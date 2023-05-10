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Официальный представитель МИД РФ прокомментировала планы руководства НАТО открыть офис в Токио

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Официальный представитель МИД РФ прокомментировала планы руководства НАТО открыть офис в Токио

Планы НАТО, касающиеся открытия своего офиса в Токио являются практическим свидетельством намерений альянса, направленных на то, чтобы закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.


Захарова подчеркнула, что усиление присутствия военного блока НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе направлено на расширение натоцентричных форматов, имеющих антироссийский и антикитайский характер. Подобное продвижение альянса в Азии неизбежно повлечет за собой милитаризацию этого региона и усиление противостояния между блоками.

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин в свою очередь также заявила, что стремления руководства альянса к продвижению на Восток подорвет существующие мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Руководство военного блока НАТО заявило о намерении открыть в 2024 году японской столице свой офис связи, помимо этого закрепив в тексте совместных соглашений укрепление сотрудничества с Японией в ряде направлений, касающихся сферы безопасности: космической отрасли, киберпространстве, а также борьбе с дезинформацией.

Японский офис связи с альянсом станет первым подобным офисом в Азиатском регионе. Ранее аналогичные учреждения были открыты только в двух не входящих в альянс странах: в Грузии и на Украине. Помимо Японии, в качестве предполагаемых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе руководством НАТО рассматриваются такие страны как Австралия и Южная Корея.
Использованы фотографии:
МИД РФ
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14 комментариев
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  1. 1 z1
    1 z1 Вчера, 20:26
    +3
    практическим свидетельством намерений альянса, направленных на то, чтобы закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе

    Мисс очевидность. А что из этого кто-то секрет устраивает?
    1. Mitos
      Mitos Вчера, 20:31
      0
      А они без этого офиса не закреплены или у него иные новые задачи?! Борьба с дезинформацией и инакомыслием? Вдруг кто из японцев вспомнит о том кто уничтожил 2 города...
  2. Лешак
    Лешак Вчера, 20:29
    0
    Пора объединяться России, Китаю, Ирану и КНДР в военный блок. По одиночке НАТО противостоять не получится. Жаль что правительства стран этого не хотят понимать.
  3. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:29
    +2
    Официальный представитель МИД РФ прокомментировала планы руководства НАТО открыть офис в Токио
    и что там можно комментировать???
    Не можешь прибить сразу, либо не пыркайся вовсе, либо готовся основательно, а потом....
  4. 1 z1
    1 z1 Вчера, 20:47
    +1
    А для кого она это комментировала? Я думал , что МИД создан для обеспечения интересов государства дипломатическими методами( и не только) . А вместо этого получили озабоченное информационное агенство, жалущиеся на успехи врагов
  5. Попуас
    Попуас Вчера, 20:48
    0
    Захарова будто с подиума сошла... feel Еще над американскими пресс-аташе смеёмся recourse
  6. Mol_18
    Mol_18 Вчера, 20:52
    +1
    А ничего страшного, что в Японии базируются базы ВМФ США с ядерным оружием , а также американские военнослужащие , а ещё сама Япония стала на путь милитиразации о чем свидетельствует повышение затрат на оборонку.
  7. Макс1995
    Макс1995 Вчера, 20:52
    +1
    ХПП в действии. Гарант и тут всех переиграл.
    Заставил известные 2 страны входить в Нато, но и сблизил еще больше остальные. с НАТО.

    Ничего правда не слышно об усилиях Лаврова это не допустить...
    1. 1 z1
      1 z1 Вчера, 21:14
      -1
      Ничего правда не слышно об усилиях Лаврова это не допустить.

      А как же регулярная озабоченность ? Хотя я уже сомневаюсь что даже эту пресловутую "озабоченность" кому-то кроме нас высказывают. Так сказать продукт для внутреннего потребления
  8. alystan
    alystan Вчера, 21:02
    0
    Ну что же это такое творится в НАТОвском корелевстве?
    С утра Столтенберг заявляет, что НАТО только для Европы, а вечером совершенно противоположное...
    Или может я что не так понял?
    Да вроде нет, вот же оно, его заявление:

    НАТО останется альянсом Северной Америки и Европы, он не станет глобальным альянсом с членами из Азии, а наша гарантия коллективной безопасности распространяется на территорию стран альянса.
  9. Ильнур
    Ильнур Вчера, 21:30
    0

    Планы НАТО, касающиеся открытия своего офиса в Токио

    Да уж, атлантическая "оборонительная" организация, сколько лапшу вешали, что нападать не собираются, только для обороны... Оборонялись в Югославии, Ираке, Ливии, теперь вот на Тихом океане будут обороняться...
  10. Анюта Славная
    Анюта Славная Вчера, 21:37
    -1
    Этот Мид РФ вообще беззубый. Вы только говорите и больше ничего! Весь мир уже в открытую смеётся над РФ. Они себя со стороны совсем не видят? Происходящее ещё кого то удивляет что ли? Да! Будет происходить все для того чтобы уничтожить Россию ! Да,это уже происходит,но власть РФ как буд то в параллельной реальности живёт и все время чему то удивляется,что то комментирует .
  11. faterdom
    faterdom Вчера, 21:49
    -1
    Но сердито брови мы нахмурим...и никто на свете не умеет лучше нас смеяться и шутить!
  12. Fangaro
    Fangaro Вчера, 23:54
    0
    Давайте образуем военно-политический союз. И будем открывать его представительства в Северной и Южной Америках, в Африке, в Азии (от Ближнего до Дальнего Востока). В Океании полно малых Государств. А их географическое положение может иметь и политико-популистское значение, и вполне реальное военное. Даже договор с Фиджи о праве захода до определённого водоизмещения