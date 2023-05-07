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Командующий группировкой «Восток» ВСУ Сырский сообщил об увеличении количества ударов тяжелой артиллерии ВС России

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Командующий группировкой «Восток» ВСУ Сырский сообщил об увеличении количества ударов тяжелой артиллерии ВС России

Российские войска увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения и проводят перегруппировку войск. Об этом заявил командующий группировкой "Восток" ВСУ Александр Сырский, отвечающий за оборону Бахмута.


Украинский генерал снова посетил Часов Яр, где провел совещание с командирами подразделений, обсудив дальнейшую оборону Бахмута. Несмотря на тяжелую ситуацию, команды на отвод оставшихся в Бахмуте частей не будет, решение об этом принято в Киеве. Сырскому поставлена задача держать город до 9 мая.

Как заявил сам генерал, благодаря активным действиям ВСУ, противнику не удается захватить город. В то же время группировка противника в Бахмуте отчаянно цепляется за высотную застройку на западе города, держась благодаря постоянно перебрасываемым туда резервам. По имеющимся данным, предоставленным ЧВК "Вагнер", ежесуточно в Бахмут перебрасывается порядка 400-600 боевиков, которые там и остаются. В то же время Сырский отмечает, что в последнее время российские войска значительно усилили обстрелы артиллерией крупных калибров, одновременно проводя перегруппировку. Связано ли это с последними решениями российского Минобороны в отношении ЧВК "Вагнер" неизвестно.

Это свидетельствует о том, что враг не собирается менять свои планы и делает все возможное, чтобы взять Бахмут под контроль и продолжить наступательные действия

- добавил он.

Ранее генерал снова отменил контрудар под Бахмутом, сославшись на плохую погоду. Между тем ЧВК "Вагнер" должна уже сегодня получить запрошенные боеприпасы и оружие, а карт-бланш на действия в Бахмуте "Оркестр" уже получил. Не исключено, что натиск штурмовых отрядов "Вагнера" только возрастет.
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17 комментариев
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  1. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 19:34
    +2
    Судя по всему битва за Бахмут выходит на финальную прямую. Дальше на Славянск?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:47
      +8
      Цитата: 1 z1
      Судя по всему битва за Бахмут выходит на финальную прямую. Дальше на Славянск?

      Не будем гнать лошадей. Только профессиональные действия и никаких сроков. Это не школу построить к новому учебному году.
      1. 1 z1
        1 z1 Сегодня, 21:12
        0
        Это не школу построить к новому учебному году.

        Школа -это не 3 см асфальта на дороге раскатать. Вот у нас в городе кап. ремонт школы уже 2 год идёт. А тоже должны были к прошлому 1 сентября сдать
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 19:52
      +6
      Цитата: 1 z1
      Дальше на Славянск?

      Противник удерживается в Артемовске, не только благодаря постоянному пополнению, но и поддержке артиллерии из района Часов Яр.
      Вот, что надо освобождать, с освобождением этого поселка открывается возможность штурмовать Константиновку, а от туда уже можно и двигать на Краматорск-Славянск
  2. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 19:36
    -4
    И что изменилось на линии фронта?.. Украинские националисты люто бегут с позиций?!..
    Ни о чём статьи ядрёныть...
    От воопче ни об чём... stop
  3. Сергий_ОСВ
    Сергий_ОСВ Сегодня, 19:36
    +5
    Несмотря на тяжелую ситуацию, команды на отвод оставшихся в Бахмуте частей не будет, решение об этом принято в Киеве.

    В Киеве ли решение принято?
    Упыри. Это в очередной раз доказывает, что решения принимают в Вашингтоне, англосаксам плевать на жизни людей, не принадлежащих их "тусовке".
  4. bulava74
    bulava74 Сегодня, 19:37
    +1
    Будем надеяться, что после столь резонансных фактов в медиаполе, Вагнер получит необходимое снабжение.
    Мы все за Родину и Победу.
    Нельзя унижать и травить людей на фронте. Может жёстко аукнуться.
  5. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 19:38
    +2
    Несмотря на тяжелую ситуацию, команды на отвод оставшихся в Бахмуте частей не будет, решение об этом принято в Киеве. Сырскому поставлена задача держать город до 9 мая.
    Непонятен сей спич от Сырского, хотят больше утилизировать своих боевичков?
    Даже если вагнероцы возьмут Бахмут до 9 мая, не сомневаюсь в том что окраинцы ещё долго будут с пеной у рта заявлять о том что город не сдан.
  6. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 19:42
    +1
    Scheinbar ist es so, dass man erst immer mal wieder mit
    der Faust auf den Tisch schlagen muss, damit auch in der
    russischen, militärischen Führung wieder die Stimme der
    Vernunft zum tragen kommt...!!?

    Ich freue mich jedenfalls ,persönlich sehr, dass man auch in Moskau
    erkannt hat, wie unglaublich dumm es wäre, auf die großartigen
    Kämpfer der "Gruppe Wagner" (gerade auch jetzt !!) zu verzichten!!
    In diesem Fall könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass der Befehl
    direkt vom Oberkommandierenden, dem Präsidenten der russischen
    Föderation Wladimir Putin, persönlich gekommen ist...!?

    Trotzdem ist es absolut überflüssig und schadet nur der Kampfmoral,
    wenn solche unsinnigen Diskussionen gerade über ausreichende Waffen
    dem Feind in die Hände spielt...!!
    Ich kann nur hoffen, dass das die letzte "Idiotie" dieser Art war...!!!

    Ich denke wir werden jetzt erleben, dass die "Musiker" den Nazis
    jetzt derart einheizen werden, dass wir noch vor dem 09. Mai die
    Stadt Artmojovsk von diesen Parasiten vollkommen und zu 100%
    gereinigt haben werden...!!!

    Viel Glück und jeden erdenklichen Erfolg wünsche ich euch dafür...!!!

    https://online-musik24.com/Russia%20-%20National.mp3
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 20:00
      +6
      А почему я должен пользоваться переводчиком, а не вы? Не до фига ли исключительности? Будьте любезны "говорить" на русскоязычном сайте на русском же языке. hi
  7. Теренин
    Теренин Сегодня, 19:50
    +4
    Несмотря на тяжелую ситуацию, команды на отвод оставшихся в Бахмуте частей не будет, решение об этом принято в Киеве. Сырскому поставлена задача держать город до 9 мая.

    Так это после завтра belay и остановить такие крупномасштабные действия, как наступление или отступление, невозможно даже за неделю.
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:57
    +2
    Российские войска увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения и проводят перегруппировку войск.

    Очень хорошая новость. "Благодарствуем" хенералу что нам это поведал. Очень рад за российские войска! good
  9. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 20:01
    +1
    Мне вот интересно .
    Ну месяцев за 10 ( вот бы не сглазить) мы Артёмовск/Бахмутом домучаем.
    Сейчас уже 8 между прочим прошло.
    Потом Краматорск , Славянск ещё год? Или два?
    Получается Украина это на 100 лет, что ли?
    Что то мне эти темпы не нравятся.
    Надо что то кардинально менять.
    1. KAV
      KAV Сегодня, 20:24
      0
      Цитата: Алексей Зоммер
      Ну месяцев за 10 ( вот бы не сглазить) мы Артёмовск/Бахмутом домучаем.
      Сейчас уже 8 между прочим прошло.
      Потом Краматорск , Славянск ещё год? Или два?
      А Вы считаете резервы укров бесконечными? Т.е., на каждый из населенных пунктов будут бросать бесконечно столько же как и на Артемовск? Или же, в обозримом будущем у них закончится живая сила?
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 20:52
        0
        Думаю еще в 5 раз могут больше выставить, а когда кончатся украинцы в ход пойдут поляки, румыны и иже с ним.
        Это еще 15 раз по столько же
        Только эти туда уже на ф35 прилетят и леопард 2а7 будут кататься , короче все сложнее станет
        Сомневаетесь в этом?
    2. 16112014nk
      16112014nk Сегодня, 20:29
      +1
      А кому то в самый раз. Чем дольше идёт война, тем дольше и больше можно пилить бюджеты.
      Война всё спишет.
    3. Егоза
      Егоза Сегодня, 21:14
      0
      Цитата: Алексей Зоммер
      Получается Украина это на 100 лет, что ли?
      Что то мне эти темпы не нравятся.
      Надо что то кардинально менять.

      Хотелось бы поменять. Однако есть опасение, что освободят ЛДНР и все. Дальше подсунут переговоры при посредничестве...хотя бы Китая.