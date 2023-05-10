Генеральный инспектор бундесвера Германии заявил об отсутствии условий для контрнаступления ВСУ

Земля еще болотистая и влажная. В некоторых местах на полях все еще есть большие лужи воды, и это помешает технике

Сейчас обстановка для проведения масштабного контрнаступления украинских войск не является подходящей. Об этом заявил генеральный инспектор бундесвера (вооруженных сил) Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер в интервью информационному агентству dpa.Как отметил генерал, украинские формирования очень активно готовятся к контрнаступлению. Но условий для его проведения в настоящее время нет в связи с плохой погодой.- отметил немецкий генерал.На прошлой неделе генерал-лейтенант Бройер побывал на Украине. Он провел встречи с главнокомандующим вооруженными силами генералом Валерием Залужным и министром обороны Алексеем Резниковым. Вероятно, тогда он и получил информацию о том, что погодные условия пока препятствуют проведению контрнаступления.Впрочем, о том, что сроки контрнаступления сдвигаются, на Украине и на Западе говорят все чаще. Интересно, что и сам министр обороны Украины Алексей Резников уже предупредил о том, что не стоит ждать от контрнаступления каких-то очень глобальных результатов.Ранее в британском издании The Times появилась публикация со ссылкой на данные разведки Соединенного королевства. Так вот, британские военные разведчики утверждают, что киевский режим не сможет добиться масштабных успехов в результате контрнаступления, в лучшем случае речь будет идти об «очень скромном продвижении».Таким образом, скепсис в отношении перспектив контрнаступления нарастает и на самой Украине, и в тех странах, которые наиболее активно демонстрируют свою поддержку киевскому режиму Владимира Зеленского.