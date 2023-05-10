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Генеральный инспектор бундесвера Германии заявил об отсутствии условий для контрнаступления ВСУ

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Генеральный инспектор бундесвера Германии заявил об отсутствии условий для контрнаступления ВСУ

Сейчас обстановка для проведения масштабного контрнаступления украинских войск не является подходящей. Об этом заявил генеральный инспектор бундесвера (вооруженных сил) Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер в интервью информационному агентству dpa.


Как отметил генерал, украинские формирования очень активно готовятся к контрнаступлению. Но условий для его проведения в настоящее время нет в связи с плохой погодой.

Земля еще болотистая и влажная. В некоторых местах на полях все еще есть большие лужи воды, и это помешает технике

- отметил немецкий генерал.

На прошлой неделе генерал-лейтенант Бройер побывал на Украине. Он провел встречи с главнокомандующим вооруженными силами генералом Валерием Залужным и министром обороны Алексеем Резниковым. Вероятно, тогда он и получил информацию о том, что погодные условия пока препятствуют проведению контрнаступления.

Впрочем, о том, что сроки контрнаступления сдвигаются, на Украине и на Западе говорят все чаще. Интересно, что и сам министр обороны Украины Алексей Резников уже предупредил о том, что не стоит ждать от контрнаступления каких-то очень глобальных результатов.

Ранее в британском издании The Times появилась публикация со ссылкой на данные разведки Соединенного королевства. Так вот, британские военные разведчики утверждают, что киевский режим не сможет добиться масштабных успехов в результате контрнаступления, в лучшем случае речь будет идти об «очень скромном продвижении».

Таким образом, скепсис в отношении перспектив контрнаступления нарастает и на самой Украине, и в тех странах, которые наиболее активно демонстрируют свою поддержку киевскому режиму Владимира Зеленского.
Использованы фотографии:
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6 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Вчера, 18:49
    +4
    Лужи не самый главный фактор, что наступ ВСУ не приведет их к успеху, отсутствие авиации и размытость ПВО на фоне превосходящей российской авиации и артиллерии, вот что сотрет их с лица Земли и смешает с непросохшей грязью.
    1. topol717
      topol717 Вчера, 19:16
      0
      Цитата: Silver99
      отсутствие авиации и размытость ПВО на фоне превосходящей российской авиации и артиллерии, вот что сотрет их с лица Земли и смешает с непросохшей грязью.

      А что было под Изюмом? Не тоже самое случайно?
  2. Fluk54
    Fluk54 Вчера, 18:49
    +4
    Помниться, вес январь и февраль прошлого года вся западная пресса пестрела высказываниями экспертов разных уровней о том, сколько дней надо России, чтобы захватить Киев и полностью разгромить ВСУ. Стоит ли им опять верить этим сладкоголосым сиренам?
  3. Bingo
    Bingo Вчера, 18:53
    0
    НАТОвская техника нежная, воевать может только летом. Если слепни с комарами не зажруть)))
  4. topol717
    topol717 Вчера, 19:18
    +3
    Ну вот, пошли "правильные" статьи в прессе. Значит украинцы скоро полезут.
  5. rocket757
    rocket757 Вчера, 19:55
    0
    Таким образом, скепсис в отношении перспектив контрнаступления нарастает
    . Нам это по барабану, что у них там со скепсисом!
    Нам важно обломать противнику все планы и реализовать свои!