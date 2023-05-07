Глава МИД Турции Мавлют Чавушоглу подтвердил интерес США к закупленным в России зенитным системам С-400

США просили предоставить доступ к С-400, чтобы их изучить. Но для нас это было недопустимо, это противоречило нашей независимой политике. Мы отказали

Нам поступали такие предложения, но мы отказались. Мы покупали их для своих нужд

Соединенные Штаты неоднократно пытались получить доступ к закупленным Турцией российским зенитным комплексам С-400 для их изучения. По словам главы МИД республики Мавлюта Чавушоглу, Вашингтон несколько раз запрашивал у Анкары доступ к зенитным системам.Американцы неоднократно запрашивали у турок доступ к приобретенным у России зенитным системам С-400, желая изучить их тщательным образом. Однако Анкара отказала Вашингтону, несмотря на оказываемое давление.- заявил министр.Ранее американцы неоднократно "прощупывали почву" в отношении турецких С-400 для передачи их Украине. США несколько раз поднимали тему возможной передачи ЗРС С-400 Киеву во время встреч с турецкими коллегами, но до конкретных предложение дело не дошло. Неизвестно, что обещали туркам американцы и обещали ли вообще, но Украина С-400 не получила. Высказывалось предположение, что США могут предложить Турции возврат в программу F-35, но турецкий лидер Эрдоган не захотел портить отношения с Россией.- добавил министр.Доподлинно известно, что в марте прошлого года Турцию посетила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, которая пыталась поднять вопрос российских зенитных систем, но улетела ни с чем.