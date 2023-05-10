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Поражение США в сирийском конфликте: президент Сирии получил официальное приглашение на участие в предстоящем саммите Лиги арабских государств

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Поражение США в сирийском конфликте: президент Сирии получил официальное приглашение на участие в предстоящем саммите Лиги арабских государств

Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад примет участие в предстоящем саммите Лиги арабских государств (ЛАГ). Эту информацию подтвердили в пресс-службе главы сирийского государства. Соответствующее приглашение сирийский лидер получил от короля Саудовской Аравии Салмана бен Абделя-Азиза Аль Сауда.


Стоит отметить, что главы МИД ЛАГ пришли к консенсусу относительно возвращения САР в международную организацию. Как заявил позже генеральный секретарь Лили арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт, Асад сможет принять участие в очередном саммите организации в мае.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высоко оценила решение Совета министров ЛАГ по поводу предоставления Сирии возможности вновь участвовать не только в заседаниях, но и во всех структурах организации. По мнению российского дипломата, это будет способствовать как «разрядке ситуации» на Ближнем Востоке, так и устранению всех последствий кризиса в этой стране.

Кстати говоря, в Госдепартаменте США уже успели заявить о том, что официальный Вашингтон не поддерживает правительство Башара Асада, равно как и не приветствует нормализацию отношений других стран с Дамаском.

Напомним, что членство Сирии в Лиге арабских государств было приостановлено осенью 2011, после того как в республике начались массовые беспорядки, переросшие затем в гражданскую войну, в котором Запад фактически открыто поддержал антиправительственные силы. Несколько арабских стран отозвали своих послов из Дамаска, сирийские власти тогда выразили недоумение в связи с приостановкой своего участия в работе организации, назвав это решение незаконным.

Теперь возвращение Сирии в ЛАГ и приглашение в организацию для выступления Башара Асада - фактическое поражение США в сирийском конфликте.

Для справки: саммит ЛАГ состоится 19 мая в городе Джидда в западной части Саудовской Аравии.
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16 комментариев
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  1. Ильнур
    Ильнур Вчера, 18:02
    +7
    возвращения САР в международную организацию

    Усилия России в Сирии и дипломатия с арабскими странами не прошла даром, в Сирию приходит Мир, США потерпели поражение...
    Это Победа, Победа России!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 18:06
      0
      До Мира там ой как далеко.Тем более,что не все территория контролируется правительством
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Вчера, 18:16
      0
      Цитата: Ильнур
      США потерпели поражение...

      Что абсолютно не мешает им продолжать качать сирийскую нефть. no
      Как говорится - А Васька слушает, да есть.
      Между патетическими лозунгами о победах и самим победами, зачастую пролегает такая неприятная штука, как факты.
      1. Ильнур
        Ильнур Вчера, 19:23
        +2
        не мешает им продолжать качать сирийскую нефть

        Капля камень точит, если Сирия уже возвращается в ЛАГ, то время США в этом регионе сочтены...
        Тем более:
        Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад потребовал от США убрать свой воинский контингент из страны.

        Это наша земля, и освобождать её - наше право и долг. А американцы должны уйти, и рано или поздно это случится",

        - заявил Асад в интервью российскому телеканалу RT.

        И:
        Россия требует немедленного вывода войск США из Сирии
  2. rocket757
    rocket757 Вчера, 18:07
    0
    Поражение США в сирийском конфликте: президент Сирии получил официальное приглашение на участие в предстоящем саммите Лиги арабских государств
    . Арабский мир сам за себя... а то, что это может получится за кого то, против кого то, это риск, который они учитывают и посчитали, что ЗА СЕБЯ, для них важнее!!!
  3. василиск
    василиск Вчера, 18:12
    0
    Кстати говоря, в Госдепартаменте США уже успели заявить о том, что официальный Вашингтон не поддерживает правительство Башара Асада, равно как и не приветствует нормализацию отношений других стран с Дамаском.

    Ну и что с того, Сирия возвращается в Лигу арабских государств несмотря на мнение США.
  4. Sumotori_380
    Sumotori_380 Вчера, 18:18
    -4
    Ура, опять Штаты разваливаются!!!!!!!!
  5. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Вчера, 18:25
    0
    Ехать может и не стоит???...Может там его ждет какая то отрава...потом онкология, далее как Уго Чавес
    1. Тарелка
      Тарелка Вчера, 20:39
      +1
      Ехать стоит, но бутылок с водой и контейнеров с едой набрать надо заранее и у себя дома.
  6. Комментарий был удален.
  7. carpenter
    carpenter Вчера, 18:27
    +2
    Кстати говоря, в Госдепартаменте США уже успели заявить о том, что официальный Вашингтон не поддерживает правительство Башара Асада

    А многие страны, не поддерживают правительство Байдена. Да и триста лет назад на картах мира Вашингтона вообще не было, но к сведению американцев, Дамаск - древнейшая из современных столиц и один из старейших городов мира; первые упоминания о нём относятся к 2500 году до нашей эры.
    А вы со своим фашингтоном, как глупый с расписанной торбой носитесь.
    1. Стёпа
      Стёпа Вчера, 18:53
      0
      Дербент – один из древнейших городов мира. Истинный возраст Дербента составляет 5000 лет.
  8. blackGRAIL
    blackGRAIL Вчера, 18:55
    0
    Тем не менее никаких перспектив, что США прекратят оккупацию части Сирии и прекратят качать сирийскую нефть не проглядывается. Не тянет это на поражение, не смогли достигнуть заявленных целей (Ассад должен уйти) - это да.
    1. Bingo
      Bingo Вчера, 19:05
      +1
      Целью была американизация Ближнего Востока, и именно споткнувшись на Асаде, США получили враждебный США регион, вот именно что нефть не качать, а открыто воровать приходится, потому как хуже ситуацию - уже не сделать. Регион потерян - это поражение.
    2. Тарелка
      Тарелка Вчера, 20:42
      0
      Цитата: blackGRAIL
      Не тянет это на поражение, не смогли достигнуть заявленных целей (Ассад должен уйти) - это да.

      Гегемон не получил то, чего хотел. Для любого гегемона успешное неисполнение его воли всегда является тревожным звоночком. Один раз ещё ничего - случайность, два - совпадение, три - уже тенденция на конец гегемонии. Но да, второго и третьего раза пока не было.
  9. Мастер_у_слесарей
    Мастер_у_слесарей Вчера, 19:10
    +1
    И ведь здесь заслуга Вагнеров в том числе. Настоящие герои нашего времени.
  10. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Вчера, 22:08
    0
    Натерпелись же сирийцы за свое согласие дать нашим военным построить базу снабжения. Других причин почему их вдруг стали так прессовать даже не могу себе представить. Но в конце концов там все наладится и америкосов со своими прокси оттуда в конце концов выгонят и будут вспоминать как страшный сон.