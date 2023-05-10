Официальный представитель МИД РФ прокомментировала планы руководства НАТО открыть офис в Токио

Планы НАТО, касающиеся открытия своего офиса в Токио являются практическим свидетельством намерений альянса, направленных на то, чтобы закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Захарова подчеркнула, что усиление присутствия военного блока НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе направлено на расширение натоцентричных форматов, имеющих антироссийский и антикитайский характер. Подобное продвижение альянса в Азии неизбежно повлечет за собой милитаризацию этого региона и усиление противостояния между блоками.Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин в свою очередь также заявила, что стремления руководства альянса к продвижению на Восток подорвет существующие мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Руководство военного блока НАТО заявило о намерении открыть в 2024 году японской столице свой офис связи, помимо этого закрепив в тексте совместных соглашений укрепление сотрудничества с Японией в ряде направлений, касающихся сферы безопасности: космической отрасли, киберпространстве, а также борьбе с дезинформацией.Японский офис связи с альянсом станет первым подобным офисом в Азиатском регионе. Ранее аналогичные учреждения были открыты только в двух не входящих в альянс странах: в Грузии и на Украине. Помимо Японии, в качестве предполагаемых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе руководством НАТО рассматриваются такие страны как Австралия и Южная Корея.