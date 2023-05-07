Военное обозрение
Войти Регистрация

Российский дрон-камикадзе впервые поразил в зоне СВО американский ЗРК малой дальности AN/TWQ-1 Avenger

16
Российский дрон-камикадзе впервые поразил в зоне СВО американский ЗРК малой дальности AN/TWQ-1 Avenger

Украинская армия потеряла очередной зенитный комплекс, речь идет об американском ЗРК малой дальности Avenger. Зенитную установку нейтрализовал российский дрон-камикадзе.


ВСУ потеряли ЗРК AN/TWQ-1 Avenger, пораженный российским беспилотником. Это первая потеря американского зенитного комплекса Avenger, до сегодняшнего дня сообщений такого рода не поступало. Да и о применении этих ЗРК на Украине ничего не сообщалось.

О том, что США готовят к отправке четыре мобильных зенитных ракетных комплекса AN/TWQ-1 Avenger на шасси автомобиля повышенной проходимости HMMWV, сообщалось в ноябре прошлого года. При этом подчеркивалось, что это модернизированная версия комплекса, оснащенная зенитными ракетами Stinger. В январе этого года США в очередном пакете военной помощи передали Киеву восемь ЗРК Avenger, это единственная информация о поставке данных ЗРК. Сколько всего комплексов AN/TWQ-1 Avenger на вооружении ВСУ на данный момент неизвестно, официальной информации нет.

В апреле этого года командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что часть ЗРК Avenger была поставлена на северное направление, но количество названо не было. Другая часть, по-видимому, была отправлена в район линии соприкосновения.

Зенитно-ракетные комплексы Avenger уже на боевом дежурстве в Северной операционной зоне. Они способны обеспечить мобильную противовоздушную оборону малой дальности (...) от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов на малых высотах

- заявил Наев.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. panov_panov
    panov_panov Сегодня, 18:21
    +7
    Дымящими останками удовлетворён!
  2. Nesvoy
    Nesvoy Сегодня, 18:25
    +3
    И что тут удивительного? Эбычные стингеры на шасси и не более. На Ланцет навестись не может.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:29
      +2
      Конечно неудивительно.Но ракета ПЗРК остается ракетой,она и разрабатывалась для этого.Против вертолета вполне рабочий девайсХорошо,что грохнули.Их вроде как пару десятков поставили
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 18:29
      +2
      Так он не навелся и на то, что следило за Ланцетом... Орлан, наверное
    3. Сергей Хатылаев
      Сергей Хатылаев Сегодня, 18:31
      +1
      Не совсем обычные.С увеличенной дальностью.
  3. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 18:27
    0
    А говорят ланцет не настоящий! (с)
    У него же вроде что заднее что переднее "оперение" одинаковой длины. А тут хвостовик в 2 раза меньше
    З.Ы. И точно не герань. Но я не спец по БПЛА - кто что скажет по поводу модели?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:37
      +1
      Банка с огурцами прилетела по ЗРК Avenger.Видать в спирту огурцы засолили.

      "Барражирующим боеприпасом "Ланцет" в районе населенного пункта Водяное уничтожен ЗРК Avenger на базе автомобиля Hummer, огнем артиллерии - станция контрбатарейной борьбы американского производства в районе Катериновки и дроном-камикадзе - бронеавтомобиль боевиков в районе Золотой Нивы", - сказал Гордеев в видео, размещенном в Telegram-канале Минобороны России.

      Может новая модификация Ланцета?
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 18:27
    +2
    Потихоньку и научились применять дроны-камикадзе, мы долго запрягает, этого не отнять, но быстро ездим. Даёшь больше Дронов!
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 18:28
    +1
    На Ретро ФМ утром есть такая рубрика "Пора порадоваться!", где рассказывают только позитивные новости... Вот эта новость прямо в ту рубрику просится! Больше новостей об успешной денацификации укрорейха!
  6. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 18:28
    -1
    Заголовок не бьётся с первым абзацем))).
    Сколько же уничтожено. Первый или очередной?
    Или очередной первый???? request
  7. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:28
    0
    Авенджеры я так понял поставили американцы, чтобы не тратить насамсы и ирис т на Герани.
  8. chingachguc
    chingachguc Сегодня, 18:35
    +1
    Держали в тылу - были целы. Отправились на фронт - сразу стали целями
  9. К-50
    К-50 Сегодня, 18:35
    +1
    Класс! good
    Только ошмётки в разные стороны! laughing
  10. Cronus
    Cronus Сегодня, 18:37
    0
    открыто как то стоит не в кусточках и бе камуфляжа,может это макет ?нужно подтверждение но как узнать не побывав на месте
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 18:44
      0
      открыто как то стоит не в кусточках
      Оптоэлектронике комплекса нужен открытый обзор для функционирования.
  11. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 18:38
    +1
    Свиновойнов сажать на управление современными комплексами = так же как обезьяну учить летать!