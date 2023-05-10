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Военкоры сообщили об ударах ВКС РФ по базам морской пехоты ВСУ в Херсоне бомбами ФАБ-500 и КАБ-1500ЛГ-Ф

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Военкоры сообщили об ударах ВКС РФ по базам морской пехоты ВСУ в Херсоне бомбами ФАБ-500 и КАБ-1500ЛГ-Ф

Военные объекты украинских формирований на правом берегу реки Днепр в российской Херсонской области, часть которой оккупирована ВСУ, сегодня вновь подверглись мощным ударам российской военной авиации. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».


По утверждению источника, Воздушно-космические силы Российской Федерации в процессе бомбардировки украинских военных объектов активно использовали фугасные авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции и бомбы особой мощности КАБ-1500ЛГ-Ф. Удары такими авиабомбами очень эффективны и разрушительны.

Как отмечает Telegram-канал «Военная хроника», основные удары ВКС РФ наносились по территории Белозерского района на правобережье Днепра. Здесь украинский режим после оккупации части Херсонской области разместил учебно-тренировочные базы и лодочные станции 73-го морского центра спецопераций и 37-й бригады морской пехоты военно-морских сил Украины.


Периодически именно отсюда боевики украинских спецподразделений пытаются перебраться на левый берег реки Днепр, контролируемый нашими вооруженными силами, для разведки боем или проведения диверсионных вылазок. Но такие попытки всегда успешно пресекаются нашими военнослужащими.

Ранее украинские паблики сообщали также о взрывах в Краматорске на оккупированной ВСУ части российской Донецкой Народной Республики (ДНР). Но более подробная информация о том, какие объекты поразили в этом городе, пока отсутствует. Сейчас ВС РФ стараются наносить сокрушительные удары по местам скопления военной техники, вооружений и личного состава, складам с боеприпасами ВСУ, предназначенными для участия в анонсированном контрнаступлении.
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34 комментария
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  1. marchcat
    marchcat Вчера, 17:57
    +5
    М-да, кто к "бандере на пикник" отправился, от такого удара.
    1. Лешак
      Лешак Вчера, 18:00
      +6
      Цитата: marchcat
      М-да, кто к "бандере на пикник" отправился, от такого удара.

      Хотелось чтобы отправившихся было как можно больше и чины "пожирнее"!
      1. alystan
        alystan Вчера, 20:22
        +1
        Замминистра обороны Украины Анна Маляр опровергла сообщения о возможной гибели главкома ВСУ генерала Валерия Залужного или командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского

        Хотелось бы, чтобы это оказалось ложным опровержением, а вместо "или" поставили "и".
  2. nik-mazur
    nik-mazur Вчера, 17:58
    +3
    бомбы особой мощности КАБ-1500ЛГ-Ф
    Интересно, такую дуру, наверное, над землёй взрывают, для бо́льшего эффекта? А то иначе половина мощности уйдет на выброс грунта и создание котлована.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 18:03
      +10
      Корректируемые авиационные бомбы КАБ–1500ЛГ оснащены лазерными гиростабилизированными головками самонаведения и, в зависимости от типа боевой части, предназначены: КАБ–1500ЛГ-Ф-Э с фугасной боевой частью – для поражения неподвижных наземных и надводных целей типа железнодорожных и шоссейных мостов, военно-промышленных объектов, кораблей и транспортных судов, складов боеприпасов, железнодорожных узлов. Применяются с самолетов фронтовой авиации типа СУ-24М, СУ-34, СУ-35 и др., оборудованных системой лазерного подсвета цели, а так же носителей, оборудованных простейшими коллиматорными прицелами для выдачи предварительного целеуказания (при использовании наземной подсветки цели) в любое время суток.


      В отличие от разработанной раньше, КАБ-1500Л с флюгерным приемником отраженного лазерного сигнала, КАБ-1500ЛГ оснащена лазерной гиростабилизированной головкой самонаведения. Это позволило стабилизировать авиабомбу по абсолютному вектору скорости и обеспечить максимальную точность, которая реализуется при использовании преобразователей "излучение - сигнал", устанавливаемых на гиростабилизаторах. Высокая маневренность бомбы обеспечивается балансировочными углами атаки (скольжения), создаваемыми аэродинамическими рулями, при наличии практически нейтральной устойчивости бомбы. В свою очередь, нейтральная устойчивость бомбы определяется выбором геометрических размеров дестабилизаторов, стабилизаторов со стабилизирующими перьями и соответствующим положением центра масс бомбы.
    2. Сергей3
      Сергей3 Вчера, 18:15
      +3
      Интересно, такую дуру, наверное, над землёй взрывают, для бо́льшего эффекта? А то иначе половина мощности уйдет на выброс грунта и создание котлована.

      За то всё, что попало в район котлована хоронить уже не надо, будет разобрано на атомы.
      1. nik-mazur
        nik-mazur Вчера, 19:18
        0
        Цитата: Сергей3
        что попало в район котлована хоронить уже не надо
        Я так думаю, что при подрыве на высоте метров 10-15 для похорон тоже мало что останется, только на гораздо бо́льшей площади.
        Но если цель под землёй, то, конечно же, лучше заглубиться перед взрывом.
    3. Enceladus
      Enceladus Вчера, 18:47
      0
      Для этого ОД версия. У этих контакный взрыватель с замедлением/мгновенного действия
  3. carpenter
    carpenter Вчера, 17:59
    +9
    В Херсоне вторые сутки — мощнейшие удары по хранилищам техники ВСУ. Судя по всему, без транспорта осталось несколько крупных соединений украинской армии. Кроме того, утром 10 мая в Чёрное море выведены корабля с ракетами «Калибр». Что-то будет. (Военная хроника ТГ)
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Вчера, 21:07
      +1
      Засем ВСУкам транспорт? Пусть на " кравчучках" передвигаются. И солярка не нужна,и патрЫотЫчно)
  4. km-21
    km-21 Вчера, 18:01
    0
    Если к планирующей бомбе приспособить реактивный хвост например от Града или Урагана, который после отработки двигателя будет отбрасываться, то дальность полета до цели может быть существенно увеличена.
    1. Peter1First
      Peter1First Вчера, 18:09
      +3
      Вы не поверите, но именно до этого уже додумались американцы! И не только додумались, но уже реализовали в специальных ракетах для хаймарсов...
      1. km-21
        km-21 Вчера, 18:16
        +6
        Это Вы рассказали про бомбы малого калибра взлетающие с поверхности земли. Я же речь веду о бомбах тяжелого калибра, которых с земли маленький двигатель не поднимет. Зато если эту конструкцию сбросить с самолета, то двигатель заметно увеличит дальность планирования. Кстати, это тоже не мое изобретение. Я просто напоминаю о существовании такого вполне себе рабочего варианта.
    2. AVA77
      AVA77 Вчера, 18:13
      +3
      Так то сначала блок планирования приделали, далее реактивный двигатель приделать и перебрать под него заново блок планирования. Затем появится желающие увеличить дальность, это уже не планирующая бомба а ракета малой дальности получается.
      Дорого и главное геморройно, + тепловая сигнатура.

      Пока изделие со своими задачами справляется надо использовать.
      1. km-21
        km-21 Вчера, 18:33
        +2
        Цитата: AVA77
        Дорого и главное геморройно, + тепловая сигнатура.

        Если после разгона хвост отбросить, то не будет никакой тепловой заметности. А по поводу "дорого и геморройно", так ведь рисковать потерей самолета всяко дороже получается.
        1. AVA77
          AVA77 Вчера, 19:36
          -1
          Посчитайте сколько это изделие с двигателем будет весить, какой выбрать носитель, какая нужна дальность, соответственно тяга двигателя и время его работы.
          Механизм отделения от носителя и алгоритм запуска и разделения двигателя и бомбы , развесовка носителя с грузом, габариты итд.
          Под работу движка переработайте блок планирования, большая тяга при запуске двигателя требует уменьшения площади плоскостей (крыльев). Или полное ох исключение на начальном разгонном участке.
          Далее на этапе планирования бомбы от площади крыла и аэродинамики на прямую зависит дальность и скорость.
          Вообщем геморрой.

          Дело даже не в геморрое с проектированием а в балансе достоинств и недостатков изделия.
          Так то С хорошим двигателем и ворота полетят.
          Туполев
          Только кому оно надо. yes
    3. vik669
      vik669 Вчера, 18:36
      +1
      А ещё педали от ведосипеда пристроить то дальность полета ... !
      1. Комментарий был удален.
    4. Тарелка
      Тарелка Вчера, 21:23
      -1
      Я понимаю делать из бомбы планирующую бомбу. Но делать из бомбы ракету? А зачем? Почему бы сразу не сделать тогда ракету? Мне кажется, это будет проще, чем пытаться присобачить к бомбе двигатель. Не, если на калькуляторе посчитать, что это дешевле, то само собой - надо. Но мне лично такое мероприятие видится сомнительным.
  5. тлауикол
    тлауикол Вчера, 18:08
    +7
    Мосты через Днепр порушить бы. Иначе это никогда не кончится
    1. topol717
      topol717 Вчера, 18:13
      -3
      Цитата: тлауикол
      Мосты через Днепр порушить бы. Иначе это никогда не кончится

      Вместо моста будет паром, или понтонный мост.
      Неудобство конечно, но критики нет.
      1. Болторез
        Болторез Вчера, 18:15
        +4
        паром, или понтонный мост.
        Обладают несравнимо низкой пропускной способностью.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Вчера, 18:26
          +1
          Наверно так красивше и размер можно сопоставить.Наш " хряк" с неба бздынь на30км ,зависит от высоты .И пошёл "укроп" на приправу.В котёл к бандере пойдёт частями.Но у командира он ещё повоюет месяц на его карман.А через месяц попал безвести.

          ждём видосик ,как в Борислпве ,там коптеров 5 снимало прилёт поллитровок,а тут целая полторашка.
        2. Хорон
          Хорон Вчера, 18:35
          +2
          Цитата: Болторез
          паром, или понтонный мост.
          Обладают несравнимо низкой пропускной способностью.

          Если исключить гражданский грузопоток, то вполне может хватить, особенно если таких понтонных мостов будет несколько.
        3. nik-mazur
          nik-mazur Вчера, 19:24
          +1
          Цитата: Болторез
          Обладают несравнимо низкой пропускной способностью
          Что может быть компенсировано бо́льшим количеством.
          Вообще, опыт показывает, что отсутствие мостов войну не останавливает. Непонятно, с чего все решили, что без мостов противник беспомощно потопчется вдоль берега, пока в конце-концов не сдастся от безысходности.
          1. котик-русич
            котик-русич Вчера, 19:54
            0
            Цитата: nik-mazur

            Вообще, опыт показывает, что отсутствие мостов войну не останавливает. Непонятно, с чего все решили, что без мостов противник беспомощно потопчется вдоль берега, пока в конце-концов не сдастся от безысходности.
            Разрушенные мосты замедлят противника.
            Сравните пропускную способность паромной переправы и капитального моста...
            По паромам или переправе через понтоны то же можно наносить удары - бить по паромам и понтонам.
            soldier
            1. nik-mazur
              nik-mazur Вчера, 21:23
              0
              Цитата: котик-русич
              Разрушенные мосты замедлят противника
              Когда противник стремительно наступает, то имеет смысл уничтожить мосты, что бы хоть немного его притормозить и выиграть хоть какое-то время для подготовки обороны. Можно уничтожить мосты, в случае крупной операции, когда счёт идёт на часы и всё зависит от того успеет противник подкинуть резервы или нет.
              А когда идёт неторопливое перемалывание врага, то какая разница, когда именно он подгонит очередную порцию на утилизацию?
              Опять же, уничтожение тридцати мостов – это целая войсковая операция вдобавок к уже идущим, потребующая огромных усилий (и неизбежными потерями), что бы там ни думали диванные стратеги. Одномоментно это сделать невозможно, а стало быть пока в одном месте мосты рушат, в другом их будут восстанавливать.
              Но даже, если удастся разом уничтожить все мосты, то это не значит, что отрезанная от снабжения группировка сразу же сдастся. Полностью окружённую Шестую армию под Сталинградом активно добивали почти три месяца. Наглухо блокированные остатки укровойск на Азовстали сопротивлялись три недели. Надо полагать, что половина страны будет упираться гораздо дольше.
              При этом техника и личный состав на правом берегу никуда не денутся и с ними всё равно придётся что-то делать.
              Так что, не так просто играть в футбол, как кажется тем, кто сидит на заборе.
      2. Xenofont
        Xenofont Вчера, 20:13
        -2
        Ширина Днепра 3-5км и наплавной мост- не реально, только паром. А им много не натаскаешь. Тут загадка, почему не бьют.
  6. KCA
    KCA Вчера, 18:08
    +4
    КАБ-1500 это жесть, ну осталось немного до ФАБ-9000, или лучше ОДАБ
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 18:12
    +2
    Участившиеся удары по укрофашистам такими боеприпасами, не могут не радовать.
    Чем чаще тем лучше.
  8. Аль Манах
    Аль Манах Вчера, 18:14
    +3
    Неплохо бы их ещё и вакуумными бомбами утилизировать.
    1. Sebostyuan
      Sebostyuan Вчера, 18:34
      +1
      ОДАБ( вакумная) хороша для удара - по опорнику в лесу или посадках.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 18:35
      0
      Вы за ОДАБ?Тоже неплохо ,лишь бы оно уже больше не стреляло по нашим парням.Посматриваю укросайты ,те которые наиболее отмороженные.Чем больше ругательств в нашу сторону - значит бомбёжки бомбами с крылашками для них большой сюрпрайз.
  9. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Вчера, 21:58
    +1
    Вчера на Звезде передачу смотрел про использование бомбардировщиков в 2МВ. Фрицы во время активного наступления использовали по 1000 бомбардировщиков, каждый из которых совершал по 6 вылетов в день. Бомбочки тогда еще были 500 кг - самый большой калибр, а так обычно по 250 и менее. И сравниваю с нашей СВО, в которой по 6 самолето-вылетов за сутки. Это в 1000 раз меньше чем тогда. Думаю можно было бы на порядок увеличить интенсивность, чтобы спасти жизни наших парней и скорее закончить это безобразие.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 01:30
      0
      Цитата: Павел_Свешников
      Думаю можно было бы на порядок увеличить интенсивность,

      Один полк (36 машин) в день учебных полётов примерно за 12 часов совершал примерно 200 самолёто-вылетов.
      На ВПП просто карусель была, а на ЦЗС дурдом с перекидачками. ВВС СССР!
      Думаю, что сейчас можно увеличить интенсивность не на порядок, а на два порядка. Легко.