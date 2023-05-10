Украинский генштаб назвал самыми ожесточенными по итогам дня бои в Артемовске и Марьинке

По состоянию на 10 мая 2023 года наиболее сильные бои происходили в Артемовске (Бахмуте) и Марьинке. Об этом сообщается в традиционной вечерней сводке украинского генерального штаба.Интересно, что генштаб ВСУ не стал подтверждать ранее распространившуюся информацию о незначительном продвижении украинских формирований под Артемовском. Вместе с тем, командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, которого ранее «потеряли» украинские и российские паблики и даже сообщали о его гибели, заявил, что украинским формированиям якобы удалось продвинуться на 2 километра в районе Артемовска. Российское командование данную информацию не подтверждает. Вероятно, это может быть и пропагандистский фейк с украинской стороны.Как утверждает генштаб ВСУ, в течение дня ВС РФ предприняли не менее 30 атак. Российские войска атаковали украинские позиции в районе Серебрянского лесничества на Красно-Лиманском направлении. Ожесточенные бои, помимо Артемовска, происходили в Марьинке.Также боевые действия были весьма активными в окрестностях Авдеевки. Кроме того, генштаб ВСУ сообщил об атаках ВС РФ в районе Новомихайловки на Шахтерском направлении, хотя раньше обычно информировал об отсутствии каких-либо масштабных событий на данном участке фронта.В то же время, командование группировки ВС РФ «Восток» сообщило об уничтожении разведывательной группы противника, а также пункта временной дислокации в районе населенного пункта Великая Новоселка. Кроме того, ВС РФ уничтожили в районе Малиновки на Запорожском направлении еще один пункт временной дислокации ВСУ, а также нанесли удар по скоплению личного состава формирований противника в районе Зеленого Поля.Координаты места скопления украинских боевиков были получены российскими артиллеристами благодаря грамотной воздушной разведке. Наконец, в районе населенного пункта Приморское из РСЗО «Град» был уничтожен бронетранспортер М-113 американского производства, сообщили в пресс-службе командования группировки войск «Восток».