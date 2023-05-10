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Илон Маск назвал литиевые батареи «новой нефтью»

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Илон Маск назвал литиевые батареи «новой нефтью»

Те, кто следит за тенденциями XXI века рекламировали потоки информации как «новую нефть», но теперь Илон Маск представил альтернативную точку зрения, заявив, что как «новую нефть» нужно рассматривать литиевые батареи.


На днях Маск находился в богатом нефтью Техасе, чтобы начать строительство завода по переработке лития, который Тесла намеревается построить в Корпус-Кристи. Лидер в отрасли производства электромобилей планирует вложить 375 миллионов долларов в предприятие, чтобы оно могло производить больше собственного лития для аккумуляторов.

Учитывая, что литий является ключевым компонентом в составе аккумуляторов, питающих автомобили Tesla, а электромобили получают всё более широкое распространение, Tesla, очевидно, является первым инвестиционным аргументом, который приходит на ум. Но есть и другие более мелкие американские компании, которые надеются воспользоваться ростом популярности производства лития, и это, очевидно, открывает возможности для тех, кто хочет быть среди лидеров в этой отрасли.

Имея это в виду, аналитики выделяют сведения об акциях двух компаний, связанных с литиевыми аккумуляторами по цене ниже 10 долларов, которые они считают потенциальными победителями в этой расширяющейся области.

Среди них компания (не станем упоминать здесь название), являющаяся лидером в области технологий литий-ионных аккумуляторов. Передовые аккумуляторные решения компании предназначены для питания широкого спектра электромобилей, от небольших легковых автомобилей до грузовиков и автобусов. Кроме того, компания предлагает комплексный набор услуг для поддержки своих клиентов, включая проектирование и интеграцию аккумуляторных систем, тестирование и проверку, а также послепродажную поддержку. Фирма также имеет глобальный охват, с производственными операциями в Китае, а также предприятиями в Германии и США.

Есть ещё один крупный игрок в области литиевых аккумуляторов США. Данная компания является важной составляющей в области передового восстановления ресурса литий-ионных аккумуляторов. По сути, фирма перерабатывает литий-ионные батареи, повторно вводя материалы обратно в цепочку поставок, а запатентованная технология предназначена для восстановления до 95% материалов, используемых в процессе производства батарей, включая литий, кобальт, никель и другие ценные металлы.

Учитывая растущую популярность электромобилей, название лития «новой нефть» Илоном Маском вполне обосновано. Конечно, в ближайшие годы и десятилетия объёмы добычи и использования нефти в мировой энергетике мало сократятся, однако, экология и зелёная энергетика, также «голосуют» за увеличения использования лития.
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19 комментариев
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  1. Fangaro
    Fangaro Вчера, 20:14
    0
    Значит теперь США начнут скупать месторождения лития? Или сам Илон Маск будет инвестировать в приобретение компаний, владеющих лицензиями и технологиями добычи и переработки лития?
    Надеюсь, что на первом месте по запасам мы. Или КНР. Тогда мы на втором. А у тех, кто нам не дружен, литий пусть будет не обнаружен.
    Есть ли совместные предприятия по добыче и переработке полезных ископаемых России и Боливии? Или России и Аргентины.
    1. Mitos
      Mitos Вчера, 20:16
      +1
      Они вернутся в авганистан?! Там немалые запасы были... а заряжать это все будут экологичным энерготопливом? А сами отработанные батареи куда?! Лоббирование интересов никуда не делось.
      1. Попандос
        Попандос Вчера, 21:59
        +3
        литиевые батареи «новой нефтью»

        а заряжать это все будут экологичным энерготопливом?

        А сколько нефти нужно, что бы литий попал в аккумулятор?
        1. Bad_gr
          Bad_gr Вчера, 23:26
          +3
          В статье, почему-то, упоминаются только литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы. А ведь их разновидностей уйма, и причём, не экзотики, а вполне себе на конвейере стоят.

          Самый не убиваемый из них - LiFePo4 (Литий-железо-фосфатный) аккумулятор (LFP). Допускает до 5000 циклов заряда-разряда. Пользуется большим спросом у рыбаков (для электрических подвесных моторов), а также в автодомах, в помощь солнечным батареям, в ИБП. И эти аккумуляторы не пожароопасные.

          Те, кто всерьёз занимается автозвуком, там царствует Li4 Ti5 O12 (Литий-Титанатный) аккумулятор (LTO)

          - Li-NMC-02 (Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (Li-NMC) - применяется в тех же областях, что и LiFePo4 (Литий-железо-фосфатный)

          Кстати сказать, литий-ионные и Литий-железо-фосфатные аккумуляторы выпускаются и у нас (С 2021г АО «Энергия»), вот только саму саму смесь для них (которая в дальнейшем пропитывается электролитом) пока везут из Китая.
          Сейчас производителей литиевых аккумуляторов несколько, но я не в курсе, обладает ли кто из них полным циклом производства.
          1. Bad_gr
            Bad_gr Сегодня, 01:31
            +1
            Цитата: Bad_gr
            - Li-NMC-02 (Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (Li-NMC) - применяется в тех же областях, что и LiFePo4 (Литий-железо-фосфатный)

            Видео о нём (в 15кг чемоданчике 12 вольт, 252 А/час.)
            https://youtu.be/4z2QS2UWsX8?t=300
  2. Bingo
    Bingo Вчера, 20:16
    +2
    Во-первых, это не энергоресурс, а всего лишь способ хранения энергии, причем недолго, и исключительно для бытовых нужд. В промышленности и в инфраструктуре стран - неприменим.
    Во-вторых его тупо мало. Уже добыто около 30 млн. тонн, в земле осталось около 100, если верить Педивикии. Учитывая рост потребления энергии по экспоненте, дай бог чтоб лет на 10 хватило
    Короче, очередной Гиперлуп с Солар Сити у наркомана африканского
    1. BlackMokona
      BlackMokona Вчера, 20:55
      +3
      Цитата: Bingo
      Во-первых, это не энергоресурс, а всего лишь способ хранения энергии, причем недолго, и исключительно для бытовых нужд. В промышленности и в инфраструктуре стран - неприменим.
      Во-вторых его тупо мало. Уже добыто около 30 млн. тонн, в земле осталось около 100, если верить Педивикии. Учитывая рост потребления энергии по экспоненте, дай бог чтоб лет на 10 хватило
      Короче, очередной Гиперлуп с Солар Сити у наркомана африканского

      Маск уже зарабатывает миллиарды на промышленном применении.
      winked
  3. Береговичок_1
    Береговичок_1 Вчера, 20:17
    +2
    Вот неумные люди, право слово. Сейчас откажутся от инвестиций в углеводороды, а без них все равно никак. Чтобы забить аккумулятор, это электричество необходимо выработать. Альтернативные источники - ветрогенераторы и прочая и прочая сделаны из карбона, весь химпром на нефти и газе.
    1. Летунъ
      Летунъ Вчера, 22:37
      -1
      Цитата: Береговичок_1
      Вот неумные люди, право слово.

      Ну где уж Маску до Вас то! laughing
      1. Bingo
        Bingo Вчера, 22:57
        -2
        Славься великий Пансоник, и Илон Маск - пророк его!
        Капище не забудьте соорудить laughing
        Просто Маск там снова, и в батарейках зицпредседатель - это Панасоника проект laughing
        https://3dnews.ru/1028804/revolyutsionnaya-litievaya-yacheyka-tesla-4680-okazalas-razrabotkoy-panasonic
  4. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Вчера, 20:19
    +1
    Понудить граждан пересесть на электромобили можно только насильственным путем. А оно надо?
    1. Комментарий был удален.
  5. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:21
    +1
    Илон Маск назвал литиевые батареи «новой нефтью»
    литиевые батареи... так ведь не батарейки, энергию не вырабатывает, а хранят!!! Где её "взять" ? Сколько можно её "взять", запастись, а потом отдать обратно... с ПОТЕРЯМИ, потому как КПД у всей этой замуты далеко не 100%!!!
    В промышленности главенствует ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК, значит проблема преобразования больших мощностей будет очень актуальной и может стать БОЛЬШОЙ ПРОБЛЕМОЙ!
    Ставить преобразователь на каждый асинхронник, это та ещё эквелибристика /трюк, за предложение оного промышленники распнут любого, да не один раз.
    Как быть в быту... как бы можно обойтись, переложив все затраты на потребителя, но и он большого спасибо не скажет, скорее посторатся прибить инициатора, потому что ОЧЕНЬ ДОРОГО!!!
    В общем, в определённом месте, при спицефических, особых условиях, без альтернативы, можно, сойдёт, но есть нюансы и не один!
  6. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Вчера, 20:34
    +1
    Как там Старшипы, уже летают по два раза в месяц?
  7. Удав КАА
    Удав КАА Вчера, 20:49
    +3
    Ой, ну не туда Максик свой "ваучер" хочет вложить! Не туда!!! (с)
    Все дело в том, что ЛИАБ уже день вчерашний в линейке "накопителей" эл. энергии. yes
    Во-первых, лития осталось мало -- всем не хватит!
    Во-вторых, ЛИАБы таки взрываются при определенных условиях, (особенно при попадании воды и механических повреждениях...) и пожары такие не тушатся, потому как реакция экзотермическая и горит все даже без доступа кислорода...
    В-третьих, это прогрессивно на "сегодня", а на "завтра" -- будущее за такими накопителями, которые безопасны и имеют бОльшую емкость, нежели ЛИАБы, как то: кремниевые АБ (+10 раз), магниевые (+5 раз) и т.д.
    К примеру, совсем недавно было сообщение, что белорусы получили практический результат в работе с НАТРИЕВЫМ накопителем, который:
    дешев, непожароопасен, и главное (!) имеет емкость в 3 раза больше, чем ЛИАБ...
    Как-то так, однако. АГА.
    1. ettore
      ettore Вчера, 21:23
      0
      Цитата: Удав КАА
      Ой, ну не туда Максик свой "ваучер" хочет вложить! Не туда!!! (с)

      Он будет не вкладывать ваучер, а продавать. Чую за его спиной стоит нано-технолог всея Руси Чубайсик, уж не в том ли направлении тот убыл?
  8. VicVic
    VicVic Вчера, 20:55
    0
    А что там на счёт утилизации аккумуляторов? Сложно, дорого, массовой доступной технологии, как не было так и нет ... А на счёт энергозатрат и экологичности добычи лития, что известно? Весьма энергозатратно и ещё более неэкологично ...
    Странно, что умный Маск как-то не высказывается по этому поводу.
  9. 1 z1
    1 z1 Вчера, 21:06
    +1
    Да фиг им об экологии заботится? Тендер объявят на утилизацию, вся Африка в очередь выстроится , что бы у себя захоронить
  10. Бонифаций
    Бонифаций Вчера, 21:11
    +2
    Литий - это тупик!

    Литий - надо заряжать - электричеством производимым на ЭС (электростанциях) + огромная зависимость емкости (до 30% снижение емкости) от температуры АКБ (внешней среды), на планете где значительная часть обеспеченных людей живет в умеренном и суб арктическом климате!!

    Отходы и производство литиевых батарей - весьма экологически не безопасны, и в комплексе (производство-утилизация) - очень дороги!

    Перспектива и прорыв!
    Водородные технологии (синтез из воды водорода на самом ТС и его сжигание, для превращения в энергию движения)

    Мобильные мини реакторы на быстрых нейтронах - ащщще перспектива на 100 лет, НО КАКАЯ!

    Это называется Прорыв!
  11. Andriuha077
    Andriuha077 Вчера, 23:30
    +3
    Китайцы отжали новую нефть, срочно спасайте Илона

    Китайский BYD станет поставщиком аккумуляторов для Tesla.

    Tesla — больше не главный производитель электромобилей в мире. Китайский концерн BYD выпускает примерно на треть машин больше.
    BYD: 18,1%
    Tesla: 12,8%
    VW: 8,2%
    GM: 5,7%
    Stellantis: 5,0%
    Hyundai: 4.8%
    BMW: 4,2%
    Geely Auto: 3,4%
    Mercedes-Benz: 3,3%
    Renault-Nissan-Mitsubishi: 3,3%
    GAC: 2,8%
    SAIC: 2,5%
    Volvo: 2,5%
    Chery Auto: 2,5%

    Китайская CATL представила аккумуляторы с плотностью хранения энергии, достаточной для полётов гражданской авиации, плотность энергии составляет 500 Вт·ч/кг.

    В Китае разработан литиевый аккумулятор с плотностью хранения энергии более 700 Вт·ч/кг, из Института физики Китайской академии наук в Пекине сообщили.

    В России литий производится в промышленных масштабах только предприятиями госкорпорации «Росатом» (ПАО «Химико-металлургический завод» (ПАО «ХМЗ) и ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» (ПАО «НЗХК»)). В Калининградской области будут производить литий-ионные ячейки и аккумуляторы общей мощностью около 4 ГВт*ч в год и для российского электромобилестроения, и на экспорт.

    На Урале разработали уникальный вездеход на электрической трансмиссии. Назвали машину «Феникс», может бесперебойно работать до 8 часов между зарядками.
    Машина умеет проходить водные преграды, болота, уверенно двигается по снегу. Вездеход функционирует в нескольких режимах: на дистанционном управлении, на автопилоте по заданной программе или на традиционном управлении человеком, который сидит в кабине.