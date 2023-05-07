В Минобороны Украины составили список вооружений, которых якобы не хватает для перехода в контрнаступление

Пока министр обороны Украины Алексей Резников рассказывает о готовности ВСУ к контрнаступлению, в военном ведомстве продолжают рассказывать о недостатке военной техники. Специальный департамент МО Украины даже составил список вооружений, которых якобы не хватает для контрнаступления.
Киев продолжает оттягивать начало контрнаступления, прикрываясь заявлениями о плохой погоде и распутице. Одновременно Зеленский продолжает выпрашивать поставки военной техники у своих западных спонсоров, надеясь получить как можно больше оружия до начала масштабной военной операции. Вероятней всего, при разговорах со спонсорами украинский президент заглядывает в специальный список с пожеланиями Минобороны Украины.
Украинский Генштаб гарантирует положительный исход наступления, но для этого необходимо в срочном порядке предоставить ВСУ следующие вооружения: многоцелевые истребители типа F-16, а также штурмовики типа А-10 Thunderbolt; системы противовоздушной обороны большой, средней и малой дальности; ракеты и радары для систем ПВО; реактивные системы залпового огня M142 HIMARS, M270 и боеприпасы к ним; РЗРК Stinger, Piorun и ракеты к ним; ПТРК Javelin, TOW и ракеты к ним; артиллерийские системы калибра 155 мм, 122 мм, 105 мм и боеприпасы к ним; минометы 120 мм, 82 мм, 60 мм и боеприпасы к ним; контрбатарейные радары.
Кроме того, для ведения боевых действий против российской армии ВСУ требуются крупнокалиберные пулеметы, станковые и противотанковые гранатометы, танки и более легкая бронетехника, беспилотники всех типов, системы и комплексы РЭБ, вертолеты всех типов, комплексы береговой обороны и т.д. и т.п., перечислять все места не хватит. В общем, в список входит абсолютно все, что имеет какое-либо отношение к армии, причем не только в военном плане.
Таким образом, Киев снова ходит с протянутой рукой, на этот раз заявляя о необходимости подготовиться к контрнаступлению. Между тем, в США уже заявили, что поставили Украине 99% необходимых вооружений, так что пора отрабатывать вложенные инвестиции.