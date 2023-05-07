Российские силовики пресекли подготавливаемую ГУР МО Украины диверсию на военном аэродроме «Северный»

ФСБ совместно с МВД РФ пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося ГУР МОУ на военном аэродроме Северный в Ивановской области с применением дронов, начиненных взрывчаткой

В результате контроля за полетом самолета в целях недопущения совершения диверсии пилот, а также члены диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), завербованные ГУР Министерства обороны Украины, задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения