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Французская пресса призвала Запад приготовиться к применению против ВСУ «технологически революционного» российского танка Т-14 «Армата»

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Французская пресса призвала Запад приготовиться к применению против ВСУ «технологически революционного» российского танка Т-14 «Армата»

Вооруженные силы Российской Федерации начали применять в зоне специальной военной операции против украинских формирований танк Т-14 «Армата» - новинку российской военной промышленности. Об этом пишет французское издание Le Figaro.


Авторы французского издания советуют украинскому командованию и Западу готовится к встрече с «технологически революционным» танком Т-14. По утверждению французской прессы, «Армата» является предвестником технологической революции в танковой промышленности.

Если в дело вступит Т-14, немецким и американским танкам придется столкнуться с неизвестностью

- пишет издание, очевидно подразумевая, что ранее западные танки не имели опыта боев с подобными боевыми машинами.

Издание отмечает важную особенность «Арматы» - экипаж танка находится в специальной бронекапсуле, изолированной от боеприпасов и топлива, а управление осуществляется дистанционно, через экраны. Подобная система значительно увеличивает шансы на выживание экипажа даже в случае подбития танка, пишет издание. У «Арматы» более мощное вооружение, чем у Т-72 и Т-90, основных танков российской армии. Кроме того, ствол орудия при заряжании не требует участия человека.

Французское издание пишет, что использование «Арматы» станет прорывом на поле боя, в том числе и из-за предназначения танка работать вместе с другими боевыми машинами, включая боевые машины пехоты.

Впрочем, первые свидетельства о применении танка Т-14 в зоне специальной военной операции появились еще в феврале 2023 года. Тогда военкоры опубликовали кадры, как танк стреляет в сторону позиций противника. В апреле 2023 года в СМИ опять сообщили о применении танков на поле боя, но отметили, что пока их используют для обстрелов вражеских позиций, а напрямую в штурмовых действиях они не участвуют.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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59 комментариев
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  1. Mitos
    Mitos Вчера, 20:38
    +6
    Если в дело вступит Т-14, немецким и американским танкам придется столкнуться с неизвестностью
    А это страшно и пусть боятся. Правда Армате на передке делать пока нечего. И ей нужна своя разведка и многое чего там нет.
    1. rocket757
      rocket757 Вчера, 20:42
      +5
      Так все продвинутые системы вооружений без соответствующей инфраструктуры обеспечения, поддержки, могу оказаться п положении ню, если их просто так выдвинут на передовую!
      Это не новость, это реальность.
      1. frruc
        frruc Вчера, 20:51
        +12
        .........немецким и американским танкам придется столкнуться с неизвестностью

        Немецкие и американские танки и без Т-14 столкнутся с неизвестностью.
    2. Silver99
      Silver99 Вчера, 21:01
      +2
      Это вряд ли, сырой не по делу распиаренный агрегат, даже в серию не пошел, скорей всего им Т-90М боятся надо.
      1. Тарелка
        Тарелка Вчера, 21:15
        +5
        На ВО была статья про Армату в целом и Т-14 в частности. Мне понравилась. Если кратко моё понимание того, что там хотел донести автор, то и задумка, и машина отличные, но ни армия, ни страна до этого ещё не доросли.
        1. rocket757
          rocket757 Вчера, 21:21
          +2
          Доросли/не доросли... учится надо, осваивать и "внедрять", с соответствующей инфраструктурой обеспечения/поддержки, конечно.
          1. частное лицо
            частное лицо Вчера, 21:58
            -2
            Доросли/не доросли... учится надо, осваивать и "внедрять"

            Было же сказано что очень дорого . А те 5- 10 что выпустили только для парада. Да и будет эта "Армата" целью №1 для РСЗО всук.
            1. yaglon
              yaglon Вчера, 22:07
              +3
              Попасть с РСЗО в танк - задача нетривиальная. А вот с ПТРК - элементарно.
        2. Удав КАА
          Удав КАА Вчера, 22:37
          +3
          Цитата: Тарелка
          задумка, и машина отличные, но ни армия, ни страна до этого ещё не доросли.

          Наука исследовала, инженеры-техники=спецы -- сделали... по заказу (заметьте!) Армии, а вы говорите что "не доросли"... (Скорее уж "Недоросли" -- как типаж пьесы М.Горького !)
          А вот боевое применение машины, это -- да, на совести вояк.
          С заплывшими жиром мозгами "дженерали", образца "святых 90-х"не этому учились! Лизоблюдство -- вот их ристалище! А воевать учились и учатся полуполковники и майеры, с АКМ-ом в руках, на пузе пролезшие с передка в НШ и КБр нынешних соединений.
          Великий Г.К. Жуков в песочном ящике (на макете местности) свои замыслы отрабатывал, да расчетами подкреплял... А мне помнятся фюреры, обещавшие дивизией ВДВ Грозный взять... и красные рожи в ступоре, когда ветер унес листки доклада, а МО задет вопрос: -- "..., так как задачу-то будите решать, если погода будет нелетной!?"
          (А вы говорите -- Влюбляться! Живым бы остаться...(с).
          АГА.
          1. Тарелка
            Тарелка Вчера, 22:53
            -1
            Цитата: Удав КАА
            Наука исследовала, инженеры-техники=спецы -- сделали...

            Как я понял из статьи, сделали инженеры-конструктора, а технологи до сих пор чего-то копаются. Потому что конструктору дай волю - он тебе такое придумает, что закачаешься. Да ещё и по прочности всё отлично пройдёт. А потом придёт технолог и скажет, что он ну никак не может обеспечить точность в одну тысячную миллиметра. А потом ещё и металлург объявится, чтоб пояснить: металл требуемого качества будет золотым. Ну, это абстрактно.
            Цитата: Удав КАА
            Великий Г.К. Жуков в песочном ящике (на макете местности) свои замыслы отрабатывал, да расчетами подкреплял...

            В компьютере уж давно пора военные замысли рисовать, отрабатывать и рассчитывать.
          2. котик-русич
            котик-русич Сегодня, 00:14
            0
            Цитата: Удав КАА
            ... А мне помнятся фюреры, обещавшие дивизией ВДВ Грозный взять...
            АГА.
            sad
    3. Алексей Алексеев_5
      Алексей Алексеев_5 Вчера, 23:14
      -3
      Какая к псу неизвестность.Если те что на фото сразу-ничего им не светит. В пару км от ЛБС их спалятГде те танки обвешанные причиндалами .Шойгу -в подвал Лубянки
  2. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:40
    +6
    Французская пресса призвала Запад приготовиться к применению против ВСУ «технологически революционного» российского танка Т-14 «Армата»
    И что? Как они собираются готовится, к чему???
    Сами то понимают, чего сказали, придумали?
    1. Владимир Федин
      Владимир Федин Вчера, 20:43
      +5
      да это наверняка корявый перевод с французского
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 21:23
        +2
        Проблемы перевода, это не редкость... проблемы понимание темы вообще, тоже не редкость...
        Вариант... вообще без понятия, тоже встречается.
        1. Андрей Москвин
          Андрей Москвин Сегодня, 02:07
          0
          Особенно этот перевод.
          Кроме того, ствол орудия при заряжании не требует участия человека. laughing
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Вчера, 20:42
    +10
    Парад в Хабаровске на 9 мая, танки Т-62М (в оригинальном исполнении и модернизированные).

    1. Тарелка
      Тарелка Вчера, 21:16
      0
      Ну это отвал башки уже. В плохом смысле причём.
    2. yaglon
      yaglon Вчера, 22:09
      +1
      В Москве тоже на параде не было ни одного танка, ни одной БМП. Вообще никакой гусеничной техники кроме открывшего парад Т-34-85. С одной стороны, щадят дорогу, с другой стороны - все танки ясно где.
    3. alexoff
      alexoff Вчера, 23:27
      0
      Было бы лучше, если б у нас по большим городам Т72/80/90 гоняли? Сами бы тут возмущались, что на фронте техники не хватает, а она на парадах почём зря ресурс расходует
  4. МДП
    МДП Вчера, 20:43
    +19
    Сам по себе новый танк ситуацию не сломает. А учитывая что их единицы, так вообще это не заметны будут изминения. Вот если бы Т-14 был командирским, а Т-90М, Мста-С, БПЛА Орлан, Ка-52 модернезировать для работы в одной связке, причем в режиме онлайн, то такая команда уже могла купировать любые прорывы. Именно нам не хватает разведки, связи и управления. Вот вся наша проблема сейчас
    1. 1 z1
      1 z1 Вчера, 20:59
      +7
      Золотые слова. Плюс единая система оперативного управления до отделения включительно. Вот это была бы песня
      1. Тарелка
        Тарелка Вчера, 21:18
        +4
        А ведь несколько лет назад можно было встретить настроения в интернете, мол, все эти системы управления ненадёжны и легко давятся, так что лучше даже и не привыкать ими пользоваться... Да что там, некоторые могут и сейчас такое сказануть. Бумажная карта, мол, лучше.
        Это всё наш дурацкий консерватизм.
        1. alexoff
          alexoff Вчера, 21:27
          -1
          Уверен, что по бумажным документам это всё есть. Возможно оно даже есть на складах. Но ежели начинать, то потом могут не пустить шопиться в Милане и гулять по французской Ривьере
        2. topol717
          topol717 Вчера, 21:44
          +4
          Цитата: Тарелка
          Да что там, некоторые могут и сейчас такое сказануть. Бумажная карта, мол, лучше.
          Это всё наш дурацкий консерватиз

          Именно так. Вчера по первому каналу было интервью штурмовика.
          Который официально говорит, на передке обычной связи нет. И для него это нормальная ситуация. Т.е. вполне себе адекватный человек, который уже второй год штурмует позиции прямо заявляет, связи на передке нет, и бьть не может и это норма. Про какую тогда коллективную работу можно говорить?
        3. mann
          mann Вчера, 23:41
          0
          А ведь несколько лет назад можно было встретить настроения в интернете, мол, все эти системы управления ненадёжны и легко давятся, так что лучше даже и не привыкать ими пользоваться... Да что там, некоторые могут и сейчас такое сказануть. Бумажная карта, мол, лучше.
          Это всё наш дурацкий консерватизм.
          Просто новаторы,технари не в чести.Поэтому и изображали персонажа басни Крылова "Лисица и виноград".Беспилотники вспомните...
      2. Легат
        Легат Вчера, 21:37
        +4
        Цитата: 1 z1
        Плюс единая система оперативного управления

        Эта система фиксирует каждый отданный приказ, в том числе преступный. Что в свое время многим уважаемым, в узких кругах, людям не понравилось
        1. 1 z1
          1 z1 Вчера, 22:36
          +2
          в том числе преступный

          Блин , в точку. Никогда не думал в таком контексте.
      3. Удав КАА
        Удав КАА Вчера, 22:48
        +1
        Строго говоря, "оперативное" управление заканчивается на уровне полка-бригады. А дальше -- тактика на поле боя. И хорошо бы если у каждого отделения Р/ст была бы...не говоря уже о "тактическом планшете". Вот как этот вопрос наши фюреры про.срали и с кого за это спросить -- БОЛЬШОЙ вопрос!!! (Но Шайга, как всегда, ни при чем!) АГА.
        1. 1 z1
          1 z1 Вчера, 22:59
          0
          Вот как этот вопрос наши фюреры про.срали и с кого за это спросить -- БОЛЬШОЙ вопрос!!!

          А есть вопросы которые благополучно не пр.срали? Ну кроме личных благ .
        2. alexoff
          alexoff Вчера, 23:29
          0
          По наблюдениям никакого управления выше бригады нет, только отчёты в одну сторону и какой-то боекомплект в другую
    2. Alien From
      Alien From Вчера, 22:16
      -1
      Именно эта проблема и есть сейчас главная! Связь/разведку/взаимодействие между собой у хихелов обеспечивает запад на ультра современном уровне. Прав был Скоморохов в своей недавней статье про Армату, ждать её ещё ой как долго, а нужна она была ещё вчера. Жаль, пыль парадов застилает глаза.
  5. alexoff
    alexoff Вчера, 20:43
    +7
    Мне кажется, сотня т-62 под управлением военного интеллекта (искусственного или натурального) сможет добиться большего, чем двадцать армат под руководством здания на фрунзенской
    1. topol717
      topol717 Вчера, 21:49
      +1
      Цитата: alexoff
      Мне кажется, сотня т-62 под управлением военного интеллекта (искусственного или натурального) сможет добиться большего, чем двадцать армат под руководством здания на фрунзенской

      20 самолетов Су34/Су35 могут добиться еще большего. Но это должны быть 20 самолетов, которые одновременно в воздухе, которые могут подавить ПВО противника, и сами наносить поражение, но и давать ЦУ артиллерии.
      Но для нашей армии это невозможно, так как у нас армия времен Петра первого, которая ходит строем, а внутреннюю коммуникацию ведет через Московских генералов.
      1. Удав КАА
        Удав КАА Вчера, 23:09
        0
        Цитата: topol717
        20 самолетов Су34/Су35 могут добиться еще большего.

        Перефраз по ВИ Лёнину: "Узок их лоб, страшно далеки они от ОИ и тактики!"
        1. Су-35 -- истребитель завоевания превосходства в воздухе. Это от большой нужды ему нацепили АСП по земле...сделав "универсальным"... От нужды все это, не по доброй воле и при отсутствии возможностей вскрывать двери специализированным инструментом, а на "разводным" гаечным ключом...
        2. Су-34 -- истребитель-бомбардировщик, с применением АСП с дальности за пределами зон поражения ПЗРК...а всего лучше и за пределами зон войсковой ПВО...
        3. А вот Су-25 и Ка-52 -- это машины непосредственной поддержки СВ, но и им нужно, чтобы ПВО переднего края была подавлена...
        Так что, предлагаю:
        - над полем боя повесить пару-тройку БПЛА разведки и ЦУ,
        - используя СБУ, организовать целераспределение, наметить рубежи и сроки ввода в бой всех его "участников".
        - Выделить резервы для решения "внезапно возникающих задач" и развития успеха и,
        - обработав передний край ЛБС ТОС-ами, начать давить свидомитов до полного изничтожения... am
        АГА.
        1. Qas
          Qas Сегодня, 01:11
          0
          Вы это нам предлагаете, или "Шойгу и его команда"?
      2. alexoff
        alexoff Вчера, 23:37
        +1
        У нас армия парализована страхом. Причём не страхом поражения, а что сверху наругают. А ругают не за поражения, а наоборот за ретивость и непослушание. А самолёты бы давно могли по несколько штук на небольшой высоте долетать до важных путей и засыпать их фаб-250. Под Житомиром нету ПЗРК под каждым кустом, разбомбить все железные дороги из Киева на запад вообще не сложно. Вражеские аэродромы в паре сотен км от фронта, туда ничего не прилетает, но по нормальной тактике туда должны прилетать сначала пара десятков гераней, потом несколько орионов для проверки, за ними уже бомбардировщики, а напоследок пяток Ми-8 должны высадить десант чтоб те добили выживших, погрузились на машины и улетели. Но это много родов войск, а у нас слишком много начальников, которых некому построить почему-то. Я думаю это такой постмодерновый жест доброй воли, мол мы не начинаем, мы безобидны и никчемны, не понижайте потолок на нефть!
  6. Светлан
    Светлан Вчера, 20:50
    +1
    Пресса, это журналисты - писатели. Могут призывать к чему угодно и кого угодно. Чего бы они понимали в боеспособности армий.
    Ну или переводчик втупил.
  7. МятныйПряник
    МятныйПряник Вчера, 20:54
    +12
    Как достал журнашл*холизм. Мало того что на первоисточник никогда нет ссылки, так ещё после ознакомления с первоисточником, статью будто кто то сношал. am
    Французы пишут о том, что у России мало Т-14, по сравнению с кол-ом Абрамсов и Леопардов, на фоне т-72 и т-90. Вопрошают, будет ли Россия активно их использовать, есть ли средства на их массовое производство.
    В статье же пишется "Ах французы боятся что будут использовать Т-14 аяяй, наверное предостерегают что надо бояться с ними столкнутся". А потом уже от себя, что и так все знают давным давно.
    1. drone-expert
      drone-expert Вчера, 21:42
      0
      А танков НАТО разве сильно больше Армат в атакующей группе ВСУ?
      Там порядка 200 танков всего и только около 50 западные. Причем назвать тяжёлым танком прорыва тот же Леопард-1 сложно. При столкновении с Арматой вряд ли он выживет. Потом Леопарды-1 очень старые с огромным износом, обслуживание на месте проводят дилетанты незнакомые с машиной и без запасов всех запчастей и полного набора штатных инструментов для ремонта. Поэтому что там надёжнее ещё вопрос
      1. kventinasd
        kventinasd Вчера, 21:56
        0
        Цитата: drone-expert
        Причем назвать тяжёлым танком прорыва тот же Леопард-1 сложно. При столкновении с Арматой вряд ли он выживет.

        Зачем расходовать такие ресурсы для древней немецкой техники? Леопард -1 даже для Т-72 не соперник.
  8. Кот Александрович
    Кот Александрович Вчера, 20:58
    +5
    Ладно, а что нового-то в "новости"?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Вчера, 21:31
      +3
      "Они нас ужас как боятся! А мы ух какие могучие!" Ах, чёрт, вроде это уже было...
  9. МБРШБ
    МБРШБ Вчера, 20:59
    +3
    Лучше бы они призвали приготовиться к применению "Ярсов" против НАТО. Это возымеет больший эффект на руководства стран, поставляющих оружие ВСУ.
    1. Удав КАА
      Удав КАА Вчера, 23:21
      0
      Цитата: МБРШБ
      Лучше бы они призвали приготовиться к применению "Ярсов" против НАТО.

      Ярсы -- исключительно для ВША и их заморских баз...
      А для остальных 30 евро терпил -- наши ОТР!!! На них и ограничений-то не вводили и из договора по Евро-недоразумению мы вроде как выходим. Так что будет и окромя Ярсов чем порадовать наших недругов... Мало точно не покажется. Уж их то, как укропов, мы точно жалеть не будем!!!
      Вот после этого -- пусть себе боятся ... во вред здоровью!
      АГА.
  10. alystan
    alystan Вчера, 21:08
    -1
    Правильно, значит боятся лягушатники, раз предупреждают об опасности!
    Они же только со "Спутником" и "RT" могут сражаться. Да и то не на равных...
  11. kenpachi
    kenpachi Вчера, 21:23
    +2
    Цитата: alystan
    Правильно, значит боятся лягушатники, раз предупреждают об опасности!
    Они же только со "Спутником" и "RT" могут сражаться. Да и то не на равных...

    Угу, прям трясутся от страха и решают, сколько ещё танков дать Украине. А может, грешным делом, и самолётов подкинуть?
    Я-то помню, когда в Германии были жаркие дебаты на тему поставки Украине касок - не слишком ли вызывающий поступок? Все же каски не оружие, но все равно боязно было. А сейчас кто эти каски считает
  12. Iron_69
    Iron_69 Вчера, 21:24
    0
    Видимо еще не все поняли что эпоха танков закончилась, так же как когда то закончилась кавалерия. Для современной войны танк слишком большой, малоподвижный и стало быть будет легкой мишенью для современного оружия. Сейчас идет расцвет дронов, и не обязательно летающих! Представьте танк небольших размеров вообще без экипажа, не радиоуправляемый, а управляемый ИИ. Пушка тоже не нужна - несколько ракет различного назначения и все. ИИ будет управлять машиной, распознавать цели и вести огонь. То же самое летающие-барражирующие дроны под управлением ИИ. Для этого уже есть все компоненты технологий: и ИИ (нейросети) и остальное. В будущей войне победит та страна, которая будет активно работать над этими технологиями! А разрабатывать новые танки с людьми уже не имеет смысла! Все конечно ИМХО, но тенденция явно проглядывается.
    1. Удав КАА
      Удав КАА Вчера, 23:32
      0
      Цитата: Iron_69
      но тенденция явно проглядывается.

      1. Мне кажется, вы рано хороните танки как класс оружия поля боя...
      2. Всем хорош ИИ, вот только жаль, ЭМИ на дух не переносит... А если ему еще и вирусок в черепушку (чез каналы связи, к примеру) засунуть, так он и по своим может начать стрелять...
      3. Даже самый мощный ИИ не автономен на 100%. Он не может принимать адекватные решения без получения внешней информации о противнике, обстановке и т.п. Для этого у него есть сенсоры (датчики)... А что с ним будет, если их уничтожить (лазером хотя бы) или подать на них дезу?
      Но вы правы. Как вспомогательное средство -- очень даже нужно. С перспективой выдвижения на более важные участки решения задач поля боя.
      ИМХО.
    2. котик-русич
      котик-русич Сегодня, 00:37
      0
      Цитата: Iron_69
      , так же как когда то закончилась кавалерия. .
      В сша существует с 1855г 1-ый кавалерийский полк,
      с 1921г 1-ая Кавалерийская дивизия

      с 1965г 1-ая Аэромобильная Кавалерийская дивизия.. (428 вертолётов различного типа)
      с 1972г, после вывода из Вьетнама 1-ая Кавалерийская дивизия стала бронетанковой
      soldier
      Простая "кобыла" уступила место "пегасу", а пегас уступил место "железному бронировоному коню".
      hi
  13. Konnick
    Konnick Вчера, 21:29
    +2
    Кроме того, ствол орудия при заряжании не требует участия человека.

    Это на каком языке? Языке чиновников Министерства обороны?
    1. Комментарий был удален.
  14. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Вчера, 22:09
    +1
    Никакой "чудо" и "революционный" танк ничего на фронте не сделает, без многопланового обеспечения, взаимодействия и поддержки. Это уже было в истории. И не однократно. В Великую Отечественную, наши деды жгли и тигры и пантеры и фердинанды и королевские тигры. А, ведь это тоже были "революционные" танки для своего времени. Как впрочем, горели и наши новейшие боевые машины.
  15. dump22
    dump22 Вчера, 22:34
    +2
    Черт. Все восхищаются нашим супертанком, признают его революционность, но никто в мире почему-то не пытается его повторить. И так уже 12 лет. И даже китайцы, которые просто обожают копировать. Что-то подозрительно мне это немного.

    Вот автомат Калашникова не был «технологически революционным», а его скопировали весьма многие.
  16. solar
    solar Вчера, 22:49
    -1
    начали применять в зоне специальной военной операции против украинских формирований танк Т-14 «Армата»

    Что, один танк начали применять?
    Во всяком случае во всей статье говорится именно об 1 (одном) танке Т-14.
  17. Анальгин
    Анальгин Вчера, 22:51
    0
    Согласен с комментариями, где говорят, что война это не выставка. На войне надо учить и учиться. А у нас с тяжёлой машиной консерватизма компьютеры то сначала в офисах стояли для понта а печатали на печатных машинках.
  18. егорMTG
    егорMTG Вчера, 23:22
    0
    - Ещё многих у нас устраивает "универсальная таинственность"... , а если ещё с пылью времени (иногда сравнимая с плесенью) - то большего и не надо ! Можно говорить о чём угодно , давать любые оценки - без вероятности оказаться не правым...
  19. Fangaro
    Fangaro Вчера, 23:46
    0
    Французская пресса призвала Запад приготовиться к применению против ВСУ «технологически революционного» российского танка Т-14 «Армата»

    Понимаю смысл заголовка. Но, если русский язык является родным для автора, то...
    Западу пора приготовиться применить против ВСУ Т-14 (Арматы).
    Где же такие ИИ находятся?
  20. Matsur
    Matsur Сегодня, 00:36
    0
    Всем комментаторам нужно дело шить)))) за неуважение к дженералам, которые как бы есть некая часть вооруженных сил. Может и не очень нужная часть, культяпка так сказать, почти как аппендикс, который можно и удалить. Но все ж таки она есть! И мундиры у них настоящие, и погоны золотые, а не абы что! Понимать надо! И зарплату им платят огого какую не просто так, наверное...
    Самое смешное, что все "всё понимают". И кто назначил этого министра и кто кормит этих дженералов, да и всю кормушку, которая за 20+ лет торговли нефтью и газом ничего не сделали, кроме потемкинских деревень.
    Смотрим что будет дальше. Кто проиграет в эти политические "гляделки". Кто первый моргнет?
  21. Александр Голотов
    Александр Голотов Сегодня, 00:56
    0
    Ну вот хоть убей не понимаю я фишки в танке, в современной войне. Сейчас наступала эра БПЛА, всех видов и мастей. Сколько стоит Армата? Или Т-90? Или леопард с абрамсом?

    А теперь посмотрим реалии, как дроны с подвешенными минами жгут эти танки или те же наши Ланцеты. Стоимость несоизмеримая. Обзор у танкиста и у оператора БПЛА тоже несоизмерим.

    Мое мнение все нужно пускать в развитие БПЛА, единой системы связи и управления (чего нам просто критически не хватает) и далее уже по номенклатуре. Но вкладываться в 21 веке в танки ИМХО это подготовке к войне 1941-1945 года, то есть к прошлой войне, а не к настоящей