Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент Чехии допустил возможность поставки Украине чешских военных самолетов L-159

23
Президент Чехии допустил возможность поставки Украине чешских военных самолетов L-159

Власти Чехии могут рассмотреть вопрос о передаче украинской авиации чешских военных самолетов L-159. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, слова которого приводит издание Ceske noviny.


Чешский президент заявил, что в настоящее время многие страны Запада отказываются предоставлять Украине современные истребители западного производства. По словам главы чешского государства, это связано с отсутствием у ВСУ летчиков, обученных летать на таких самолетах. Подготовка украинских экипажей займет много времени, отметил Петр Павел.

Кроме того, чешский президент обратил внимание и на то, что западные самолеты оснащены различными современными системами. Понятно, что властям США или европейских государств не хотелось бы, чтобы доступ к этому оборудованию получили россияне.

Если Украина в конце концов получит несколько F-16, возможно, часть этого оборудования снимут

- отметил Петр Павел.

При этом президент Чехии заявил, что можно подумать над перспективой передачи Украине самолетов L-159 чешского производства, которые могли бы быть перевооружены.

Напомним, что самолет L-159 ALCA чешского производства представляет собой учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет, который еще называют легким многоцелевым штурмовиком. Он производился в 1997-2004 гг., а затем появилась информация о возобновлении производства самолета в 2017 году.

В настоящее время такие самолеты находятся на вооружении ВВС Чехии и ВВС Ирака. Понятно, что вряд ли стоит ожидать от учебно-тренировочных самолетов, пусть и достаточно современных, каких-то больших результатов в воздушных сражениях. Но не исключено, что решение о передаче Украине чешских самолетов будет призвано стимулировать дальнейшие аналогичные действия других европейских государств.

Впрочем, ранее стало известно, что власти Швеции отказались передавать Украине истребители JAS Grippen. Они заявили, что лишних самолетов у Стокгольма нет.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Tim Felce (Airwolfhound)
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
23 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. SwR9
    SwR9 Вчера, 19:38
    +4
    Эх, раньше на "дельфинах" и "альбатросах" столько поколений советских летчиков выросло. А ведь тогда специально прогнулись под чехов, хотели дружбу укрепить, а могли свой Як-30(32) в серию пустить, он и лучше был по ЛТХ.
    1. Ильнур
      Ильнур Вчера, 19:44
      +1
      Помню "дельфинов" L-29, такие были в нашей части, одна из частей училища лётчиков, курсанты и молодые лётчики вставали на крыло на них...
    2. rocket757
      rocket757 Вчера, 19:48
      +2
      Так и сейчас летают, каждый день...
      Жив курилка, хотя и не очень, техники только с помощью той самой... известно какой, матери, поддерживают их в состоянии "самолёт годен".
  2. alexoff
    alexoff Вчера, 19:43
    0
    А там радар хоть есть? Или это типа штурмовик такой для работы свободнопадающим чугунием?
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Вчера, 20:23
      0
      А там радар хоть есть?
      Зачем радар на учебном самолёте? Естессно, нет. Жаль, Хрущ Кукурузный во имя авиапрома "братского чехословацкого народа" задвинул наш Як-32. А ляхи всё равно наплевали на "братские чувства" и гнали свою учебно-тренировочную "Искру".
  3. rocket757
    rocket757 Вчера, 19:45
    +1
    В настоящее время такие самолеты находятся на вооружении ВВС Чехии и ВВС Ирака.
    . Всё правильно, техника простая, учебная... к боевой её можно поитянуть очень условно, хотя на халяву и уксус сладкий, как известно.
  4. bandabas
    bandabas Вчера, 19:49
    +3
    У меня дед до Чехословакии дошел, освобождая этих ушлепков. И людей ради уродов... Положено мама не горюй.
  5. 1 z1
    1 z1 Вчера, 19:51
    +1
    Подскажите ,а его можно использовать как носитель планирующих бомб или ракет "воздух-земля" ?
    1. rocket757
      rocket757 Вчера, 20:03
      0
      Вы на тот пепелац посмотрите и...
      Никто для него ничего специально создавать не будет, смысла нет.
      1. 1 z1
        1 z1 Вчера, 20:14
        +1
        Никто для него ничего
        В таком случае -чемодан без ручки?
        1. rocket757
          rocket757 Вчера, 20:35
          -1
          Нормальные, простой учебный самолёт... у нас летают до сих пор, каждый день слышу, вижу.
    2. Авиатор_
      Авиатор_ Вчера, 20:26
      +2
      Подскажите ,а его можно использовать как носитель планирующих бомб или ракет "воздух-земля" ?
      Блок НУРСов прикрутить можно, а насчёт планирующих - это вряд ли. Они потому и планируют далеко, что их отцепляют от носителя на приличной скорости и приличной высоте. У этого - ни того, ни другого. Только чугуниевыми ФАБ-100 бомбить.
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 20:37
        +1
        Все правильно, ещё можно блок прицепить с пушкой/пулемётами ... на большее ни места, ни энерговооруженности не хватит.
        Ни защитных систем, ни нормального РЭБ... лёгкая цель, мишень.
        1. vovochkarzhevsky
          vovochkarzhevsky Вчера, 21:53
          -1
          Ни защитных систем, ни нормального РЭБ... лёгкая цель, мишень.


          Ага, прямо шапкой сбивай.
          Только реальность несколько иная. Боевая нагрузка у сего самолёта 2300 кг. Не много но не так уж и мало. И точек подвески семь.
          Проблем этот самолёт может наделать.
        2. anzar
          anzar Вчера, 23:57
          0
          ...на большее ни места, ни энерговооруженности не хватит. Ни защитных систем, ни...

          Как бы не так.
          - двигатель американский (Гарет) 2,8т без форсирования
          - кабина бронированная (композиты, керамика)
          -кроме управляемых ракет - корректируемые бомбы (американские)
          Проблема етого штурмовика - высокая цена- как у Ф-16 прежных выпусков. Которым он уступает во всем. Из за етого только чехи его купили.
      2. МБРШБ
        МБРШБ Вчера, 21:11
        0
        Можно, наверное, подвесить парочку HARM. Работать по внешнему целеуказанию. В теории.
    3. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Вчера, 21:03
      +1
      Из Википедии
      Вооружение
      Управляемые ракеты:
      ракеты «воздух-земля»: до 4 × AGM-65
      ракеты «воздух-воздух»: до 4 × AIM-9
      Неуправляемые ракеты: до 4 блоков SUU-29 или CRV7
      Бомбы: до 4 свободнопадающих или корректируемых бомб
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 21:32
        +1
        Ладно, повесили, кое что... вопрос, куда и как он долетит? Доставит и выполнит задачу?
        Опять пауасов/бармалеев гонять ... ан нет, у них ПЗРК имеются, а в зону действия хоть какого то ПВО ему просто нельзя, это билет в один конец.
        Так что можно то то можно, да кто ж ему даст?
        На Tucano, тоже много чего подвесить можно, но как то никто не рвётся их брать на вооружение... времена "простой дешёвой" авиации прошли и не вернутся.
  6. Fangaro
    Fangaro Вчера, 20:07
    0
    Раньше и Д2, Д9, КТ315 и стеклотекстолит были у всех пионеров.
    Не под ЧССР прогибался Советский Союз, а старался сохранить лидерство. И союзников. Тех, что были.
    1. rocket757
      rocket757 Вчера, 20:12
      +1
      То, что было раньше... а оно было очень разное, осталось в прошлом.
      То, что будет в будущем, так с тем нам и жить!
      Надо создавать лучшее будущее, а не... в общем понятно.
    2. Аль Манах
      Аль Манах Вчера, 21:25
      -1
      Раньше и Д2, Д9, КТ315 и стеклотекстолит были у всех пионеров.

      И сейчас есть... у некоторых пенсионеров.... feel
  7. Fangaro
    Fangaro Вчера, 21:31
    -1
    Цитата: rocket757
    То, что было раньше... а оно было очень разное, осталось в прошлом.
    То, что будет в будущем, так с тем нам и жить!
    Надо создавать лучшее будущее, а не... в общем понятно.


    Это реакция на "дельфинов" и "альбатросов". Но из своего позавчера.
    И согласен, что воспоминаниями сыт не будешь.
    Спасибо, что прокомментировали, а не просто минус поставили!
  8. Fangaro
    Fangaro Вчера, 21:51
    -1
    Цитата: Аль Манах
    Раньше и Д2, Д9, КТ315 и стеклотекстолит были у всех пионеров.

    И сейчас есть... у некоторых пенсионеров.... feel


    Наверное и сейчас есть запасы. И у пенсионеров, и у тех, кто помоложе.
    Я про другое пробовал сказать...
    Если это потом оказывалось в кружках, в руках подростков, которые из этого стеклотекстолита, а не гетинакса, вытравливали хлорным железом, или вырезали обломками полотна ножовки по металлу (обломки имели острый край и позволяли, в зависимости от угла наклона, менять расстояние между токопроводящими дорожками) какие то устройства, иногда и любительские трансиверы, то это шло не во вред нашей стране, а на пользу.
    Почему не выделялись средства, ресурсы, материалы, почему тот, кто учил пацанов морзянке.и основам работы в эфире, готовя телеграфисьов и радио операторов, получал 35 в 1981-м году (но уже будучи пенсионером) - этого не знаю.