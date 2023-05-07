Чешский президент: Западу нужно готовиться к тому, что Украина не достигнет заявленных целей при контрнаступлении

На Западе всё чаще звучат заявления от политиков о том, что Украина может и не добиться заявленных ранее целей анонсированного контрнаступления. Сегодня к числу тех, кто озвучивает такую точку зрения, присоединился Петр Павел, чешский президент.
По словам президента Чехии, Украине не нужно торопиться с контрнаступлением. Об этом он заявил в интервью британской прессе.
Петр Павел:
Не нужно торопиться с контрнаступлением, чтобы избежать огромных потерь. В случае проигрыша второго шанса у Украины уже не будет.
По словам Петра Павла, он сказал об этом и украинскому премьеру Шмыгалю, добавив, что на Западе все же есть силы, которые хотят подтолкнуть ВСУ к началу контрнаступательной операции.
Павел:
Это могут сделать для демонстрации результата.
Петр Павел отметил, что какой бы ни была мощь армии Украины, она в ходе операции может понести "ужасные потери".
Чешский президент:
Если попытка одна, то нужно выждать время для того, чтобы она оказалась успешной.
Далее Павел призвал уже Запад готовиться к тому, что Украина не сможет достичь заявленных целей, и исходить из такого развития событий.
Павел:
Да, мы должны сделать всё , чтобы воодушевить украинцев, помочь достичь успеха. Но дело в том, что внутренне мы должны быть готовы к непредвиденным обстоятельствам и другим результатам.