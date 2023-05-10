Европарламент объявил введение санкций против РФ условием вступления Сербии в ЕС

Переговоры с Белградом о вступлении в ЕС должны продолжаться, только если страна присоединится к санкциям против России и добьется значительного прогресса в принятии относящихся к членству в ЕС реформ

Сербия остается одним из немногих европейских государств, которое до сих пор не присоединилось к антироссийским санкциям. Брюссель и Вашингтон оказывают беспрецедентное давление на руководство балканской страны, но пока что президенту Сербии Александру Вучичу удается его выдерживать.В попытке заставить Белград изменить свою позицию и присоединиться к рестрикциям против России в Евросоюзе уже не гнушаются откровенным шантажом. Сегодня Европарламент опубликовал на официальном сайте специальное заявление, в котором переговоры по вступлению Сербии в ЕС напрямую увязаны с решением присоединиться к антироссийским санкциям.— сообщается в заявлении европарламентариев.Помимо согласия принять все антироссийские санкционные пакеты, введенные ЕС, парламентарии требуют от Белграда проведения дальнейших реформ в стране, целью которых должно стать соблюдение прав человека, а также приверженность общеевропейским ценностям. К последним Европарламент относит и соблюдение Сербией внешнеполитического курса на поддержку Украины и осуждение «российского вторжения».Сербия стала кандидатом в члены Евросоюза в 2012 году. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что Белград твердо стоит на пути евроинтеграции, но к санкциям, которые сам терпел 10 лет, относится не так, как другие. В апреле Вучич, после визита в Белград главы МИД Швеции Тобиаса Билльстрёма, заявил в интервью местному телеканалу, что представители Запада надоели ему постоянными требованиями ввести санкции против России.Стойкость в этом вопросе сербского лидера объясняется не только исторической дружбой наших народов. Вучич прекрасно видит, к чему приводят антироссийские санкции сами страны, их вводящие. Есть и другой, еще более важный момент. Брюссель называет обязательным условием для вступления в ЕС признание Белградом независимости Косово, что абсолютно неприемлемо для сербского руководства и жителей страны.