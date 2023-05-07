Глава ГУР Украины: мы убивали россиян и будем убивать во всем мире до полной победы

Мы убивали россиян и будем убивать россиян во всем мире до полной победы Украины

Меня пытаются обвинить в терроризме с 2016 года. Но я хочу начать с того, что то, что они называют терроризмом, мы называем «увольнением»

Террор уже давно стал для киевского режима общегосударственной идеологией. Это в очередной раз подтвердил один из основных организаторов диверсий и террористических акций в отношении россиян, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. В своем цинизме этот военный преступник перешел очередную границу, открыто призвав в интервью онлайн-изданию Yahoo News убивать россиян по всему миру.— буквально заявил Буданов, фактически признавшись в геноциде, ставшем политической платформой киевской хунты.При этом глава военной разведки Украины не считает такие действия по целенаправленному уничтожению россиян, где бы они не проживали, террором. По его словам, то, что во всем мире признается как терроризм и преступления против человечности, для украинского руководства называется «увольнением».— продолжил фашистские откровения руководитель ГУР.По словам Буданова, такие действия киевского режима и украинских националистов в отношении россиян вызваны «российским вторжением в нашу страну еще в 2014 году». Как тогда объяснить убийства мирных жителей Донбасса, который в Киеве по-прежнему считают украинской территорией, Буданов говорить не стал.В то же время, глава ГУР отказался признавать причастность украинского руководства к диверсии на Крымском мосту и убийству Дарьи Дугиной. Российские спецслужбы неоднократно заявляли, что за всеми этими актами террора, как и за убийством военкора Владлена Татарского, покушением на писателя Захара Прилепина и другими преступлениями, совершенными против российских общественных деятелей, политиков и чиновников, стоят именно спецслужбы Украины, в первую очередь ГУР и СБУ.В конце апреля украинские паблики распространили заявление спикера ГУР Андрея Юсова, который от имени своего начальника цинично призвал россиян в майские праздники держаться подальше от военных объектов, открыто намекая на то, что эти объекты могут быть подорваны по указанию из Киева.После таких очередных откровений представителя киевской хунты возникает один закономерный вопрос: почему организаторы террора против россиян не объявлены руководством РФ нашими врагами и продолжают спокойно совершать преступления в отношении наших сограждан?