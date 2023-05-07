Военное обозрение
Войти Регистрация

Под Артёмовском ликвидирован очередной американский наёмник

13
Под Артёмовском ликвидирован очередной американский наёмник

На Украине ликвидирован очередной американский наемник, речь идет о неком Кристофере Кэмпбеле, бывшем военнослужащем армии США. Это девятый американец, гибель которого официально признали в Вашингтоне.


Как сообщается, Кэмпбела ликвидировали 6 апреля в ходе боевых действий в Артемовске. Подробностей никаких не приводится, кроме того, что он бывший военный, ранее проходил службу в Ираке и Кувейте в составе 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США. На Украину прибыл в 2022 году, изначально воевал в составе запрещенного в России террористического формирования "Азов"*, потом перешел в состав так называемого "Иностранного легиона".

Американцу было 27 лет, он собирался жениться на украинке - дочери украинского режиссера Олеся Санина. Невеста решила похоронить Кэмпбела на Украине, тем самым освободив Вашингтон от обязанности эвакуировать тело.

Стоит отметить, что за последнюю неделю это уже второй американский наемник, которому не повезло пересечься со штурмовиками ЧВК "Вагнер" в Артемовске. Ранее о гибели наемника по имени Эндрю Харрис Купер, которого накрыли вместе с другим ностранным наемником - ирландцем Финбаром Кафферки, сообщили украинские ресурсы. Наемников накрыла российская артиллерия на так называемой "дороге смерти" - единственном оставшемся пути, по которому идет снабжение остатков гарнизона Бахмута.

Эндрю Харрис Купер прибыл на Украину из Кливленда в штате Огайо США, где вступил в состав "Иностранного легиона". Повоевать с русскими и заработать на этом денег у него не получилось. Несколько дней назад там же были ликвидированы двое наемников из Канады - 27-летний Кайл Портер и 21-летний Кол Зеленко. Оба ранее служили в канадской армии.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 17:55
    +7
    Горбатого могила исправила wassat
    Самый лучший сорт стекловаты ему laughing
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:08
      +3
      Кол Зеленко из Канады, на 101 % потомок бандеровца бежавшего от правосудия в 1945, вот через какое время приходится корни сорняков выдирать
      1. Bad_gr
        Bad_gr Сегодня, 18:30
        +1
        В статье не хватает интервью, взятого у родителей, где бы они рассказывали, какой добрый это был мальчик и что поехал он на Украину с гуманитарной помощью.
        Наверное, об этом по телевизору услышим.
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 18:11
      +3
      Цитата: Enceladus
      Горбатого могила исправила wassat
      Самый лучший сорт стекловаты ему laughing

      На одну полосатую крысу стало меньше! good
      1. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 18:16
        +2
        Друг вчера прислал фотку британского - север Артемовска. Драпал говорит так, что пятки сверкали. Не убегай от снайпера - умрешь уставшим! laughing
  2. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 17:55
    0
    Ух ты, аж девятый! А сколько сотен или может быть тысяч американских наемников на Украине стреляют в наших ребят, разрабатывают операции по уничтожению не только военных, но и мирных граждан, дают отмашку на проведение терактов в том числе и на территории РФ?
    А ликвидировано всего девять? Уже закрадываются сомнения: может быть это Госдеп поставляет список тех, кто стал им неугоден, а наше руководство потом радостно рапортует?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 17:59
      +1
      Тоже хотел бы узнать сколько? Только как прорваться сквозь тонны фейков?
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 17:59
      +6
      сколько сотен или может быть тысяч американских наемников
      Мало, на самом деле- большинство слиняли обратно, когда стало ясно, что легкой прогулки не выйдет, а "пьяные иваны в ватниках" совсем не хотят быть убитыми и неплохо стреляют всякими смертоносными штуками, которые не спрашивают паспорт перед подрывом. Многие из иностранцев были также недовольны свинским отношением к ним со стороны укропов.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:56
    +2
    Глупая баба.Привезла бы в Вашинотон,на Арлингтонскую поляну..Самоходный дед может быть назначил бы ее любимой же...,тьфу-американкой..А так,вдруг(очень надеюсь)ей трупешник придется откапывать и перезахоронять при подходе "орков"..Мечты..
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 18:06
    0
    он собирался жениться на украинке
    Судя по выражению лица, дивчина просекла, что американского паспорта ей теперь не видать sad . Примечательно, что, толкая речь на его похоронах в Киеве, зазноба ( мечтавшая о ферме в горах с этим 200м) двусмысленно заявила, что он "стал украинцем" belay .
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 18:06
    +3
    Его родным могу порекомендовать одно: СКОРЕЕ переводите все свои деньги на друзей и дальних родственников! Чуть промедлите - и украинская невеста вас разденет до нитки! Суды, туды, он мне остался должен, беременна была, и выкидыш от горя... в общем, где пахнет деньгами - вышиванка найдет где пролезть, чтобы откусить кусок пожирнее!
  6. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 18:23
    +2
    Цитата: Александр Советский Союз
    Ух ты, аж девятый! А сколько сотен или может быть тысяч американских наемников на Украине стреляют в наших ребят,

    Они уже вкурили что и как и слишком на передок не лезут, особенно там где музыканты. На ЛБС везут хох...цкое мясо.
  7. К-50
    К-50 Сегодня, 18:38
    0
    Воздух на планете чище будет, да и чернозём тоже в удобрении нуждается. yes