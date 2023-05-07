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Показаны кадры уничтожения российским дроном «Ланцет» британского ЗРК Stormer HVM

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Показаны кадры уничтожения российским дроном «Ланцет» британского ЗРК Stormer HVM

Российские военные продолжают уничтожать западную технику ВСУ в зоне спецоперации. Для нанесения высокоточных ударов часто используются ударные беспилотники, среди которых одним из самых высокоточных и массовых является барражирующий боеприпас «Ланцет», разработанный входящей в концерн «Калашников» российской компанией ZALA.


Что примечательно, на этот раз российский ударный дрон настиг зенитно-ракетный комплекс Stormer HVM британского производства. В техописании этого довольно современного ЗРК сказано, что он предназначен для уничтожения всех типов низколетящих целей: самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников. Для поражения воздушных целей используются сверхзвуковые ракеты малой дальности Starstreak. Но вот с россисйким баражирующим боеприпасом хваленая британская установка ПВО почему-то не справилась.

На кадрах, распространяемых в сети, видно, что самоходный британский ЗРК на базе гусеничного бронетранспортера Stormer был выслежен нашим дроном-разведчиком в лесном массиве, куда он съехал, очевидно, для маскировки. Оператор разведывательного БПЛА взял установку в прицел, после чего пришла очередь дрону-камикадзе «Ланцет» осуществить вскрытие вражеской техники. Что примечательно, экипаж ЗРК обнаружил приближение ударного БПЛА и выскочив из машины бросился врассыпную. Спасти свои жизни украинские вояки успели, а вот Stormer HVM наверняка уже функционировать не будет.

Это не первый, и наверняка не последний, случай, когда российский барражирующий боеприпас метко поражает британский зенитно-ракетный комплекс. Ранее, 11 марта, аналогичное видео распространило Минобороны РФ. Вот только тогда экипажу Stormer HVM, похоже, спастись от «Ланцета»не удалось.

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10 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:35
    -4
    Желаю услышать вопли сектантов о том, что Минобороны пропукало появление FPV дронов, и немедленно должно начать производство во всех гаражах именно FPV по квадрокоптерной схеме с непременным обучением всех солдат поголовно управлению ими!
    Я реально не понимаю, эта секта так и не поняла, что Ланцеты, Кубы и прочие Вампиры и есть те самые FPV, просто от гражданского гомна отличающиеся соответствием требованиям именно военных, а не военwhore и петухов-сектантов, нашедших очередную вундервафлю в непременно китайском квадрике с гранатой от РПГ?
    1. Sebostyuan
      Sebostyuan Сегодня, 18:05
      +2
      А, что собственно Вас неустраивает в теме FPV. Обидно, что 30тысячную поделку не получилось втюрить МО за 600тыс. ?
  2. al3x
    al3x Сегодня, 17:35
    +7
    Не похож на ланцет. Хвостовое оперение не такое. Судя по картинке это вообще БПЛА классического самолётного типа. Это радует, что появляются новые модели таких дронов камикадзе и успешно применяются.
    1. Reindeer
      Reindeer Сегодня, 17:44
      +5
      Да, не Ланцет; можно еще отметить что цель - а это в основе своей БТР - похоже, уничтожена, а не поражена, заряда (вроде бы) хватило. Хорошие кадры, мне нравятся :)
    2. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 17:51
      +7
      Цитата: al3x
      Не похож на ланцет. Хвостовое оперение не такое. Судя по картинке это вообще БПЛА классического самолётного типа.

      На видео барражирующий боеприпас "Ланцет-3", у него передние крылья большие.

      1. al3x
        al3x Сегодня, 18:07
        +1
        Я тут вижу именно классический планер. Даже тень на земле. Разница в размерах передней и задней пары крыльев всё равно не настолько же большая, как на видео. Хотя, может ракурс съездить такой.
  3. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 17:45
    +5
    Хорошо воткнул. Жаль что бандерлоги в большинстве случаев успевают свалить услышав Ланцетик.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:48
    +5
    А чего так?Экипаж средства ПВО,войскового между прочим..Бежали.А должны хероически отражать налет,перезаряжать установку....Тьфу..
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:52
    +5
    Это не первый, и наверняка не последний, случай, когда российский барражирующий боеприпас метко поражает британский зенитно-ракетный комплекс.

    Дай-то Бог!
    Меня радуют успехи нашего воинства на поле боя.
    Успехов вам, ребята и удачи!
  6. Cronus
    Cronus Сегодня, 18:34
    0
    как бы не кровожадно звучало жаль экипаж выжил,а он обучен и ценен.пересядут в другую очередную машинку которую предоставят партнеры