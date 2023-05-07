ВВС Украины о якобы имевшем место «перехвате» российского «Кинжала»: радоваться пока рано

Украинское командование неожиданно решило подтвердить информацию, что силами ПВО впервые была перехвачена и сбита гиперзвуковая ракета «Кинжал» ВС РФ. Ранее информацию о сбитой над Киевом в ночь на 4 мая ракете опубликовали украинские СМИ, тема активно муссируется в соцсетях до сих пор. В качестве «доказательства» даже опубликован снимок обломков ракеты, которые похожи на остатки боевой части гиперзвуковой ракеты Х-47 «Кинжал», упавшей вследствие технической неисправности в сентябре 2022 года в Ставропольском крае.
Сразу после появления этой новости в командовании Воздушных сил ВСУ факт перехвата и уничтожения ракеты опровергли, а затем вообще отказались от каких-либо комментариев на эту тему. Такое замалчивание столь значимого успеха украинских зенитчиков выглядело довольно странно с учетом того, что после каждой воздушной атаки ВС РФ киевские власти спешат сообщить, что силами ПВО были сбиты практически все ударные беспилотники и баллистические ракеты. Предположительно, украинское командование хотело сохранить в тайне появление новых возможностей своей противовоздушной обороны.
И вот буквально через пару дней в Киеве, что называется, передумали и решили таки подтвердить факт удачного перехвата и уничтожения гиперзвуковой ракеты. Вначале командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, а затем и спикер Юрий Игнат выступили с заявлениями, что в небе над Киевом 4 мая ракету поразил американский ЗРК MIM-104 Patriot».
При этом спикер ВВС Украины, выступая в эфире телеканала, призвал не слишком радоваться данному факту. По его словам, пока что у украинских зенитчиков слишком мало таких систем ПВО, которые способны сбивать российские гиперзвуковые ракеты.
Должны порадоваться, что имеем такое оружие, но радоваться рано, потому что его мало, нужно значительно больше этих систем, чтобы защитить наши большие города, защитить объекты инфраструктуры и атомной энергетики
— сообщил Игнат.
Примечательно, что первым информацию о сбитом «Кинжале» и фото якобы его боевой части 5 мая разместил львовский канал, известный своими фейковыми публикациями. В этот же день Игнат раздраженно написал в своем паблике, что данная новость не соответствует действительности, и вообще в ту ночь в небе над Украиной российских баллистических ракет вовсе не было.
То, что там рассказывают некоторые главы военных администраций, они уже получили за это
— раздраженно заявил 5 мая Игнат.
При этом никаких других доказательств поражения ракеты киевские пропагандисты, которые в свое время умудрились смонтировать фото «трехметрового» Зеленского рядом со «сбитым» дроном-камикадзе «Шахед», не приводят. Российские эксперты, изучившие снимок якобы головной части «Кинжала», обратили внимание, что в случае попадания ЗУР в летящую на скорости 12 махов ракету от нее могли остаться разве что мелкие осколки, разлетевшиеся на сотни метров в результате мощного взрыва. Особенно нелепо выглядит небольшая аккуратная ямка в месте падения боевой части ракеты, способной только за счет кинетической энергии пробить до 30 метров земли и уничтожить бетонный бункер.
Но новость об очередной «перемоге» уже начала жить своей жизнью в украинских сетях, и вот теперь к сбежавшему вперед локомотиву очередного пропагандистского вброса запоздало решили присоединиться и представители официального командования ВСУ. Все-таки, какая никая, а «победа», пусть и сугубо пропагандистская.