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Чешский президент: Западу нужно готовиться к тому, что Украина не достигнет заявленных целей при контрнаступлении

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Чешский президент: Западу нужно готовиться к тому, что Украина не достигнет заявленных целей при контрнаступлении

На Западе всё чаще звучат заявления от политиков о том, что Украина может и не добиться заявленных ранее целей анонсированного контрнаступления. Сегодня к числу тех, кто озвучивает такую точку зрения, присоединился Петр Павел, чешский президент.


По словам президента Чехии, Украине не нужно торопиться с контрнаступлением. Об этом он заявил в интервью британской прессе.

Петр Павел:

Не нужно торопиться с контрнаступлением, чтобы избежать огромных потерь. В случае проигрыша второго шанса у Украины уже не будет.

По словам Петра Павла, он сказал об этом и украинскому премьеру Шмыгалю, добавив, что на Западе все же есть силы, которые хотят подтолкнуть ВСУ к началу контрнаступательной операции.

Павел:

Это могут сделать для демонстрации результата.

Петр Павел отметил, что какой бы ни была мощь армии Украины, она в ходе операции может понести "ужасные потери".

Чешский президент:

Если попытка одна, то нужно выждать время для того, чтобы она оказалась успешной.

Далее Павел призвал уже Запад готовиться к тому, что Украина не сможет достичь заявленных целей, и исходить из такого развития событий.

Павел:

Да, мы должны сделать всё , чтобы воодушевить украинцев, помочь достичь успеха. Но дело в том, что внутренне мы должны быть готовы к непредвиденным обстоятельствам и другим результатам.
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9 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 17:32
    +4
    Не нужно торопиться с контрнаступлением, чтобы избежать огромных потерь. В случае проигрыша второго шанса у Украины уже не будет.
    Да не высоких потерь, а именно проигрыша они бояться. А высокие потери будут в любом случае
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 17:44
      +2
      Тут ведь цугцванг. Не наступать тоже нельзя, каждый день и так по батальону теряют. Не наступать - значит, начать тратить эти резервы на затыкание дыр в обороне. Понятно, что будут расходоваться медленнее, но восполнять тоже становится всё сложнее, целый год же жгли мобилизованных, не жалея
  2. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 17:42
    +2
    Украина делает все чтобы Россия первой начала наступление.
    1. Andrea
      Andrea Сегодня, 17:57
      +2
      Что она делает,так гробит резервы и,чем дальше,тем больше,а Россия,вроде,и так в наступлении.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:59
      +3
      России некуда спешить.Это не России надо показать успехи,чтобы западную помощь и финансирование не свернули,а Украине.
  3. Andrea
    Andrea Сегодня, 17:51
    +2
    Видимо к этому контрнаступу он подарил Зеленскому пистолет. Так сказать-толстый намек на тонкие обстоятельства. laughing Нужно было ещё верёвку с мылом,чтобы наверняка,а то мало ли,вдруг осечка.
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:01
    +3
    Не зря Павел клоуну- пистолет подарил. С намеком..))) Надеюсь и Украина, исчезнет .
  5. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 18:07
    +3
    В смысле не надо торопиться. Тогда Украина может идти в попу с финансированием. Для этого её войска и насыщали. А теперь Украина скажет США "извините, мы раздумали наступать". Вот это будет цирк laughing
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:11
      0
      Цитата: МятныйПряник
      А теперь Украина скажет США "извините, мы раздумали наступать". Вот это будет цирк

      Не скажет. Заявит: "Мы наступаем, но маленькими шажками. И Резников же сказал, что не стоит ждать многого"