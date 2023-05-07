Военное обозрение
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Эксперты считают недостаточным количество бронетехники ВСУ для ведения масштабного наступления

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Эксперты считают недостаточным количество бронетехники ВСУ для ведения масштабного наступления

По заявлениям американского руководства, Украина получила все необходимое в нужном количестве для наступления, включая бронетехнику, снаряды и ракеты к системам ПВО. Считается, что основной ударной силой в грядущем контрнаступлении ВСУ будут бронетанковые группы.


Эксперты «Военной хроники» решили посчитать, сколько всего танков и другой бронетехники накопили ВСУ, как намерены ее использовать и с какими сложностями украинские военные столкнутся в процессе эксплуатации и ведения наступательной кампании с использованием зарубежных боевых машин.

В конце прошлого года главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Киеву требуется не менее 300 танков, 700 БМП и порядка 500 артиллерийских орудий. В январе Вашингтон и Берлин договорились о поставках Киеву немецких ОБТ «Леопард», как Германией, так и другими странами. Пентагон, в свою очередь, пообещал отправить на украину три десятка «Абрамсов», правда, в устаревшей модификации и не ранее осени этого года.

По итогам последней встречи Контактной группы союзников Украины на базе «Рамштайн» министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Киеву уже поставлено 230 танков. Эксперты «Военной хроники» считают эту цифру завышенной. К тому же, большую часть танкового парка, поставленного Западом для нужд ВСУ, составляют не современные ОБТ, а боевые машины советского типа, в том числе модернизированные: Т-72М1, Т-72ЕА, польские PT-91 Twardy и словенские M-55S. Кроме того, в общий список включены тяжелые колесные бронеавтомобили французского производства AMX-10RC, инженерная техника на базе танков Leopard 1 и Leopard 2, такие как финские Leopard 2R или норвежские NM189 Ingeniorpanservogn.

По данным экспертов, всего Украина получила 180 боевых машин, вместо трехсот запрашиваемых. Аналогичная ситуация по артиллерии: западные союзники передали ВСУ чуть более 200 различных орудий из 500, которые требовал Киев.

Касательно проблем с бронетехникой, с которыми столкнутся украинские военные.

Во-первых, большинство танков были сняты с длительного хранения. Перед отправкой они прошли небольшое техобслуживание и минимальный ремонт. Из-за спешки эти работы проводились без соблюдения надлежащих регламентов и носили скорее косметический характер. Ряд технических проблем вообще не были решены.

Второе. Вся разношерстная подборка бронемашин требует эксплуатационного обслуживания и проведения ремонтных работ с учетом специфики конкретных модификаций ОБТ. Особенно остро эта проблема встанет как раз в момент ведения активных боевых действий, когда вышедшие из строя машины необходимо восстанавливать как можно быстрее. Для советских танков у Украины есть необходимая рембаза и подготовленный персонал, которые отсутствуют в случае с техникой НАТО.

Для ремонта машины придется эвакуировать с передовой и доставлять в Польшу, Румынию или Словакию. Это создаст дополнительные логистические проблемы, а сам процесс восстановления бронетехники и возврата ее на фронт растянется на несколько недель.

Еще одной проблемой станет наличие подготовленных экипажей. Большинство обученных украинских танкистов были уничтожены в ходе длящихся второй год боев. Если первая волна наступления захлебнется, потребуется танковый резерв. Есть ли у ВСУ подготовленные экипажи для формирования второго эшелона наступления, неизвестно.

Скорее всего, считают эксперты, для первой волны наступления и главного контрудара украинское командование задействует имеющиеся в наличии и поставленные западными союзниками советские танки. Иностранные бронемашины ВСУ постараются беречь, их будут использовать в основном для краткосрочных и коротких по дистанции ударов. Западные танки, хорошо защищенные БМП Bradley и Marder, скорее всего, готовят для быстрого прорыва на одном или двух направлениях, но не для затяжных боев.

Резюмируя все вышеперечисленное, эксперты приходят к выводу, что наличествующей бронетехники, вкупе с проблемами ее обслуживания и ремонта, украинской армии явно не хватит для сколь-нибудь масштабной и длительной по срокам наступательной операции.
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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24 комментария
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  1. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 14:35
    +4
    Металлолома конечно отправлено на Украину много, и не только бронетанкового.
    Но думаю, обольщаться не стоит. Кто сейчас правду скажет?
    Война не только в окопах.
    Дезу возможно спецом запускают
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 14:39
      +1
      Поставляет, кто что может.
      Мы туда тоже не только новейшие поставляем, а например и т 62
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 14:40
      +4
      Именно. Цифру официально поставленных умножайте на два, а на территории Румынии и Польши создан резерв бронетехники из состава американской армии для экстренной передаче Украине, чтобы компенсировать потери в текущем режиме. Речь идёт о тысячах единиц бронетехники различных классов.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 15:02
        0
        Резюмируя все вышеперечисленное, эксперты приходят к выводу, что наличествующей бронетехники, вкупе с проблемами ее обслуживания и ремонта, украинской армии явно не хватит для сколь-нибудь масштабной и длительной по срокам наступательной операции.
        спроецировать на 1941 год...маразм... прикиньте, в соц сетях,немцы обсуждают,успеют ли они ,к горячим круосанам в париже...
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:37
    +3
    Техники там достаточно для прорыва обороны в каком то месте.Вопрос в том,что будет потом.Часть машин,будет уничтожена или повреждена,может так оказаться,что это все приползет в огневой мешок.
    1. Alexej
      Alexej Сегодня, 14:44
      +2
      ВСУ будут прорываться к Мелитополю. Это вполне реально осуществить на быстрых бронетранспортерах.
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 15:30
        +1
        Цитата: Alexej
        ВСУ будут прорываться к Мелитополю. Это вполне реально осуществить на быстрых бронетранспортерах.

        Может быть . Устроят показуху . Медийное шоу .. Факт в том , что наши всё это добро уничтожат .
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:38
    +1
    Военные эксперты знают точное количество поставленной ВСУ или они ориентируется по публикациям в СМИ?
    1. ученый
      ученый Сегодня, 15:07
      +2
      Цитата: tralflot1832
      ориентируется по публикациям в СМИ?

      Главное что бы у наших войск была информация о местах дислокации этой техники. Большие тралы на которых их скрытно подвозят или места разгрузки на ж.д. скрыть практически не возможно. Судя по частоте ракетных ударов такая информация поступает системно. И надеюсь на разведке экономить ни кто не додумается.
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 14:38
    +3
    Достаточно для наступления, недостаточно... главное, что с оркестром разногласия урегулированны. А то хо..лы уже радоваться начали, да и у всех неравнодушных, настроение было испорченным все эти дни.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:56
      +2
      А что мы знаем про то,что урегулировано,а что нет?Да и инфовойну и дезу никто не отменял....
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 14:39
    +2
    Считается, что основной ударной силой в грядущем контрнаступлении ВСУ будут бронетанковые группы.
    СВО в очередной раз доказало, что основной ударной силой является АРТИЛЛЕРИЯ. То есть основные удары будут наноситься ею, а танки и пехота уже будут закреплять успех
    1. СергейБ
      СергейБ Сегодня, 15:42
      +2
      Цитата: svp67
      СВО в очередной раз доказало, что основной ударной силой является АРТИЛЛЕРИЯ. То есть основные удары будут наноситься ею, а танки и пехота уже будут закреплять успех

      Да, многие не понимают этого.
      Только грамотное примение артиллерии способно обеспечить прорыв обороны. Или наоборот сорвать атаку противника.
      И у Украины с артиллерией всё печально.
      За последние 4 месяца Украина потеряла более 800 орудий крупного калибра. Поставлено Западом за это же время около 200 орудий. То есть по орудиям ВСУ намного слабее чем 4 месяца назад.
      Косвенно это подтверждает, то что Украина перестала стенать о малых поставках артиллерийских снарядов.
      Помните с полгода назад, Украина желала увеличения поставок снарядов, а Запад разводил руками. Мол то что было на складах мы уже отдали, а текущие производство не позволяет на равных перестреливаться с российской артиллерией.
      Скорее всего Украина перестала испытывать дефицит боеприпасов, не потому что Запад резко нарастил производство снарядов (все эксперты утверждают что, за такой срок это невозможно), а причина в том что Украина потеряла огромное количество артиллерии. И теперь оставшимся в наличии орудиям стало достаточно тех партий снарядов, которые присылает Запад.
  6. parabyd
    parabyd Сегодня, 14:39
    +4
    Да, обслуживание и ремонт будут ахиллесовой пятой у нынешнего войска.

    С новой-то техникой с одного завода бывают проблемы и по технической части и с ЗИПами. А тут десятки номенклатур, из разных стран, да ещё с хранения, да ещё непонятно, кто и как снимал. Сейчас начнут рассыпаться резиночки непоменяные, польётся масло или охлаждающая жидкость и думай, где и чем откручивать, что и куда лить и как с собой этот арсенал жидкостей и инструментов таскать..

    Так что из 180 насчитанных танков, штук 30 можно смело вычеркивать на небоевые потери. После СВО, когда данные рассекретят, будет интересно посмотреть, сколько процентов этой техники не пережило первый марш
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:44
    +2
    Резюмируя все вышеперечисленное, эксперты приходят к выводу, что наличествующей бронетехники, вкупе с проблемами ее обслуживания и ремонта, украинской армии явно не хватит для сколь-нибудь масштабной и длительной по срокам наступательной операции.
    . При чем здесь успех, масштаб, потери и прочее... БОЛЬШОЙ БОСС сказал надо, значит... а вот тут варианты могут быть самые неожиданные.
  8. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 14:58
    -2
    1. Даже краткосрочный прорыв в Крым наделает дел.
    2. На их проблемы есть наши проблемы, и тут неизвестно, что сыграет. После Киева, Харькова, Херсона у нас богатый опыт ошибок.
    Не факт, что все наши командующие резко поумнели. Не факт, что решены проблемы связи и передачи данных.
    3. Применение такого количества танков по любому приведет к потерям, и пока неизвестно, у кого они будут больше. Пока неясно окончательно, за кем будет преимущество в дальних ударах.
    ______
    Противник пока силён, и расслабляться нельзя.
  9. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 15:00
    +4
    У понимающих военное дело людей нет никаких сомнений, что Российская армия ждет не дождется этого наступления ВСУ, чтобы провести контрнаступление и уничтожить ВСУ на Донбассе от слова совсем, а потом пройти по Украине с флагами торжественным маршем))), по пути выжигая отголоски фашизма и местных нациков... Более того, к такому повороту готовы все, кроме кровавого клоуна и его шайки, а также одурманенного Запада...
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 15:24
      0
      Цитата: Андрей Андреев_2
      пройти по Украине с флагами торжественным маршем

      Где из-за каждого второго угла хлопчики будут недобро смотреть, нацеливая панцерфауст.
      Спасибо, закидали уже шапками и прошли торжественным маршем год назад.
      Умнеть пора.
      Наших там нет.
      Кстати всегда должен быть готов "План Б", на случай прорыва ВСУ к Азовскому морю, разрушению Моста, блокаде Крыма, атаке на Брянск....
      Короче, если как всегда всё пойдет не так, как мы тут на ВО решили.
      yes
  10. guest
    guest Сегодня, 15:04
    0
    Эксперты считают недостаточным количество бронетехники ВСУ для ведения масштабного наступления

    Да всего у них там достаточно, а эксперты эти обычные дезинформаторы.
  11. NickShel
    NickShel Сегодня, 15:08
    +2
    Просто напомню, что прорыв с последующей "перегруппировкой" в Харьковской области хуторяне организовали вообще на Хаммерах и пикапах. Поэтому не стоит бросаться шапками.

    Во-первых, большинство танков были сняты с длительного хранения. Перед отправкой они прошли небольшое техобслуживание и минимальный ремонт. Из-за спешки эти работы проводились без соблюдения надлежащих регламентов и носили скорее косметический характер. Ряд технических проблем вообще не были решены.


    Очень уверенно написано, будто автор сам принимал участие в расконсервации танков. Но хотелось бы аргументированных доказательств.

    К тому же, большую часть танкового парка, поставленного Западом для нужд ВСУ, составляют не современные ОБТ, а боевые машины советского типа, в том числе модернизированные: Т-72М1, Т-72ЕА, польские PT-91 Twardy и словенские M-55S.


    А противостоять им будут, как я понимаю, исключительно Т-14 и Т-90М, а не такие же Т-72, Т-62 и Т-55?
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 15:55
      0
      Противостоять им должны вертолёты и бомбардировщики. Ибо танки размениваются на танки 1:1, а вертолёты на танки 1:15.
  12. spirit
    spirit Сегодня, 15:17
    +3
    У Украины иногда светиться техника которая вообще нигде не оглашалась ,что ее передали.Поэтому сколько и чего реально там передали из открытых источников посчитать не возможно
  13. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 15:20
    +2
    У меня кот в лотке лучше разбирается чем все эти эксперты на все случаи жизни. Главное походу умное лицо.
  14. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 15:28
    +1
    Осенью тоже было недостаточно, однако ж иные, как ни прискорбно, бежали, в смысле перегруппировывались так что пятки сверкали.