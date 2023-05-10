Французская пресса призвала Запад приготовиться к применению против ВСУ «технологически революционного» российского танка Т-14 «Армата»

Вооруженные силы Российской Федерации начали применять в зоне специальной военной операции против украинских формирований танк Т-14 «Армата» - новинку российской военной промышленности. Об этом пишет французское издание Le Figaro.
Авторы французского издания советуют украинскому командованию и Западу готовится к встрече с «технологически революционным» танком Т-14. По утверждению французской прессы, «Армата» является предвестником технологической революции в танковой промышленности.
Если в дело вступит Т-14, немецким и американским танкам придется столкнуться с неизвестностью
- пишет издание, очевидно подразумевая, что ранее западные танки не имели опыта боев с подобными боевыми машинами.
Издание отмечает важную особенность «Арматы» - экипаж танка находится в специальной бронекапсуле, изолированной от боеприпасов и топлива, а управление осуществляется дистанционно, через экраны. Подобная система значительно увеличивает шансы на выживание экипажа даже в случае подбития танка, пишет издание. У «Арматы» более мощное вооружение, чем у Т-72 и Т-90, основных танков российской армии. Кроме того, ствол орудия при заряжании не требует участия человека.
Французское издание пишет, что использование «Арматы» станет прорывом на поле боя, в том числе и из-за предназначения танка работать вместе с другими боевыми машинами, включая боевые машины пехоты.
Впрочем, первые свидетельства о применении танка Т-14 в зоне специальной военной операции появились еще в феврале 2023 года. Тогда военкоры опубликовали кадры, как танк стреляет в сторону позиций противника. В апреле 2023 года в СМИ опять сообщили о применении танков на поле боя, но отметили, что пока их используют для обстрелов вражеских позиций, а напрямую в штурмовых действиях они не участвуют.