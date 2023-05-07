На Украине ликвидирован очередной американский наемник, речь идет о неком Кристофере Кэмпбеле, бывшем военнослужащем армии США. Это девятый американец, гибель которого официально признали в Вашингтоне.Как сообщается, Кэмпбела ликвидировали 6 апреля в ходе боевых действий в Артемовске. Подробностей никаких не приводится, кроме того, что он бывший военный, ранее проходил службу в Ираке и Кувейте в составе 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США. На Украину прибыл в 2022 году, изначально воевал в составе запрещенного в России террористического формирования "Азов"*, потом перешел в состав так называемого "Иностранного легиона".Американцу было 27 лет, он собирался жениться на украинке - дочери украинского режиссера Олеся Санина. Невеста решила похоронить Кэмпбела на Украине, тем самым освободив Вашингтон от обязанности эвакуировать тело.Стоит отметить, что за последнюю неделю это уже второй американский наемник, которому не повезло пересечься со штурмовиками ЧВК "Вагнер" в Артемовске. Ранее о гибели наемника по имени Эндрю Харрис Купер, которого накрыли вместе с другим ностранным наемником - ирландцем Финбаром Кафферки, сообщили украинские ресурсы. Наемников накрыла российская артиллерия на так называемой "дороге смерти" - единственном оставшемся пути, по которому идет снабжение остатков гарнизона Бахмута.Эндрю Харрис Купер прибыл на Украину из Кливленда в штате Огайо США, где вступил в состав "Иностранного легиона". Повоевать с русскими и заработать на этом денег у него не получилось. Несколько дней назад там же были ликвидированы двое наемников из Канады - 27-летний Кайл Портер и 21-летний Кол Зеленко. Оба ранее служили в канадской армии.