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Президент России поручил Минобороны рассмотреть возможность строительства объекта навигационной системы ТОФ на сахалинском мысе Анива

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Президент России поручил Минобороны рассмотреть возможность строительства объекта навигационной системы ТОФ на сахалинском мысе Анива

Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений членам правительства и руководителям регионов по вопросам решения различных проблем и стратегическому развитию Дальнего Востока. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.


В частности, глава государства распорядился рассмотреть возможность строительства нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота на мысе Анива острова Сахалин. Ответственным за реализацию проекта назначен министр обороны РФ Сергей Шойгу. Минобороны должно определиться с источниками финансирования, доклад по этому вопросу должен быть сделан до 1 июля.

Существующий сейчас на острове маяк Анива, построенный японцами еще в 1939 году, находится в полуаварийном состоянии и требует реконструкции. Об этом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и сообщил президенту. Однако областные власти не могут приступить к восстановительным работам, так как маяк находится в ведении Минобороны и выполняет навигационные функции для кораблей Тихоокеанского флота.

Для Сахалина маяк Анива имеет символическое значение, являясь одной из самых посещаемых туристами достопримечательностей, своего рода визитной карточкой региона. Глава Сахалинской области представил президенту презентацию, в которой показано, каким может стать маяк Анива, если его передадут в собственность региона.

В агломерации находится одна из визитных карточек Сахалина — маяк Анива. Он является местом притяжения туристов. Мы планируем восстанавливать этот уникальный объект. Просим дать поручение министерству обороны найти возможность передать этот маяк в областную собственность

— обратился губернатор Сахалинской области с просьбой к президенту РФ во время совещания.

В данный момент исторический памятник, переведенный в автономный режим в 1990 году, никто не обслуживает, здание медленно разрушается. В прошлом году региональные власти уже обращались в Минобороны с предложением передать здание на баланс администрации Сахалинской области, но тогда в этом было отказано.
Автор:
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Анива_(маяк)#/media
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20 комментариев
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  1. Легат
    Легат Вчера, 18:48
    +18
    Они там вообще побеждать собираются?
    Ответственным за реализацию проекта назначен министр обороны РФ Сергей Шойгу.

    Этого уже не ответственным нужно назначать, а к ответственности привлекать.
    1. Silver99
      Silver99 Вчера, 18:55
      +4
      С этого маяка можно семафорить японцам, что Курилы и Сахалин неотъемлемая часть России, и они могут забыть про них как и про добычу морепродуктов в российской экономической зоне. Для подслеповатых можно и голосом дублировать, хуже не будет.
      1. Mitos
        Mitos Вчера, 19:21
        +2
        Рассмотреть возможность и построить это 2 разные и очень отдаленные друг от друга дела...
        1. Bad_gr
          Bad_gr Вчера, 22:26
          +1
          Цитата: Mitos
          Рассмотреть возможность и построить это 2 разные и очень отдаленные друг от друга дела...
          Маяк отдадут в гражданские структуры, военные под свои нужды построят новый объект.
    2. Гардамир
      Гардамир Вчера, 20:01
      0
      Sic transit gloria mundi
      А ведь когда Крым занашили, в патриоты были назначены кроме Шойгу, Рогозин, Лавров и даже Медведев.
  2. Fachmann
    Fachmann Вчера, 18:55
    +9
    Мая́к Ани́ва (с 1939 по 1946 — Маяк мыса Накасирэтоко (яп. 中知床岬灯台 Накасирэтоко-мисаки-то:даи)) — заброшенный маяк на мысе Анива острова Сахалин, на скале Сивучья. Высота башни составляет 31 метр, высота света — 40 метров над уровнем моря[1].
    Удивительно завараживающее сооружение!
    Да и сам Сахалин, где я родился и вырос, самое красивое место в мире!
    А в Анивском заливе купались, было дело.
    1. свой1970
      свой1970 Вчера, 19:47
      +2
      Цитата: Fachmann
      заброшенный

      Так он заброшенный или действующий????
      1. Fachmann
        Fachmann Вчера, 19:55
        +7
        С 1990 года постоянных работников на маяке больше нет, он был переоборудован и работал автономно до 2006 года. Тогда изотопные установки были сняты, а маяк был заброшен и разграблен мародёрами.
        Ещё один пример рыночного ведения хозяйства. Капитализм, чтоб ему пусто было...
        1. свой1970
          свой1970 Вчера, 21:58
          0
          Цитата: Fachmann
          изотопные установки были сняты, а маяк был заброшен и разграблен мародёрами.

          Но в статье
          ".....так как маяк находится в ведении Минобороны и выполняет навигационные функции для кораблей Тихоокеанского флота."
          Как разграбленый маяк может выполнять навигационные функции????
          1. Fachmann
            Fachmann Вчера, 22:24
            0
            К сожалению, давно уже никаких функций, кроме как объект созерцания, не выполняет. negative
    2. Breard
      Breard Сегодня, 00:59
      0
      На прошлой неделе, был там, на рыбалке. Камбала, минтай...отлично по рыбачил.
  3. spirit
    spirit Вчера, 18:59
    +3
    Ответственным за реализацию проекта назначен министр обороны РФ Сергей Шойгу. Минобороны должно определиться с источниками финансирования, доклад по этому вопросу должен быть сделан до 1 июля

    Когда в одном контексте идёт слова Ответственный-Шойгу-финансирование,после всего что мы видим в СВО это означает только одно!"дедушка" из страны Зазеркалья вылазить не собираетбся, и в Армии что то менять тоже, надежды увы уже нет.Этот персонаж со своей политикой затянет всех нас на дно болота,к сожалению.
    1. Галеон
      Галеон Вчера, 20:14
      +1
      Тут деваться некуда- маяк принадлежит главному управлению навигации и океанографии, а ГУНиО замыкается напрямую на министра. Флот и местные не могут восстанавливать - чужое имущество, чужие развалины.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Вчера, 19:23
    +3
    Идет война на западе (юго-западе) страны (на нашей земле), а министра назначают ответственным на востоке? Это как понимать? Все силы и средства должны быть направлены именно на юго-западное направление, там где решается судьба страны. Или уже победили? Фронт с бандеро-фашистами стал не актуален?
  5. 1 z1
    1 z1 Вчера, 19:28
    +6
    распорядился рассмотреть возможность

    Через год: Ваше распоряжение выполнили- рассмотрели , возможности не нашли.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 19:30
    +9
    Большое спасибо нашему Президенту ,у каждого моряка есть маяк своего дома.Для меня это Цып - Наволок(Мурманск - Кольский залив) Его свет говорил,через несколько часов ты будешь в ДОМА.Где пол ( палуба)не уходит из под ног,жена от неожиданности разрывается от вопроса что делать ,бегущий навстречу твоё дитятко ,в ночнужке с криком : Папка ,с моря пришёл!!!И все сидят у тебя на руках,хотя ты пропах морем и рыбой.Родной маяк это счастье для моряка ,которого ждут!!!
  7. Стёпа
    Стёпа Вчера, 19:45
    +5
    Старший прораб, все по специальности.
  8. Vostok35
    Vostok35 Вчера, 19:48
    +1
    Надо еще и на Крильене восстановить все, там до Япии ближе, чем с Анивы.
  9. Ильнур
    Ильнур Вчера, 19:59
    +1
    глава государства распорядился рассмотреть возможность строительства нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота на мысе Анива острова Сахалин

    Вспомнили, не прошло и 30 лет... А как же биатлоны, денег же не будет на них...
    Как говорил Штирлиц: "А учиться (вооружаться) этому во время боя — обрекать себя на поражение."...
  10. Breard
    Breard Сегодня, 00:56
    0
    Блин...теперь не съездишь туда на рыбалку... На прошлой неделе хорошо там порыбачил.