Западная пресса назвала способ «сохранить лицо» после поражения ВСУ для президента Украины

Если украинские формирования будут и далее терпеть масштабные поражения в боевых действиях, то президенту Украины Владимиру Зеленскому придется задуматься о том, как выйти из ситуации без существенного ущерба своему имиджу. Об этом пишет обозреватель издания The Hill Джозеф Боско.
По мнению аналитика, согласие Зеленского на переговоры с Россией о мирном урегулировании вооруженного конфликта по-прежнему является одним из ключевых способов и завершить противостояние, и при этом «сохранить лицо». Одним из вариантов развития событий в данном направлении может стать привлечение Китая в качестве посредника на переговорах.
Боско не исключает, что Зеленский готов пойти на прекращение боевых действий. Но в этом случае Россия сохранит контроль над вошедшими в ее состав согласно референдумам территориями. Но, отмечает обозреватель, судьба Крыма не подлежит обсуждению для обеих сторон.
Кроме того, на дальнейшие действия главы киевского режима может оказать влияние и политика США. Пока президент США Джо Байден демонстрирует отсутствие готовности поставлять Украине более современные наступательные вооружения, включая дальнобойные ракеты и авиацию. Задержки с передачей танков западного образца также могут стать причиной для сомнений украинского руководства в успехе предстоящего широко анонсированного контрнаступления ВСУ.
Боско считает, что Зеленский может и сам пойти на «лучшую сделку», которая спасет его в текущей ситуации. Отметим, что несколько ранее министр обороны Украины Алексей Резников и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, вопреки ранее анонсируемым ими же грандиозным планам, призвали не ждать каких-то масштабных успехов от предстоящего украинского контрнаступления.