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Европарламент объявил введение санкций против РФ условием вступления Сербии в ЕС

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Европарламент объявил введение санкций против РФ условием вступления Сербии в ЕС

Сербия остается одним из немногих европейских государств, которое до сих пор не присоединилось к антироссийским санкциям. Брюссель и Вашингтон оказывают беспрецедентное давление на руководство балканской страны, но пока что президенту Сербии Александру Вучичу удается его выдерживать.


В попытке заставить Белград изменить свою позицию и присоединиться к рестрикциям против России в Евросоюзе уже не гнушаются откровенным шантажом. Сегодня Европарламент опубликовал на официальном сайте специальное заявление, в котором переговоры по вступлению Сербии в ЕС напрямую увязаны с решением присоединиться к антироссийским санкциям.

Переговоры с Белградом о вступлении в ЕС должны продолжаться, только если страна присоединится к санкциям против России и добьется значительного прогресса в принятии относящихся к членству в ЕС реформ

— сообщается в заявлении европарламентариев.

Помимо согласия принять все антироссийские санкционные пакеты, введенные ЕС, парламентарии требуют от Белграда проведения дальнейших реформ в стране, целью которых должно стать соблюдение прав человека, а также приверженность общеевропейским ценностям. К последним Европарламент относит и соблюдение Сербией внешнеполитического курса на поддержку Украины и осуждение «российского вторжения».

Сербия стала кандидатом в члены Евросоюза в 2012 году. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что Белград твердо стоит на пути евроинтеграции, но к санкциям, которые сам терпел 10 лет, относится не так, как другие. В апреле Вучич, после визита в Белград главы МИД Швеции Тобиаса Билльстрёма, заявил в интервью местному телеканалу, что представители Запада надоели ему постоянными требованиями ввести санкции против России.

Стойкость в этом вопросе сербского лидера объясняется не только исторической дружбой наших народов. Вучич прекрасно видит, к чему приводят антироссийские санкции сами страны, их вводящие. Есть и другой, еще более важный момент. Брюссель называет обязательным условием для вступления в ЕС признание Белградом независимости Косово, что абсолютно неприемлемо для сербского руководства и жителей страны.
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Использованы фотографии:
Сайт президента РФ
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21 комментарий
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  1. ian
    ian Вчера, 17:46
    +4
    Загнали Вучича в угол.
    Вот и наступило время "или трусы одеть, или крестик снять". И в этот раз буквально...
    Причем что бы он не предпочел, пинать его будут сильно...
    1. Mitos
      Mitos Вчера, 17:50
      +1
      А так же президен должен наизусть знать и прочитать майнкампф иначе он не часть 3его рейха.
      Брюссель называет обязательным условием для вступления в ЕС признание Белградом независимости Косово

      А еще он должен сменить веру и вступить в ряды лгбт, а то не по европейски это.
    2. MaxKruh
      MaxKruh Вчера, 17:59
      +1
      В какой угол?Я понимаю если бы вступив в ес Сербия сразу озолотилась,посмотрите на нищие Болгарию и Румынию ,какой смысл вообще туда вступать,тем более само существование ес уже сомнительно.
      1. alexoff
        alexoff Вчера, 18:09
        +2
        Свидомиты визжали, что европейский путь это возможность поехать работать в Европу. А ещё переманивание предприятий с запада дешёвой рабочей силой. В общем радость быть дешёвой рабочей силой
        1. carpenter
          carpenter Вчера, 18:15
          +3
          Цитата: alexoff
          Свидомиты визжали, что европейский путь это возможность поехать работать в Европу.

          Ну что Вы, вон как писала восторженная мадам из Киева -
          "Утром сяду на поезд, в обед попью кавы в Кракове, а вечером буду в Киеве".
          Зачем работать, каву надо пить в Кракове.
  2. Nexcom
    Nexcom Вчера, 17:47
    +1
    Вучич объявил курс на вступление Сербии в ЕС. ЕС требует присоединения Сербии к санкциям против России, чтобы Сербия вступила в ЕС. Чем закончится виляние Вучича - более чем очевидно.

    зы Он не сможет дальше "на шпагате" между двумя стульями быть - или седалище лопнет или придется сесть на один из стульев.....
  3. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Вчера, 17:51
    +5
    переговоры по вступлению Сербии в ЕС напрямую увязаны с решением присоединиться к антироссийским санкциям.
    Был в Сербии несколько лет назад, страна хорошая и люди тоже, но, боюсь, заломает их ЕС и в НАТО тоже загонят - нет у них общей границы с Россией и поэтому сотрудничество затруднено. А маленьким странам очень трудно быть независимыми, все равно надо к какой-то стороне пристать. Жаль.
    1. Mitos
      Mitos Вчера, 17:54
      +1
      Нато их для этого бомбили, а после все что оставалось в армии и от нее продали. Вступление в нато как оброк ты обязан обеспечивать армию окупанта.
    2. Nexcom
      Nexcom Вчера, 17:55
      +2
      Как помрет то поколение сербов которое помнило что Югославию НАТО бомбило - так и присоединятся....
    3. carpenter
      carpenter Вчера, 18:17
      +1
      Цитата: pyagomail.ru
      Был в Сербии несколько лет назад, страна хорошая и люди тоже

      Прожил полтора года, могу сказать только хорошее. Хочу чтобы у них было все хорошо.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 17:55
    +2
    Не а чего стеснятся то, пошёл открытый шантаж, это же так современненько.
  5. Ан К-ов
    Ан К-ов Вчера, 17:56
    -1
    Походу скоро и бомибить начнуть непокорную Сербию. С этих м*****ов станится.
  6. Лешак
    Лешак Вчера, 17:56
    +2
    Вот такая она европейская демократия... Не устоят сербы - задавит их ЕС. Сербия и так прыгнула ваше головы больше года противясь принятию антироссийских санкций.
  7. Andrea
    Andrea Вчера, 18:03
    0
    Нормально! Как вступление в воровскую шайку-нарушил закон и ты наш. Хорошо,что хоть кровью не вяжут,впрочем,с них станется,к тому всё идёт. Санкции штатов и прихвостней без решения ООН,как известно,незаконны.
  8. Last centurion
    Last centurion Вчера, 18:03
    +2
    Самое дурное что если начнётся война России с НАТО сербов погонят воевать первыми (по примеру укро мобилизации где гонят русскоязычных). Так что это цивилизационный выбор Сербии будет. Вот это прям на лево пойдёшь коня потеряешь, на право пойдёшь сам помрешь
  9. rocket757
    rocket757 Вчера, 18:03
    0
    Европарламент объявил введение санкций против РФ условием вступления Сербии в ЕС
    . Беда, для нас, одна... а вот надежда, на чудо или что то другое... тут возможны/вероятные варианты.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 18:21
    0
    Из сербов хотят сделать Иуд, лишив их Царствия Небесного, за предательство.
  11. VicVic
    VicVic Вчера, 18:25
    0
    Если Вучич не выдержит и прогнётся, то и для евросоюза всё равно останется ненадёжным и не получит всех пряников и для нас станет совсем ненадёжным.
    Уступит, станет Сербия беднее себя нынешней и беднейшей страной евросоюза, перехватив это место у Болгарии.
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 18:56
    0
    Честно говоря ,Турция сколько лет в НАТО но не в ЕС.У Вучича есть выбор,но он ждёт что будет у нас на Украине.Подозреваю ,его администрации дано указание смотреть за Украиной и действиями России ,докладывать сразу.Вы думаете ,страна которая окружена Еэсовцами и не имеющая выхода к морю,столько лет держалась бы ,без помощи из вне?Слабое место Сербии,ЕС может перекрыть банковские переводы Сербов из ЕС в Сербию.
  13. FGUP
    FGUP Вчера, 19:10
    0
    А что, разве санкции ЕС не предполагают отказ от российского природного газа? А России слабо заявить, что в случае санкций газа не будет?
  14. alystan
    alystan Вчера, 20:12
    0
    Европарламент объявил введение санкций против РФ условием вступления Сербии в ЕС

    Интересно, сколько сербов действительно желает оказаться в ЕС?
    Про неизменную позицию и желание самого Вучича в курсе.