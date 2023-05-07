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Украинские военные начали осваивать польские бронетранспортёры Rosomak

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Украинские военные начали осваивать польские бронетранспортёры Rosomak

Киев только обозначил намерения закупить у Польши бронетранспортеры Rosomak, а украинские военные уже начали обучение эксплуатации этой бронетехники.


Украинские военные прибыли на один из военных полигонов войска Польского, где приступили к освоению БТР Rosomak. Подробностей пока нет, в Сети появилось видео вождения одного из бронетранспортеров, как утверждается украинским военнослужащим.

Ранее в Киеве заявили, что намерены закупить у Польши не менее ста польских бронетранспортеров Rosomak, это подтвердил польский премьер Матеуш Моравецкий в начале апреля. В Польше еще 1 апреля заявили, что Украина намерена потратить на закупку средства "Евросоюза и США, выделяемых на помощь Украине". Не исключено, что эти средства могут оказаться из кредита МВФ, хотя данная организация выделяла Украине средства не на закупки вооружений.

По словам Моравецкого, Украина получит бронетранспортеры в различном исполнении, окончательного решения по данному вопросу пока нет. Впрочем, нет и контракта, а лишь обозначены намерения о закупке бронетехники. С другой стороны, если обучение уже началось, значит в Варшаве уверены в заказе и в том, что Киев имеет возможность расплатиться за бронетехнику.

Польские БТР Rosomak являются версией финских Patria AMV, в классическом исполнении Rosomak оснащаются боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулемётом. Также есть вариант с противотанковым ракетным комплексом Spike.

Использованы фотографии:
https://vk.com/trimv
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9 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 16:33
    -3
    в Варшаве уверены в заказе и в том, что Киев имеет возможность расплатиться за бронетехнику
    ну а что, поляки не парятся. Львовской областью они тоже готовы оплату взять
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 18:07
      -3
      Большой,высокий,хорошая мишень будет!
  2. К-50
    К-50 Сегодня, 16:37
    +3
    Украинские военные начали осваивать польские бронетранспортёры Rosomak

    польша уж не знает, чем ещё может подгадить России! fellow
    Сколько при этом погибнет укропитеков дело даже не десятое и не двадцать первое. laughing
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:56
      +1
      Украинские военные начали осваивать польские бронетранспортёры Rosomak
      присваивать скорее.платить вряд ли кто будет.
      1. Лешак
        Лешак Сегодня, 17:14
        -2
        Цитата: Аэродромный
        Украинские военные начали осваивать польские бронетранспортёры Rosomak
        присваивать скорее.платить вряд ли кто будет.

        Оплата территориями. Один БТР = один населенный пункт. Поляков это, вполне, устроит.
  3. spirit
    spirit Сегодня, 17:28
    +2
    Один из лучших БТР в своем классе, нужно признать.опасный противник
  4. ASM
    ASM Сегодня, 17:46
    -1
    А росомахи - это что? Ну нет у пшеков нет своих ни мостов, движков, пушек и т.д. Из каких комплектующих собираются эти машинки, кто-нибудь знает?
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 18:28
      0
      Серийное производство выполняется по финской лицензии на польском заводе WZMS (Wojskowe Zaklady Mechanichne Spolka Akcyjna). Передача серийного производства осуществлена с конца 2005 года, и все машины производятся в Польше. Уровень локализации производства в Польше составляет около 53% (после 2010 года). Двигатели (Швеция) и коробки передач импортируются. Пушку производит США, Spike-LR - Израиль, но сам боевой модуль Hitfist-30P (Италия) полностью локализован в Польше.
  5. Andrea
    Andrea Сегодня, 18:03
    0
    Упс! На них тоже башни. Это не Леопард тут всмятку будет. поляки,смотрите в оба! laughing