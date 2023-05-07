Польская газета: помогая Киеву, Польша разрушает собственное государство

Руководители некоторых государств Восточной Европы продолжают заочно «осваивать» оставшиеся украинские территории. Лидирует в этом, конечно, Польша, власти которой уже договорились с Зеленским о так называемом стирании границ и вообще не скрывают амбиций по реинкарнации Речи Посполитой, которая должна стать крупнейшей страной на современной карте Европы.
В стремлении «вернуть» западные земли Украины, Варшава готова идти буквально на все — начиная от поставок оружия и заканчивая принятием огромного количества украинских беженцев. Польская газета Niezalezny Dziennik Polityczny считает, что безудержная помощь Киеву приведет в будущем к разрушению собственного государства.
Автор статьи отмечает, что помогая потомкам Бандеры и Шухевича, польские власти уже не скрывают имперских амбиций, которые активно поощряются США. Ради этого Варшава готова участвовать в любой грязной политической игре, дабы вернуть времена, когда Польша тянулась «от моря до моря».
В стремлении получить выгоду от украинского кризиса миньоны Белого дома не заметили, что они заложили нам тикающую бомбу
— уверен автор материала.
После начала спецоперации в феврале прошлого года польско-украинскую границу пересекли более 11,5 миллионов беженцев. В некоторых населенных пунктах Польши, только по официальным данным, количество украинцев доходит до половины от общего числа жителей. Такой бесконтрольный массовый прилив беженцев привел к резкому росту преступности, включая торговлю оружием. Дошло до того, что теперь полиция, дабы подчистить неприятную статистику, в отчетах перестала указывать национальность преступников.
Вторая проблема, которую создало польское правительство, состоит в предоставлении площадок польской армии для обучения украинских солдат. Не секрет, что среди них все больше людей с криминальным прошлым, исповедующих нацистскую и даже фашистскую идеологию. Пройдя курсы военной подготовки, они совсем не стремятся оказаться на украинской передовой, где положение ВСУ с каждым днем становится все более критическим, обращает внимание автор. По его мнению, рано или поздно полякам самим придется воевать с обученными военному делу на их же территории бандеровцами украинского происхождения.
Банда Качиньского не только провоцирует эскалацию ситуации в регионе, пытается продлить украинский кризис, но и разделяет наше общество
— резюмирует автор в Niezalezny Dziennik Polityczny.