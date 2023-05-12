Набрать высоту: новая тактика применения БПЛА «Герань-2» позволит максимально истощить украинскую ПВО

Массированное применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) камикадзе «Герань-2» Вооружёнными Силами Российской Федерации (ВС РФ) стало одним из наиболее значимых событий за всё время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Какое-то время казалось, что запасы этих БПЛА нескончаемы, однако затем интенсивность нанесения ударов значительно снизилась – разумеется, запас любых средств вооружённой борьбы конечен. Несмотря на то, что БПЛА-камикадзе «Герань-2» значительно дешевле «настоящих» крылатых ракет (КР), таких как КР типа «Калибр» или авиационные КР Х-101, не говоря уже о таком оружии, как ракеты комплексов «Искандер» и «Кинжал», мы пока не можем производить их тысячами-десятками тысяч в месяц, хотя именно к этому нам необходимо стремиться, однако в каких-то количествах БПЛА «Герань-2» всё ещё имеются на складах, производятся и продолжают поступать в войска.
Конечно, тактико-технические характеристики (ТТХ) БПЛА-камикадзе «Герань-2» лишь отчасти соответствуют ТТХ «настоящих» крылатых ракет – значительно меньше боевая часть, скорость полёта, примитивнее система наведения. В то же время на порядок меньшая по сравнению с КР стоимость БПЛА-камикадзе «Герань-2» во многом компенсирует эти недостатки.
Именно в ходе СВО на Украине отчётливо проявилась устойчивая тенденция – боеприпасы систем противовоздушной обороны (ПВО) зачастую оказываются значительно дороже, чем высокоточное оружие (ВТО), которое они сбивают.
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Разумеется, эта ситуация не всегда будет такой, к примеру, расклад сил на поле боя могут значительно изменить лазерные системы ПВО, а также перспективные комплексы активной защиты противовоздушной обороны (КАЗ ПВО), стоимость «выстрела» которых вновь станет значительно ниже, чем любого атакующего высокоточного оружия. Однако пока это оружие ещё либо разрабатывается (применительно к КАЗ ПВО), либо находится в самом начале своего жизненного цикла и стоит очень дорого (применительно к лазерному оружию).
А вот БПЛА-камикадзе «Герань-2», которые стоят значительно дешевле большинства существующих зенитных управляемых ракет (ЗУР), применяемых зенитно-ракетными комплексами (ЗРК), уже активно применяются на театрах военных действий, что даёт нам возможность рассмотреть новые концепции по вскрытию систем ПВО противника.
ПВО Украины против БПЛА-камикадзе «Герань-2»
В материале Противовоздушная оборона Украины стала немного сильнее, но намного слабее мы рассмотрели комплексы ПВО, имеющиеся в настоящее время у вооружённых сил Украины (ВСУ). Указанные комплексы ПВО можно разделить на несколько групп: первая может эффективно поражать БПЛА «Герань-2» на любой высоте; вторая может поражать БПЛА «Герань-2» на любой высоте, но на максимальной высоте полёта, порядка 4-х километров, вероятность поражения будет крайне мала; третья группа не сможет поражать БПЛА «Герань-2» на большой высоте ни при каких обстоятельствах.
Рассмотрим указанные группы средств ПВО применительно к поражению БПЛА-камикадзе «Герань-2», движущегося на максимальной высоте полёта, порядка 4000 метров.
К первой группе можно отнести:
- зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300ПМУ/ПС/ПТ/В1;
- ЗРК «Бук-М1»;
- ЗРК MIM-104 Patriot;
- ЗРК NASAMS-II;
- ЗРК IRIS-T;
- ЗРК «Тор»/«Тор-М1»;
- ЗРК Aspide;
- ЗРК Crotale.
Используя данные комплексы, противник теряет в любом случае – либо от уничтожения объекта, на который БПЛА-камикадзе «Герань-2» нацелен, либо от потери ЗУР, которая стоит дороже, зачастую значительно дороже, чем уничтожаемый ей БПЛА.
Исключением является французский ЗРК Crotale, ЗУР которого с радиокомандным наведением, предположительно, должны быть значительно дешевле своих аналогов (хотя дешевизна и европейские вооружения – обычно это понятия слабо совместимые), однако эффективность работы этих ЗРК против БПЛА «Герань-2» находится под вопросом, всё-таки комплекс достаточно старый, старше ЗРПК «Тунгуска», так что далеко не факт, что его радиолокационная станция (РЛС) сможет обеспечить обнаружение БПЛА «Герань-2».
По критерию «стоимость-эффективность» ЗРК Crotale мог бы стать одним из лучших в части борьбы с БПЛА «Герань-2», правда, сама его эффективность находится под вопросом
Ко второй группе можно отнести:
- ЗРК MIM-23 Hawk;
- ЗРК «Оса-АКМ»;
- зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Тунгуска»;
- ЗРК Stormer HVM.
В указанной группе у ЗРК MIM-23 Hawk нет никаких проблем с досягаемостью по высоте, однако, как и в случае с ЗРК Crotale, его РЛС является устаревшей, поэтому далеко не факт, что ей удастся эффективно осуществлять обнаружение достаточно малозаметных БПЛА «Герань-2».
К третьей группе можно отнести:
- ЗРК M1097 Avenger;
- ЗРК «Стрела-10М»;
- зенитная самоходная установка (ЗСУ) ЗСУ-23-4 «Шилка»;
- переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК);
- ЗСУ, зенитные установки (ЗУ).
У всех ЗРК, ЗСУ и ЗУ третьей группы нет практически никаких шансов на то, чтобы обеспечить уничтожение БПЛА «Герань-2» на высоте порядка четырёх километров, просто по той причине, что они физически не могут это сделать.
Преимущества и недостатки набора высоты
Сейчас атаки БПЛА «Герань-2», судя по всему, осуществляются на относительно малой высоте. После каждого налёта ВСУ заявляют о десятках уничтоженных российских дронов, однако подтверждений этим заявлениям почти никогда нет.
Что произойдёт, если маршрут БПЛА-камикадзе «Герань-2» будет проходить на максимально возможной высоте порядка 4000 метров?
На этой высоте визуальная, тепловая и акустическая заметность указанных БПЛА значительно снизится. С помощью зенитной артиллерии и ПЗРК сбить их уже не получится, придётся привлекать ЗРК большой и средней дальности с их беспощадно дорогими ЗУР. С другой стороны, если уж ЗРК большой или средней дальности возьмёт «Герань» на прицел, то, скорее всего, он её собьёт.
Какие это даёт возможности?
Можно комбинировать массированные атаки БПЛА-камикадзе «Герань-2» и охоту на ЗРК противника с помощью пилотируемых самолётов, оснащённых противорадиолокационными ракетами (ПРР).
Разумеется, наилучшими возможностями для этого обладают российские многофункциональные самолёты пятого поколения Су-57, однако их применение в любом случае будет нести риски боевых и небоевых потерь, что станет крайне серьёзным ударом для нашей страны. Так что, скорее всего, придётся использовать истребители Су-35 и истребители-бомбардировщики Су-34, оснащённые подвесными контейнерами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ПРР.
Дальность ПРР Х-31ПД достигает 250 километров, то есть потенциально их можно применять, вообще не заходя на территорию Украины. Параллельно российские наземные средства РЭБ могут оказать воздействие на самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) стран НАТО, осуществляющих патрулирование над территорией Польши и Румынии.
ПРР Х-31ПД
При систематической реализации этой тактики противнику придётся или безропотно сносить удары российскими БПЛА-камикадзе «Герань-2», или тратить дорогие ЗУР и демаскировать РЛС ЗРК, подвергая их риску уничтожения российскими ПРР.
Под вопросом находится влияние украинских средств РЭБ на эффективность применения БПЛА-камикадзе «Герань-2». С одной стороны, кривизна поверхности Земли ограничивает дальность воздействия средств РЭБ на БПЛА при малой высоте их полёта, а при увеличении высоты полёта дальность прямой радиовидимости возрастает. С другой стороны, БПЛА-камикадзе «Герань-2» необходимо только получать сигналы от спутников ГЛОНАСС для того, чтобы навестись на цель. Антенны приёма сигналов спутниковой навигации размещаются в верхней части БПЛА и экранируются корпусом, да и сбоку их можно частично экранировать, так что сигнал от средств РЭБ, осуществляющих воздействие системы точного позиционирования, до антенн приёмника может и не добраться, и чем выше будет проходить маршрут БПЛА, тем меньше будет воздействие излучения средств РЭБ на антенны приёмника ГЛОНАСС. Кроме того, сами активно работающие средства РЭБ также могут быть выявлены и атакованы ПРР.
Возможные доработки БПЛА «Герань-2» и тактика их применения
Итак, мы прокладываем маршрут полёта БПЛА-камикадзе «Герань-2» на максимально возможной для неё высоте, порядка 4000 метров. Должно ли это как-то повлиять на конструкцию и тактику применения этого БПЛА?
Возможно, целесообразно будет установить новый винт (пропеллер), конфигурация которого будет оптимальной для выбранной высоты полёта, поскольку на разных высотах эффективность различных конструкций лопастей винтов изменяется.
Можно попробовать минимизировать тепловую и акустическую сигнатуру БПЛА-камикадзе «Герань-2», установив экран в нижней части корпуса, для экранирования вверх и в стороны теплового и звукового излучения от двигателя. Поршневые двигатели и так не самая простая цель для инфракрасных головок самонаведения (ИК ГСН) – это не турбореактивная «печка», видимая за десятки километров, а на высоте 4000 метров, да ещё и с экраном, шансы на обнаружение и поражение БПЛА-камикадзе «Герань-2» ЗУР с ИК ГСН будут значительно ниже.
Можно рассмотреть вопрос установки поворотных уголковых отражателей и/или линз Люнеберга, увеличивающих эффективную поверхность рассеивания (ЭПР) летательного аппарата. Зачем увеличивать ЭПР? А затем, чтобы спровоцировать ЗРК противника на преждевременную работу. К примеру, на мониторе оператора ЗРК появилась хорошо различимая цель с ЭПР с порядка нескольких десятков квадратных метров – явно какая-то крупная цель, командир расчёта ЗРК отдаёт команду «огонь», ЗУР срываются с направляющих, а через минуту сигнал резко уменьшился или вообще пропадает, после чего ЗУР теряют цель и самоликвидируются. Оптимальный интервал открытия/закрытия уголковых отражателей / линз Люнеберга может быть определён из расчёта скоростей подхода ЗУР.
Уголковый отражатель (вверху) и линзы Люнеберга (внизу)
Для ПЗРК БПЛА-камикадзе «Герань-2», скорее всего, будет не досягаем, тем не менее потенциально можно рассмотреть возможность установки на него буксируемой тепловой ловушки, некоего ИК излучателя на тонком проводе длиной 30-50 метров. Если удастся вынудить противника бессмысленно тратить ПЗРК на маршруте полёта БПЛА, то это было бы замечательно
С точки зрения тактики применения БПЛА-камикадзе «Герань-2» можно рассмотреть вариант пикирования на конечном участке траектории. Как бы мы ни поднимали высоту полёта БПЛА-камикадзе «Герань-2» на маршруте, для поражения цели придётся снижаться, то есть подвергать себя рискам атаки ЗРК ближней дальности, ПЗРК, ЗУ и ЗСУ. Минимизировать эту вероятность можно путём снижения тепловой и акустической сигнатур БПЛА, а реализовать это можно путём отключения двигателя в самом начале пикирования.
Также может быть рассмотрен вариант, когда БПЛА-камикадзе «Герань-2» будут пролетать мимо цели, делать круг и возвращаться для удара с тыла, провоцируя противника открыть огонь из ЗРК. А то и вовсе делать несколько кругов в районе цели, сбивая противника с толку, разумеется, при наличии запаса топлива на борту.
Вывод
Одними БПЛА-камикадзе «Герань-2» нам войну не выиграть. Нет, это было бы возможно в случае, если бы мы выпускали их тысячами в день, что потенциально вполне реально, и о чём мы уже говорили ранее. Однако при текущем уровне производства/закупки БПЛА этого типа их можно эффективно использовать для взлома системы ПВО противника, для завоевания господства в воздухе и последующего разгрома противника с неба другими средствами воздушного нападения.