км позволяет запускать не только любые типы беспилотников, но и самолетов.

На самой Украине удары по Одессе и области отрицают, по данным Генштаба ВСУ, в ночь с субботы на воскресенье было несколько ракетных ударов, но только по Часову Яру, Константиновке и Херсону, в Одессе ночь прошла спокойно. На местных пабликах также отсутствует информация о каких-либо ударах. Единственное, что может говорить об ударах, это объявление воздушной тревоги в 22:40 вечера субботы и отбой во втором часу ночи.

Российской Минобороны также никак не комментирует возможные удары, единственное подтверждение этому можно получить только из ежедневной сводки, да и то в кратком изложении официального представителя военного ведомства Конашенкова.
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23 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:21
    +4
    Не знаю,что там накрыли,но точно в Одессе стоят нпмецкие ирисы
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:25
    +2
    Беспилотники были уничтожены или НАТОвский груз, но в обоих случаях удар может считаться результативный. Что интересно первая информация появилась в турецких СМИ, а значит от своего источника находящегося там. Киев конечно будет отрицать результативный удар поэтому посмотрим, что скажет наше МО (если скажет).
    1. frruc
      frruc Сегодня, 12:31
      0
      На самой Украине удары по Одессе и области отрицают....Российской Минобороны также никак не комментирует возможные удары

      Не понял, а зачем тогда о чем-то говорить, раз ничего не было.
  3. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 11:28
    +4
    В заголовке утверждается, что накрыли натовский груз, а в самой статье то ли груз, то ли беспилотники, толи накрыли, то ли нет....мы молчим, укрорейх тоже....странно
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 11:28
    +10
    Жаль, что нехватило сил отрезать Николаев и Одессу от остальной части Украины в 2022 г., сейчас бы иная ситуация была и Херсон бы сдавать не пришлось и крейсер "Москва" был цел и все устье Дуная под контролем бы было, и в Приднестровье тише бы было, с зерновой сделкой бы взрывчатка не расползалась.......
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 11:33
      0
      Это не самое плохое. Самое плохое, что меры для исправления ситуации не принимаются.
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 11:42
        -3
        Самое плохое, что меры для исправления ситуации не принимаются.

        Поздно пить "Боржоми" когда почки оказали.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:45
        -1
        Мера может быть одна-ведение войны.Но с этим туго.От слова "СОВСЕМ"
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:32
    0
    Российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одессе, вернее, по аэродрому Школьный.

    Почему он дееспособен вообще?
    Что уничтожали этими ракетными ударами по территории Украины всё прошедшее время? Какую инфраструктуру?
    Разжалуйте и выгоните нахрен тех недоумков, которые за гранённым стаканом уже не разбирают где первоочередные цели, а где гаражный кооператив.
    1. TRex
      TRex Сегодня, 11:47
      +1
      Сам не понимаю - что мешает снести этот Школьный с глобуса... Три удачных попадания ФАБ 1500 в ВПП и потом периодический плановый осмотр и нанесение легких штрихов в картину разрушений. ВКС не может его достать?
      1. Wolfskin1993
        Wolfskin1993 Сегодня, 12:15
        0
        А как их (ФАБ 1500) туда закинуть? Да и беспилотникам не нужны ДВЕ полосы (2 500 и 2 800 м). А рядом ещё Лиманское , Арциз , Болград... На всех не напасёшься. Рулёжки тоже будем ФАБами?
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 12:15
        +2
        Для повреждения ВПП существуют специальные бомбы, Фаб не сможет
      3. Denis812
        Denis812 Сегодня, 12:37
        0
        Во время войны в Ираке с 2003 по 2011 год США не смогли уничтожить ни одного аэродрома.
        Да, повреждали взлётки. Которые через СУТКИ восстанавливались.
        Чтобы уничтожить аэродром. на нём должны стоять твои танки.
  6. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 11:40
    +1
    Аборигены говорят что два беспилотника запустили СО Школьного. А прилётов ночью не было.
    1. mag nit
      mag nit Сегодня, 11:52
      -1
      Значит это фантазии Конашенкова. Если успехов нет, их нужно выдумать.
      1. Wolfskin1993
        Wolfskin1993 Сегодня, 12:11
        -2
        Если кто и заслуживает наказания за дискредитацию , то это кАнАшенкА!
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 12:16
          -1
          Его и наказали, понизили до лейтенанта( правда во-вторых)
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:55
    0
    Российской Минобороны также никак не комментирует возможные удары...

    Авторы новостей! Наскребите уже денег на какую-нибудь программу проверки орфографии и грамматики!
    Скоро мозг будет больше времени тратить на адаптацию текста, вместо его осмысления.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 12:17
      +3
      И чтоб всё по-русски писали тут!!
      Вот как я, хотя и коротко
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:55
    0
    Российской Минобороны также никак не комментирует возможные удары...

    Авторы новостей! Наскребите уже денег на какую-нибудь программу проверки орфографии и грамматики!
    Скоро мозг будет больше времени тратить на адаптацию текста, вместо его осмысления.
  9. Тёплый Ватник
    Тёплый Ватник Сегодня, 12:11
    +1
    я конечно не эксперд, но почему их аэродромы до сих пор функционируют?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 12:18
      +1
      Не всякий боеприпас долетит до аэродрома, а уж взлетку качественно повредить..
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:22
    0
    Российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одессе, вернее, по аэродрому Школьный. Информацию об этом распространяют российские ресурсы.
    . Аэродромы уничтожаются только коровой бомбардировкой!!! А лучше туда свои танки... "переместить"!!!