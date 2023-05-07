Эксперты считают недостаточным количество бронетехники ВСУ для ведения масштабного наступления

По заявлениям американского руководства, Украина получила все необходимое в нужном количестве для наступления, включая бронетехнику, снаряды и ракеты к системам ПВО. Считается, что основной ударной силой в грядущем контрнаступлении ВСУ будут бронетанковые группы.
Эксперты «Военной хроники» решили посчитать, сколько всего танков и другой бронетехники накопили ВСУ, как намерены ее использовать и с какими сложностями украинские военные столкнутся в процессе эксплуатации и ведения наступательной кампании с использованием зарубежных боевых машин.
В конце прошлого года главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Киеву требуется не менее 300 танков, 700 БМП и порядка 500 артиллерийских орудий. В январе Вашингтон и Берлин договорились о поставках Киеву немецких ОБТ «Леопард», как Германией, так и другими странами. Пентагон, в свою очередь, пообещал отправить на украину три десятка «Абрамсов», правда, в устаревшей модификации и не ранее осени этого года.
По итогам последней встречи Контактной группы союзников Украины на базе «Рамштайн» министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Киеву уже поставлено 230 танков. Эксперты «Военной хроники» считают эту цифру завышенной. К тому же, большую часть танкового парка, поставленного Западом для нужд ВСУ, составляют не современные ОБТ, а боевые машины советского типа, в том числе модернизированные: Т-72М1, Т-72ЕА, польские PT-91 Twardy и словенские M-55S. Кроме того, в общий список включены тяжелые колесные бронеавтомобили французского производства AMX-10RC, инженерная техника на базе танков Leopard 1 и Leopard 2, такие как финские Leopard 2R или норвежские NM189 Ingeniorpanservogn.
По данным экспертов, всего Украина получила 180 боевых машин, вместо трехсот запрашиваемых. Аналогичная ситуация по артиллерии: западные союзники передали ВСУ чуть более 200 различных орудий из 500, которые требовал Киев.
Касательно проблем с бронетехникой, с которыми столкнутся украинские военные.
Во-первых, большинство танков были сняты с длительного хранения. Перед отправкой они прошли небольшое техобслуживание и минимальный ремонт. Из-за спешки эти работы проводились без соблюдения надлежащих регламентов и носили скорее косметический характер. Ряд технических проблем вообще не были решены.
Второе. Вся разношерстная подборка бронемашин требует эксплуатационного обслуживания и проведения ремонтных работ с учетом специфики конкретных модификаций ОБТ. Особенно остро эта проблема встанет как раз в момент ведения активных боевых действий, когда вышедшие из строя машины необходимо восстанавливать как можно быстрее. Для советских танков у Украины есть необходимая рембаза и подготовленный персонал, которые отсутствуют в случае с техникой НАТО.
Для ремонта машины придется эвакуировать с передовой и доставлять в Польшу, Румынию или Словакию. Это создаст дополнительные логистические проблемы, а сам процесс восстановления бронетехники и возврата ее на фронт растянется на несколько недель.
Еще одной проблемой станет наличие подготовленных экипажей. Большинство обученных украинских танкистов были уничтожены в ходе длящихся второй год боев. Если первая волна наступления захлебнется, потребуется танковый резерв. Есть ли у ВСУ подготовленные экипажи для формирования второго эшелона наступления, неизвестно.
Скорее всего, считают эксперты, для первой волны наступления и главного контрудара украинское командование задействует имеющиеся в наличии и поставленные западными союзниками советские танки. Иностранные бронемашины ВСУ постараются беречь, их будут использовать в основном для краткосрочных и коротких по дистанции ударов. Западные танки, хорошо защищенные БМП Bradley и Marder, скорее всего, готовят для быстрого прорыва на одном или двух направлениях, но не для затяжных боев.
Резюмируя все вышеперечисленное, эксперты приходят к выводу, что наличествующей бронетехники, вкупе с проблемами ее обслуживания и ремонта, украинской армии явно не хватит для сколь-нибудь масштабной и длительной по срокам наступательной операции.