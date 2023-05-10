Президент России поручил Минобороны рассмотреть возможность строительства объекта навигационной системы ТОФ на сахалинском мысе Анива

Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений членам правительства и руководителям регионов по вопросам решения различных проблем и стратегическому развитию Дальнего Востока. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
В частности, глава государства распорядился рассмотреть возможность строительства нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота на мысе Анива острова Сахалин. Ответственным за реализацию проекта назначен министр обороны РФ Сергей Шойгу. Минобороны должно определиться с источниками финансирования, доклад по этому вопросу должен быть сделан до 1 июля.
Существующий сейчас на острове маяк Анива, построенный японцами еще в 1939 году, находится в полуаварийном состоянии и требует реконструкции. Об этом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и сообщил президенту. Однако областные власти не могут приступить к восстановительным работам, так как маяк находится в ведении Минобороны и выполняет навигационные функции для кораблей Тихоокеанского флота.
Для Сахалина маяк Анива имеет символическое значение, являясь одной из самых посещаемых туристами достопримечательностей, своего рода визитной карточкой региона. Глава Сахалинской области представил президенту презентацию, в которой показано, каким может стать маяк Анива, если его передадут в собственность региона.
В агломерации находится одна из визитных карточек Сахалина — маяк Анива. Он является местом притяжения туристов. Мы планируем восстанавливать этот уникальный объект. Просим дать поручение министерству обороны найти возможность передать этот маяк в областную собственность
— обратился губернатор Сахалинской области с просьбой к президенту РФ во время совещания.
В данный момент исторический памятник, переведенный в автономный режим в 1990 году, никто не обслуживает, здание медленно разрушается. В прошлом году региональные власти уже обращались в Минобороны с предложением передать здание на баланс администрации Сахалинской области, но тогда в этом было отказано.