Чешский президент: Западу нужно готовиться к тому, что Украина не достигнет заявленных целей при контрнаступлении

Не нужно торопиться с контрнаступлением, чтобы избежать огромных потерь. В случае проигрыша второго шанса у Украины уже не будет.

Это могут сделать для демонстрации результата.

Если попытка одна, то нужно выждать время для того, чтобы она оказалась успешной.

Да, мы должны сделать всё , чтобы воодушевить украинцев, помочь достичь успеха. Но дело в том, что внутренне мы должны быть готовы к непредвиденным обстоятельствам и другим результатам.

На Западе всё чаще звучат заявления от политиков о том, что Украина может и не добиться заявленных ранее целей анонсированного контрнаступления. Сегодня к числу тех, кто озвучивает такую точку зрения, присоединился Петр Павел, чешский президент.По словам президента Чехии, Украине не нужно торопиться с контрнаступлением. Об этом он заявил в интервью британской прессе.Петр Павел:По словам Петра Павла, он сказал об этом и украинскому премьеру Шмыгалю, добавив, что на Западе все же есть силы, которые хотят подтолкнуть ВСУ к началу контрнаступательной операции.Павел:Петр Павел отметил, что какой бы ни была мощь армии Украины, она в ходе операции может понести "ужасные потери".Чешский президент:Далее Павел призвал уже Запад готовиться к тому, что Украина не сможет достичь заявленных целей, и исходить из такого развития событий.Павел: