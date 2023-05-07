Российский дрон-камикадзе впервые поразил в зоне СВО американский ЗРК малой дальности AN/TWQ-1 Avenger

Украинская армия потеряла очередной зенитный комплекс, речь идет об американском ЗРК малой дальности Avenger. Зенитную установку нейтрализовал российский дрон-камикадзе.
ВСУ потеряли ЗРК AN/TWQ-1 Avenger, пораженный российским беспилотником. Это первая потеря американского зенитного комплекса Avenger, до сегодняшнего дня сообщений такого рода не поступало. Да и о применении этих ЗРК на Украине ничего не сообщалось.
О том, что США готовят к отправке четыре мобильных зенитных ракетных комплекса AN/TWQ-1 Avenger на шасси автомобиля повышенной проходимости HMMWV, сообщалось в ноябре прошлого года. При этом подчеркивалось, что это модернизированная версия комплекса, оснащенная зенитными ракетами Stinger. В январе этого года США в очередном пакете военной помощи передали Киеву восемь ЗРК Avenger, это единственная информация о поставке данных ЗРК. Сколько всего комплексов AN/TWQ-1 Avenger на вооружении ВСУ на данный момент неизвестно, официальной информации нет.
В апреле этого года командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что часть ЗРК Avenger была поставлена на северное направление, но количество названо не было. Другая часть, по-видимому, была отправлена в район линии соприкосновения.
Зенитно-ракетные комплексы Avenger уже на боевом дежурстве в Северной операционной зоне. Они способны обеспечить мобильную противовоздушную оборону малой дальности (...) от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов на малых высотах
- заявил Наев.