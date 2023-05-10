У нее есть опыт и международный авторитет, чтобы преодолеть политический тупик в Софии. Полная поддержка нашей братской партии ГЕРБ в том, что она ставит интересы страны на первое место.

Во вторник вечером в болгарских СМИ начали распространяться сообщения о том, что ГЕРБ (партия "Граждане за европейское развитие Болгарии") выберет на пост премьер-министра Болгарии бывшего депутата Европарламента и дважды еврокомиссара, чтобы выйти из политического тупика, в котором находится страна после того, как пять последовательных выборов не привели к победе большинства.Партия ГЕРБ одержала победу на выборах в Болгарии в прошлом месяце, но получила лишь около 25 процентов голосов, а это означает, что Борисов, председатель партии, должен сформировать коалицию.Накануне Бойко Борисов заявил, что нашел кандидата, который является «бесспорным премьер-министром», который может «навести порядок». Речь о Марии Габриэль.Мария Габриэль работала еврокомиссаром по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи в Комиссии Урсулы фон дер Ляйен после того, как заняла пост комиссара по цифровым технологиям при бывшем президенте Жане-Клоде Юнкере.Альянс антикоррупционных партий «Продолжение перемен» и «Демократическая Болгария», который занял второе место на выборах в Болгарии, заявляет, что они не будут поддерживать министров в правительство, назначенное ГЕРБ. Однако Борисов пытается настойчиво добиться этого, обвиняя их в высокомерии.Если они не уступят, у Бойко Борисова есть вариант плана «Б» - ведения переговоров с потенциальными партнерами по коалиции из старого политического порядка, такими как социалисты и партия этнических турок.Манфред Вебер, президент Европейской народной партии, сказал, что группа «горячо» приветствует выдвижение М.Габриэль на пост премьер-министра Болгарии.— сказал Вебер.Кроме этого, Болгария должна будет выбрать нового кандидата на пост еврокомиссара по согласованию с президентом Еврокомиссии. Болгарский кандидат будет подвергнут допросу во время публичного заседания соответствующего политического комитета Европейского парламента, после чего, его кандидатуру одобрят или «забракуют».Представитель Еврокомиссии сообщил, что Габриэль попросила неоплачиваемый отпуск для участия в правительственных переговорах в Болгарии. Хотя она пока остается еврокомиссаром, ее документы уже были переданы старшим комиссарам Маргрете Вестагер и Маргаритис Схинас.