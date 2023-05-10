Подтверждается информация о том, что украинское командование бросило в атаку на фланги в районе Артёмовска (Бахмута) подразделения так называемой «гвардии наступления» (ГН). Речь идёт о формированиях, которые в течение нескольких последних месяцев создавались из личного состава нацгвардии, нацполиции и пограничной службы Украины.Появились кадры с личным составом ГН в районе Артёмовска. Кадры датированы 9 мая этого года. На них представлены военнослужащие бригады «Рубеж», сформированной как одна из составных частей той самой «гвардии наступа».В качестве средства передвижения и одновременно средства огневого поражения «Рубежом» в данном случае используется гусеничный транспортёр, на котором размещена зенитная установка. Эту установку противник применяет для обстрелов позиций российских сил на флангах в районе Бахмута.Не обошлось и для ставшей уже традиционной символики войск киевского режима – знака «балкенкройц», использовавшегося вермахтом в годы Второй мировой войны. Он нанесён на бронетехнику (можно видеть на верхнем фото).Добавляет отсылок к войскам нацистской Германии, которые активно косплеят (пытаются копировать) войска противника, и позывные украинских военнослужащих всё той же бригады «Рубеж». Среди прочего это военнослужащий с позывным «Ариец».Украинские медиа сообщают, что в своё время он участвовал в боях за Рубежное и Северодонецк.Как известно, в этих боях украинские войска потерпели поражения и отступили. Но он же, как утверждается, участвовал и в наступательных боях к востоку от Харькова.Теперь – в составе бригады под Бахмутом.