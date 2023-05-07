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Пригожин: Минобороны выделяет ЧВК «Вагнер» необходимый для продолжения наступления объём боеприпасов и оружия

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Пригожин: Минобороны выделяет ЧВК «Вагнер» необходимый для продолжения наступления объём боеприпасов и оружия

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" получат столько снарядов, сколько необходимо для продолжения наступления в Артемовске. Об этом заявил куратор "Оркестра" Евгений Пригожин.


Министерство обороны пообещало "Вагнеру" снаряды и оружие, причем в объемах, которые запрашивает "Оркестр". ЧВК уже получило соответствующее боевое распоряжение, а также карт-бланш на любые действия, направленные на продолжение наступления в Артемовске. По словам Пригожина, желающих оставить ряды ЧВК и перейти в другие подразделения нет.

Сегодня ночью мы получили боевое распоряжение. Нам обещают дать боеприпасы и вооружение столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий

- заявил он.

Кроме того, Минобороны назначило ответственного за взаимодействие военных и ЧВК, этим будет заниматься Сергей Суровикин, очень уважаемый в "Оркестре" и при котором ни о каком "снарядном голоде" речи не шло. По-видимому, стороны все же пришли к какому-то решению, устраивающему всех, теперь "Вагнер" продолжит боевые действия в городе.

А Суровикин единственный человек со звездой генерала армии, который умеет воевать. Больше с этой звездой ни одного человека разумного нет

- добавил Пригожин.

Ранее куратор "Оркестра" заявил, что выводит подразделения ЧВК "Вагнер" из Артемовска для сохранения личного состава. Воевать при отсутствии боеприпасов "музыканты" отказались. В 0:00 10 мая "вагнеровцев" должны были сменить подразделения "Ахмата", Кадыров это уже подтвердил и направил соответсвующее письмо на имя Владимира Путина.
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