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Российские силовики пресекли подготавливаемую ГУР МО Украины диверсию на военном аэродроме «Северный»

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Российские силовики пресекли подготавливаемую ГУР МО Украины диверсию на военном аэродроме «Северный»

Российские силовики пресекли попытку украинской военной разведки провести диверсию на аэродроме "Северный" в Ивановской области. Целью диверсантов должны были стать самолеты Дальнего радиолокационного обнаружения и наблюдения А-50. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.


Российские силовики вышли на след украинской диверсионной группы, действовавшей на территории России. По заданию ГУР МО Украины группа должна была совершить нападение на российский военный аэродром с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой. Доставку дронов и взрывных устройств для диверсии планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолете.

ФСБ совместно с МВД РФ пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося ГУР МОУ на военном аэродроме Северный в Ивановской области с применением дронов, начиненных взрывчаткой

- говорится в сообщении.

Часть диверсантов взяли в момент передачи взрывных устройств и беспилотников на территории Тульской области, именно там приземлился легкомоторный самолет "Аэропракт-А32" украинской разведки. Наши вели его от самой границы, самолет взлетел с площадки в районе населенного пункта Блистова Черниговской области.

В результате контроля за полетом самолета в целях недопущения совершения диверсии пилот, а также члены диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), завербованные ГУР Министерства обороны Украины, задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения

- заявили в ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело, оперативные и следственные действия продолжаются, устанавливаются другие возможные члены диверсионной группы, а также "сочувствующие" граждане.

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34 комментария
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  1. frruc
    frruc Сегодня, 14:00
    +6
    Часть диверсантов взяли в момент передачи взрывных устройств и беспилотников.....

    Фактически каждый день идут аресты, похоже что Зеля делает упор на терр. акты, в этом укpы мудрецы.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 14:09
      +6
      " сочувствующим" минимум по четвертаку, остальным пожизненное..
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:16
        +11
        Физическая ликвидация,никак не иначе.Вот смотрите,у нас на Кубани совершено знаковое убийство двух человек.Фигурант дела был осужден на 18 лет в 2016 ооду.Как этот упырь оказался на свободе?Я вполне допускаю,что осужденные за теракты так же могут оказатся через несколько лет на свободе.Система сгнила напрочь
        1. frruc
          frruc Сегодня, 14:37
          +5
          dmi.pris1 ....Как этот упырь оказался на свободе?

          Я припоминаю как у нас сажали за украденный мешок картошки и как условно давали сроки за украденные миллионы. Отсюда делаю вывод по поводу работы судебной системы и органам исполнения наказания , где эти деятели уже сами себя охраняют в колониях. Система напрочь гнилая.
          1. ученый
            ученый Сегодня, 14:54
            0
            Цитата: frruc
            Система напрочь гнилая

            К сожалению даже такие масштабные боевые действия, требующие мобилизации не способны оздоровить то, что начало гнить еще при Хрущеве и что Ельцин уничтожил окончательно. России для оздоровления нужно создать союзное государство с Китаем и может быть Ираном, гармонизировать с ними основные законы, в первую очередь вернуть социалистическую идеологию и уголовное право в котором террористы и нацисты ни когда не смогут выйти на свободу. И главное вернуть каторги или принудительные работы, что бы виновные в военных преступлениях не обменивали на наших солдат, а отрабатывали ущерб и свою охрану. Наших солдат из тюрьм и лагерей должны освобождать спецподразделения и партизаны так как это было в период Великой отечественной.
    2. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 14:11
      +5
      Цитата: frruc
      похоже что Зеля делает упор на терр. акты

      Не он а его хозяева. То же было и в 90-е
    3. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 14:13
      +2
      Это тактика 1000 ножевых ударов у укров
      Вопрос не только в арестах
      Вопрос в том , как пресечь такие полеты.
    4. barclay
      barclay Сегодня, 14:18
      +2
      Да уж. Каждый день нас щекочут в разных местах. Люди, будем бдительны! Враги не дремлют! Таких диверсантов, видимо ещё немало.
    5. Last centurion
      Last centurion Сегодня, 14:48
      +3
      Думаю проблема в нашем гуманном правосудии. Надо любой теракт квалифицировать как предательство Родины! И давать пожизненное! Предлагаю не пожизненное заключение, а пожизненную каторгу, чтоб ссылать в Сибирь отрабатывать на рудниках, пусть кайлом щебенку добывают и дороги выкладывают до конца дней там где сейчас направления или просеки топорами валят (горючее не переводить!). Без права амнистии
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 15:20
        0
        Цитата: Last centurion
        Надо любой теракт квалифицировать как предательство Родины!

        Какое предательство, если их родина Украина? Они там "херои"
  2. poquello
    poquello Сегодня, 14:02
    +1
    рагули по ходу возомнили что если бпла долетал, то и самолёт долетит, ))) долетел
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:04
    +7
    Крутой триллер получился и сколько этих групп на территории России?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:26
      +4
      Даже дело не в группах,а в сочувствующих,инфантилов,идущих на теракт за мзду малую
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 14:27
      +5
      Цитата: tralflot1832
      Крутой триллер получился и сколько этих групп на территории России?

      Много. Часть проникла под видом беженцев, часть нелегально, но получает помощь от проникших официально беженцев, частично от сочувствующих. Ещё есть часть которая проникает через прибалтику или другие страны, на короткое время для организации или проведения терактов. Им ещё помогают так же группы завербрванных западными службами, которые могут быть оценены нами как сочувствующие. hi
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 14:54
        0
        А не могут им всякие пугачевы и прочие помогать?
  4. ViktorX
    ViktorX Сегодня, 14:04
    +8
    Я считаю, что во всех подобных случаях можно объявлять в СМИ, что диверсанты были уничтожены. Например, отстреливались и были уничтожены ответным огнем. После чего диверсанты были бы "официально мертвы" и их можно колоть, невзирая на гуманитарные ограничения. Ну а далее - на органы....
    Кроме того, потенциальные диверсанты наверняка читают новости и информация о том, что диверсанты ВСЕГДА фактически уничтожаются на месте, может повлиять на их решение - идти на диверсии или нет.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 14:09
      +5
      ViktorX .........объявлять в СМИ, что диверсанты были уничтожены.

      Заочно их уничтожать. После того как развяжут языки, утилизировать их как отработанный материал . Как налогоплательщик, у меня нет никакого желания оплачивать прибывание этих твapeй в местах не столь отдаленных.
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 14:35
      +3
      Я считаю, что во всех подобных случаях можно объявлять в СМИ, что диверсанты были уничтожены.

      Их обычно контролируют люди никак себя больше не проявляющие. Они просто передадут противнику реальную информацию о положении дел. Эти люди могут запросто быть как в полиции, так и в фсб в роли кротов, так что обман могут легко вскрыть. Нужно чистить сети, а это процесс не лёгкий и не скорый, главное чтобы этим действительно начали заниматься.
  5. Булат
    Булат Сегодня, 14:05
    +3
    А нельзя просто уничтожить,или пока писать типа уничтожены,чтобы дальше без церемоний
  6. Eug
    Eug Сегодня, 14:07
    -3
    "...должны были стать самолетЫ Дальнего радиолокационного обнаружения и наблюдения А-50"..

    Ух ты... их - самолетов А-50 - выходит, несколько? И они "работают" в зоне СВО?
  7. Cronus
    Cronus Сегодня, 14:11
    +2
    может контрнаступление это и имелось ввиду не на поле боя а террористическими атаками?
  8. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 14:18
    +4
    Пока в РФ нет смертной казни за все особо тяжкие преступления - это будет ношение воды в решете.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 14:57
      +1
      Вообще силовики это вполне могут сделать, разве смогут они помешать террористам наложить на себя руки прямо в камере?
  9. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 14:22
    +3
    Сочувствующим- лет по 10 строгого режима, террористам- расстрел!
  10. km-21
    km-21 Сегодня, 14:22
    +6
    Необходимо вернуть в российское законодательство смертную казнь за измену Родине и агентурную деятельность в пользу врага. А также ввести уголовную ответственность за укрывательство вражеских агентов и сокрытие информации, способствующей их разоблачению (недоносительство).

    Да, это жестко, и это чревато перегибами. Но иначе будет еще хуже. Пора наконец нам всем осознать, что война касается не только тех кто в окопах, но и всех нас поголовно.
  11. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 14:26
    0
    вроде бы, в россии,велась то же, подготовка диверсантов.....и где они?
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 15:27
      0
      Цитата: yuri bakster
      вроде бы, в россии,велась то же, подготовка диверсантов.....и где они?

      Вам их адреса, пароли, фотографии нужны? Часом не на СБУ работаете?
  12. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 14:42
    +2
    Обменяют через пару месяцев . Нужна смертная казнь .
  13. polinet
    polinet Сегодня, 14:52
    +2
    Каждого хохла кто приехал и живет в РФ, вызвать на беседу в органы. Понять чем живет, какие планы. Всех мутных пустить в разработку и дополнительную проверку. Иначе террора не избежать. Будет вспыхивать тот тут то там, если это упустить. Надо работать на опережение.
  14. Sofievka
    Sofievka Сегодня, 15:06
    0
    Как мой комполка,летчик-снайпер,говорил" Я не мажу"
  15. Тихонов_Александр
    Тихонов_Александр Сегодня, 15:09
    0
    Террористов, пойманных на месте преступления, нужно сразу же ставить к стенке - тогда другие задумаются...
  16. sub307
    sub307 Сегодня, 15:12
    +1
    Цитата: frruc
    в этом укpы мудрецы.

    "украинцы мудрецы" уже давно обещали "партизанскую войну" на территории России..., ну вот и выполняют, слава богу без значимых, кроме медийных, результатов. Но...пытаются, используя все имеющиеся возможности....Ну, и тех конечно "кадров", которых наш президент снабдил российскими паспортами, видимо надеясь на "повышенную братскость" снабжённых. Кстати, исполнитель "крайней" диверсии, забыл как его...,ну не важно, все "в курсах", был снабжён российским паспортом в 2022 году. И не надо ничего "рисовать", сами выдаем - настоящие, "ехай куда хошь"! winked Да и писали примерно об этом тут, на "ВО", в прошлом году...https://topwar.ru/196319-partizanskaja-vojna-kak-zavtrashnij-den-dlja-rossii.html Кстати - хотел написать "ук...ы мудрецы" , как в оригинале...."ВО" редактирует на "украинцы"...заботятся, однако, о политкорректности. winked
  17. iran
    iran Сегодня, 15:13
    0
    А зачем их живьем берут? Все равно по обмену или так выпустят. Почему не уничтожают при задержании? Тогда бы точно каждый кто шел на такой шаг - трижды подумал: а ведь можно оказаться в пулей в голове...

    А так безнаказанность порождает насилие.
    1. Гум_маноид
      Гум_маноид Сегодня, 15:56
      0
      Жить по законам шариата. в Современном мире уже не осталось место христианским принципам. Со злом нужно бороться его же методами или на порядок жестче- тогда будут бояться и уважать.
      За воспитание неверного ребенка должны отвечать его родители и он не имеет права воспроизводить род подобных ему.
      Попался на терроризме- смерть всем родственникам до 7 колена. Может быть тогда начнут проявляться нормальные человеческие ценности.