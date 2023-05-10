Военкоры сообщили об ударах ВКС РФ по базам морской пехоты ВСУ в Херсоне бомбами ФАБ-500 и КАБ-1500ЛГ-Ф

Военные объекты украинских формирований на правом берегу реки Днепр в российской Херсонской области, часть которой оккупирована ВСУ, сегодня вновь подверглись мощным ударам российской военной авиации. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
По утверждению источника, Воздушно-космические силы Российской Федерации в процессе бомбардировки украинских военных объектов активно использовали фугасные авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции и бомбы особой мощности КАБ-1500ЛГ-Ф. Удары такими авиабомбами очень эффективны и разрушительны.
Как отмечает Telegram-канал «Военная хроника», основные удары ВКС РФ наносились по территории Белозерского района на правобережье Днепра. Здесь украинский режим после оккупации части Херсонской области разместил учебно-тренировочные базы и лодочные станции 73-го морского центра спецопераций и 37-й бригады морской пехоты военно-морских сил Украины.
Периодически именно отсюда боевики украинских спецподразделений пытаются перебраться на левый берег реки Днепр, контролируемый нашими вооруженными силами, для разведки боем или проведения диверсионных вылазок. Но такие попытки всегда успешно пресекаются нашими военнослужащими.
Ранее украинские паблики сообщали также о взрывах в Краматорске на оккупированной ВСУ части российской Донецкой Народной Республики (ДНР). Но более подробная информация о том, какие объекты поразили в этом городе, пока отсутствует. Сейчас ВС РФ стараются наносить сокрушительные удары по местам скопления военной техники, вооружений и личного состава, складам с боеприпасами ВСУ, предназначенными для участия в анонсированном контрнаступлении.