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Украинский генштаб назвал самыми ожесточенными по итогам дня бои в Артемовске и Марьинке

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Украинский генштаб назвал самыми ожесточенными по итогам дня бои в Артемовске и Марьинке

По состоянию на 10 мая 2023 года наиболее сильные бои происходили в Артемовске (Бахмуте) и Марьинке. Об этом сообщается в традиционной вечерней сводке украинского генерального штаба.


Интересно, что генштаб ВСУ не стал подтверждать ранее распространившуюся информацию о незначительном продвижении украинских формирований под Артемовском. Вместе с тем, командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, которого ранее «потеряли» украинские и российские паблики и даже сообщали о его гибели, заявил, что украинским формированиям якобы удалось продвинуться на 2 километра в районе Артемовска. Российское командование данную информацию не подтверждает. Вероятно, это может быть и пропагандистский фейк с украинской стороны.

Как утверждает генштаб ВСУ, в течение дня ВС РФ предприняли не менее 30 атак. Российские войска атаковали украинские позиции в районе Серебрянского лесничества на Красно-Лиманском направлении. Ожесточенные бои, помимо Артемовска, происходили в Марьинке.

Также боевые действия были весьма активными в окрестностях Авдеевки. Кроме того, генштаб ВСУ сообщил об атаках ВС РФ в районе Новомихайловки на Шахтерском направлении, хотя раньше обычно информировал об отсутствии каких-либо масштабных событий на данном участке фронта.


В то же время, командование группировки ВС РФ «Восток» сообщило об уничтожении разведывательной группы противника, а также пункта временной дислокации в районе населенного пункта Великая Новоселка. Кроме того, ВС РФ уничтожили в районе Малиновки на Запорожском направлении еще один пункт временной дислокации ВСУ, а также нанесли удар по скоплению личного состава формирований противника в районе Зеленого Поля.

Координаты места скопления украинских боевиков были получены российскими артиллеристами благодаря грамотной воздушной разведке. Наконец, в районе населенного пункта Приморское из РСЗО «Град» был уничтожен бронетранспортер М-113 американского производства, сообщили в пресс-службе командования группировки войск «Восток».
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13 комментариев
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  1. ian
    ian Вчера, 19:22
    +2
    Может и правда на пару километров продвинулись. Недаром Пригожин матерится, что он 500 человек положил там, откуда "72 бригада убежала" и сдала около 3 кв. км. Развели его с БК знатно... Рвет и мечет .
    1. Маз
      Маз Вчера, 20:41
      +2
      запрос от редакции издания «Блокнот» и ответ:
      Уважаемый Евгений Викторович! К вам обращается корреспондент издания «Блокнот». Наша редакция хотела бы задать вам следующий вопрос:
      В последние дни произошло множество событий, связанных с присутствием ЧВК «Вагнер» в Бахмуте, а также с выдачей боеприпасов бойцам. Можете ли Вы дать резюме происходящему и тезисно описать текущую ситуацию? Заранее благодарим за ответ!

      комментарий Евгения Пригожина:
      1. Стратегического значения Бахмут не имеет;
      2. Бахмут был нужен для того, чтобы после неудач и отступления ВС РФ из Харьковской, Херсонской и других областей, наращивать наступательный потенциал, перемалывать живую силу противника и дать возможность российской армии провести мобилизацию;
      3. Ввиду опасения внутренней конкуренции, ЧВК «Вагнер» начали «сушить» по личному составу, вооружению и боеприпасам, искусственно снижая боевой потенциал;
      4. Эффективность «Бахмутской мясорубки» в апреле-мае 2023 года подснизилась, ВСУ собрались для контрнаступления;
      5. Ввиду сокращения личного состава, ЧВК «Вагнер» вынуждена была передать фланги военным;
      6. Существует серьезный риск окружения ЧВК «Вагнер» в Бахмуте в результате провала флангов. Фланги уже трещат и проваливаются;
      7. При отсутствии боеприпасов «мясорубка» заработает в обратном направлении: ВСУ будут уничтожать ЧВК «Вагнер»;
      8. Я требую боеприпасы, чтобы сохранить жизни бойцов и «дожать» Бахмут, в котором осталось около 5%, занятых противником;
      9. В настоящий момент в черте города Бахмут — только ЧВК «Вагнер», никаких других подразделений нет. За пределами Бахмута — только Минобороны РФ, ЧВК «Вагнер» там нет;
      10. ЧВК «Вагнер» планировала выйти из Бахмута для сохранения жизни бойцов и минимизации бессмысленных потерь, так как остатков боеприпасов хватало только до истечения дня 9 мая 2023 года;
      11. Высшим руководством страны было дано поручение Минобороны РФ обеспечить ЧВК «Вагнер» всем необходимым;
      12. В ночь с 6 на 7 мая 2023 года вышло боевое распоряжение с обещанием дать ЧВК «Вагнер» боеприпасы;
      13. В течение дня 8-9 мая 2023 года боеприпасы в необходимом количестве выданы не были. До настоящего времени боеприпасы цедят в минимальном объеме;
      14. ЧВК «Вагнер» продолжает наступление в Бахмуте и ожидает решения по выдаче боеприпасов и вооружения в необходимом количестве.
    2. Аргон
      Аргон Вчера, 22:32
      -2
      Видать не туда отправляют. Вот юмористы придумали свой ответ laughing
  2. 1 z1
    1 z1 Вчера, 19:24
    +6
    заявил, что украинским формированиям якобы удалось продвинуться на 2 километра в районе Артемовска.

    Евгений Викторович , ещё раньше сообщил что продвинулись. И даже конкретно указал кто место уступил.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 20:18
      -1
      Уничтожен зам.командира элитного отряда ССО .Видимо охраняли какую то шишку и наши накрыли их.
    2. Болторез
      Болторез Вчера, 23:35
      0
      Евгений Викторович , ещё раньше сообщил что продвинулись
      Британские СМИ из этого уже сделали оглушительную сногсшибательную супермега пэремогу. Как будто укропы Москву взяли.
  3. d4rkmesa
    d4rkmesa Вчера, 19:42
    -1
    "украинским формированиям якобы удалось продвинуться на 2 километра в районе Артемовска".
    Вагнер это открытым текстом сказал. Но ситуация там сложная. Довольно подозрительно, что укровским "штурмовикам" на шушпацерах удалось так продвинуться в течение одних суток. Надеюсь не очередной "перегруппировкой" попахивает.
    1. Ghost1
      Ghost1 Вчера, 19:59
      +2
      Так осенью тоже многие говорили что вбросы и что всё под контролем, а кто сомневается тот ципсобот.
      1. AVA77
        AVA77 Вчера, 20:13
        +1
        (кто сомневается тот ципсобот.) belay
        Вот так вот!
        Детский садик Ромашка.
        Неумный, сам неумный, а я всё Маме расскажу.

        Ты мне больше не подружка
        Ты мне больше не дружок!
        Не играй в мои игрушки и не писий в мой горшок!

        Вроде взрослые люди здесь на сайте . wassat
  4. Алекс_5
    Алекс_5 Вчера, 21:07
    -2
    Странно что ВСУ так вцепились в Артемовск и не уходят погибая.Тянут время,для чего?Или боятся что взяв Артемовск войска РФ пойдут с севера через Чернигов на Киев или в тыл войск ВСУ на Харьковском направлении?Кроме того Артемовск крупный транспортный узел.Хотя некоторые лица говорят что Артемовск не имеет стратегического значения.
    1. Кронос
      Кронос Вчера, 21:24
      +1
      Украиские войска так держаться за каждый населенный пункт. Можно вспомнить так и не взятую Марьинку с Авдеевкой. Крупным узлом он уже не является ибо полностью разрушен.
    2. topol717
      topol717 Вчера, 21:30
      +1
      Цитата: Алекс_5
      Кроме того Артемовск крупный транспортный узел

      Что из себя представляет транспортный узел на ЛБС?
      Цитата: Алекс_5
      Странно что ВСУ так вцепились в Артемовск и не уходят погибая
      Ну а какая разница где воевать? пока есть возможность и нет котла они воюют. Чем Артемовск отличается от другого городишки?
  5. solar
    solar Вчера, 23:14
    +1
    заявил, что украинским формированиям якобы удалось продвинуться на 2 километра в районе Артемовска. Российское командование данную информацию не подтверждает.

    Это уже подтвердил Пригожин.