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Власти Пакистана ввели в столицу войска из-за обострения обстановки после ареста «пророссийского» экс-премьера Имран Хана

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Власти Пакистана ввели в столицу войска из-за обострения обстановки после ареста «пророссийского» экс-премьера Имран Хана

В столицу Пакистана Исламабад введены части регулярной армии, поскольку полиция не справляется с нарастающими волнениями. Об этом сообщают представители пакистанской полиции в официальном аккаунте ведомства в социальной сети.


Как утверждают правоохранительные органы страны, в столицу введены подразделения специального назначения и рейнджеры. Однако присутствие войск на улицах Исламабада мало сдерживает протестующих: они успели поджечь полицейский участок, бронеавтомобиль и несколько частных автомобилей.

Сейчас большая толпа протестующих прорвала полицейские оцепления за пределами столицы и движется в сторону Исламабада. Власти страны были вынуждены отключить в столице и ряде городов интернет, чтобы участники волнений не могли координировать свои действия с помощью социальных сетей.


Напомним, что протесты в Пакистане начались после того, как был арестован бывший премьер-министр страны Имран Хан. Экс-премьера считают «пророссийским» политиком: в бытность главой кабинета министров он стал активно развивать связи с Россией и Китаем, из-за чего США заморозили внушительную военную помощь Пакистану.

Помимо Имрана Хана, пакистанские власти арестовали и целый ряд его сторонников. В числе арестованных – бывший министр иностранных дел страны Шах Мехмуд Куреши, которого задержали по обвинению в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Ранее задержали Асада Умара – одного из лидеров оппозиционного «Движения за справедливость», которое как раз и возглавляет бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан.
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8 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Вчера, 20:19
    +3
    Ещё одно осиное гнездо разворотили матрасники. Умеют смуту вносить если что-то их не устраивает.
  2. Mitos
    Mitos Вчера, 20:21
    +1
    Власти страны были вынуждены отключить в столице и ряде городов интернет, чтобы участники волнений не могли координировать свои действия с помощью социальных сетей.
    какая быстрая реакция, как по книжке работают.
  3. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:24
    0
    Власти Пакистана ввели в столицу войска из-за обострения обстановки после ареста «пророссийского
    . Понятно, полосатая/наглая собака порылась изрядно, значит мира там не будет, благополучия и прочего, тоже!
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Вчера, 20:24
    -1
    Наши там всё равно победят!
    Пожелаем имям скорейшей победы!
    1. Aken
      Aken Вчера, 20:40
      +2
      Наши давно победили бы. Ненаши мешают.
  5. ВПП-1
    ВПП-1 Вчера, 20:57
    0
    Власти Пакистана ввели в столицу войска из-за обострения обстановки после ареста «пророссийского» экс-премьера Имран Хана
    Официально против него выдвинуты обвинения в коррупции.
  6. saygon66
    saygon66 Вчера, 21:12
    0
    - Лишили военной помощи... Вот оно как! А в Пакистане военные рулят...
  7. faterdom
    faterdom Вчера, 21:28
    0
    За кого будет армия - тот и прав. В Пакистане так. И, кстати, за Имран Хана многие армейские низы, и часть элиты.
    Вот Китай парой коробок из-под ксерокса может повернуть ситуацию в нужное русло, наши, к сожалению в таких играх статисты, не наш метод. Коробки - это кого надо коробки...