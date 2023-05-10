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На пост нового премьер-министра Болгарии выдвинута еврокомиссар Мария Габриэль

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На пост нового премьер-министра Болгарии выдвинута еврокомиссар Мария Габриэль

Во вторник вечером в болгарских СМИ начали распространяться сообщения о том, что ГЕРБ (партия "Граждане за европейское развитие Болгарии") выберет на пост премьер-министра Болгарии бывшего депутата Европарламента и дважды еврокомиссара, чтобы выйти из политического тупика, в котором находится страна после того, как пять последовательных выборов не привели к победе большинства.


Партия ГЕРБ одержала победу на выборах в Болгарии в прошлом месяце, но получила лишь около 25 процентов голосов, а это означает, что Борисов, председатель партии, должен сформировать коалицию.

Накануне Бойко Борисов заявил, что нашел кандидата, который является «бесспорным премьер-министром», который может «навести порядок». Речь о Марии Габриэль.

Мария Габриэль работала еврокомиссаром по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи в Комиссии Урсулы фон дер Ляйен после того, как заняла пост комиссара по цифровым технологиям при бывшем президенте Жане-Клоде Юнкере.

Альянс антикоррупционных партий «Продолжение перемен» и «Демократическая Болгария», который занял второе место на выборах в Болгарии, заявляет, что они не будут поддерживать министров в правительство, назначенное ГЕРБ. Однако Борисов пытается настойчиво добиться этого, обвиняя их в высокомерии.

Если они не уступят, у Бойко Борисова есть вариант плана «Б» - ведения переговоров с потенциальными партнерами по коалиции из старого политического порядка, такими как социалисты и партия этнических турок.

Манфред Вебер, президент Европейской народной партии, сказал, что группа «горячо» приветствует выдвижение М.Габриэль на пост премьер-министра Болгарии.

У нее есть опыт и международный авторитет, чтобы преодолеть политический тупик в Софии. Полная поддержка нашей братской партии ГЕРБ в том, что она ставит интересы страны на первое место.

— сказал Вебер.

Кроме этого, Болгария должна будет выбрать нового кандидата на пост еврокомиссара по согласованию с президентом Еврокомиссии. Болгарский кандидат будет подвергнут допросу во время публичного заседания соответствующего политического комитета Европейского парламента, после чего, его кандидатуру одобрят или «забракуют».

Представитель Еврокомиссии сообщил, что Габриэль попросила неоплачиваемый отпуск для участия в правительственных переговорах в Болгарии. Хотя она пока остается еврокомиссаром, ее документы уже были переданы старшим комиссарам Маргрете Вестагер и Маргаритис Схинас.
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12 комментариев
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  1. Mitos
    Mitos Вчера, 20:23
    0
    Не хотите сами выбирать, вот вам еврокомисар... Комиссар(Комиссариус) с латыни порученец. У Петра учились те кто создавал еврокомиссаров не иначе.
    1. Silver99
      Silver99 Вчера, 21:00
      +1
      Вот никогда не понимал тезиса мол народ то сам по себе хороший, Россию любит, уважает, и помнит кто их спас но выбирает почему-то ярых русофобов и во всех войнах против нас, это про болгар предателей 80-го уровня am Отдельно хочется спросить про поляков почему мы не разрываем дипломатические отношения ? какую выходку с их стороны еще ждем ? и кого со слов Захаровой мы обидим из проживающих там ?
  2. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:27
    0
    На пост нового премьер-министра Болгарии выдвинута еврокомиссар Мария Габриэль
    . "Братушкам" взять бы и посмотреть, что происходит там, куда брюссель внедряет своих выкомышей... нигде ведь лучше не стало, ничуть и никак, а вот хуже, считай везде.
    1. Mitos
      Mitos Вчера, 20:33
      +2
      Да некому там смотреть, временьщики они, надеются как и до них нахапать и свалить.
    2. Теренин
      Теренин Вчера, 20:59
      +4
      Цитата: rocket757
      что происходит там, куда брюссель внедряет своих выкомышей... нигде ведь лучше не стало, ничуть и никак, а вот хуже, считай везде.

      в том, что она ставит интересы страны на первое место — сказал Вебер...

      Вебер не уточнил, какой страны интересы будут поставлены на первое место.
      Ну, не Болгарии же. Ее место 16-е yes
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 21:49
        0
        Так это аксиома... вот только спрашивать, за какую страну будет раздеть кандидат/выдвиженец, бесполезно... они все там врут, как дышат. Скорее без дыхания могут обойтись, чем вранья.
        В общем, выбирать "ушами" дело опасное... выбирать с умом, за дело, вариант сложный, но реализуемый, если не ленится и подходить к процессу тщательнее. Но, увы, где и когда так делают, так бывает???
  3. alystan
    alystan Вчера, 20:59
    +1
    Поделились бы братушки подробностями про навязываемую им кандидатшу в премьеры.
    1. Ясная
      Ясная Вчера, 21:03
      +2
      Цитата: alystan
      Поделились бы братушки подробностями про навязываемую им кандидатшу в премьеры.

      Политическая ботва yes
      Мария Габриэль с 2012 года замужем за Франсуа Габриэлем, у пары нет детей[8]
      1. Silver99
        Silver99 Вчера, 21:11
        0
        Хм, а кто из них родитель №1 и №2 ? Они же наверняка настоящие европейцы и разделяют эти ценности, вот и провал в демографии.
  4. faterdom
    faterdom Вчера, 21:24
    0
    Накануне Бойко Борисов заявил, что нашел кандидата, который является «бесспорным премьер-министром», который может «навести порядок». Речь о Марии Габриэль.

    Только не порядок, а орднунг. Порядок это можно в суверенных странах наводить -России, Китае, Индии, Иране.
    А для рабов - орднунг, жестокий и строгий, чтоб ни-ни!
  5. dimbasic
    dimbasic Вчера, 22:02
    +1
    бабы у власти под управлением американской империи зла - это беда
  6. B-777
    B-777 Вчера, 22:33
    0
    С молодёжью в Европе она знатно поработала, Болгария на очереди