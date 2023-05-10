Власти Франции решили заблокировать интернет-сайты, транслирующие новости российских порталов Sputnik и RT France

Правительство Франции одобрило законопроект, предполагающий блокировку интернет-сайтов, транслирующих новости и иные материалы СМИ, против которых введены международные санкции. К таким СМИ относятся, в первую очередь, российские международные новостные порталы Sputnik и RT France.
По мнению французского министра-делегата по цифровизации и телекоммуникациям Жана-Ноэля Барро, эта мера призвана "дополнить арсенал по борьбе с пропагандой врагов демократии".
Французские власти заявили, что реализация принятого решения позволит более эффективно бороться с дезинформацией, а также позволит "защитить граждан в цифровом пространстве, от угроз контента пропагандистского содержания". Одна из статей этого законопроекта также направлена на расширение полномочий французского медиарегулятора Arcom и позволит ему вводить в отношении СМИ ограничительные меры, в частности запрет на их транслирование новыми операторами.
В последние годы на Западе усложняется ситуация с российскими СМИ. Так, в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, предполагающую комплекс мер, направленных на противодействие активности российских средств массовой информации. Наибольшую угрозу из
российских СМИ, по мнению авторов документа, представляют как раз порталы Sputnik и RT.
По мнению главы Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьерреса, введение запрета на трансляцию российских СМИ, в том числе RT и Sputnik, в странах Евросоюза, "создает опасный прецедент, представляющий угрозу для свободы прессы".