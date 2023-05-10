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Власти Франции решили заблокировать интернет-сайты, транслирующие новости российских порталов Sputnik и RT France

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Власти Франции решили заблокировать интернет-сайты, транслирующие новости российских порталов Sputnik и RT France

Правительство Франции одобрило законопроект, предполагающий блокировку интернет-сайтов, транслирующих новости и иные материалы СМИ, против которых введены международные санкции. К таким СМИ относятся, в первую очередь, российские международные новостные порталы Sputnik и RT France.


По мнению французского министра-делегата по цифровизации и телекоммуникациям Жана-Ноэля Барро, эта мера призвана "дополнить арсенал по борьбе с пропагандой врагов демократии".

Французские власти заявили, что реализация принятого решения позволит более эффективно бороться с дезинформацией, а также позволит "защитить граждан в цифровом пространстве, от угроз контента пропагандистского содержания". Одна из статей этого законопроекта также направлена на расширение полномочий французского медиарегулятора Arcom и позволит ему вводить в отношении СМИ ограничительные меры, в частности запрет на их транслирование новыми операторами.

В последние годы на Западе усложняется ситуация с российскими СМИ. Так, в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, предполагающую комплекс мер, направленных на противодействие активности российских средств массовой информации. Наибольшую угрозу из
российских СМИ, по мнению авторов документа, представляют как раз порталы Sputnik и RT.

По мнению главы Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьерреса, введение запрета на трансляцию российских СМИ, в том числе RT и Sputnik, в странах Евросоюза, "создает опасный прецедент, представляющий угрозу для свободы прессы".
Использованы фотографии:
Wikipedia/Christophe Eyquem - L'Assemblée Nationale de nuit
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21 комментарий
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Вчера, 17:35
    +1
    Свобода слова.Просвещённая Европа.Эх.
    1. роман66
      роман66 Вчера, 17:52
      +2
      Ой, ёптыть! Когда там свобода-то была???
  2. Болторез
    Болторез Вчера, 17:40
    +1
    В Англии Ria и RT давно уже заблокированы.
    1. Чёрный
      Чёрный Вчера, 17:47
      +2
      эта мера призвана "дополнить арсенал по борьбе с пропагандой врагов демократии"

      Борьба с врагами демократии путём попрания демократии, выражающаяся в уничтожении свободы слова bully ...лихо laughing
    2. свой1970
      свой1970 Вчера, 17:54
      0
      Цитата: Болторез
      В Англии Ria и RT давно уже заблокированы.

      Ну что тут скажешь..
      Мы "тоталитарная страна"- поэтому у нас можно смотреть СНН и ВВС.
      Кстати, считавшаяся 30 лет тому назад символом несвободы и тоталитаризма Берлинская стена - нынче четкий признак истинной демократии.Стены США, Израиля, Польши, Лимитрофов- истинно демократичны...
      Демократия нынче без стен никак...

      З.ы а платят ли сейчас таможенные пошлины за товары ЕС?
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Вчера, 19:00
        0
        Вы ошибаетесь. У нас уже очень давно заблокированы интернет ресурсы BBC. CNN доступен.
  3. Ильнур
    Ильнур Вчера, 17:42
    0
    призвана "дополнить арсенал по борьбе с пропагандой врагов демократии"

    Да, демократия она такая - не соответствует их понятию "демократии", то надо запретить...
    1. роман66
      роман66 Вчера, 17:54
      0
      Свистят они как пули у виска
      Понятия... Понятия... Понятия....
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Вчера, 17:43
    +3
    Цитата: Orange-Bigg
    Свобода слова.Просвещённая Европа.Эх.

    Конец Свободе Слова в Европе наступил...приходит пора охоты на ведьм.
    Хотя этот факт показателен...запретители ничего не могут противопоставить Правде...она разрушает всю европейскую лживую пропаганду до основания.
    Франция ,Германия,Британия и другие медленно и верно идут по пути диктатуры возрождающего нацизма.
    1. rocket757
      rocket757 Вчера, 17:59
      0
      Разрушение через познание мира!
      Можно и так, хотя такое, само собой, не происходит.
      Разрушение начинается изнутри, со всеми, кто больше чем страны бенилюкса.
  5. Лешак
    Лешак Вчера, 17:46
    0
    Ну, а что удивляться - идёт война против России и информационная в том числе. Зато у нас любой западный бред транслируется по всем каналам. Негатив выплёскивается вёдрами на головы граждан. А потом удивляемся почему молодёжь занимается диверсиями и провокациями.
  6. Румaтa
    Румaтa Вчера, 17:46
    +1
    Не хохочите меня. В Хранции тоже есть ВПН))))
  7. Румaтa
    Румaтa Вчера, 17:51
    0
    Рекомендую во Франции смотреть через Сингапур. Хорошая скорость. Не тормозит.
  8. dimbasic
    dimbasic Вчера, 17:55
    +3
    если посмотреть немного бибиси или дольче велле, то рт и спутник - просто дети в части пропаганды
  9. rocket757
    rocket757 Вчера, 17:56
    0
    Власти Франции решили заблокировать интернет-сайты, транслирующие новости российских порталов Sputnik и RT France
    . Хотелки у них понятные, не хотят бледной выглядеть в глазах своих избирателей...
    Зачистка информационного поля идёт по всем направлениям.
    Впрочем, каждый народ имеет того/тех, в руководящих, которых он и заслуживает.
    Вот только раньше их полиптикум не утруждал себя тем, что надо ограничивать/запрещать альтернативную точку зрения, типа у них и так все было тип топ, а у их противника все гораздо хуже!!! Вектор поменялся, как минимум выровнялся... у них далеко не все тип топ, а у противника не так уж и плохо, если тщательнее на все посмотреть, проверить, разобраться.
    Будут запрещать, ЖЕЛЕЗНЫЙ/ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАНАВЕС, только в другую сторону, теперь.
    1. Толстый
      Толстый Вчера, 18:58
      0
      Цитата: rocket757
      только в другую сторону, теперь.

      Железный занавес не русские придумали. Уинстон Черчиль ввел в обращение этот штамп в своей фултонской речи. С самого начала холодной войны ограничения были обоюдными. Что-то не вижу резких попыток со стороны России ограничивать поток "прозападной" информации request
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Вчера, 19:05
        0
        Запретный плод сладок. Именно занавес больше всего подрывал доверие к официальной информации в СССР и создал миф о "правдивости" западных СМИ. Нужно не ограничивать, а ловить за руку и максимально доносить такие факты до населения через все СМИ.
  10. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 17:59
    0
    свобода слова во всей красе

    ***
    И белое станет чёрным,
    Сменяются понятия века,
    И зло будет считаться добрым,
    И индивида назовут «человеком»
    ***
    И этика сменяется, люди,
    Мораль останется в прошлом,
    Сегодня мы многих осудим,
    А завтра сами станем вещью бездушной...
  11. PValery53
    PValery53 Вчера, 18:52
    0
    Нешто Жан-Ноэль Барро - истый "друг демократии"? - Не верится вообще!
  12. Стёпа
    Стёпа Вчера, 19:04
    0
    Tor Browser им в помощь и прочие, и прочие.
  13. Максим Шалак
    Максим Шалак Вчера, 20:38
    0
    Вот такая она, настоящая демократия.