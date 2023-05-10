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Президент России подписал указ о призыве находящихся в запасе ВС РФ россиян на военные сборы

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Президент России подписал указ о призыве находящихся в запасе ВС РФ россиян на военные сборы

В Российской Федерации в 2023 году пройдут военные сборы для граждан страны, пребывающих в запасе. Соответствующий указ сегодня подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на портале правовой информации.


Согласно подписанному главой государства указу, призыву на военные сборы в 2023 году подлежат граждане Российской Федерации, находящиеся в запасе. Они будут призываться для прохождения военных сборов в Вооруженные силы Российской Федерации, войска Национальной гвардии, органы Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны. Правительству и региональным руководителям поручено обеспечить проведение соответствующих мероприятий.

Как известно, военные сборы ставят своей целью сохранение знаний и навыков военной службы, совершенствование выучки у военнообязанных, пребывающих в запасе. Сами военные сборы проводятся ежегодно, не стал исключением и 2023 год, несмотря на проводимую Российской Федерацией специальную военную операцию. Осенью 2022 года часть военнообязанных граждан была мобилизована на военную службу в рамках проводившейся частичной мобилизации.

В соответствии с российским законодательством, повестки военнообязанным, пребывающим в запасе ВС РФ, для призыва на военные сборы, могут приходить 1 раз в 3 года. Установлена и максимальная продолжительность военных сборов – 2 месяца. Но за все время пребывания в запасе военнообязанный может провести на службе не более 12 месяцев. Официально трудоустроенным лицам работодатель обязан оплачивать то время, пока они пребывают на сборах, исходя из размера среднего заработка, и не увольнять их с работы.

Отметим, что ранее депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев выступил с инициативой о мобилизации на военную службу мигрантов, имеющих как российское гражданство, так и паспорт своей родной страны.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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39 комментариев
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  1. Фёдор М
    Фёдор М Вчера, 17:34
    +6
    Я бы с удовольствием сходил на сборы...
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 17:40
      +7
      Я бы тоже. Размялся бы. Но мне 53. увы. И слышать как радуется молодняк что откосили - неприятно.....
      1. роман66
        роман66 Вчера, 17:46
        +3
        Было уже и неоднократно

        Нет некортко
        1. Egeny
          Egeny Вчера, 18:59
          +1
          Фёдор М (Фёдор)
          ... сходил?))
          Nexcom (Дмитрий. Россия)
          ... и ты тоже?)
          ... ну красавы... Рома, а что было и где?
      2. УАЗ 452
        УАЗ 452 Вчера, 17:49
        +21
        Да ладно Вам: когда нынешний молодняк снимется с учёта в военкомате по возрасту, они тоже будут говорить, что с удовольствием бы и призывались, и повторяли, не то что нынешние...
      3. Ильнур
        Ильнур Вчера, 17:55
        0
        Я бы тоже

        Я бы тоже, побывать в армейском быту, пожить в казарме, вспомнить срочную в 2 года, которая казалась такой длинной, которая по происшествии лет вспоминается с тоской...
        1. Nexcom
          Nexcom Вчера, 18:02
          0
          Вы абсолютно правы. Нашу спец.часть вспоминаю частенько в последнее время .... И именно с тоской - ребята и офицеры были в основном нормальные, без вывертов. Нет, я не идеализирую. Всяко бывало.... Но считаю что со срочной мне повезло.
        2. Sumotori_380
          Sumotori_380 Вчера, 18:20
          +3
          Это молодость с тоской вспоминается
        3. ваш вср 66-67
          ваш вср 66-67 Вчера, 18:38
          0
          Цитата: Ильнур
          Я бы тоже

          Я бы тоже, побывать в армейском быту, пожить в казарме, вспомнить срочную в 2 года, которая казалась такой длинной, которая по происшествии лет вспоминается с тоской...

          А я с удовольствием и тоской вспоминаю свои 3 года срочной! А еще до сей поры жалею, что не остался служить сверхсрочно! Ведь как уговаривали меня остаться и кк и штурман, он же замполит эскадрильи!
          Нет! Домой! Возможно все дело было в отце, которому в год моей демобилизации было уже 69? Не знаю...
          Но годы срочной вспоминаю с благодарностью и тоской.
          И 3 года без отпуска! И не ныли... laughing
    2. topol717
      topol717 Вчера, 17:47
      +17
      Цитата: Фёдор М
      Я бы с удовольствием сходил на сборы...

      Ну да, дома же жена бухать не разрешает, а там можно. Тем более зарплату платят. А как быть тем кто на себя работает? Или как быть ИПшнику у которого договор на ремонт квартиры, а электрика забирают? А как быть тому электрику, который работал у того ИПэшника?
      1. Альф
        Альф Вчера, 18:00
        +4
        Цитата: topol717
        Или как быть ИПшнику у которого договор на ремонт квартиры, а электрика забирают?

        Другого электрика искать. Придется извращаться.
        Цитата: topol717
        А как быть тому электрику, который работал у того ИПэшника?

        Как, как...Автомат в зубы и вперед. laughing
    3. Аэродромный
      Аэродромный Вчера, 17:53
      +4
      Цитата: Фёдор М
      Я бы с удовольствием сходил на сборы...

      печень не та уже...больше вспомнить нечего, "веер",Свердловск,1995 г.
  2. Fachmann
    Fachmann Вчера, 17:34
    +7
    Давно пора. Это на тему "порох держать сухим, повторение-мать учения, тяжело в учении, легко в бою, учиться военному делу должным образом и.т.д."
    В.С. Высоцкий:
    "Пожары над страной всё выше, злее, веселей
    Их отблески плясали в два притопа, три прихлопа
    Но вот судьба и время пересели на коней
    А там в галоп, под пули в лоб, и мир ударило в озноб от этого галопа…"
    Война, война идёт, мужики.
    1. topol717
      topol717 Вчера, 17:39
      -1
      Как показывает опыт, хорошо воюет только Вагнер. Остальные только драпают (перегруппировываются).
      Но наше гениальное руководство упорно наступает на одни и те же грабли.
      А почему, да все просто, военных думать не учили, а только исполнять приказы.
      Хотя у нас еще ПВО хорошо работает. Но тут скорее всего просто инженеры не оставили шансов. Автоматика все сама делает.
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 17:48
        +11
        Как показал опыт, самое оптимальное, это пополнять успешно, эффективно воюющие подразделения, необстрелянными бойцами в соотношении 1 - 3, тогда велика вероятность что подразделения сохранят боеспособность, эффективность и дальше.
        Про командный состав такие же правила... выдвигать лучших на командные должности, а молодняк прицеплять именно к ним, что б учились у того, кого надо.
        1. Альф
          Альф Вчера, 18:02
          +9
          Цитата: rocket757
          Про командный состав такие же правила... выдвигать лучших на командные должности,

          Пока что успешно только получается выдвигать "верных".
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 18:09
            0
            Можно только гадать, иметь свое мнение... вести с полей, это одно. Вести с верхов это... а тут, много, много тумана и т. п.
        2. alexandr 66
          alexandr 66 Вчера, 18:29
          +5
          Сейчас посмотрел два видоса в телеге у Колонелкассада ( Рожин Б) видео разные сняты нацистами , вагнеровцы молодые пацаны один себя гранатой, другой застрелился это что бы в плен не попасть. И какая то мразь не даёт им снаряды у же сказано кто Пригожиным напрямую,какие то из мо рассказывают о победах в то время как по ротно драпают. И хочется двум генеральчикам сказать - твари. Извините накипело.
    2. Canecat
      Canecat Вчера, 17:39
      0
      Цитата: Fachmann
      Давно пора

      +1 Как только новую "старую" тактику действий подразделений откатали, так сразу ее и обязанным надо вдалбливать.
    3. роман66
      роман66 Вчера, 17:48
      +8
      Война, война идёт, мужики.

      Не-а! Спецоперация у нас
  3. rocket757
    rocket757 Вчера, 17:43
    +2
    В Российской Федерации в 2023 году пройдут военные сборы для граждан страны, пребывающих в запасе. Соответствующий указ сегодня подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на портале правовой информации.
    . Опять "партизанить"...
    Вопрос... а кто и как может вспомнить, как это бывало раньше???
    Через некоторое время, по факту события, можем сравнить, как оно получится сейчас???
  4. abduhalim71
    abduhalim71 Вчера, 17:45
    -4
    Границы пожалуйста для этих возрастов закройте.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 17:46
    0
    Все верно.Да и со срочной службой надо решать определенно.
  6. Ильнур
    Ильнур Вчера, 17:46
    +9
    указ о призыве находящихся в запасе ВС РФ россиян на военные сборы

    Как же так, с кем собрался воевать наш президент, неужели с "партнёрами"?!
    Как же так, 30 лет вокруг были одни "друзья"!
    1. Альф
      Альф Вчера, 18:04
      +8
      Цитата: Ильнур
      Как же так, 30 лет вокруг были одни "друзья"!

      Судя по аммиакопроводам и хлебным сделкам и сейчас тоже они.
  7. 1 z1
    1 z1 Вчера, 17:59
    +9
    Во-первых не завидую , тем кто останется работать за призванных "партизан" .Трудится за двоих, троих под героические лозунги , исключительно неблагодарное дело. ,особенно у частника .
    Во-вторых "самоизоляция" показала, что на указы верховного , наши бизнесмены клали с большим прикладом. Это по поводу выплаты средней и сохранения мест. Сокращать вакансии, в рамках закона, научились ювелирно.
    Ну и в третьих вопрос с ИП, самозанятыми и получающих в конвертах( про то что это их выбор, говорить не надо. )
  8. GO-TO-GO-TO-GO
    GO-TO-GO-TO-GO Вчера, 18:04
    0
    Да отстаньте друзья. Всё будет как в Великой Отечественной. Как это не прискорбно..... Сначала в мясорубке будут те наши братья и сёстры, которых на бумаге зовут "мобрезервом", что есть на данное время. А потом пойдём мы, кому за 50 и те кому только только 18.
    А Победа один "ИКС" будет за нами.
  9. Дилетант
    Дилетант Вчера, 18:08
    +5
    Что, мобилизации, которой по словам того же ВВП "не будет" началась?
    В январе 1980 года меня призвали на сборы. Кадровые ушли в Афган, а мы, "партизаны", полтора месяца засоряли эфир, имитируя работу наших вояк на месте постоянной дислокации. Полтора месяца, пока из Львова не пришла часть, которая уже по настоящему взяла на себя ведение боевой работы в эфире.
  10. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Вчера, 18:27
    +3
    Это скрытая форма мобилизации. Вряд ли таким образом можно собрать нормальное войско. Если 72 сбежала из-под Артемовска, то что говорить об офисном планктоне. Люди не способные воевать - воевать не будут. А вред от их побегов налицо - Харьковское отступление аукнулось жителям Белгородской области реальными смертями и разрушениями. Армию надо создавать по профессиональному принципу. Даже деньги не решают - тот же "Факел" от Газпрома также свалил при зарплате в 600 тыщ...
  11. Черноречье
    Черноречье Вчера, 18:36
    +5
    Самое то время подобрали для сборов. Народ уже давно государству не верит, очень часто это государство народ обманывает. Сейчас все ломануться по больничкам ныкаться и справки освобождения получать. Кто оплатит семьям тех кто поедет на сборы деньги которые они потеряют ? Сейчас в РФ дикий капитализм и много людей работают на себя. Нет национальной идеи кроме золотого тельца. Все живут своими проблеммами. Многие даже новости не слушают из-за занятости а многие принципиально. Народ обозлён растущими ценами и равнодушием к их проблеммам власти на местах.
  12. viktor 7007
    viktor 7007 Вчера, 18:52
    -1
    в преграничных районах давно пора вооружить резервистов и проводить учения
    1. 1 z1
      1 z1 Вчера, 19:07
      +6
      Уважаемый ,а Вы сами не из приграничных районов? Вот я из самой , самой границы. Вот сижу и думаю ,а не сходить ли мне на учения? У меня же свободного времени вагон. А оружие свое есть. Только за год один раз на стрельбешее выбраться смог, все тот же дефицит времени и отчасти финансов.
    2. Черноречье
      Черноречье Вчера, 19:12
      +5
      За чей счёт банкет интересно знать ? Регулярные войска не можем обеспечить всем необходимым.
      1. German Brit
        German Brit Вчера, 22:00
        +1
        Народная Красная Армия всегда была за счёт народа!
  13. Андрей1966
    Андрей1966 Вчера, 19:40
    0
    Нормально: 2 месяца можно "натаскивать" тихо, спокойно, без спешки. А там посмотрим по обстановке. Кто домой, кто контракт подпишет. Ну а если обстановка потребует- кого и мобилизуют. Без авралов и прочей штурмовщины.
  14. Вменяемый
    Вменяемый Вчера, 20:37
    0
    Цитата: Nexcom
    Я бы тоже. Размялся бы. Но мне 53. увы. И слышать как радуется молодняк что откосили - неприятно.

    Молодой есчо...
    Мне 81 и то сходил бы с радостью..
    .Не берут..
  15. JonnyT
    JonnyT Вчера, 21:47
    0
    На сборы под Авдеевку небось?

    Если долго сидеть и ничего не делать, то мобилизованные закончатся, им подпитка нужна.....а за деньги воевать мало кто идёт
  16. German Brit
    German Brit Вчера, 21:58
    0
    Вот Вам полу мобилизация! Кинут вдоль границ под обстрелы.
  17. Антон Лимонов
    Антон Лимонов Вчера, 23:50
    0
    Старики как обычно самые воинственные, если бы не возраст - все бы уже встали с диванов и штурмовали Артёмовск, и мобилизовать надо ещё пол ляма, че эту молодёжь считать то? Лицемеры дешевые, помощь вы и сейчас можете оказывать, утки мыть в госпиталях например. Но вам надо чужими руками и пошустрее?