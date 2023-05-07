Военное обозрение
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В Минобороны Украины составили список вооружений, которых якобы не хватает для перехода в контрнаступление

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В Минобороны Украины составили список вооружений, которых якобы не хватает для перехода в контрнаступление

Пока министр обороны Украины Алексей Резников рассказывает о готовности ВСУ к контрнаступлению, в военном ведомстве продолжают рассказывать о недостатке военной техники. Специальный департамент МО Украины даже составил список вооружений, которых якобы не хватает для контрнаступления.


Киев продолжает оттягивать начало контрнаступления, прикрываясь заявлениями о плохой погоде и распутице. Одновременно Зеленский продолжает выпрашивать поставки военной техники у своих западных спонсоров, надеясь получить как можно больше оружия до начала масштабной военной операции. Вероятней всего, при разговорах со спонсорами украинский президент заглядывает в специальный список с пожеланиями Минобороны Украины.

Украинский Генштаб гарантирует положительный исход наступления, но для этого необходимо в срочном порядке предоставить ВСУ следующие вооружения: многоцелевые истребители типа F-16, а также штурмовики типа А-10 Thunderbolt; системы противовоздушной обороны большой, средней и малой дальности; ракеты и радары для систем ПВО; реактивные системы залпового огня M142 HIMARS, M270 и боеприпасы к ним; РЗРК Stinger, Piorun и ракеты к ним; ПТРК Javelin, TOW и ракеты к ним; артиллерийские системы калибра 155 мм, 122 мм, 105 мм и боеприпасы к ним; минометы 120 мм, 82 мм, 60 мм и боеприпасы к ним; контрбатарейные радары.

Кроме того, для ведения боевых действий против российской армии ВСУ требуются крупнокалиберные пулеметы, станковые и противотанковые гранатометы, танки и более легкая бронетехника, беспилотники всех типов, системы и комплексы РЭБ, вертолеты всех типов, комплексы береговой обороны и т.д. и т.п., перечислять все места не хватит. В общем, в список входит абсолютно все, что имеет какое-либо отношение к армии, причем не только в военном плане.

Таким образом, Киев снова ходит с протянутой рукой, на этот раз заявляя о необходимости подготовиться к контрнаступлению. Между тем, в США уже заявили, что поставили Украине 99% необходимых вооружений, так что пора отрабатывать вложенные инвестиции.
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21 комментарий
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  1. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 20:27
    +3
    Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три... куртки
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 20:41
      +1
      Таблеток от жадности. И побольше, ПОБОЛЬШЕ!
    2. Умник
      Умник Сегодня, 20:56
      -1
      А где же 1000 леопардов и 200 фердинандов?!)
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 21:05
        0
        Похоже бандерлоги домой в пакетах поедут. am Если повезёт, конечно. wassat
  2. фигвам
    фигвам Сегодня, 20:27
    +2
    МО Украины даже составил список вооружений, которых якобы не хватает для контрнаступления.

    Хорошо что не хватает
  3. Aken
    Aken Сегодня, 20:29
    +2
    Денег не хватает. Дайте ещё денег. А на сдачу 10-20 дивизий лохов, готовых умереть на Окраине.
    Ещё мешков побольше.
  4. ANB
    ANB Сегодня, 20:29
    +2
    . истребители типа F-16, а также штурмовики типа А-10
    и далее по списку, включая пару авианосцев и апл.
    И потихоньку, что ко всему этому надо бы и обученных солдат. Лучше американских, но немцы тоже сойдут. :)
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:30
    0
    А что,без F16 гарантий никаких? belay ---------
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 20:55
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      А что,без F16 гарантий никаких?
      Хуже того – даже с F-16 гарантий никаких.
  6. Галеон
    Галеон Сегодня, 20:33
    0
    Мировому попрошайке никогда не хватит. О то ж! Мы их сколько лет знаем! Это характер. А с мягкотелой европой они уже не просить, а требовать стали. Список - это уже именно требование. И еще сверху указательным пальцем по нему постучать, когда на стол положили: "сюда смотри, мурло немецкое (английское, испанское, польское, французское), что ты должен для нас сделать!"
    Ну и дурдом же нажила себе европа! Да и укроп с ней.
    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 20:40
      -1
      Подайте бедному слепому на телевизор .
      По всему миру с протянутой рукой .
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 20:37
    +3
    Специальный департамент МО Украины даже составил список вооружений, которых якобы не хватает для контрнаступления.
    100% нельзя подготовиться ни к чему, можно только сделать это максимально возможным. Американцы же снабдили ВСУ ровно столько, что бы можно было обеспечить успех... не более, но и не менее..
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:41
      +1
      Ее освободили год назад.... belay ---------Знаменитый "цветок Попасной"
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 20:46
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Ее освободили год назад.... ---------Знаменитый "цветок Попасной"

        Значит с годовщиной drinks
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 20:51
          0
          К великому сожалению этот поселок решено не восстанавливать.Насчет Артемовска тоже у меня сомнение,что город будут восстанавливать.Хотя публично о этом и заявлено
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 20:55
            0
            Цитата: dmi.pris1
            Насчет Артемовска тоже у меня сомнение,что город будут восстанавливать.

            Все будет зависеть от демографической обстановки и экономической целесообразности.
            Посмотрим...
            Мариуполь же восстанавливается...
            1. dmi.pris1
              dmi.pris1 Сегодня, 21:02
              0
              В Мариуполе осталось половина населения.Есть для кого восстанавливать.Да и город на побережье теплого моря..
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:53
    -1
    Забыли про 2 авианосца в лесах прикарпатья, Оптимуса Прайма сотоварищи, и Палпатина на смену Зеленскому.
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 20:55
    +1
    Хроническое попрошайничество- национальная черта. Ничего не поделаешь….
  10. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 21:02
    0
    Ну что значит с протянутой рукой, ну что значит выпрашивает?!
    Это логичные действия воюющей страны,
    Для победы им надо больше, а Вы бы как вели себя воюя Вы с большой и сильной страной.
    При Этом Вы как общество уверены, что ведёте справедливую, освободительную войну.
  11. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 21:07
    -1
    многоцелевые истребители типа F-16, а также штурмовики типа А-10 Thunderbolt



    губозакаточную машинку фирмы "Грюндик" забыл!

    а на самом деле требовани будут бесконечны - так как наши постоянно "выносят" технику и запасы Урюков