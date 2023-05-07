Командующий группировкой «Восток» ВСУ Сырский сообщил об увеличении количества ударов тяжелой артиллерии ВС России

Это свидетельствует о том, что враг не собирается менять свои планы и делает все возможное, чтобы взять Бахмут под контроль и продолжить наступательные действия

Российские войска увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения и проводят перегруппировку войск. Об этом заявил командующий группировкой "Восток" ВСУ Александр Сырский, отвечающий за оборону Бахмута.Украинский генерал снова посетил Часов Яр, где провел совещание с командирами подразделений, обсудив дальнейшую оборону Бахмута. Несмотря на тяжелую ситуацию, команды на отвод оставшихся в Бахмуте частей не будет, решение об этом принято в Киеве. Сырскому поставлена задача держать город до 9 мая.Как заявил сам генерал, благодаря активным действиям ВСУ, противнику не удается захватить город. В то же время группировка противника в Бахмуте отчаянно цепляется за высотную застройку на западе города, держась благодаря постоянно перебрасываемым туда резервам. По имеющимся данным, предоставленным ЧВК "Вагнер", ежесуточно в Бахмут перебрасывается порядка 400-600 боевиков, которые там и остаются. В то же время Сырский отмечает, что в последнее время российские войска значительно усилили обстрелы артиллерией крупных калибров, одновременно проводя перегруппировку. Связано ли это с последними решениями российского Минобороны в отношении ЧВК "Вагнер" неизвестно.- добавил он.Ранее генерал снова отменил контрудар под Бахмутом, сославшись на плохую погоду. Между тем ЧВК "Вагнер" должна уже сегодня получить запрошенные боеприпасы и оружие , а карт-бланш на действия в Бахмуте "Оркестр" уже получил. Не исключено, что натиск штурмовых отрядов "Вагнера" только возрастет.