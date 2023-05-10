Поражение США в сирийском конфликте: президент Сирии получил официальное приглашение на участие в предстоящем саммите Лиги арабских государств

Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад примет участие в предстоящем саммите Лиги арабских государств (ЛАГ). Эту информацию подтвердили в пресс-службе главы сирийского государства. Соответствующее приглашение сирийский лидер получил от короля Саудовской Аравии Салмана бен Абделя-Азиза Аль Сауда.Стоит отметить, что главы МИД ЛАГ пришли к консенсусу относительно возвращения САР в международную организацию. Как заявил позже генеральный секретарь Лили арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт, Асад сможет принять участие в очередном саммите организации в мае.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высоко оценила решение Совета министров ЛАГ по поводу предоставления Сирии возможности вновь участвовать не только в заседаниях, но и во всех структурах организации. По мнению российского дипломата, это будет способствовать как «разрядке ситуации» на Ближнем Востоке, так и устранению всех последствий кризиса в этой стране.Кстати говоря, в Госдепартаменте США уже успели заявить о том, что официальный Вашингтон не поддерживает правительство Башара Асада, равно как и не приветствует нормализацию отношений других стран с Дамаском.Напомним, что членство Сирии в Лиге арабских государств было приостановлено осенью 2011, после того как в республике начались массовые беспорядки, переросшие затем в гражданскую войну, в котором Запад фактически открыто поддержал антиправительственные силы. Несколько арабских стран отозвали своих послов из Дамаска, сирийские власти тогда выразили недоумение в связи с приостановкой своего участия в работе организации, назвав это решение незаконным.Теперь возвращение Сирии в ЛАГ и приглашение в организацию для выступления Башара Асада - фактическое поражение США в сирийском конфликте.Для справки: саммит ЛАГ состоится 19 мая в городе Джидда в западной части Саудовской Аравии.