Военное обозрение
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Глава ГУР Украины: мы убивали россиян и будем убивать во всем мире до полной победы

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Глава ГУР Украины: мы убивали россиян и будем убивать во всем мире до полной победы

Террор уже давно стал для киевского режима общегосударственной идеологией. Это в очередной раз подтвердил один из основных организаторов диверсий и террористических акций в отношении россиян, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. В своем цинизме этот военный преступник перешел очередную границу, открыто призвав в интервью онлайн-изданию Yahoo News убивать россиян по всему миру.


Мы убивали россиян и будем убивать россиян во всем мире до полной победы Украины

— буквально заявил Буданов, фактически признавшись в геноциде, ставшем политической платформой киевской хунты.

При этом глава военной разведки Украины не считает такие действия по целенаправленному уничтожению россиян, где бы они не проживали, террором. По его словам, то, что во всем мире признается как терроризм и преступления против человечности, для украинского руководства называется «увольнением».

Меня пытаются обвинить в терроризме с 2016 года. Но я хочу начать с того, что то, что они называют терроризмом, мы называем «увольнением»

— продолжил фашистские откровения руководитель ГУР.

По словам Буданова, такие действия киевского режима и украинских националистов в отношении россиян вызваны «российским вторжением в нашу страну еще в 2014 году». Как тогда объяснить убийства мирных жителей Донбасса, который в Киеве по-прежнему считают украинской территорией, Буданов говорить не стал.

В то же время, глава ГУР отказался признавать причастность украинского руководства к диверсии на Крымском мосту и убийству Дарьи Дугиной. Российские спецслужбы неоднократно заявляли, что за всеми этими актами террора, как и за убийством военкора Владлена Татарского, покушением на писателя Захара Прилепина и другими преступлениями, совершенными против российских общественных деятелей, политиков и чиновников, стоят именно спецслужбы Украины, в первую очередь ГУР и СБУ.

В конце апреля украинские паблики распространили заявление спикера ГУР Андрея Юсова, который от имени своего начальника цинично призвал россиян в майские праздники держаться подальше от военных объектов, открыто намекая на то, что эти объекты могут быть подорваны по указанию из Киева.

После таких очередных откровений представителя киевской хунты возникает один закономерный вопрос: почему организаторы террора против россиян не объявлены руководством РФ нашими врагами и продолжают спокойно совершать преступления в отношении наших сограждан?
Использованы фотографии:
Телеграм-канал ГУР Украины
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92 комментария
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  1. Грац
    Грац Сегодня, 16:12
    +28
    всех его родственников вырезать по 7 колено
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 16:13
      +27
      Упырь на пожизненный срок наговорил. Хотя лучше бы ледорубом в хрюкальник
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 16:16
        +33
        дроном в Кремль можно,и это можно... кто терпилы то ?
      2. sheridans
        sheridans Сегодня, 16:17
        +7
        Ага, на Крещатике. А потом повесить за яйца, как Муссолини.
      3. ANB
        ANB Сегодня, 16:19
        +13
        . Упырь на пожизненный срок наговорил. Хотя лучше бы ледорубом в хрюкальник

        Не, не надо пожизненное. Кормить его еще.
        На недельку посадить достаточно.
        На кол.
      4. frruc
        frruc Сегодня, 16:34
        +13
        Так-то все это закономерно, что этот укpoжопый еще делает такие заявления. Сидеть в кабинете - это не дохнуть в грязном окопе. Ничего, и до этого "увольнителя" очередь дойдет, это называется "утилизацией".
        1. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 17:35
          +1
          Цитата: frruc
          Так-то все это закономерно, что этот укpoжопый еще делает такие заявления. Сидеть в кабинете - это не дохнуть в грязном окопе. Ничего, и до этого "увольнителя" очередь дойдет, это называется "утилизацией".

          Этот полорогий "увольнитель" однозначно зажился на этом свете, а судя по его заявлению, черти в аду ему уже пару лет как "прогулы" ставят.
      5. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:40
        +15
        Цитата: Чёрный
        Упырь на пожизненный срок наговорил. Хотя лучше бы ледорубом в хрюкальник

        А, что на это скажет руководитель 3-го Департамента ФСБ России товарищ Юрьев Н.П.?
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:14
      +38
      Глава ГУР Украины: мы убивали россиян и будем убивать во всем мире до полной победы


      И мы после всего этого продолжим играть с этими нацистами-террористами в джентельменов?Серьёзно?Наверняка этот же Буданов организовал покушение на Путина.Вопрос.Почему Буданов до сих пор не ликвидирован?Тут же война.Тут или ты или тебя.Почему им всё время всё сходит с рук?Эта игра в одни ворота до добра не доведёт.Кто то у нас явно мышей ,вроде Буданова, не ловит.Эта импотенция уже порядком достала.
      Уже в открытую в лицо плюют,взрывают что хотят,а реакции никакой.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:44
        +19
        Цитата: Orange-Bigg
        Эта импотенция уже порядком достала.
        Уже в открытую в лицо плюют,взрывают что хотят,а реакции никакой.

        Ответ Пескова, между целованием рук предательницы Пугачёвой: "... график приёма делегаций не меняется" winked
        1. Препона
          Препона Сегодня, 16:55
          +13
          Вдогонку - провокация посольства США в виде вывешивания флага движения лгбт на здании, ответ Пескова - "А нам из Кремля (это) не видно." ...занавес...
        2. svp67
          svp67 Сегодня, 17:25
          +2
          Цитата: Теренин
          Ответ Пескова, между целованием рук предательницы Пугачёвой:

          В продолжении темы...
          Алла Борисовна назвала Дмитрия Пескова в списке тех, кто подозревается в хищении у неё наручных часов на похоронах...
          Будет знать, как с "ведьмами" связываться
          1. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:42
            0
            Цитата: svp67
            Алла Борисовна назвала Дмитрия Пескова в списке тех, кто подозревается в хищении у неё наручных часов на похоронах...

            Хорошо хоть часов а не колготок. laughing
          2. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 17:45
            +1
            Цитата: svp67
            Алла Борисовна назвала Дмитрия Пескова в списке тех, кто подозревается в хищении у неё наручных часов на похоронах...

            Да что он, фокусник, что ли? Не знает он ничего.
        3. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 17:41
          0
          Уважаемые форумчане,сейчас нервы рвать бесполезно.На подобные операции против этих утырков может потребуются месяцы,если не годы.Поскольку это все ,так запущено.Я прошу всевышнего,что бы не пострадали наши воины,собранные на парад 9 мая.На этих господ,возле задрапированного Мавзолея- плевать.Это все ложится на них
      2. ARIONkrsk
        ARIONkrsk Сегодня, 17:29
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Глава ГУР Украины: мы убивали россиян и будем убивать во всем мире до полной победы


        И мы после всего этого продолжим играть с этими нацистами-террористами в джентельменов?Серьёзно?Наверняка этот же Буданов организовал покушение на Путина.Вопрос.Почему Буданов до сих пор не ликвидирован?Тут же война.Тут или ты или тебя.Почему им всё время всё сходит с рук?Эта игра в одни ворота до добра не доведёт.Кто то у нас явно мышей ,вроде Буданова, не ловит.Эта импотенция уже порядком достала.
        Уже в открытую в лицо плюют,взрывают что хотят,а реакции никакой.

        Как это ни какой реакции, наши верхи готовы на мирное урегулирование с террористами, которые житья теперь нам не дадут пока их не зачистят и не сменим власть.
      3. trenkkvaz
        trenkkvaz Сегодня, 18:32
        0
        Народ вы такие смешные и наивные.У вас все так просто - взял и ликвидировал.А почему во время ВОВ не были сразу ликвидированы лидеры Германии ?
        Или почему Наполеон не был сарзу ликвидирован, когда пошел на Россию.
    3. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 16:32
      +3
      Цитата: Грац
      всех его родственников вырезать по 7 колено

      Вот у этого товарища с Украины, есть и власть и полномочия выданные ему его хозяевами, а у Вас что имеется кроме пропуканного дивана и боевого чепчика?
      Проблема в том, Вы то эти новости читаете, а те кому положено в нашей власти похоже в коме лежат.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:46
        +13
        Цитата: Алексей Зоммер
        Проблема в том, Вы то эти новости читаете, а те кому положено в нашей власти похоже в коме лежат.

        Проблема ещё хуже, они в коме не лежат и чувствуют себя прекрасно. yes
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:13
        +1
        Все мы хихикали над речами незабвенного Леонида Ильча..Он уже путал Азербайджан с Афганистаном,но успевал наводить шороху по всему миру.Точнее его ответственные товарищи и воины Советской Армии
    4. svp67
      svp67 Сегодня, 17:07
      +13
      Цитата: Грац
      всех его родственников вырезать по 7 колено

      Да, да... Хотя бы на второй год СВО отдельно стоящий комплекс зданий ГУР ВСУ сровняли с ... рекой...
      1. Игорь_Сергеевич
        Игорь_Сергеевич Сегодня, 17:28
        +4
        Нет исторической ценности, новодел, почему бы и не бахнуть. Но нет...
  2. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 16:15
    +20
    Спасибо, кэп. Или какое у него там звание? Как будто мы раньше не знали о методах бандеровцев. Единственно, Путину кто-нибудь расскажите, а то он, походу, один не знает.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 16:21
      +4
      Спасибо, кэп. Или какое у него там звание?
      генерал - майор укроабвера
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:50
      +18
      Цитата: Roma-1977
      Единственно, Путину кто-нибудь расскажите, а то он, походу, один не знает.

      Это такое же "незнание" Путина, как и о подрывной деятельности Ельцин - центра.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 17:05
        +11
        Цитата: Теренин
        Это такое же "незнание" Путина, как и о подрывной деятельности Ельцин - центра.

        Кстати, а почему Ельцин-центр никто не подрывает? Я бы не огорчилась.
        1. Roma-1977
          Roma-1977 Сегодня, 17:11
          +9
          Потому и не подрывают, что за Ельцин-центр ответка прилетит сразу. Ельцин-центр - это святое.
        2. Ясная
          Ясная Сегодня, 17:11
          +3
          Цитата: Егоза
          Цитата: Теренин
          Это такое же "незнание" Путина, как и о подрывной деятельности Ельцин - центра.

          Кстати, а почему Ельцин-центр никто не подрывает? .

          Ворон ворону - глаз не выклюет.
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 16:15
    +11
    Он уверен что бессмертный? Надо устроить показательное уничтожение этого гада.
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 16:41
      +10
      Цитата: Южноукраинец
      Он уверен что бессмертный? Надо устроить показательное уничтожение этого гада.

      Вы считаете эта мысль вам первому в голову пришла?
      Надо что бы власть наша вышла из комы!
      Вот что надо!
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:52
      +10
      Цитата: Южноукраинец
      Он уверен что бессмертный? Надо устроить показательное уничтожение этого гада.

      Пресс секретарь ответит, что мол мы не такие stop
      1. K._2
        K._2 Сегодня, 17:12
        +4
        Надо бы, чтобы пресс секретаря прижали, как медвежонка младшего в Канаде, у того вон как риторика изменилась сразу. Но они не прижмут, знают, что не надо трогать.
    3. Хорон
      Хорон Сегодня, 17:12
      +4
      Цитата: Южноукраинец
      Он уверен что бессмертный? Надо устроить показательное уничтожение этого гада.

      Давно надо и не только этого, с 14го года надо было уже начинать. Хотя если бы серьёзно относились к своей работе некоторые наши товарищи, а не бабло гребли, то это надо было начинать ещё до 14го года, тогда многие, кто сейчас проливает кровь с обеих сторон, жили бы мирной жизнью.
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 16:16
    +10
    Какой же он низменный и подлый!
    Обыкновенный фашист!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:54
      +14
      Цитата: ваш вср 66-67
      Какой же он низменный и подлый!
      Обыкновенный фашист!

      Хоть таких то можно вычеркнуть из братского народа, или подождем, когда одумается? what
  5. фигвам
    фигвам Сегодня, 16:17
    +13
    продолжают спокойно совершать преступления в отношении наших сограждан?

    Почему мы не мочим террористов в их сортирах и подвалах, непонятно.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:55
      +8
      Цитата: фигвам
      продолжают спокойно совершать преступления в отношении наших сограждан?

      Почему мы не мочим террористов в их сортирах и подвалах, непонятно.

      Мне, это непонятно уже с 2014 года. yes
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:49
      +1
      Цитата: фигвам
      Почему мы не мочим террористов в их сортирах и подвалах, непонятно.

      А может "своих не сдаём" срабатывает?
  6. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 16:18
    +17
    На эти заявления жестко ответим... продлением зерновой сделки.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:57
      +5
      Цитата: Metallurg_2
      На эти заявления жестко ответим... продлением зерновой сделки.

      С той стороны другой "братский брат", как бы тоже не обителся winked
  7. ZeeD
    ZeeD Сегодня, 16:18
    +7
    При таких заявлениях, какой он, нахрен, "глава ГУР"? Какое отношение их действия и декларации имеют к разведке? Скорее это глава ГУТ. Главное управление терроризма.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:59
      +9
      Цитата: ZeeD
      При таких заявлениях, какой он, нахрен, "глава ГУР"? Какое отношение их действия и декларации имеют к разведке? Скорее это глава ГУТ. Главное управление терроризма.

      Щас либерал-песковы придумают, что мол это его частное мнение...
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 17:37
        +1
        На таких должностях частных мнений не бывает, только государственные.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:24
    +19
    Вся эта хамская бравада, от безнаказанности. Он совершенно уверен в своей неуязвимости. Почему? Кто то дал ему вполне конкретные гарантии безопасности. В противном случае, сработал бы инстинкт самосохранения.
    К сожалению, об уважении к нам, после такого попустительства, речи не идет.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:46
      +6
      Ну дык наверное руководство ЦАХАЛ и Моссада просили за всё руководство ВСУ и СБУ, их услышали и взяли под козырёк
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:00
      +8
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      К сожалению, об уважении к нам, после такого попустительства, речи не идет.

      Уважение закончилось при "актах доброй воли".
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:24
    +6
    Вот его то, идиома: " ... Мы и сортире их замочим ... " должна коснуться в первую очередь.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:02
      +4
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Вот его то, идиома: " ... Мы и сортире их замочим ... " должна коснуться в первую очередь.

      По моему, даже МИДовского протеста не увидим по этому поводу.
  10. ужас
    ужас Сегодня, 16:26
    +9
    Самое интересное он говорит о россиянах, и ни слова о российском руководстве)
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:04
      +3
      Цитата: ужас
      и ни слова о российском руководстве)

      Очевидно знает, что те - непробиваемые no
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:56
      +1
      Цитата: ужас
      Самое интересное он говорит о россиянах, и ни слова о российском руководстве)

      Начинал бы с бывших россиян типа Чубайса.
      Россияне ещё бы и спасибо сказали. hi
  11. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 16:29
    +4
    Молодец, кричи об этом громче и вас перестанут брать в плен.
    1. Петровск
      Петровск Сегодня, 16:40
      +5
      Их и так стараются не брать. Мочить собак сутулых надо сразу, а не кормить за наши деньги.
  12. tank64rus
    tank64rus Сегодня, 16:31
    +10
    Почему Украина до сих пор не объявлена террористическим государством со всеми вытекающими последствиями. Они уже давно сравнялись террористами в Сирии по масштабам и способам терактов.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 17:43
      0
      Ну, обьявим мы, а кто ещё кроме нас?
      Сирия с Ираном? Нецивилизованная троица против "всего цивилизованного мира".
  13. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 16:36
    +20
    Интересно, если бы Буданов вдруг оговорился и вместо "россиян" сказал "евреев", сколько бы ему осталось
  14. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 16:38
    +5
    после таких публичных слов - стоило бы нашим Спецслужбам разработать план уничтожения именно этого Урода! am
  15. К-50
    К-50 Сегодня, 16:39
    +7
    Глава ГУР Украины: мы убивали россиян и будем убивать во всем мире до полной победы

    по чуваку явно осиновый кол скучает или пеньковый галстук.
    Но ничего, кто выпрашивает, да обрящет! am
  16. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 16:39
    +6
    Россияне разные. Одни Сарматы ставят на боевое дежурство, а другие белке в глаз попадают без оптического прицела. Могут и не белке.
    1. Третий район
      Третий район Сегодня, 17:40
      +1
      Цитата: Бывший солда
      Россияне разные. Одни Сарматы ставят на боевое дежурство, а другие белке в глаз попадают без оптического прицела. Могут и не белке.

      А третьи предателям ручки целуют...
  17. hiller
    hiller Сегодня, 16:40
    +13
    Дарю безвозмездно(т.е.даром) идею нашим спецслужбам: упакуйте данную навозную субстанцию и доставьте на территорию Российской Федерации для всеобщего обозрения и открытого справедливого суда. Не сомневаюсь, что в случае выполнения такой задачи, авторитет силовиков будет поднят на ранее недосягаемые высоты!!! Благодарность граждан России не будет знать пределов.
    А вся мировая шваль совместно с салорейховской кодлой , тысячу раз подумает, прежде чем открывать свои мерзопакостные рты.
  18. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 16:41
    +10
    Песков целует ручки Пугачёвой на похоронах Юдашкина. Зеленского никто не трогает. Договорничокс на крови сотен тысяч. Впрочем, ничего нового.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 16:53
      +4
      Старый Хрен ...... Впрочем, ничего нового.

      Мне от этой тусни и либерды уже тошнит не по-детски.
  19. Алексей Лобанов
    Алексей Лобанов Сегодня, 16:44
    +1
    Вот до чего доводит толерантность к "нетрадиционным", этот создатель бригады "радужных единорогов" уже хочет всех россиян убивать.
  20. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:45
    +5
    Глава ГУР Украины: мы убивали россиян и будем убивать во всем мире до полной победы
    . А стоит ли спрашивать, почему оно живо до сих пор?
  21. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 16:46
    +3
    Не пойму, почему автор статьи постоянно слово "хунта" использует?
    Хунта - группа военных, пришедшая к власти насильственным путём в результате переворота

    Военных на майдане как то не много было. Да этот теперешний их пианист не из военных.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 16:57
      +7
      Не понимаю, откуда такая манера появилась у наших политиков и прочих, руководителей, НЕ НАЗЫВАТЬ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ???
      У нас и так все сложно, странно, мутно по многим аспектам, так ещё больше, больше мутят!!!
      Разучились/не умеют правду произносить? Корежит их от этого что ли???
      Тф-у, не редко, а то и чаще всего тошнит от высказываний с высоких трибун, а ящик смотреть, вообще, вредно для "пищеварения" !
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 17:19
      +1
      Цитата: Neo-9947
      Не пойму, почему автор статьи постоянно слово "хунта" использует?
      Хунта - группа военных, пришедшая к власти насильственным путём в результате переворота

      Военных на майдане как то не много было. Да этот теперешний их пианист не из военных.

      Видимо вы весь 14 год проспали и не застали отьезд януковича и начало резни на Донбассе, поэтому не заметили, что именно те люди кто сейчас у власти, тогда эту самую власть захватывали вполне насильственно, подавляя жёстко любое инакомыслие.
    3. Алексей Лобанов
      Алексей Лобанов Сегодня, 18:06
      0
      Ну, раз Вы пользователь википедии, нужно было строку дочитать до конца - "и, как правило, осуществляющая диктаторское правление методами террора"... laughing Или у вас в 404 с этим все в порядке?
  22. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 16:46
    +4
    Да же говорить ничего не хочу, после нашего фиаско с беспилотниками в Кремле и последующего ничего - нам придётся тяжко.
  23. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:47
    +2
    Он сказал "освобождением", а не "увольнением". Если новость с яхи laughing
    Как показывает история и практика. После активных действий, будет скрываться, если раньше не убьют. Когда поймают, присядет лет на 20+ или пожизненно. Опять же, если будет жив.
    1. Reklastik
      Reklastik Сегодня, 17:05
      +3
      "Специальные подразделения полиции, названные «Бегущими по лезвию», устраняли любого репликанта при обнаружении его на Земле. Это не называлось убийством. Это называлось — «отправить в отставку». "
  24. Kreta25
    Kreta25 Сегодня, 16:50
    +3
    А теперь ещё раз расскажите мне про братский народ, русские воюют против русских и тырыпыры
  25. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:54
    0
    И почему он ещё жив? Его и ему подобных, на земле, быть не должно.
  26. Rage66
    Rage66 Сегодня, 16:55
    +2
    Петров и Боширов засиделись без дела yes
  27. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 16:58
    +5
    возникает один закономерный вопрос: почему организаторы террора против россиян не объявлены руководством РФ нашими врагами и продолжают спокойно совершать преступления в отношении наших сограждан?

    Значит, перефразируя: "если звëзды не гасят, значит это кому-нибудь нужно?" what
  28. Хорон
    Хорон Сегодня, 17:01
    +5
    После таких очередных откровений представителя киевской хунты возникает один закономерный вопрос: почему организаторы террора против россиян не объявлены руководством РФ нашими врагами и продолжают спокойно совершать преступления в отношении наших сограждан?

    Это вопрос меня интересует ещё с 14го года. Думал с начала сво что-то изменится в этом вопросе, но стало ещё хуже. Они уже нагло начали вытирать ноги о нашего "не бабушку". what
  29. kasy
    kasy Сегодня, 17:06
    +1
    за одни такие слова всех чубатых нужно выжечь огнем:)
    чтобы при одной мысли о нападении на русских под себя гадили, евреи такое делали с фашней по всему миру, нам это тоже предстоит
  30. VVictor
    VVictor Сегодня, 17:18
    0
    Ошибка перевода, думаю. По украински "звильнення" освобождение
  31. agel26r
    agel26r Сегодня, 17:18
    0
    После таких очередных откровений представителя киевской хунты возникает один закономерный вопрос: почему организаторы террора против россиян не объявлены руководством РФ нашими врагами и продолжают спокойно совершать преступления в отношении наших сограждан?
    _ ------------Хороший вопрос..
  32. Horn
    Horn Сегодня, 17:19
    +4
    Цитата: Бывший солда
    Россияне разные. Одни Сарматы ставят на боевое дежурство, а другие белке в глаз попадают без оптического прицела. Могут и не белке.

    Ну да, могут и не белке. Могут ГСМ укровермахту поставлять (Лукойл). Могут аммиак гнать, а то гексоген делать не из чего. Могут зерновую сделку продлять, чтобы удобнее было танки-снаряды на Украину завозить. Всякие они...
  33. Romeo
    Romeo Сегодня, 17:23
    0
    Он поставил себя вне закона. Нашему руководству Можно - Нужно выдать лицензию на его устранение
    1. Александр Советский Союз
      Александр Советский Союз Сегодня, 17:39
      -1
      при условии, что не слишком далеко руководство от народа.
      В великую мудрость и дальновидность наших руководителей уже как-то с трудом верится
  34. NC1982
    NC1982 Сегодня, 17:26
    0
    Грохните уже этого ушлепка! Как они задолбали геройствовать и разменивать жизни своих же подопечных!
  35. bandabas
    bandabas Сегодня, 17:27
    +1
    Будем дальше удивляться? Когда пресс-секретарь Песков ручкается с АБ,которая публично наплевала на граджан РФ, обозвав всех нас рабами. Назад к в Израиль- старая прошмандовка. По меньшей мере- некрасиво. Побольшей мере- гарант должен, если хочет уважения, убрать от себя лизоблюдов. Песков- натуральная Пятая колонна. А имя им-"Легион".
  36. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:40
    0
    И что? Нет исполнителей в российском ГРУ?
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 17:54
      +1
      Не надо основаться на кино и книгах. Все гораздо банальней- нет приказа- нет действия. hi . А, приказы... Нуну.
  37. blackcat
    blackcat Сегодня, 17:41
    0
    Мне одному кажется что господин Буданов уже слишком задержался на этой грешной земле , в аду его уже заждались , черти уже котел со смолой закипятили am
  38. KLM77
    KLM77 Сегодня, 17:43
    -1
    А мы... А мы...А мы нарисуем очередную красную линию! feel
  39. Семибор_Магомедович
    Семибор_Магомедович Сегодня, 17:55
    0
    Это в очередной раз подтвердил один из основных организаторов диверсий и террористических акций в отношении россиян, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

    Диверсии мы видели и не одну, а примеры терактов автор может привести?
    Меня пытаются обвинить в терроризме с 2016 года. Но я хочу начать с того, что то, что они называют терроризмом, мы называем «увольнением»

    Мне интересно, автор просто глупый, или осознанно врёт, ведь если посмотреть оригинал статьи, ссылку на которую автор "неожиданно" забыл, то можно увидеть “They’ve been trying to charge me with terrorism since 2016, вut I want to begin by saying that the things they call ‘terrorism,’ we call liberation. And this began not because I went mad and started killing people in Moscow. It happened because they invaded our country back in 2014.” https://news.yahoo.com/we-will-keep-killing-russians-ukraines-military-intelligence-chief-vows-232156674.html?guccounter=1. Не знаю, в какой школе учился автор, хотя, судя по всему, не учился, а прогуливал, но слово "liberation" переводится как "освобождение", а не "увольнение". Для чего было подменять эти слова остаётся загадкой.
  40. Aleprok
    Aleprok Сегодня, 18:00
    0
    а вот эту надо прям прилюдно четвертовать

    хотя вряд ли его живым брать будут
  41. Million
    Million Сегодня, 18:06
    0
    Ну и почему он еще жив?Работать разучились?