В течение ночи над акваторией Чёрного моря перехвачено 22 украинских беспилотника - Минобороны

Противник в преддверии контрнаступления активизировал попытки нанести удары по территории Крыма с помощью беспилотников, а также оперативно-тактических ракет. Все запущенные средства поражения перехвачены российской ПВО. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
В ночь с субботы на воскресенье противник предпринял попытку атаки Крыма с помощью беспилотников. На этот раз атака дронов шла со стороны моря, над акваторией Черного моря было засечено 22 украинских БПЛА. Часть из них была нейтрализована комплексами РЭБ, другая уничтожена системами ПВО. До целей не добрался ни один, объекты на территории Крыма не пострадали. Кроме того, средствами ПВО были перехвачены ракеты нового украинского ОТРК "Гром-2", а также "Точка-У", о которой давно не было слышно.
Наши в течение суток наносили удары как по позициям ВСУ, так и в глубину обороны. Подтверждается ночной удар по цели в районе Херсона, как оказалось, наши отработали по пункту управления 124-й бригады ТРО. Подробностей, как всегда, нет, сообщается что цель поражена. Также поражены КНП одного из батальонов 110-й ОМБр в районе Авдеевки, а на острове "Великий" на Днепре - КНП Центра ССО ВСУ "Юг". А вот в районе Серебрянки ДНР узел связи 81-й аэромобильной бригады ВСУ не поражен, а уничтожен.
На основных направлениях без особых изменений, наши ждут контрнаступления ВСУ, потихоньку продвигаясь сами. Активно работает артиллерия и авиация, выбиваются как действующие подразделений, так и резервы. На Купянском и Красно-Лиманском снова активизировались ДРГ, наши предпринимают меры к их нейтрализации. В районе населенного пункта "Липцы" на воздух взлетел склад боеприпасов запрещенной в России террористической организации "Правый сектор"*.
Всего за сутки подразделения группировок "Запад" и "Центр" уничтожили свыше 160 украинских военных, четыре броневика, одну САУ "Акация" и две буксируемые гаубицы.
На Донецком штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжали наступление в западных районах Артемовска, где взяли два квартала. Подразделения ВДВ по-прежнему держат фланги "Оркестра", группировка "Юг" нанесла удары по позициям 57-й мотопехотной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. После того как Минобороны поставит "вагнерам" необходимые боеприпасы, натиск "музыкантов" возрастет еще сильнее. Потери ВСУ на этом направлении составили до 340 человек личного состава, два броневика и гаубица. В районах Новгородское и Артемова уничтожены две станции контрбатарейной борьбы.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" вела бои в районах Угледар, Павловка и Никольское ДНР и Дорожнянка Запорожской области. Пресечена работа одной ДРГ, уничтожено до 55 всушников, два броневика и две гаубицы. В районе Максимильяновка ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих и пять автомобилей.