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Глава МИД Турции Мавлют Чавушоглу подтвердил интерес США к закупленным в России зенитным системам С-400

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Глава МИД Турции Мавлют Чавушоглу подтвердил интерес США к закупленным в России зенитным системам С-400

Соединенные Штаты неоднократно пытались получить доступ к закупленным Турцией российским зенитным комплексам С-400 для их изучения. По словам главы МИД республики Мавлюта Чавушоглу, Вашингтон несколько раз запрашивал у Анкары доступ к зенитным системам.


Американцы неоднократно запрашивали у турок доступ к приобретенным у России зенитным системам С-400, желая изучить их тщательным образом. Однако Анкара отказала Вашингтону, несмотря на оказываемое давление.

США просили предоставить доступ к С-400, чтобы их изучить. Но для нас это было недопустимо, это противоречило нашей независимой политике. Мы отказали

- заявил министр.

Ранее американцы неоднократно "прощупывали почву" в отношении турецких С-400 для передачи их Украине. США несколько раз поднимали тему возможной передачи ЗРС С-400 Киеву во время встреч с турецкими коллегами, но до конкретных предложение дело не дошло. Неизвестно, что обещали туркам американцы и обещали ли вообще, но Украина С-400 не получила. Высказывалось предположение, что США могут предложить Турции возврат в программу F-35, но турецкий лидер Эрдоган не захотел портить отношения с Россией.

Нам поступали такие предложения, но мы отказались. Мы покупали их для своих нужд

- добавил министр.

Доподлинно известно, что в марте прошлого года Турцию посетила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, которая пыталась поднять вопрос российских зенитных систем, но улетела ни с чем.
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12 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:34
    +1
    А в С400 есть что то ,работающее на иных физических принципах? feel
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:39
      +2
      Не дай Бог Эрдоган перестанет быть президентом и С-400 поедет на разбор в США.
      1. DMFalke
        DMFalke Сегодня, 14:57
        +3
        Зная турков, всё уже продано, разобрано, доставлено и изучено.
        1. ученый
          ученый Сегодня, 15:13
          +4
          Цитата: DMFalke
          всё уже продано, разобрано, доставлено и изучено

          При всем желании но залезть в а математику и программы ни смогут не турки ни американцы. А ТТХ и принципы боевого управления мало что могут дать для противодействия тем ЗРК, которые находятся у нас на вооружении. Тем более что литеры, частоты и половина режимов работы существенно отличается от экспортных аналогов.
  2. Комментарий был удален.
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 14:35
    +2
    А беспилотники поставляемые Турцией отношения с Россией не приятно?
    Ещё неизвестно какого производителя беспилотники прилетели к я Кремлю.
  4. alystan
    alystan Сегодня, 14:37
    +1
    Американцы неоднократно запрашивали у турок доступ к приобретенным у России зенитным системам С-400, желая изучить их тщательным образом. Однако Анкара отказала Вашингтону, несмотря на оказываемое давление.

    Боюсь американцы "обрабатывают" всех обладателей систем С-400, которых, к счастью, пока не так много, а возможно и самих имеющих отношение к их производству. Промышленный шпионаж ведь никто не отменял. Да и у турков (и не только) может объявиться свой "Сноуден наоборот"...
  5. evgenii67
    evgenii67 Сегодня, 14:40
    0
    "Двужопый эдроган сейчас не передал С-400" вот такой заголовок нужен. Эта история может быть похожа на ту с финами.
  6. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 14:47
    +4
    Большая часть вооружений поставленная СССР и Россией зарубежным партнерам стала работать против нас. Нужно встраивать какие то самоликвидаторы, срабатываемые по сигналу.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 14:51
      +5
      Надо самоликвидаторы встраивать в правительства таких стран. Ну чтоб они если что быстро мозгами раскидывали
    2. Гум_маноид
      Гум_маноид Сегодня, 15:43
      +1
      Существует система свой-чужой на любом серьезном вооружении. Система кодов этой системы- самая главная военная тайна. Когда изучается принцип использования подобных систем то вооружение теряет свою эффективность. и как раз это является задачей для дальнейшего развития вооружения.
  7. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 15:14
    -1
    бред собачий.....бред собачий,добавляю ещё, для толпоепов модераторов сайта,если первые мои пару слов,не несут полезной информации
  8. dump22
    dump22 Сегодня, 15:40
    0
    турецкий лидер Эрдоган не захотел портить отношения с Россией


    Слюшай сюда, дорогой друг, я тебе всю правду скажу!
    Другие тебя обманут, а я нет, ну зачем мне тебя обманывать?
    Да, мы конечно с США союзники, состоим с ними в одном военном блоке, разместили у себя военные базы США, проводим совместные учения, но вот тебе честное слово, мы им ничего не показали!