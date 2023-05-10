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Западная пресса назвала способ «сохранить лицо» после поражения ВСУ для президента Украины

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Западная пресса назвала способ «сохранить лицо» после поражения ВСУ для президента Украины

Если украинские формирования будут и далее терпеть масштабные поражения в боевых действиях, то президенту Украины Владимиру Зеленскому придется задуматься о том, как выйти из ситуации без существенного ущерба своему имиджу. Об этом пишет обозреватель издания The Hill Джозеф Боско.


По мнению аналитика, согласие Зеленского на переговоры с Россией о мирном урегулировании вооруженного конфликта по-прежнему является одним из ключевых способов и завершить противостояние, и при этом «сохранить лицо». Одним из вариантов развития событий в данном направлении может стать привлечение Китая в качестве посредника на переговорах.

Боско не исключает, что Зеленский готов пойти на прекращение боевых действий. Но в этом случае Россия сохранит контроль над вошедшими в ее состав согласно референдумам территориями. Но, отмечает обозреватель, судьба Крыма не подлежит обсуждению для обеих сторон.

Кроме того, на дальнейшие действия главы киевского режима может оказать влияние и политика США. Пока президент США Джо Байден демонстрирует отсутствие готовности поставлять Украине более современные наступательные вооружения, включая дальнобойные ракеты и авиацию. Задержки с передачей танков западного образца также могут стать причиной для сомнений украинского руководства в успехе предстоящего широко анонсированного контрнаступления ВСУ.

Боско считает, что Зеленский может и сам пойти на «лучшую сделку», которая спасет его в текущей ситуации. Отметим, что несколько ранее министр обороны Украины Алексей Резников и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, вопреки ранее анонсируемым ими же грандиозным планам, призвали не ждать каких-то масштабных успехов от предстоящего украинского контрнаступления.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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27 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Вчера, 18:16
    +4
    Западная пресса назвала способ «сохранить лицо» после поражения ВСУ для президента Украины


    Да там не лицо надо будет сохранять,а пятую точку.
    1. marchcat
      marchcat Вчера, 18:21
      +1
      которая спасет его в текущей ситуации
      Его уже ни что не спасёт, ну если только пуля в лоб!
    2. Ilya-spb
      Ilya-spb Вчера, 18:26
      +2
      Зеленский сохранит лицо... Путем пересадки кожи с пятой точки) там гладко, без морщин)))
    3. Кузнец 55
      Кузнец 55 Вчера, 18:34
      +3
      Никто пока не знает как завершиться этот конфликт .
      Ясно одно , если Украина останется как государство , то она будет врагом России до скончания мира .
      Тем более если вступит в НАТО.
      Поэтому надо в этом случае добиваться что бы она осталась нейтральным государством . Без права вступления в какие бы военные блоки .
      1. topol717
        topol717 Вчера, 19:10
        -2
        Цитата: Кузнец 55
        Никто пока не знает как завершиться этот конфликт .

        А вы думаете это важно?
        Цитата: Кузнец 55
        Ясно одно , если Украина останется как государство , то она будет врагом России до скончания мира .
        Тем более если вступит в НАТО.

        Кто же Украину туда возьмет? Они вон Шведов взять не могут, а этих с территориальными проблемами. Да и нафига они им там нужны.
        П.с. Обещать не значит жениться.
      2. ААК
        ААК Вчера, 19:23
        -1
        Ох, как же неприятно читать уря-урякские посты, типа да мы его..., да туда..., да сюда... и никто не желает смотреть правде в глаза - пойти через полтора года СВО и гибель не одного десятка тысяч наших солдат и офицеров на заключение под китайские уговоры очередного позорного "брестского мира" и получить в качестве награды разбитые боями в хлам огрызки четырёх областей вместо всей укропии - это трэшевый финиш всей эпохи пребывания Гаранта у власти... ему этого не забудут ни справа, ни слева ни из центра... и вот тогда действительно начнётся ещё одна смута, которая неизвестно чем закончится. В сухом остатке - ненавидящее всё русское и всех русских государство под боком, которое в ближайшие годы примут и в НАТО и (чуть позднее) в ЕЭС, а также относящаяся к своему лидеру мягко говоря без пиетета собственная страна, в которой собственные же буржуины будут рушить экономику в расчёте на последующие "печеньки" и которая в лучшем случае будет отдана Китаю в качестве сырьевой полуколонии, а что будет в худшем - даже не хочется говорить, Акела не просто промахнулся, тут случилась бурная дефекация...
        1. IGOR GORDEEV
          IGOR GORDEEV Вчера, 19:35
          +1
          Цитата: ААК
          Акела не просто промахнулся, тут случилась бурная дефекация...

          Что вы предлагаете? По пунктам, если можно. Критикуете, значит у вас есть предложения, как надо и как не надо.
          1. ААК
            ААК Вчера, 23:19
            -2
            Предложения есть, как по разделам дипломатии так и по организации войсковых операций, но их детальное изложение займёт примерно 2-3 станицы текста, что в данном случае неприемлемо. Ничего особо сложного, но шансы на выход из нынешнего позиционного тупика дают, ну и самое главное - не излагаю письменно по причине того, что там среди намёток вполне могут быть мероприятия, намеченные и ГШ ВС РФ и штабами оперативных командований...
      3. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 00:23
        0
        Цитата: Кузнец 55
        добиваться что бы она осталась нейтральным государством

        Ага. Нейтральное фашистское русофобское государство.))) Будете добиваться. Лавров будет высказывать глыбокое сожаление.
        Уже были нейтральные. Австрия, Финляндия...
        А страны Варшавского договора?
        Поэтому государства Украина не должно существовать от слов "вааще никада".
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 18:25
    0
    Он может пойти в пешее эротическое путешествие.Тут все дело в наших руководителях,насколько далеко они его пошлют.Вместе с его шоблой
    1. lis-ik
      lis-ik Вчера, 21:15
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      Он может пойти в пешее эротическое путешествие.Тут все дело в наших руководителях,насколько далеко они его пошлют.Вместе с его шоблой

      Он пока не просит переговоров,а вот "наши" руководители постоянно намекают на это,причём без предварительных условий.
  3. rocket757
    rocket757 Вчера, 18:26
    +3
    По мнению аналитика, согласие Зеленского на переговоры с Россией о мирном урегулировании вооруженного конфликта по-прежнему является одним из ключевых способов и завершить противостояние, и при этом «сохранить лицо». Одним из вариантов развития событий в данном направлении может стать привлечение Китая в качестве посредника на переговорах.
    . Вопрос вопросов???
    Чего надо зелебобусу , понятно.
    Что нужно Китаю, догадаться можно.
    Что нужно НАМ???
  4. sagitovich
    sagitovich Вчера, 18:31
    +1
    Обращаю внимание! Разговор только о собственном имидже!
    Ни слова, о государстве, о народе.
    В этом вся власть Украины.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Вчера, 18:47
      +3
      Обратите внимание, что об этом пишет автор ВО со ссылкой на The Hill Джозеф Боско. Ни слова про СМИ Украины или ЗелиБобу.

      материал Джозефа Боско: https://thehill.com/opinion/international/3995108-why-china-cannot-be-trusted-on-ukraine/

      В статье нет ни слова о "хотелках" автора ВО. Даже наоборот - статья озаглавлена "Почему Китаю нельзя доверять" и говорит о подводных камнях и проблемах участия Китая. Про имидж вообще нет ни единого слова.

      Так что в статье или позиция России или личное мнение безымянного автора.
      1. solar
        solar Вчера, 19:24
        +2
        К сожалению, это стало стилем на ВО особенно для анонимных авторов- подмешивать в сообщения сторонних источников свою отсебятину.
        Не очень хороший приём:((
      2. ВПП-1
        ВПП-1 Вчера, 20:38
        0
        Цитата: blackGRAIL
        Обратите внимание, что об этом пишет автор ВО со ссылкой на The Hill Джозеф Боско. Ни слова про СМИ Украины или ЗелиБобу.

        материал Джозефа Боско: https://thehill.com/opinion/international/3995108-why-china-cannot-be-trusted-on-ukraine/

        В статье нет ни слова о "хотелках" автора ВО. Даже наоборот - статья озаглавлена "Почему Китаю нельзя доверять" и говорит о подводных камнях и проблемах участия Китая. Про имидж вообще нет ни единого слова.

        Так что в статье или позиция России или личное мнение безымянного автора.
        Цитата: solar
        К сожалению, это стало стилем на ВО особенно для анонимных авторов- подмешивать в сообщения сторонних источников свою отсебятину.
        Не очень хороший приём:((
        Да, зато отлично работает на "специальных" комментаторах...
  5. carpenter
    carpenter Вчера, 18:41
    -1
    Одним из вариантов развития событий в данном направлении может стать привлечение Китая в качестве посредника на переговорах.

    А зачем кто то третий, сели двое, один пописал акт капитуляции, второй принял. В акте все указано, зачем еще кодлу к этому делу притягивать.
    Вон 7 мая 1945 года подписали вместе "кодлой" - США, Британия и Франция, Акт капитуляции Германии. А сейчас вся эта братия опять вместе с Германией, но против России.
    Подписывать должны две стороны, одна победитель, второй побежденный, вот тогда условия будут работать.
    Учится нужно на своих ошибках и их не повторять.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 20:01
      0
      Цитата: carpenter
      Подписывать должны две стороны, одна победитель, второй побежденный, вот тогда условия будут работать.

      Эти условия будут работать ровно до тех пор, пока кулак победителя нависает над головой побеждённого. hi
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 18:48
    +1
    Пойти на переговоры? Но сейчас ни одна из стратегических целей СВО не выполнена. Теперь только безоговорочная капитуляция.
  7. Bingo
    Bingo Вчера, 18:54
    -2
    Вы его рожу видели? Там сохранять нечего, носовую перегородку давно кокос сожрал
  8. Ильнур
    Ильнур Вчера, 19:04
    0
    способ «сохранить лицо»

    Неужели гипсовый оттиск будут снимать с трупа, или силиконовую маску?!
    Надеюсь ядом запасся, а пристрелить потом уж пристрелят, как своего кумира "художника"...
  9. solar
    solar Вчера, 19:22
    0
    Если украинские формирования будут и далее терпеть масштабные поражения в боевых действиях

    Что-то я за последние 10 месяцев никаких масштабных поражений украинских формирований не вижу.
    А вот совсем обратные примеры в Харьковской и Херсонской области наблюдаю.
    Автор по моему выдает желаемое за действительное:((
    1. nik-mazur
      nik-mazur Вчера, 19:42
      0
      Цитата: solar
      за последние 10 месяцев никаких масштабных поражений украинских формирований не вижу
      А почему именно за десять месяцев? На каких основания остальное игнорируется?

      Цитата: solar
      совсем обратные примеры в Харьковской и Херсонской области наблюдаю
      Херсон и Харьков – это удача укроармии, но и только. Да, они отжали небольшую территорию, но стратегически им это ничего не дало и никакого поражения нашей армии нанесено не было.
  10. nik-mazur
    nik-mazur Вчера, 19:33
    +1
    согласие Зеленского на переговоры с Россией ... является одним из ключевых способов и завершить противостояние, и при этом «сохранить лицо»

    «Побежденному врагу надо предоставлять любую возможность сохранить лицо. Важно чтобы он не сохранил ничего, кроме лица.»
    (Лоис Буджолд. «Сага о Форкосиганах»)
  11. Сергей3
    Сергей3 Вчера, 21:36
    0
    Зачем ему лицо сохранять? Прикопать, пока война идёт, на войну много чего можно списать.
  12. Землекоп
    Землекоп Вчера, 22:40
    0
    Наивные идиоты! У кокаиновой кровавой марионетки другая задача и миссия - война с Россией до последнего укротуземца. Все. За остальное ..то есть мирные инициативы хозяин немедленно обрубает все денежные потоки.
  13. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 00:29
    0
    согласие Зеленского на переговоры с Россией о мирном урегулировании вооруженного конфликта

    Может быть в этом фантастическом варианте Зеленский и сохранит лицо, но руководство РФ в случае подписания Минка-3 потеряет не только лицо, а вообще всё.