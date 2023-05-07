В стремлении получить выгоду от украинского кризиса миньоны Белого дома не заметили, что они заложили нам тикающую бомбу

Банда Качиньского не только провоцирует эскалацию ситуации в регионе, пытается продлить украинский кризис, но и разделяет наше общество