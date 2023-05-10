Власти Пакистана ввели в столицу войска из-за обострения обстановки после ареста «пророссийского» экс-премьера Имран Хана

В столицу Пакистана Исламабад введены части регулярной армии, поскольку полиция не справляется с нарастающими волнениями. Об этом сообщают представители пакистанской полиции в официальном аккаунте ведомства в социальной сети.Как утверждают правоохранительные органы страны, в столицу введены подразделения специального назначения и рейнджеры. Однако присутствие войск на улицах Исламабада мало сдерживает протестующих: они успели поджечь полицейский участок, бронеавтомобиль и несколько частных автомобилей.Сейчас большая толпа протестующих прорвала полицейские оцепления за пределами столицы и движется в сторону Исламабада. Власти страны были вынуждены отключить в столице и ряде городов интернет, чтобы участники волнений не могли координировать свои действия с помощью социальных сетей.Напомним, что протесты в Пакистане начались после того, как был арестован бывший премьер-министр страны Имран Хан. Экс-премьера считают «пророссийским» политиком: в бытность главой кабинета министров он стал активно развивать связи с Россией и Китаем, из-за чего США заморозили внушительную военную помощь Пакистану.Помимо Имрана Хана, пакистанские власти арестовали и целый ряд его сторонников. В числе арестованных – бывший министр иностранных дел страны Шах Мехмуд Куреши, которого задержали по обвинению в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Ранее задержали Асада Умара – одного из лидеров оппозиционного «Движения за справедливость», которое как раз и возглавляет бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан.