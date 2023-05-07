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Польская газета: помогая Киеву, Польша разрушает собственное государство

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Польская газета: помогая Киеву, Польша разрушает собственное государство

Руководители некоторых государств Восточной Европы продолжают заочно «осваивать» оставшиеся украинские территории. Лидирует в этом, конечно, Польша, власти которой уже договорились с Зеленским о так называемом стирании границ и вообще не скрывают амбиций по реинкарнации Речи Посполитой, которая должна стать крупнейшей страной на современной карте Европы.


В стремлении «вернуть» западные земли Украины, Варшава готова идти буквально на все — начиная от поставок оружия и заканчивая принятием огромного количества украинских беженцев. Польская газета Niezalezny Dziennik Polityczny считает, что безудержная помощь Киеву приведет в будущем к разрушению собственного государства.

Автор статьи отмечает, что помогая потомкам Бандеры и Шухевича, польские власти уже не скрывают имперских амбиций, которые активно поощряются США. Ради этого Варшава готова участвовать в любой грязной политической игре, дабы вернуть времена, когда Польша тянулась «от моря до моря».

В стремлении получить выгоду от украинского кризиса миньоны Белого дома не заметили, что они заложили нам тикающую бомбу

— уверен автор материала.

После начала спецоперации в феврале прошлого года польско-украинскую границу пересекли более 11,5 миллионов беженцев. В некоторых населенных пунктах Польши, только по официальным данным, количество украинцев доходит до половины от общего числа жителей. Такой бесконтрольный массовый прилив беженцев привел к резкому росту преступности, включая торговлю оружием. Дошло до того, что теперь полиция, дабы подчистить неприятную статистику, в отчетах перестала указывать национальность преступников.

Вторая проблема, которую создало польское правительство, состоит в предоставлении площадок польской армии для обучения украинских солдат. Не секрет, что среди них все больше людей с криминальным прошлым, исповедующих нацистскую и даже фашистскую идеологию. Пройдя курсы военной подготовки, они совсем не стремятся оказаться на украинской передовой, где положение ВСУ с каждым днем становится все более критическим, обращает внимание автор. По его мнению, рано или поздно полякам самим придется воевать с обученными военному делу на их же территории бандеровцами украинского происхождения.

Банда Качиньского не только провоцирует эскалацию ситуации в регионе, пытается продлить украинский кризис, но и разделяет наше общество

— резюмирует автор в Niezalezny Dziennik Polityczny.
Использованы фотографии:
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5 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 15:33
    +1
    Автор статьи отмечает, что помогая потомкам Бандеры и Шухевича,
    Не так с потомками, как с поклонниками. И иного входа, как откровенно их "давить и гнобить" у польских властей просто нет. так как для истинных "бандеровцев", как и "мельниковцев" - ляхи ЗЛЕЙШИЕ, СМЕРТЕЛЬНЫЕ ВРАГИ.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:40
      +1
      Там же ещё спор за Галицию между Польшей и Украиной.Западная Галиция находится в Польше,а Восточная на Украине.Поляки Галицию Малопольшей называют. laughing
      С демографией в Польше конечно получше чем на Украине,но роста нет.
      "Очень низкая рождаемость, высокая смертность, меньшее, чем в 2021 году, количество заключенных браков, а также увеличение доли иностранных мигрантов усугубили наблюдаемую в течение нескольких лет неблагоприятную демографическую ситуацию в Польше", – сообщило Главное статистическое управление (ГСУ) Польше в свежем демографическом отчёте за 2022 год. По состоянию на конец 2022 года в Польше проживало 37,766 миллионов человек. В течение минувшего десятилетия население страны неуклонно сокращалось – падение составило 1,2%, или около 500 тысяч человек. Данные статистики не оставляют никаких иллюзий относительно будущего Польши, отметило издание Gazeta.pl. ... Пессимизм по поводу польской демографической ситуации высказывает не только ГСУ. В январе этого года Министерство финансов Польши обнародовало прогноз, согласно которому количество населения в стране к 2060-му сократится до 32,5 миллиона человек, а к 2080-му – до 28,2 миллиона, то есть на 9,7 миллионов по сравнению с 2022 годом. Чуть более оптимистичен прогноз статистического агентства ЕС "Евростат". Согласно нему, в 2100 году население Польши составит 29,5 миллионов человек – на 8 миллионов меньше, чем сейчас. Разница обусловлена тем, что "Евростат" учитывает "позитивные последствия миграции".


      "Более того, у меня нет ни малейшего сомнения, что польского демографического потенциала вполне хватило бы для проведения реполонизации Восточной Малопольши (Галичины – прим.) и Волыни, не говоря уже о замещении фактически исчезающих литовцев в Виленском крае. В результате Второй мировой войны Польша потеряла более 22% своих жителей, но всего за несколько лет мы освоили полученные от Германии Западные земли, находясь в гораздо более тяжелых условиях почти полного уничтожения страны. Восстановление польского характера Львова и Вильно, вероятно, пойдет ещё быстрее. Достаточно мудрой экономической политики и смелой внешней политики" – уверен польский эксперт.

      https://ukraina.ru/20230504/1045917254.html
    2. Mister X
      Mister X Сегодня, 15:40
      +1
      полякам самим придется воевать с обученными военному делу на их же территории бандеровцами украинского происхождения.

      На здоровье!
      За что боролись...
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 15:39
    +1
    Ну так поляки планируют чуть ли не слиться с "незалежной" в экстазе в одно государство, так чего тогда жаловаться - учитесь жить вместе. Пока на территории Польши. Во что это выливалось - хорошо показала не только волынская резня, но и "освободительная" война Хмельницкого. Проще евреев с палестинцами подружить.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:49
    +1
    Польская газета: помогая Киеву, Польша разрушает собственное государство
    . Кто им доктор? Сами, всё сами...