Трагедия Ходынского поля



Л. Туксен. «Коронация Николая II в Успенском соборе Московского Кремля 14 мая 1896 года»

Событие, ставшее поводом



Заголовок: «73-летний старик, наконец, получил работу»

«Время пришло. Ямайка в руках ямайцев. Мы должны сделать это».

Последняя коронация в Российской империи

«Я с особым интересом наблюдал в Ливадии за наследником и той ролью, которую он играл в семье. Должен сказать, что меня уже тогда удивляла его молодость, не соответствующая его возрасту... Граф Воронцов сказал мне, что наследник, которому было 26 лет, на самом деле – мальчик 14 лет; если это и было преувеличено, то ненамного... и, не скрою, это пугало меня за наше будущее».



Цесаревич Николай, 1889 г.

«Николай II способен лишь на то, чтобы жить в деревне и выращивать турнепс».

«Он (Николай II) – Божий человек. Ну, какой же он Государь? Ему бы только с детьми играть, да с цветочками, да огородом заниматься, а не царством править».

«Сидеть на престоле годен, но стоять во главе России неспособен».

«Николай II был воспитан как принц, но не научен тому, что должен уметь царь».

«Поймите, я же знаю его больше, чем вы; он мой сын и ближе всех мне. Под его управлением Россия погибнет».



Фотография c коронации Николая II. Маннергейм в почётном карауле слева

Место действия

«Здесь находился довольно глубокий колодец со времён выставки, забитый досками и засыпанный землёй. Ночью от тяжести народа доски провалились, колодец набился доверху рухнувшими туда людьми из сплошной толпы, и когда наполнился телами, на нём уже стояли люди. Стояли и умирали. Всего было вынуто из колодца двадцать семь трупов».



Вяземский пряник из подарочного набора

«У него (крестьянина) нет мяса, яиц, масла, молока, часто нет капусты, он живет главным образом на черном хлебе и картофеле. Живет? Он умирает от голода из-за их недостаточного количества».

«Колбаса была гнилая, вместо конфет дали труху из стручков. Пиво было зеленое».



Один из подарочных платков, заказаны они были на Прохоровской мануфактуре



Владимир Маковский. «Ходынка», картина 1901 г.

Дядя и свояк императора

«Сергей Александрович сыграл роковую роль в падении Империи... При всём желании отыскать хотя бы одну положительную черту в его характере, я не могу её найти».

«Этот сухой, неприятный человек, уже тогда влиявший на молодого племянника, носил на лице резкие знаки снедавшего его порока, который сделал семейную жизнь жены его, Елисаветы Фёдоровны, невыносимой и привел её, через ряд увлечений, естественных в её положении, к монашеству».

«Раньше Москва стояла на семи холмах, а теперь – на одном бугре»

Трагедия Ходынки

«Неудачное расположение буфетов для раздачи кружек и угощений, безусловно, увеличило количество жертв».

«во все свое протяжение площадку шириной от 20 до 30 шагов. На ней-то и предполагалось, по-видимому, установить народ для вручения ему узелков и для пропуска вовнутрь поля».

«Не имели никакого понятия о толпе, при устройстве гулянья не приняли никаких мер предосторожности для избежания несчастий. Они наивно думали, что народ чинно соберется, будет стоять в порядке (они, кроме того, не ожидали и такого наплыва), затем, когда в 10 часов откроют буфеты, будет проходить спокойно, получать подарки, и что к 2 часам дня, ко времени приезда государя, все будет роздано, и счастливый народ с подарками в руках встретит царя и царицу…

Все это было очень наивно. Кроме того, как можно было строить буфеты, из коих раздавали подарки, все в одном месте и так близко ко рву, – это уж совсем непонятно».

«масса сковалась. Нельзя было пошевелить рукой, нельзя было двинуться. Прижатые во рве к обоим высоким берегам не имели возможности пошевелиться. Ров был набит битком, и головы народа, слившиеся в сплошную массу, не представляли ровной поверхности, а углублялись и возвышались, сообразно дну рва, усеянного ямами. Давка была страшная. Со многими делалось дурно, некоторые теряли сознание, не имея возможности выбраться или даже упасть: лишенные чувств, с закрытыми глазами, сжатые, как в тисках, они колыхались вместе с массой... над миллионной толпой начал подниматься пар, похожий на болотный туман. Это шло испарение от этой массы, и скоро белой дымкой окутало толпу, особенно внизу во рву, настолько сильно, что сверху, с вала, местами была видна только эта дымка, скрывающая людей».

«Кое-где выталкивали наверх детей, и они ползли по головам и плечам народа на простор».

«Снизу лезли на насыпь, стаскивали стоящих на ней, те падали на головы спаянных ниже, кусались, грызлись. Сверху снова падали, снова лезли, чтобы упасть; третий, четвертый слой на голову стоящих».

«Вся эта масса, как бы пришедшая в себя, отхлынула назад, с ужасом увидала ров, наполненный и мертвыми, и изуродованными. Прибыли власти, началась ужасная работа – отделение живых от мертвых».



На Ходынском поле

«Трупов сотни. Лежат рядами, их берут пожарные и сваливают в фуры. Ров, этот ужасный ров, эти страшные волчьи ямы полны трупами».

«После трупы находили на полях, в лесах, около дорог, за двадцать пять вёрст от Москвы, а сколько умерло в больницах и дома».

«Праздник над трупами начался! В дальних будках ещё раздавались подарки. Программа выполнялась: на эстраде пели хоры песенников и гремели оркестры».

Последствия



Николай II на балу во французском посольстве 18 (30) мая 1896 года. Гравюра XIX века

«Русский властелин пожелал сплясать мазурку на костях... Что ж! История, как мы знаем, прощает кесарям немало ошибок, но подобных – никогда».

«Кто начал царствовать – Ходынкой,

Тот кончит – встав на эшафот».

«Дай Бог, чтобы следующий, 1897 год прошёл так же благополучно, как этот».