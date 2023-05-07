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В зоне СВО замечен танк Т-72Б3 с динамической защитой «Контакт-1» на противокумулятивном козырьке башни

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В зоне СВО замечен танк Т-72Б3 с динамической защитой «Контакт-1» на противокумулятивном козырьке башни

В зоне спецоперации замечены российские танки Т-72Б3 с установленной на башне противокумулятивной решеткой. Но если самой решеткой на сегодняшний день уже никого не удивить, то установленные на ней блоки динамической защиты - это что-то новое.


Российский Т-72Б3 с установленными на противокумулятивной решетке блоками динамической защиты "Контакт-1" появился в одном из репортажей Министерства обороны. Защита верхней части танка усилена с учетом опыта боевых действий и должна прикрыть верхнюю сферу от противотанковых комплексов, атакующих сверху, а также дронов-камиикадзе и сбрасываемых с беспилотников боеприпасов. С большой долей уверенности можно утверждать, что эта "модернизация" проведена силами экипажа.

Так называемый "козырек" или "скворечник", устанавливается нашими танкистами с самого начала специальной военной операции. Конструкция представляет собой решетку, устанавливаемую на башню танка на четырёх длинных направляющих. Предполагалось, что "козырек" защитит танк от атак сверху.

Вообще же, судя по появляющимся на различных ресурсах фото и видео из зоны СВО, экипажи танков усиливают защиту как только могут, поскольку одной брони для защиты от современных противотанковых средств явно недостаточно. Уже появились танки с динамической защитой на бортах, причем только в наиболее опасных местах, с защитой на броне башни и т.д. Как заявляют сами танкисты, "защиты много не бывает".

Использование пакета динамической защиты "Контакт-1" должно повысить эффективность подобно рода конструкций

- заявил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

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11 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 12:26
    0
    Ну заодно и тень хорошая . И раз уж занялись такой защитой почему люки оставили не прикрытым?!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:28
      0
      Ну так лето скоро.Чтобы не напекло.Ну лучше уж так ,чем без защиты.


      Согласно сообщению информагенства ТАСС, соединение общевойсковой армии Центрального военного округа в Поволжье получило 11 модернизированных новейших танков Т-90М "Прорыв".
      В пресс-службе армии ЦВО в Поволжье, полученные танки Т-90М «Прорыв» имеют новый башенный модуль и новое многослойное бронирование.
      Также было подчеркнуто, что вместе с танками получили новейшие управляемые ракеты и боеприпасы для Т-90М, которые позволяют уничтожать танки противника на дальности до 5 км. Какие именно новейшие боеприпасы были получены для танков, не сообщается.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 12:33
      +3
      Заявление Евгения Пригожина,-"Сегодня ночью мы получили боевое распоряжение. Нам обещают дать боеприпасы и вооружение столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий.

      Нам клянутся, что на фланги будет выставлено все, что необходимо, чтобы нас не подрезал противник.

      Нам дают Суровикина, как человека, который будет принимать решения в рамках взаимодействия с Минобороны.

      Если кто-то хочет, он может перейти в другие формирования. все однозначно ответили "нет" в нецензурной форме".
      Молодец
      Евгений Пригожин! Продавил айсберг бюрократии.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:39
        0
        Надеюсь бюрократам настучат по шапке как следует.И заметьте это такое отношение к знаменитой ЧВК Вагнер,что уж говорить про отношение к другим подразделениям,у которых нет своего Пригожина,а ведь это чьи то жизни.Неужели на этих бюрократов управы нет.Сталин бы быстро с такими порешил.Сразу же и снаряды появились и помочь готовы,наверно получили нагоняй,а ведь можно было по-человечески сделать тоже самое ,но без разборок и чьи то жизни бы сохранили.Ну что за люди?
    3. фигвам
      фигвам Сегодня, 12:41
      0
      От этих блоков взрыв будет сильный, не зря их на легкобронированную технику не ставят.
    4. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 12:42
      0
      Цитата: Аргон
      почему люки оставили не прикрытым

      Чтобы ими можно было пользоваться.
  2. Грэг Миллер
    Грэг Миллер Сегодня, 12:27
    -1
    Голь на выдумки хитра.... русская поговорка...
  3. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 12:31
    +1
    Мужикам там несладко, так что каждый миллиметр любой защиты может сберечь их жизни!
  4. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 12:32
    +2
    Как сказали в одном известном фильме…….Жить захочешь и не так раскорячишься……..
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 12:34
    +1
    С одной стороны конечно молодцы, ни кто о тебе не позаботится лучше, самого себя, но честно говоря особого смысла в такой установке нет, слишком уж основа того "скворечника" хлипкая, для нормальной работы "Контакта" требуется более надежная основа
  6. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 12:43
    0
    Российский дрон «Ланцет» уничтожил в зоне СВО американский ЗРК Avenger, который Пентагон недавно отправил Киеву для защиты от БПЛА, сообщили в Минобороны РФ