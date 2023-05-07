Российские силовики пресекли подготавливаемую ГУР МО Украины диверсию на военном аэродроме «Северный»

Российские силовики пресекли попытку украинской военной разведки провести диверсию на аэродроме "Северный" в Ивановской области. Целью диверсантов должны были стать самолеты Дальнего радиолокационного обнаружения и наблюдения А-50. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
Российские силовики вышли на след украинской диверсионной группы, действовавшей на территории России. По заданию ГУР МО Украины группа должна была совершить нападение на российский военный аэродром с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой. Доставку дронов и взрывных устройств для диверсии планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолете.
ФСБ совместно с МВД РФ пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося ГУР МОУ на военном аэродроме Северный в Ивановской области с применением дронов, начиненных взрывчаткой
- говорится в сообщении.
Часть диверсантов взяли в момент передачи взрывных устройств и беспилотников на территории Тульской области, именно там приземлился легкомоторный самолет "Аэропракт-А32" украинской разведки. Наши вели его от самой границы, самолет взлетел с площадки в районе населенного пункта Блистова Черниговской области.
В результате контроля за полетом самолета в целях недопущения совершения диверсии пилот, а также члены диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), завербованные ГУР Министерства обороны Украины, задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения
- заявили в ФСБ.
По данному факту возбуждено уголовное дело, оперативные и следственные действия продолжаются, устанавливаются другие возможные члены диверсионной группы, а также "сочувствующие" граждане.