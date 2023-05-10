Президент России подписал указ о призыве находящихся в запасе ВС РФ россиян на военные сборы

В Российской Федерации в 2023 году пройдут военные сборы для граждан страны, пребывающих в запасе. Соответствующий указ сегодня подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на портале правовой информации.Согласно подписанному главой государства указу, призыву на военные сборы в 2023 году подлежат граждане Российской Федерации, находящиеся в запасе. Они будут призываться для прохождения военных сборов в Вооруженные силы Российской Федерации, войска Национальной гвардии, органы Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны. Правительству и региональным руководителям поручено обеспечить проведение соответствующих мероприятий.Как известно, военные сборы ставят своей целью сохранение знаний и навыков военной службы, совершенствование выучки у военнообязанных, пребывающих в запасе. Сами военные сборы проводятся ежегодно, не стал исключением и 2023 год, несмотря на проводимую Российской Федерацией специальную военную операцию. Осенью 2022 года часть военнообязанных граждан была мобилизована на военную службу в рамках проводившейся частичной мобилизации.В соответствии с российским законодательством, повестки военнообязанным, пребывающим в запасе ВС РФ, для призыва на военные сборы, могут приходить 1 раз в 3 года. Установлена и максимальная продолжительность военных сборов – 2 месяца. Но за все время пребывания в запасе военнообязанный может провести на службе не более 12 месяцев. Официально трудоустроенным лицам работодатель обязан оплачивать то время, пока они пребывают на сборах, исходя из размера среднего заработка, и не увольнять их с работы.Отметим, что ранее депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев выступил с инициативой о мобилизации на военную службу мигрантов, имеющих как российское гражданство, так и паспорт своей родной страны.