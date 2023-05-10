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Советник Офиса президента Украины не согласился с заявлением Борреля о прекращении сопротивления ВСУ без западной помощи

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Советник Офиса президента Украины не согласился с заявлением Борреля о прекращении сопротивления ВСУ без западной помощи

Заявление комиссара Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля о том, что без помощи Запада Украина будет вынуждена сдаться через несколько дней, встретило негативную реакцию в Киеве. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, являющийся одной из медийных персон киевского режима, поспешил опровергнуть заявление Борреля.


Слова о том, что прекращение поставок оружия Киеву повлечет за собой его сдачу, не соответствуют действительности, отметил украинский чиновник. Единственным выходом из сложившейся ситуации, заявил Подоляк, является вывод российских вооруженных сил.

Если поставки будут прекращены, подчеркнул представитель офиса президента Украины Владимира Зеленского, то это приведет лишь к «расширению масштабов» боевых действий, к «переносу на другие территории».

Расставьте правильные акценты

- призвал Подоляк западных политиков в своей публикации в социальной сети.

Таким образом, даже находясь в тотальной финансовой, военной, политической, медийной и иной зависимости от западных стран, киевский режим пытается утверждать о своей самостоятельности и готовности «сражаться до конца».

Но такие упрямство и неблагодарность в конечном итоге могут сыграть злую шутку с Зеленским и его кликой. На Западе растет недовольство поведением руководителей киевского режима, и в перспективе это может привести к неблагоприятным для президента Украины последствиям, вплоть до его смещения или устранения и замены на более договороспособную и менее зазнающуюся фигуру.
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17 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 18:58
    +2
    Перестанут финансировать- ВСУки пересядут с ,, Леопардов,,- на боевых свиней. Уж этого добра на Украине- полно.) Одна проблема- куда желто блокитную тряпку свинье всунуть. В бой без укро- флага- нельзя.
    1. Болторез
      Болторез Вчера, 19:09
      +5
      боевых свиней. Уж этого добра на Украине- полно.
      Еще до февраля сало на украине закупали в Венгрии и России- свиней там отгеноцидили уже давно.
      1. Mitos
        Mitos Вчера, 19:23
        +2
        Если поставки будут прекращены, подчеркнул представитель офиса президента Украины Владимира Зеленского, то это приведет лишь к «расширению масштабов» боевых действий, к «переносу на другие территории».
        это он так намекает что они устроят террор на территории ЕС?
        1. Татьяна
          Татьяна Вчера, 20:23
          -1
          Расставьте правильные акценты
          - призвал Подоляк западных политиков в своей публикации в социальной сети.
          А ПРАВИЛЬНЫЕ акценты выглядят следующим образом.

          Не надо забывать, что на Западе под проектом "Украина - антиРоссия" осуществляется и реализуются в Украине 3 глобалистских геополитических сионистски-хабаднических проекта:
          1. "Небесный Иерусалим" (Израиль-2).
          2. "Священная Хазария".
          3. "Соединённые Штаты Европы" (Вашингтон). - Вспомните высказывание Х.Клинтон от 2016 года про истинные намерения госдепа США в отношении предназначения территории Украины с резким сокращением украинского населения в пользу американских переселенцев из США.

          И все эти проекты базируются на еврейском финансовом капитале банкиров ФРС США. И они ни перед чем не остановятся.

          При этом притечательно, что все эти 3 проекта предполагают один и тот же сценарий - а именно ЗАЧИСТКУ всей территории Украины от местного коренного населени по национальному признаку - и главным образом с счёт биологической ликвидацией прежде всего от украинских этнических русских и русскоговорящих! (Причём наряду с биологической ликвидацией в войне Украины (НАТО) с Россией и россиян.)

          В результате все эти проекты предполагают сокращение населения Украины после Майдана 2014 года с 45 млн. до 5 млн. человек. Что и осуществляется.

          То, что евреи-главари Укрорейха выдают современную Украину якобы за «щит» Европы, на самом деле является просто идеологическим ПРИКРЫТИЕМ - "обвёртка-фантик" именно для вышеупомянутых 3-х глобалистских СТРАТЕГИЧЕСКИХ проектов хабаднического толка.

          И еврей Зеленский распрекрасно это понимает, кому и чему он ВЕРОЙ и ПРАВДОЙ служит.
          Поэтому Зеленский и его окружение и является недоговороспособным ни на какие мирные переговоры с Россией и с русскими в Украине!!! И дело тут вовсе не его наркоманиии и его артистических амбициях.

          ИТОГО. Зеленский для своих хозяев - с его "недоговороспособностью" о мире - пока ещё не заменим и находится благодаря им же и для их же интересов в полной пока что личной безопасности! И Зеленский от хабадников об этом хорошо знает.
          Поэтому Зеля и "наглеет" в их пользу, в пользу их глобалистских интересов и их СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.
          При этом Зеленский знает,, что от них лично ему за это ничего не грозит. А если что и случится, то они спасут его и спрячут от возмездия за его ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

          Именно только Россия с её освободительным СВО от нацистов всех мастей может спасти народы Украины и саму Украину от этого УЖАСА их полного физического уничтожения!!!
      2. Комментарий был удален.
  2. Береговичок_1
    Береговичок_1 Вчера, 19:03
    +12
    Пропаганда - великая сила! За 30 лет сделать из братьев - фашистов, которые продали память предков, общее прошлое и теперь рисуют кресты на технике, режут головы.... Упоротые. Не жаль их вообще, пусть страдают, раз соскучились по панскому сапогу
  3. Владислав_2
    Владислав_2 Вчера, 19:06
    +2
    Дастанут из загашника последние пулеметы системы Максима ну и трехлинейки laughing
    1. Бородач
      Бородач Вчера, 19:41
      +2
      Цитата: Владислав_2
      Дастанут из загашника последние пулеметы системы Максима ну и трехлинейки laughing

      Загашник в Соледаре у Вагнера остался.
  4. Semovente7534
    Semovente7534 Вчера, 19:13
    +2
    Теперь вы понимаете, насколько деликатная стратегическая ситуация на Украине, если Россия действительно перекроет военные ресурсы, которые идут с Запада, Зеленский и его правительство начнут жечь себе задницу.
  5. Rage66
    Rage66 Вчера, 19:13
    0
    Не согласился, тогда опровергни wink Обойдись без помощи...
    А так, просто брехня собаки hi
  6. Фредэгар Пузикс мл.
    Фредэгар Пузикс мл. Вчера, 19:16
    +1
    Все более проявляется брезгливое отвращение Европы к Украине
  7. Бонифаций
    Бонифаций Вчера, 19:18
    0
    то это приведет лишь к «расширению масштабов» боевых действий, к «переносу на другие территории».


    Больные на всю голову! Вот реально, без смеха - больные люди!
  8. alexoff
    alexoff Вчера, 19:21
    0
    Кулеба давно уже говорил, что будут черенками от лопат воевать, лишь бы Кулебы правили украинцами
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 20:10
      +2
      А заградотрядам выдадут черенки от швабр. laughing
  9. beybender
    beybender Вчера, 19:29
    0
    Я читаю , что в России возобновились переговоры о зерновой СДЕЛКЕ !!! А рядовой " Пупкин" в сделку входит ?!? Или может Навка- - Пескова за 25 млн.$ из бюджета на шоу ?!?
  10. Bingo
    Bingo Вчера, 19:31
    0
    к «переносу на другие территории».

    В Канаде воевать будут wassat
  11. rocket757
    rocket757 Вчера, 19:51
    0
    Советник Офиса президента Украины не согласился с заявлением Борреля о прекращении сопротивления ВСУ без западной помощи
    . Да ладно, соглашайся, не соглашайся, а без помощи забугорных, сидели б сейчас где то там, в западных областях и не чирикали, шибко громко.
  12. faterdom
    faterdom Вчера, 20:06
    0
    Че тут гадать - надо проверить, и все будет понятно, кто прав.