Сегодня ночью мы получили боевое распоряжение. Нам обещают дать боеприпасы и вооружение столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий

А Суровикин единственный человек со звездой генерала армии, который умеет воевать. Больше с этой звездой ни одного человека разумного нет