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Украинское командование бросило в атаку на фланги в районе Артёмовска подразделения так называемой «гвардии наступления»

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Украинское командование бросило в атаку на фланги в районе Артёмовска подразделения так называемой «гвардии наступления»

Подтверждается информация о том, что украинское командование бросило в атаку на фланги в районе Артёмовска (Бахмута) подразделения так называемой «гвардии наступления» (ГН). Речь идёт о формированиях, которые в течение нескольких последних месяцев создавались из личного состава нацгвардии, нацполиции и пограничной службы Украины.


Появились кадры с личным составом ГН в районе Артёмовска. Кадры датированы 9 мая этого года. На них представлены военнослужащие бригады «Рубеж», сформированной как одна из составных частей той самой «гвардии наступа».

В качестве средства передвижения и одновременно средства огневого поражения «Рубежом» в данном случае используется гусеничный транспортёр, на котором размещена зенитная установка. Эту установку противник применяет для обстрелов позиций российских сил на флангах в районе Бахмута.

Не обошлось и для ставшей уже традиционной символики войск киевского режима – знака «балкенкройц», использовавшегося вермахтом в годы Второй мировой войны. Он нанесён на бронетехнику (можно видеть на верхнем фото).

Добавляет отсылок к войскам нацистской Германии, которые активно косплеят (пытаются копировать) войска противника, и позывные украинских военнослужащих всё той же бригады «Рубеж». Среди прочего это военнослужащий с позывным «Ариец».



Украинские медиа сообщают, что в своё время он участвовал в боях за Рубежное и Северодонецк.



Как известно, в этих боях украинские войска потерпели поражения и отступили. Но он же, как утверждается, участвовал и в наступательных боях к востоку от Харькова.

Теперь – в составе бригады под Бахмутом.
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40 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 18:28
    +32
    Мне совершенно неинтересно каких всук там бросили в наступление.Меня волнует что там у нас,на этих самых флангах
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 18:33
      +7
      Из пограничников и полиции решили создать ударные части.Поглядим что из этого выйдет.
      Несколько прямых попаданий по скоплению людей и техники зафиксировано при попытке ВСУ перегруппироваться на западных окраинах города между Подгородной улицы и училищем олимпийского резерва им. Бубки в районе улицы Медведева.Судя по тому, что авиация в небе над городом не появлялась, по позициям 101-й и 120-й бригад ТрО отработали бомбами ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции с расстояния в несколько десятков километров. Предположительно, подразделения противника накрыли с воздуха при попытке отступить западнее Бахмута в район Хромова.


      На флангах у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.Украинские бронегруппы из состава нацистской 3-й штурмовой бригады (бывший полк «Азов»*) перешли в атаку в районе Клещеевки к юго-западу от города.После артподготовки враг бросил в бой танки и БМП, корректируя их атаки с дронов.Под натиском врага одно из российских подразделений оставило позиции, «оголив фронт шириной почти 2 км и глубиной 500 метров. Хорошо мы его заблокировали кое-как», — заявил Е. Пригожин.
      По данным врага, на купирование прорыва был брошен 3-й штурмовой отряд ЧВК, который и остановил продвижение ВСУ.Сообщается, что в этом районе продолжаются ожесточенные бои.В это же время в самом Бахмуте штурмовики ЧВК «Вагнер» продолжают взламывать оборону в двух крупных опорных пунктах ВСУ в районе «Самолет» и в районе улицы Юбилейная, сообщают с места.

      https://donbasstoday.ru/10-05-2023-bitva-za-bahmut-segodnya-situacziya-v-bahmutovskoj-myasorubke-ugrozhaet-skorym-porazheniem-dlya-vsu-novosti-obstanovka-na-10-maya/

      После установления огневого контроля над поворотом с трассы О-0506 в Артёмовск артиллерия «оркестра» и ВС РФ сфокусировалась на огневом контроле южных и западных подступов к городу. К 9 мая значительная часть этой дороги контролируется артиллерией, из-за чего ВСУ вынуждены использовать обходные грунтовые дороги. Однако тактика нанесения ударов по скоплениям ВСУ в Часовом Яре изменилась: теперь вместо одного удара наносится сразу три.

      Первый удар наносится при подготовке боевого выхода из Часова Яра. Удары наносятся непосредственно по объектам ВСУ (чаще всего на территории часовоярского кирпичного завода) как при подготовке техники и личного состава, так и за несколько минут до начала движения.

      Второй удар наносится уже на марше, когда украинская боевая техника оказывается в так называемой точке невозврата между Часовым Яром и Артёмовском. Так в начале мая артиллерией «оркестра» и ВС РФ на подходе к Бахмуту была уничтожена группа бронетехники вместе с командиром роты 93-й бригады «Холодный Яр» Александром Немашкало. Колонна с техникой была обнаружена с воздуха и накрыта огнём гаубиц «Гиацинт-Б» калибра 152 мм.

      Третий удар наносится, если взвод или рота с техникой сумели добраться до позиций внутри города, не развернулись и не погибли от ударов артиллерии в полях. Для поражения объектов внутри города используются как высокоточные 240-мм мины «Смельчак» к миномёту «Тюльпан», так и фугасные авиабомбы ФАБ-250/500, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), применяемые авиацией с дальности 35—45 км.
      1. topol717
        topol717 Вчера, 18:54
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        фугасные авиабомбы ФАБ-250/500, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), применяемые авиацией с дальности 35—45 км.

        А сколько времени летит/планирует такая бомба? и как быстро самолет взлетит и поднимется на высоту сброса?
        И какой смысл в ФАБ-250, если примерный по мощности заряд можно доставить с помощью РСЗО Смерч с Расстояние 50-60 км.
        1. termos
          termos Сегодня, 00:36
          +1
          Ну, во-первых, залп РСЗО менее точен, во-вторых, УФАБ летит даже на чуть большее расстояние. В-третьих, этих ФАбов у нас как у дурака махорки - их в разных модификациях СССР выпустил огромнейшее количество с 50-х годов. Ну и сбить сложнее.
      2. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Вчера, 18:55
        -18
        Взятки будут требовать, с вагнеррвцев. Это их- профессиональная черта.)
    2. Легат
      Легат Вчера, 18:34
      -9
      На флангах у подразделений МО запрет на взаимодействие с музыкантами. К чему это привело и приведет я думаю не нужно объяснять
      1. Бывший солда
        Бывший солда Вчера, 18:45
        +11
        На флангах у подразделений МО запрет на взаимодействие с музыкантами. К чему это привело и приведет я думаю не нужно объяснять

        Что значит запрет на взаимодействие?
        1. Легат
          Легат Вчера, 18:53
          -11
          Цитата: Бывший солда
          Что значит запрет на взаимодействие?

          А что конкретно вам не ясно? У 72-ой был запрет на работу с "оркестром", по словам Анастасии Кашеваровой
          1. LED_29
            LED_29 Вчера, 19:06
            +1
            Кошеваровой можно верить на слово?)
            1. Легат
              Легат Вчера, 19:21
              -6
              Цитата: LED_29
              Кошеваровой можно верить на слово?)

              Ну как бы вообще никому не стоит верить на слово. По крайней мере ее пост был попыткой показать, что 72-ая не бежала, а все произошло из-за несогласованности
            2. isv000
              isv000 Вчера, 22:36
              +3
              Цитата: LED_29
              Кошеваровой можно верить на слово?)

              А то! Как самому ЛЕГАТу... wink
          2. Бывший солда
            Бывший солда Вчера, 19:11
            +6
            А что конкретно вам не ясно? У 72-ой был запрет на работу с "оркестром", по словам Анастасии Кашеваровой

            Не было никакого запрета. Была неразбериха, которая бывает при слабости единого командования на конкретном участке.
            1. Легат
              Легат Вчера, 19:30
              -6
              Цитата: Бывший солда
              Не было никакого запрета.

              Вы из 72-ой бригады что ли? Или вы можете дать ссылку на другой источник? Да, была неразбериха. И неразбериха бывает по многим причинам. В том числе когда качество связи напоминает одну известную субстанцию. И будь ваше командование хоть самым единым из единых. Это мало чем поможет.
              А неразбериха была из-за отсутствия взаимодействия между подразделениями. Единое командование - это здорово. Но на таком узком участке фронта и связи между подразделениями с головой достаточно
              1. Бывший солда
                Бывший солда Вчера, 19:55
                +1
                И будь ваше командование хоть самым единым из единых. Это мало чем поможет.
                А неразбериха была из-за отсутствия взаимодействия между подразделениями. Единое командование - это здорово. Но на таком узком участке фронта и связи между подразде

                Слабость в том, что никто не взял на себя ответственность за взаимодействием частей. "А зачем? Чужие заботы брать?"
                1. Легат
                  Легат Вчера, 20:14
                  -6
                  Цитата: Бывший солда
                  Слабость в том, что никто не взял на себя ответственность за взаимодействием частей.

                  Там же написано, что музыканты говорят пытались с ними связаться, но те не хотели взаимодействовать. 72-ая, что с ними никто не связывался.
              2. Alexej
                Alexej Вчера, 20:11
                +4
                Цитата: Легат
                И неразбериха бывает по многим причинам. В том числе когда качество связи напоминает одну известную субстанцию.

                А качество связи именно такое и есть. Оно на столько напоминает известную субстанцию, что даже на узком участке фронта сложно корректировать взаимодействие боевых частей. Ни тебе маневров, ни обхватов, ни прорывов... Упереться лбом в укрепрайон и бодаться месяцами. Хоть бы посадили для приличия пару десятков людей, участвующих в разработке связи.
                1. Аль Манах
                  Аль Манах Вчера, 20:51
                  +1
                  Хоть бы посадили для приличия пару десятков людей, участвующих в разработке связи.

                  Своих не ̶б̶р̶о̶с̶а̶ю̶т̶ сажают.
          3. MakStVik
            MakStVik Вчера, 23:04
            +2
            Анастасии Кашеваровой? А кто это? В телеграмме все специалисты, всё знают.
    3. Max2022
      Max2022 Вчера, 18:48
      +5
      Надеюсь ВДВ поддерживают инженерные подразделения, артиллерия и ВКС. В любом случае удачи нашим мужикам- выжить и победить.
    4. RED_ICE
      RED_ICE Вчера, 20:41
      +5
      Из телеграмм канала https://t.me/akashevarova:
      «Идет война одного окопа», так мне сказал один из командиров ЧВК «Вагнер». Каждый видит только то, что вокруг него и из этого делает вывод по всей ситуации на фронте. И при этом каждый считает, что только он воюет и только он герой, а все остальные кукурузу охраняют.

      Я два дня разбирала ситуацию, которая произошла в Хромово, населенном пункте Зайцево, где стояли «Вагнера» и 72 бригада. Знаю и тех, и других. Знаю, что бойцы и те, и другие будут стоять насмерть, но что произошло? Ведь знаю историю, где помогали друг другу.

      Все просто. Несогласованность действий. «Вагнера» отошли с того фланга, потому что у них был прорыв в другом месте, а 72-ая бригада этого не знала. У 72-ой там была артиллерия, а штурмовых не было. И как раз туда зашли украинцы.

      Комбриг 72-ой, позывной «Север», охрененный мужик, знаю его лично, в ту ночь сам сел на БТР и на линию прорыва помчал. Была жара. Потери и у «Вагнера» и у 72-ой. Итог, украинцы продвинулись на 3 км.

      Пока выясняла все обстоятельства, такой клубок размотала склок и дрязг. Хуже баб, честное слово. И все друг на друга обиженные. Вагнера, говорят, пытались связаться с 72-ой, но те не хотели взаимодействовать. 72-ая говорит, что на них никто не выходил. У 72-ой запрет на работу с «оркестром» от МО, а «Вагнер» слишком гордые. Хрен пролезешь сквозь дебри нытья.

      Мужики, а мы за что воюем? Ну что за мудачество со всех сторон? Вы-то на фронте можете друг с другом договориться, ведь сидите там жопа к жопе! Хотя зачастую бригады даже не знают, кто у них слева, а кто справа, и прикрыт ли тыл.

      Одни говорят: «Ой, а мы что-то давно не видели батальоны ЛНР и ДНР - они вообще воюют? Ха-ха». Батальоны ЛНР и ДНР: «А где все ваши ВС РФ?». Одна бригада: «Вагнера у нас танк угнали». Вагнера: «Они нашу буханку раздавили». ВС РФ: «Ахмата там вообще не было, только мы». Потом Кадыров с Пригожиным кололи друг друга. Стрелков говна набрасывает на всех. Военная полиция отжимает гуманитарку, таможня не пропускает дроны. Кстати, батальоны ДНР и ЛНР между собой тоже не в ладах. Все против всех.

      Нет единого командования, которое бы уважали все поголовно. Оно очень нужно, огромное количество людей на фронте, и силы не могут договориться друг с другом. Полная разобщенность фронта. Враг этим пользуется. Ведь из-за разобщенности страдают бойцы, они все наши, что ДНР, что ЛНР, что мобилизованный, что доброволец, что вдвшник, что спецназовец, ахматовец или «музыкант».

      Мы воевать нормально будем? Или линейку на фронт отправить, чтобы уже раз и навсегда выяснили у кого больше? Главное, чтобы у вас было больше, чем у противника, и силы, и духа, и мозгов.

      Все хотят быть лицом войны. Все хотят быть героями. Спасителями. Но без единства такого не будет. Вы все воюете и все герои. Но если вы не собьете свою спесь, мы не победим.
      1. Тарелка
        Тарелка Вчера, 21:10
        +1
        В общем, что в коронавирусную пандемию наше руководство не сумело обеспечить централизованного и эффективного руководства направленных на борьбу с ней мероприятий, а тупо спускало всю ответственность и все решения как можно ниже, пытаясь не запятнаться, что сейчас то же самое. Наверху сказали "приказываем вам победить" и всё. Приказ 100% правильный! А дальше спустили вниз. А те вниз... и пошло-поехало. Это моё личное видение ситуации, конечно, а я сижу на диване, а не на передовой хожу, но тем не менее. Неприятные выводы.
        Слушал я про авторитарную и сильную власть в России до коронавируса, слушал... что (условно) либералы жаловались на это, что консерваторы (опять же, условно) хвалились этим... а в итоге оказалось, что нифига она не сильная, раз не может обеспечить масочный режим, изоляцию, вакцинацию, переход на удалённый режим и прочее. Вспомните, сверху по этим поводам было минимум официальных указаний, и все беззубые. Если что и приходило, то какими-то окольными путями, с явным намёком, что запачкать руки должны местные чиновники или даже работодатели. И теперь та же самая власть испытывает те же самые проблемы. Не может организовать единое управление или хотя бы дать официальные указания.
        Суровикина, вон, вроде бы назначали главным. Он спустил указание официальное - оставляем Херсон. Не буду оценивать, поскольку не знал и не знаю обстановки. Но это было централизованное указание! И его тут же сняли...
        Не знаю, откуда такие проблемы у нас в стране, но раз уже второе масштабное мероприятие подряд происходит одна и та же ерунда, значит, что-то очень сильно не так.
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Вчера, 18:31
    +14
    Вагнер введ резервы и закрыл брешь под Клещеевкой, после бегства 72-й и "Факела". Песков артист - на вопрос, что он знает о заявлении Пригожина, ответил - я его не видел. Где часы Пугачихи, Дима?)
    1. blackcat
      blackcat Вчера, 18:37
      +5
      Сначала магнитофон у Шпака , потом орден у посла , теперь часы у Пугачевой laughing
    2. Комментарий был удален.
  3. Легат
    Легат Вчера, 18:31
    +13
    «Не видели, нет. Не видели, ничего не могу сказать. Вчера, вы знаете, чем мы занимались, было много гостей, много мероприятий»,— ответил Дмитрий Песков на вопрос о том, ознакомились ли в Кремле с видеообращением Евгения Пригожина.

    А на планете розовых пони без изменений.
    1. Тарелка
      Тарелка Вчера, 20:51
      -3
      Ну, строго говоря, юридически Пригожин никто и звать его никак. Вернее, если совсем юридически, он кто и звать его - наиболее известный представитель НВФ, именующего себя ЧВК Вагнер. Чтоб не налетели, я уважаю вагнеров и лично Пригожина. В конце концов, они там на передовой реально решают серьёзные боевые задачи, а я дома на диване. Но тем не менее, юридически это всё так, а потом слушать его в Кремле не очень-то и обязаны. А что они обязаны, юридически, сделать, так это скрутить Пригожина и ко, а потом развести всех по камерам.
      Так что у меня снова вопрос, который я тут, на форуме, однажды озвучивал в надежде получить чужое мнение. Почему Пригожина интересует всё что угодно, но не легализация его компании? Уверен, он со своей популярностью способен обеспечить принятие соответствующих законов в Госдуме. Тем более, это явно проект кого-то из верхушки власти, поэтому шансы, как по мне, будут, если он упрётся в этот вопрос. С легальным статусом можно будет заключать с МО легальные договорённости и легально, в официальном порядке, требовать их исполнения. Почему он не обеспечит себе такого статуса?
      И ещё. Он в своём полуторачасовом интервью грозился пойти в прокуратуру с имеющимися у него материалами. Причём, он и до этого однажды так грозился. Почему до сих пор не пошёл?
  4. Черноречье
    Черноречье Вчера, 18:45
    +14
    Меня больше интересует когда этот фанерый оленевод даст снаряды "Вагнерам" . И почему даже после приказа президента обеспечить "оркестр" всем необходимым всё осталось как прежде. Почему нельзя выкинуть эту пятую колонну с МО И ГШ РФ вместе с фанерным шойгу что бы наконец то дело сдвинулось с мёртвой точки и перестали гибнуть наши ребята в затянувшихся позиционных боях аля 1914 год .
    1. Sebostyuan
      Sebostyuan Вчера, 18:58
      +4
      Писал, много раз. Не поленюсь повторить.
      Верховный Г.К. в своём выступлении, еще осенью- сказал: " Надо внедрять в войска- передовые технологии. Разведовательные коптеры - должны появиться в каждом взводе итд." Вопрос к МО. Когда исполница поручение? Когда в взоде будет штатный оператор дрона с коптером?
      1. Григорий_Николаев
        Григорий_Николаев Вчера, 19:24
        0
        этих "внедрял" надо к стенке через одного как при Сталине, тогда зашуршат своими просиженными штанишками, во всех иных случаях бюрократическое болото будет заниматься своими прямыми, по их мнению, обязанностями, то есть попилом баблишка с пионерским задором, а все инновации будут заключены в арифметическом увеличении русских пехотинцев Иванов когда жареный петух в эти самые штанишки клюнет.. ну как обычно всё, такие вот инновации.
    2. Тарелка
      Тарелка Вчера, 20:54
      +1
      Я лично думаю, раз снарядов не дают, значит, либо их нет, либо транспортная сеть не может просто подвезти всё нужное, и чем-то жертвуют.
  5. Xenofont
    Xenofont Вчера, 18:47
    +3
    Я не раз обращал внимание какие огромные ковры в кремлевских палатах и как тут не заметать все неприятности под них! Практика проверенная.
  6. g_ae
    g_ae Вчера, 18:57
    +5
    А Пригожин говорит, что боеприпасов так и нет. Такое впечатление, что музыкантов действительно сливают. А уж как по этому поводу сейчас укропитреки скачут перемогу! Противно.
  7. alexandr 66
    alexandr 66 Вчера, 19:14
    +3
    И которые дают
    мо звиздюлей на флангах. Сегодня опять рота сдриснула, а несколько вагнеров их остановила.
    1. Черноречье
      Черноречье Вчера, 19:38
      0
      Рота сдристнула потому что нет мотивации и самое главное подготовки. Ведь главный приоритет в МО был отдам танковым биатлонам и красивым парадам. Помню что в нашей курсантской роте В МВОКУ после КМБ из 80 чел. личного состава осталось 50. А в течении года ушло ещё 20. Пополнение приходило только за счёт расформированных военных училищ.
  8. 1 z1
    1 z1 Вчера, 19:45
    +2
    распорядился рассмотреть возможность
    Откуда будут снаряды и всё остальное, когда верховный таким образом формулирует указание министру обороны?
  9. rocket757
    rocket757 Вчера, 19:59
    0
    Добавляет отсылок к войскам нацистской Германии, которые активно косплеят (пытаются копировать) войска противника,
    . Так правильно, скопируйте... от начала и до КОНЦА!
  10. alystan
    alystan Вчера, 20:24
    0
    так называемой «гвардии наступления»

    Без гвардейских ленточек не будет считаться... am
    1. rocket757
      rocket757 Вчера, 21:58
      0
      Ниче и с креста и на могилах будут смотреться не хуже тех, с кого они пример берут.
      Хотя, солью на всякий случай присылать, что б больше не повылазило!
  11. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Вчера, 22:13
    0
    Такой красивый парень на фото, а такой . Видимо природа компенсирует одно другим. вряд и доживет до конца войны. А если доживет, то видимо уже на чужбине. Дома его вычислят и закроют надолго за все его хорошие дела.
  12. Васян1971
    Васян1971 Вчера, 22:53
    0
    Не обошлось и для ставшей уже традиционной символики войск киевского режима – знака «балкенкройц», использовавшегося вермахтом в годы Второй мировой войны.

    Ну, а то, что правообладателям знака этот крест удачи не принëс, никому в хохлорейхе в голову не приходит.request "Как вы яхту назовёте, так она и поплывëт."©
    Среди прочего это военнослужащий с позывным «Ариец».

    При том, что истиные арийцы его за унтерменша держат.wassat
  13. AlexWar
    AlexWar Вчера, 23:49
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    Фашистов бросили.
    Нашел день победы с мировыми лидерами. Было как говорится время когда все дружили.
    Видимо после дружбы и подписания договоров, США нам устроили войну на Украине. ТАкие вот эти товарищи с запад. Именно вот как раз с этих времен и пошел развал в армии.
    В ролике в конце идут они все дружно, а что изменилось. Путину власти много ничего не изменилось в отношении России. Подписывали договора. Итог Война.
    Для обеспечения безопасности страны не должно быть никаких договоренностей по сокращению армии. Армия должна быть, она существует для охраны страны и помощи другим странам в мире.
    Свободу американскую мы видели в 90-е с бандитами. Дай свободу как говорится будет война. Дай слабину перед врагами будет война. Пока ты сильный и все знать будут что получает отпор никто не полезет.