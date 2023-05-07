В зоне СВО замечен танк Т-72Б3 с динамической защитой «Контакт-1» на противокумулятивном козырьке башни

В зоне спецоперации замечены российские танки Т-72Б3 с установленной на башне противокумулятивной решеткой. Но если самой решеткой на сегодняшний день уже никого не удивить, то установленные на ней блоки динамической защиты - это что-то новое.
Российский Т-72Б3 с установленными на противокумулятивной решетке блоками динамической защиты "Контакт-1" появился в одном из репортажей Министерства обороны. Защита верхней части танка усилена с учетом опыта боевых действий и должна прикрыть верхнюю сферу от противотанковых комплексов, атакующих сверху, а также дронов-камиикадзе и сбрасываемых с беспилотников боеприпасов. С большой долей уверенности можно утверждать, что эта "модернизация" проведена силами экипажа.
Так называемый "козырек" или "скворечник", устанавливается нашими танкистами с самого начала специальной военной операции. Конструкция представляет собой решетку, устанавливаемую на башню танка на четырёх длинных направляющих. Предполагалось, что "козырек" защитит танк от атак сверху.
Вообще же, судя по появляющимся на различных ресурсах фото и видео из зоны СВО, экипажи танков усиливают защиту как только могут, поскольку одной брони для защиты от современных противотанковых средств явно недостаточно. Уже появились танки с динамической защитой на бортах, причем только в наиболее опасных местах, с защитой на броне башни и т.д. Как заявляют сами танкисты, "защиты много не бывает".
Использование пакета динамической защиты "Контакт-1" должно повысить эффективность подобно рода конструкций
- заявил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.