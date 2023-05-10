Заявление комиссара Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля о том, что без помощи Запада Украина будет вынуждена сдаться через несколько дней, встретило негативную реакцию в Киеве. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, являющийся одной из медийных персон киевского режима, поспешил опровергнуть заявление Борреля.
Слова о том, что прекращение поставок оружия Киеву повлечет за собой его сдачу, не соответствуют действительности, отметил украинский чиновник. Единственным выходом из сложившейся ситуации, заявил Подоляк, является вывод российских вооруженных сил.
Если поставки будут прекращены, подчеркнул представитель офиса президента Украины Владимира Зеленского, то это приведет лишь к «расширению масштабов» боевых действий, к «переносу на другие территории».
Расставьте правильные акценты
- призвал Подоляк западных политиков в своей публикации в социальной сети.
Таким образом, даже находясь в тотальной финансовой, военной, политической, медийной и иной зависимости от западных стран, киевский режим пытается утверждать о своей самостоятельности и готовности «сражаться до конца».
Но такие упрямство и неблагодарность в конечном итоге могут сыграть злую шутку с Зеленским и его кликой. На Западе растет недовольство поведением руководителей киевского режима, и в перспективе это может привести к неблагоприятным для президента Украины последствиям, вплоть до его смещения или устранения и замены на более договороспособную и менее зазнающуюся фигуру.